امارات متحده عربی: ابوظبی حق کامل دارد به «حملات تروریستی» پاسخ دهد
عبدالله بن زاید آلنهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی پس از حمله پهپادی به نیروگاه هستهای این کشور، تلفنی با رافائل گروسی گفتوگو کرده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی، وزیر خارجه این کشور تاکید کرد که ابوظبی حق کامل دارد به چنین «حملات تروریستی» پاسخ دهد.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده شیوع ابولا در کنگو و اوگاندا به سطح «وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بینالمللی» رسیده است؛ هرچند این نهاد تاکید دارد که شرایط کنونی معیارهای یک همهگیری جهانی را ندارد.
به گفته این سازمان، نبود واکسن یا درمان تایید شده برای گونه «بوندیبوگیو»، این شیوع را به وضعیتی «غیرعادی» تبدیل کرده است.
به گزارش رویترز، سازمان جهانی بهداشت یکشنبه ۲۷ اردیبهشت هشدار داد شیوع ابولا که ناشی از ویروس بوندیبوگیو است، میتواند فراتر از مرزهای جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا گسترش پیدا کند و کشورهای همسایه کنگو در معرض خطر بالای انتقال بیماری قرار دارند.
بر اساس اعلام این نهاد وابسته به سازمان ملل، تا روز شنبه در استان ایتوری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، دستکم ۸۰ مورد مرگ مشکوک، هشت مورد تایید شده آزمایشگاهی و ۲۴۶ مورد مشکوک ابتلا در سه منطقه بهداشتی شامل بونیا، روامپارا و مونگبالو ثبت شده است.
وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو پیشتر نیز از مرگ ۸۰ نفر در پی شیوع جدید بیماری خبر داده بود.
سازمان جهانی بهداشت هشدار داده با توجه به نرخ بالای مثبت بودن نمونههای اولیه و افزایش موارد مشکوک، ابعاد واقعی شیوع ممکن است بسیار گستردهتر از موارد شناساییشده باشد.
این سازمان اعلام کرد وضعیت کنونی از این جهت «غیرعادی» است که برخلاف برخی گونههای دیگر ابولا، از جمله ابولای زئیر، هیچ واکسن یا درمان اختصاصی تایید شدهای برای ویروس بوندیبوگیو وجود ندارد.
ثبت موارد انتقال فرامرزی به گفته سازمان جهانی بهداشت، مواردی از انتقال بینالمللی بیماری تاکنون ثبت شده است. در اوگاندا، دو مورد تایید شده ابتلا - از جمله یک مورد مرگ - در کامپالا، پایتخت این کشور، گزارش شده که مربوط به افرادی بوده که از جمهوری دموکراتیک کنگو سفر کرده بودند.
همچنین یک مورد تایید شده ابتلا در کینشاسا، پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو، در فردی که از استان ایتوری بازگشته بود، شناسایی شده است.
این نهاد از کشورها خواسته سازوکارهای ملی مدیریت بحران را فعال کنند، غربالگری در مرزها و مسیرهای اصلی را افزایش دهند و موارد تایید شده را فوراً قرنطینه کنند.
بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت، افراد مبتلا یا کسانی که با موارد بیماری تماس داشتهاند، نباید تا ۲۱ روز پس از مواجهه با ویروس سفر بینالمللی انجام دهند، مگر در شرایط تخلیه پزشکی.
توصیه به باز نگه داشتن مرزها با وجود هشدار درباره خطر گسترش بیماری، سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته از بستن مرزها یا اعمال محدودیت بر سفر و تجارت خودداری کنند.
به گفته این سازمان، محدودیتهای شدید ممکن است موجب افزایش عبورهای غیررسمی از مرزها شود؛ مسیری که کنترل و پایش بیماری را دشوارتر خواهد کرد.
اعلام وضعیت اضطراری بینالمللی از سوی سازمان جهانی بهداشت معمولاً برای جلب توجه جهانی، تسریع هماهنگی میان کشورها و تقویت پاسخ به بحرانهای بهداشتی صادر میشود؛ اما این نهاد تاکید کرده که شیوع کنونی ابولا هنوز به سطح یک همهگیری جهانی نرسیده است.
فینال مسابقه آواز یوروویژن شامگاه شنبه در وین برگزار میشود. رقابتی که برگزارکنندگانش امیدوارند با وجود انصراف پنج کشور در اعتراض به حضور اسرائیل، همچنان موفقیتآمیز باشد.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۶ اردیبهشت نوشت هفتادمین دوره این مسابقه - که هر سال با ترکیبی از زرقوبرق، موسیقی پاپ و حالوهوای اغلب سرگرمکننده برگزار میشود - امسال تحت تاثیر تحریم یوروویژن از سوی رسانههای عمومی اسپانیا، اسلوونی، ایرلند، ایسلند و هلند، قرار گرفت.
این کشورها در اعتراض به حضور اسرائیل، پس از عملیات نظامیاش در غزه که در واکنش به حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس انجام شد، از شرکت در این رقابت کنار کشیدند.
شبکه «آرتییی» (RTE) ایرلند اعلام کرد شرکت در این مسابقه با توجه به «تلفات هولناک انسانی در غزه و بحران انسانی موجود»، «غیرقابل توجیه» است.
اسرائیل این اعتراضها را بخشی از یک «کارزار جهانی تخریب» علیه خود توصیف کرد.
مارتین گرین، مدیر مسابقه یوروویژن، پیش از آغاز رقابتها به رویترز گفت: «ما بزرگترین برنامه موسیقی جهان هستیم و هر رویداد جهانی در این ابعاد، چه هنری و چه ورزشی، گاهی با تحولات جهان، تلاقی و برخورد پیدا میکند.»
او افزود: «ما تلاش میکنیم یوروویژن را بهعنوان فضایی بیطرف حفظ کنیم. جایی که هنرمندان بتوانند از طریق موسیقی کنار هم قرار بگیرند و نشان دهند شاید جهان بتواند گاهی بهتر از آن چیزی باشد که هست.»
در حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، دستکم هزار و ۲۰۰ نفر - عمدتا غیرنظامی - کشته شدند. اسرائیل نیز در پاسخ، حمله گستردهای به غزه آغاز کرد که به گفته مقامهای فلسطینی، بیش از ۷۲ هزار کشته بر جای گذاشته و بخش بزرگی از این منطقه را ویران کرده است.
تحریمها شمار شرکتکنندگان یوروویژن را به ۳۵ کشور کاهش داده که پایینترین تعداد از سال ۲۰۰۳ تاکنون است.
این مساله احتمالا میزان مخاطبان جهانی این مسابقه را نیز کاهش خواهد داد.
سال گذشته حدود ۱۶۶ میلیون نفر این رقابت را تماشا کردند. رقمی بالاتر از حدود ۱۲۸ میلیون بیننده مسابقه سوپربول آمریکا.
در فینال شنبه شب، ۲۵ کشور از جمله اسرائیل حضور خواهند داشت.
اعتراضها و هشدار رسمی به اسرائیل
رویترز نوشت فضای وین در طول هفته «متشنج و محتاطانه» توصیف شده و اعتراضهایی علیه حضور اسرائیل برگزار شده است؛ هرچند جمعیت حاضر در این تجمعها محدود بوده است.
پلیس اتریش اعلام کرد برای اعتراضهای احتمالی شنبه آماده شده و احتمال «ایجاد اختلال و مسدودسازی» را در نظر گرفته است.
قرار است چند ساعت پیش از آغاز فینال، راهپیمایی اعتراضی از نزدیکی محل برگزاری مسابقه عبور کند.
در نیمهنهایی سهشنبه نیز اختلال کوتاهی رخ داد؛ زمانی که یکی از معترضان در نزدیکی میکروفون تلویزیونی شعار «نسلکشی را متوقف کنید» و «آزاد باد فلسطین» سر داد.
اتحادیه پخش اروپا (EBU) و شبکه ملی اتریش «اوآراف» (ORF)، که برگزارکننده و میزبان مسابقه هستند، در بیانیهای مشترک اعلام کردند این فرد به همراه سه نفر دیگر بهدلیل «رفتار اخلالگرانه» از سالن اخراج شدند.
نوآم بتان، نماینده اسرائیل، به رویترز گفت هنگام حضور روی صحنه، صدای هو کردن برخی تماشاگران را شنیده است.
اتحادیه پخش اروپا همچنین به شبکه دولتی اسرائیل «کان» (KAN) هشدار رسمی داد؛ پس از آن که ویدیوهایی منتشر شد که در آن بتان از مخاطبان میخواست حداکثر ۱۰ بار به او رای بدهند.
پس از جنجال مشابه سال گذشته، چنین کمپینهایی برخلاف مقررات اعلام شدهاند.
شبکه «کان» گفت از قوانین پیروی میکند و این ویدیوها حذف شدهاند.
در میان شرکتکنندگان، ترانه «شعلهافکن» (Liekinheitin) از فنلاند با اجرای لیندا لامپنیوس، نوازنده ویولن، و پته پارکونن، خواننده پاپ، روی صحنهای آتشین، بخت اصلی پیروزی محسوب میشود.
پس از آن نیز ترانه «اکلیپس» (Eclipse) از استرالیا با صدای دلتا گودرم قرار دارد.
پیش از بسته شدن تنگه هرمز، حدود ۴۵ درصد واردات نفت چین از این گذرگاه راهبردی عبور میکرد.
در حالی که بهای نفت برنت به ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسیده و محمولههای فیزیکی نفت تا ۱۵۰ دلار معامله شدهاند، چین ماه گذشته واردات نفت خود را ۲۰ درصد کاهش داد و ۱۹ اردیبهشت قیمت داخلی بنزین و گازوییل را افزایش داد.
خبرگزاری رویترز گزارش داده بود قیمت تولیدکننده در چین در فروردین به بالاترین سطح در ۴۵ ماه گذشته رسیده و تورم مصرفکننده نیز شتاب گرفته است.
آسیب واردشده به اقتصاد چین تنها به بخش انرژی محدود نمیشود.
هر چند پکن هنوز آمار گمرکی مطابق فروردینماه را منتشر نکرده، دادههای اسفند ۱۴۰۴ از افت شدید صادرات چین به منطقه حکایت دارد.
بر اساس آمار گمرک چین، صادرات این کشور به کشورهای حاشیه خلیج فارس در اسفند - نخستین ماه بسته شدن تنگه هرمز بهدست جمهوری اسلامی - به ۵.۷ میلیارد دلار کاهش یافت؛ در حالی که این رقم در ماه پیش از آن ۱۳.۲ میلیارد دلار بود.
به عبارت دیگر، صادرات چین به منطقه خلیج فارس تنها در یک ماه ۵۷ درصد سقوط کرد.
این ارقام تنها بخشی از پیامدهای اقتصادی بحران برای چین را نشان میدهد.
شرکتهای چینی سال گذشته حدود ۳۹.۴ میلیارد دلار پروژه در خاورمیانه اجرا یا در آن سرمایهگذاری کردند اما با تشدید درگیریها و حملات گسترده جمهوری اسلامی به همسایگان عرب خود، بسیاری از سرمایهگذاریهای پکن در منطقه با نااطمینانی فزاینده مواجه شدهاند.
با این حال، دولت چین همچنان به حمایت دیپلماتیک از تهران ادامه داده است.
چین و روسیه با قطعنامههای اخیر مورد حمایت آمریکا در سازمان ملل درباره تنگه هرمز مخالفت کردند و گفتند که این اقدامات «یکجانبه» است و خطر تشدید بیشتر تنشها را افزایش میدهد.
فو کونگ، نماینده چین در سازمان ملل، گفت قطعنامه پیشنهادی «کمکی به حل بحران نمیکند» و زمانبندی و محتوای آن را نادرست دانست.
با در نظر گرفتن همه این فشارها، ایران همچنان برای پکن یک کارت راهبردی مهم در رقابت گستردهترش با غرب محسوب میشود و با وجود افزایش هزینههای اقتصادی، بعید است چین از رویکردی حمایت کند که منجر به شکست راهبردی تهران در برابر واشینگتن شود.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک شهروند عراقی که به مشارکت در چندین حمله علیه منافع آمریکا در اروپا متهم است، بازداشت و برای بررسی «شش اتهام مرتبط با تروریسم»، به ایالات متحده منتقل شده است.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۶ اردیبهشت گزارش داد دادستانهای آمریکایی اعلام کردند محمدباقر سعد داوود الساعدی، از اعضای ارشد گروه کتائب حزبالله عراق، متهم است که به یک «سازمان تروریستی خارجی» کمک مادی ارائه کرده است.
جی کلیتون، دادستان منطقه جنوبی نیویورک، در بیانیهای گفت الساعدی به هماهنگی یا حمایت از حدود ۲۰ حمله و تلاش برای حمله در اروپا و آمریکا متهم شده است: «از جمله تلاش برای کشتن افراد در خاک آمریکا.»
دولت آمریکا و کارشناسان مستقل میگویند کتائب حزبالله تحت هدایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند.
این اتهامها در شرایطی مطرح شده که آمریکا فشار و نظارت بر گروههای شبهنظامی همسو با جمهوری اسلامی را افزایش داده است. گروههایی که به هدف قرار دادن نیروها و متحدان آمریکا در مناطق مختلف، همزمان با ادامه جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، متهم هستند.
مقامهای آمریکایی گفتند الساعدی در خارج از آمریکا بازداشت و سپس به ایالات متحده منتقل شد.
او پس از حضور در برابر یک قاضی فدرال، تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت ماند.
شبکه ایبیسی نیوز گزارش داد او در ترکیه بازداشت و به مقامهای آمریکایی تحویل داده شده است.
دادستانها گفتهاند الساعدی حمله به اهداف آمریکایی و اسرائیلی، از جمله تلاش برای کشتن شهروندان آمریکایی و غیرنظامیان یهودی را «هدایت یا تشویق کرده» که این اقدامات بخشی از کارزار گسترده گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده است.
یک مقام وزارت دادگستری آمریکا گفت دولت دونالد ترامپ قصد دارد چهارشنبه آینده (۳۰ اردیبهشت) اتهامهای کیفری علیه رائول کاسترو، رییسجمهوری پیشین کوبا، را اعلام کند. اقدامی که فشار واشینگتن بر حکومت کمونیستی این کشور را تشدید خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۶ اردیبهشت نوشت این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گفت دادستانهای فدرال انتظار دارند ۳۰ اردیبهشت در میامی، کیفرخواستی علیه کاسترو ۹۴ ساله منتشر کنند.
این کیفرخواست به حادثه ۳۰ سال پیش (۱۹۹۶) مربوط میشود. زمانی که جنگندههای کوبایی هواپیماهای متعلق به گروهی از تبعیدیان کوبا را سرنگون کردند.
بر پایه جزییات این حادثه، جنگندههای کوبایی در ۲۴ فوریه ۱۹۹۶ دو هواپیمای کوچک متعلق به گروه «برادران برای نجات» (Brothers to the Rescue)، متشکل از خلبانان تبعیدی کوبایی، را سرنگون کردند. هر چهار سرنشین این دو هواپیما کشته شدند.
هاوانا اعلام کرد این هواپیماها وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، اما آمریکا گفت آنها بر فراز آبهای بینالمللی پرواز میکردند.
کوبا سرنگونی هواپیماها را اقدامی مشروع برای دفاع از حریم هوایی خود توصیف کرد، اما موضع آمریکا بعدتر از سوی «سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی» (ICAO) تایید شد؛ نهادی که نتیجه گرفت این حمله در آسمان آبهای بینالمللی رخ داده است.
به گفته مقام آمریکایی، دفتر دادستانی میامی در روز اعلام کیفرخواست، به یاد قربانیان آن حادثه مراسمی برگزار خواهد کرد.
این دفتر به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
کیفرخواست باید ابتدا به تایید هیات منصفه برسد.
روزنامه «میامی هرالد» نخستین رسانهای بود که خبر برنامهریزی برای اعلام این اتهامها را منتشر کرد.
رائول کاسترو، برادر فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا و چهره اصلی حکومت کمونیستی این کشور، است که دههها از مخالفان اصلی آمریکا به شمار میرفت.
رائول کاسترو در سال ۲۰۱۸ از ریاستجمهوری کوبا کنارهگیری کرد و در سال ۲۰۲۱ نیز رهبری حزب کمونیست را واگذار کرد.
او در زمان حادثه سال ۱۹۹۶ وزیر دفاع کوبا بود.
آمریکا در آن زمان این حمله را محکوم و تحریمهایی علیه کوبا اعمال کرد، اما علیه برادران کاسترو پرونده کیفری تشکیل نداد.
وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۰۳ سه افسر نظامی کوبا را متهم کرد، اما آنها هرگز به آمریکا تحویل داده نشدند.
رویترز ۲۵ اردیبهشت گزارش داد جان راتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، در سفری کمسابقه به کوبا پیامی از سوی ترامپ به مقامهای ارشد این کشور منتقل کرد. پیامی که بر اساس آن واشینگتن تنها در صورت «تغییرات اساسی» در کوبا حاضر به تعامل جدی اقتصادی و امنیتی با هاوانا خواهد بود.
دولت ترامپ حکومت کنونی کوبا را «فاسد» و «ناکارآمد» توصیف کرده و بهدنبال تغییر حکومت در این کشور است.
ترامپ با تهدید به اعمال تحریم علیه کشورهایی که به کوبا سوخت میرسانند، فشار زیادی بر این جزیره وارد کرده و عملا نوعی محاصره ایجاد کرده است. اقدامی که به خاموشیهای گسترده و آسیب بیشتر به اقتصاد کوبا منجر شده است.
پرونده کیفری علیه رائول کاسترو یادآور پرونده قاچاق مواد مخدر علیه نیکولاس مادورو، رییسجمهوری پیشین ونزوئلا، است. پروندهای که دولت ترامپ آن را توجیهی برای عملیات انتقال مادورو به آمریکا به منظور محاکمه عنوان کرده است.
مادورو اتهامهای مطرحشده علیه خود را رد کرده است.
ترامپ پیش از این گفته بود که پس از ونزوئلا، «نوبت کوبا هم خواهد رسید».
رویترز نوشت جیسون ردینگ کینیونس، دادستان ارشد فدرال در میامی، از متحدان ترامپ به شمار میرود و همزمان بر تحقیق درباره جان برنان، رییس پیشین سیا و از منتقدان قدیمی ترامپ، نیز نظارت دارد. تحقیقی که قسمتی از تلاش گستردهتر برای بررسی این ادعاست که آیا تحقیقات پیشین درباره ترامپ بخشی از یک «توطئه» بودهاند یا نه.