ترامپ در یک سخنرانی در جمع قانوگذاران ایالات متحده در کاخ سفید گفت: «ما جنگ ایران را خیلی سریع پایان خواهیم داد. آنها به شدت میخواهند توافق کنند. از این وضعیت خسته شدهاند. این موضوع باید ۴۷ سال پیش حل میشد. کسی باید درباره آن کاری انجام میداد، و این اتفاق خواهد افتاد و سریع هم رخ خواهد داد.»
او افزود: «خواهید دید که قیمت نفت سقوط میکند. پایین میآید. نفت بسیار زیادی در بازار وجود دارد. قیمتها بهشدت کاهش پیدا خواهند کرد.»
ترامپ گفت: «ما نیروی دریایی جمهوری اسلامی را نابود کردیم. نیروی هوایی آنها از بین رفته است. سامانههای پدافند هوایی آنها از بین رفته است. تمام تجهیزاتی که برای جنگ استفاده میکردند از بین رفته است. تقریبا همه چیز از بین رفته است.»
او افزود: «نمیخواهم بگویم رهبران آنها از بین رفتهاند، چون بیان آن چندان خوشایند نیست، اما واقعیت همین است. و آنها قرار نیست به سلاح هستهای دست پیدا کنند. نمیتوانند سلاح هستهای داشته باشند. ما نمیتوانیم چنین چیزی را تحمل کنیم و آن را تحمل نخواهیم کرد.»
سنای آمریکا با پیشبرد طرح محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در جنگ علیه جمهوری اسلامی موافقت کرد.
سناتور کوری بوکر، عضو دموکرات مجلس سنای آمریکا، با اشاره به موافقت سنا با این طرح گفت: «ما باید همچنان بایستیم و به صحبت کردن ادامه دهیم تا سنا سرانجام برای پایان دادن به این جنگ اقدام کند.»
اقدامات سنا در این زمینه تا کنون به تصویب نرسیدهاند.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آمریکا بار دیگر با سوءاستفاده از تریبون شورای امنیت سازمان ملل، اقدام به انتشار دروغ، اتهامات بیاساس و اطلاعات نادرست علیه ایران و برنامه هستهای صلحآمیز آن کرده و بهطور ریاکارانه به صلح و امنیت بینالمللی یا آزادی کشتیرانی استناد میکند.»
در این پست گفته شده است: «ایالات متحده تنها کشوری در تاریخ است که از سلاح هستهای استفاده کرده و خود مسئول حمله به تاسیسات هستهای صلحآمیز تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی بوده است.»
در پست نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل همچنین گفته شده است: «آمریکا همچنان با اعمال محاصرههای دریایی غیرقانونی و حمایت بیقیدوشرط از جنایات و اقدامات فجیع رژیم اسرائیل در سراسر منطقه، حقوق بینالملل را نقض میکند.»
در این پست گفته شده است: «در واقع، مقصر و سارق اکنون در نقش دادستان و قاضی ظاهر شده و میکوشد جنایات خود را تطهیر کند.»
کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله پهپادی به نیروگاه هستهای امارات متحده عربی را محکوم کردند. جلسه شورای امنیت برای بررسی این حمله به درخواست بحرین بعدازظهر سهشنبه ۲۹ اردیبهشت برگزار شد.
ساعاتی پیش از برگزاری این نشست امارات متحده عربی اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، شش پهپاد از خاک عراق به سمت این کشور شلیک شدهاند؛ از جمله پهپادی که روز یکشنبه باعث آتشسوزی در یک نیروگاه هستهای در این کشور شد.
وزارت دفاع امارات در بیانیهای اعلام کرد که همه این پهپادها بهجز یکی رهگیری شدهاند.
این وزارتخانه افزود که در مجموع سه پهپاد نیروگاه هستهای براکه، نخستین نیروگاه هستهای تجاری در جهان عرب، را هدف قرار داده بودند.
به گفته این وزارتخانه، پهپادی که از سامانههای دفاعی عبور کرد، به یک ژنراتور برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه اصابت کرد.
پس از این حمله، سازمان فدرال مقررات هستهای امارات اعلام کرد که نیروگاه همچنان ایمن است و هیچگونه مواد رادیواکتیوی در نتیجه این حمله منتشر نشده است.
مقامهای اماراتی گفتهاند این کشور حق کامل دارد به چنین «حملات تروریستی» پاسخ دهد.
عراق میزبان گروههای شبهنظامی قدرتمند مورد حمایت جمهوری اسلامی است که در جریان جنگ ایران، مسئولیت حملاتی علیه «پایگاههای دشمن در عراق و منطقه» را بر عهده گرفتهاند.
ساعاتی بعد در مقر سازمان ملل در نیویورک، محمد ابوشهاب، سفیر امارات در این نهاد، در نشست شورای امنیت که برای بررسی این حمله تشکیل شده بود، گفت این حادثه موردی جداگانه نبوده است.
او عامل این حمله را مشخص نکرد، اما گفت این رویداد «در چارچوبی گستردهتر در منطقه رخ داده که در آن حملات مداوم فرامرزی از سوی یک کشور و نیروهای نیابتی آن، منطقه را به سمت تشدید تنش و رویارویی خطرناک سوق داده است.»
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، نیز گفت: «اختلاط نقشها در جریان تجاوز ایران، گیجکننده است.»
او افزود داد: «در این مرحله که خطرناکترین مقطع در تاریخ معاصر خلیج فارس به شمار میرود، و در اوج این تجاوز غافلگیرانه، موضع خاکستری از بیموضعی نیز خطرناکتر است.»
روسیه و چین، که از حامیان دیرینه جمهوری اسلامی به شمار میروند، در شورای امنیت این حمله را محکوم کردند. نماینده چین «نگرانی شدید» خود را ابراز کرد و سفیر روسیه در سازمان ملل گفت حمله به تاسیسات هستهای صلحآمیز در هر کشوری «بهطور کامل غیرقابل قبول» است.
نماینده آمریکا نیز در این جلسه گفت نیروگاه هستهای براکه در امارات یک تاسیسات صلحآمیز است و واشینگتن در قبال تخلفات تهران در حوزه ایمنی هستهای هیچ اغماضی نخواهد داشت.
او همچنین خواستار توقف حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه شد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل، نیز در این نشست گفت این حمله ایمنی هستهای امارات را تهدید کرده و موجب نگرانی گسترده در سراسر خلیج فارس شده است.
او هشدار داد: «در صورت حمله به نیروگاه هستهای براکه، اصابت مستقیم میتواند منجر به انتشار بسیار زیاد مواد رادیواکتیو در محیط شود.»
وی افزود: «حملهای که خطوط تامین برق نیروگاه را از کار بیندازد، میتواند احتمال ذوب شدن هسته راکتورها را افزایش دهد که این نیز میتواند به انتشار گسترده مواد رادیواکتیو منجر شود.»
با وجود کاهش درگیریها پس از برقراری آتشبس در ماه آوریل، همچنان پهپادهایی از عراق به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی و کویت، شلیک شدهاند.
عربستان سعودی یکشنبه اعلام کرد سه پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد شده بودند رهگیری کرده است.
ریاض تاکید کرد برای مقابله با هرگونه تهدید علیه حاکمیت و امنیت خود، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
با این حال عراق اعلام کرده است سامانههای پدافند هوایی این کشور هیچگونه پرتاب پهپادی از حریم هوایی خود را شناسایی نکردهاند.
همزمان مقامات جمهوری اسلامی همچنان به تهدید امارات متحده عربی ادامه میدهند.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت گفت: «اگر امارات متحده عربی به همکاری با آمریکا و اسرائیل علیه ما ادامه دهد، با شدت بیشتری با آنها برخورد خواهیم کرد.»
کوثری اضافه کرد: «امارات متحده عربی به خودی خود عددی نیست و تنها به پشتوانه آمریکا و اسرائیل توانسته است توطئههایی را علیه جمهوری اسلامی رقم بزند.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «اینها همسایگان ما هستند، همیشه رعایت حال آنها را کردهایم و میخواهیم آنها را از دامن اسرائیل نجات دهیم.»
محمدمهدی جارچی، جوان ۳۸ ساله و متاهل، در فردیس استان البرز، عاشق ایران و شیفته موسیقی بود.
صبح ۱۹ دی، او با دیدن پیکر چند جانباخته انقلاب ملی در نزدیکی خانهاش عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت. همان شب در فردیس البرز به معترضان پیوست و با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد.
او رویای آزادی ایران را در سر داشت؛ نامش حالا در میان جاویدنامان انقلاب ملی ماندگار شده است.