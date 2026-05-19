ساعاتی پیش از برگزاری این نشست امارات متحده عربی اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، شش پهپاد از خاک عراق به سمت این کشور شلیک شدهاند؛ از جمله پهپادی که روز یکشنبه باعث آتشسوزی در یک نیروگاه هستهای در این کشور شد.
وزارت دفاع امارات در بیانیهای اعلام کرد که همه این پهپادها بهجز یکی رهگیری شدهاند.
این وزارتخانه افزود که در مجموع سه پهپاد نیروگاه هستهای براکه، نخستین نیروگاه هستهای تجاری در جهان عرب، را هدف قرار داده بودند.
به گفته این وزارتخانه، پهپادی که از سامانههای دفاعی عبور کرد، به یک ژنراتور برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه اصابت کرد.
پس از این حمله، سازمان فدرال مقررات هستهای امارات اعلام کرد که نیروگاه همچنان ایمن است و هیچگونه مواد رادیواکتیوی در نتیجه این حمله منتشر نشده است.
مقامهای اماراتی گفتهاند این کشور حق کامل دارد به چنین «حملات تروریستی» پاسخ دهد.
عراق میزبان گروههای شبهنظامی قدرتمند مورد حمایت جمهوری اسلامی است که در جریان جنگ ایران، مسئولیت حملاتی علیه «پایگاههای دشمن در عراق و منطقه» را بر عهده گرفتهاند.
ساعاتی بعد در مقر سازمان ملل در نیویورک، محمد ابوشهاب، سفیر امارات در این نهاد، در نشست شورای امنیت که برای بررسی این حمله تشکیل شده بود، گفت این حادثه موردی جداگانه نبوده است.
او عامل این حمله را مشخص نکرد، اما گفت این رویداد «در چارچوبی گستردهتر در منطقه رخ داده که در آن حملات مداوم فرامرزی از سوی یک کشور و نیروهای نیابتی آن، منطقه را به سمت تشدید تنش و رویارویی خطرناک سوق داده است.»
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، نیز گفت: «اختلاط نقشها در جریان تجاوز ایران، گیجکننده است.»
او افزود داد: «در این مرحله که خطرناکترین مقطع در تاریخ معاصر خلیج فارس به شمار میرود، و در اوج این تجاوز غافلگیرانه، موضع خاکستری از بیموضعی نیز خطرناکتر است.»
روسیه و چین، که از حامیان دیرینه جمهوری اسلامی به شمار میروند، در شورای امنیت این حمله را محکوم کردند. نماینده چین «نگرانی شدید» خود را ابراز کرد و سفیر روسیه در سازمان ملل گفت حمله به تاسیسات هستهای صلحآمیز در هر کشوری «بهطور کامل غیرقابل قبول» است.
نماینده آمریکا نیز در این جلسه گفت نیروگاه هستهای براکه در امارات یک تاسیسات صلحآمیز است و واشینگتن در قبال تخلفات تهران در حوزه ایمنی هستهای هیچ اغماضی نخواهد داشت.
او همچنین خواستار توقف حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه شد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل، نیز در این نشست گفت این حمله ایمنی هستهای امارات را تهدید کرده و موجب نگرانی گسترده در سراسر خلیج فارس شده است.
او هشدار داد: «در صورت حمله به نیروگاه هستهای براکه، اصابت مستقیم میتواند منجر به انتشار بسیار زیاد مواد رادیواکتیو در محیط شود.»
وی افزود: «حملهای که خطوط تامین برق نیروگاه را از کار بیندازد، میتواند احتمال ذوب شدن هسته راکتورها را افزایش دهد که این نیز میتواند به انتشار گسترده مواد رادیواکتیو منجر شود.»
با وجود کاهش درگیریها پس از برقراری آتشبس در ماه آوریل، همچنان پهپادهایی از عراق به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی و کویت، شلیک شدهاند.
عربستان سعودی یکشنبه اعلام کرد سه پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد شده بودند رهگیری کرده است.
ریاض تاکید کرد برای مقابله با هرگونه تهدید علیه حاکمیت و امنیت خود، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
با این حال عراق اعلام کرده است سامانههای پدافند هوایی این کشور هیچگونه پرتاب پهپادی از حریم هوایی خود را شناسایی نکردهاند.
همزمان مقامات جمهوری اسلامی همچنان به تهدید امارات متحده عربی ادامه میدهند.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت گفت: «اگر امارات متحده عربی به همکاری با آمریکا و اسرائیل علیه ما ادامه دهد، با شدت بیشتری با آنها برخورد خواهیم کرد.»
کوثری اضافه کرد: «امارات متحده عربی به خودی خود عددی نیست و تنها به پشتوانه آمریکا و اسرائیل توانسته است توطئههایی را علیه جمهوری اسلامی رقم بزند.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «اینها همسایگان ما هستند، همیشه رعایت حال آنها را کردهایم و میخواهیم آنها را از دامن اسرائیل نجات دهیم.»