نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آمریکا بار دیگر با سوءاستفاده از تریبون شورای امنیت سازمان ملل، اقدام به انتشار دروغ، اتهامات بی‌اساس و اطلاعات نادرست علیه ایران و برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز آن کرده و به‌طور ریاکارانه به صلح و امنیت بین‌المللی یا آزادی کشتی‌رانی استناد می‌کند.»

در این پست گفته شده است: «ایالات متحده تنها کشوری در تاریخ است که از سلاح هسته‌ای استفاده کرده و خود مسئول حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی بوده است.»

در پست نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل همچنین گفته شده است: «‌آمریکا همچنان با اعمال محاصره‌های دریایی غیرقانونی و حمایت بی‌قیدوشرط از جنایات و اقدامات فجیع رژیم اسرائیل در سراسر منطقه، حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند.»

در این پست گفته شده است: «در واقع، مقصر و سارق اکنون در نقش دادستان و قاضی ظاهر شده و می‌کوشد جنایات خود را تطهیر کند.»