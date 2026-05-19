به گفته این مقام نظامی آمریکا، بسیاری از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در کوه‌ها و تأسیسات زیرزمینی عمیق در دل کوه‌های گرانیتی مستقر بودند.

به نوشته این گزارش، آمریکا در حملات خود عمدتاً ورودی این سایت‌ها را هدف قرار داد و با فروریختن دهانه‌ها، آنها را مدفون کرد، اما نتوانست خود تأسیسات را از بین ببرد، اما اکنون ایران بخش قابل توجهی از این سایت‌ها را دوباره باز کرده است.

یک مقام نظامی آمریکا گفت: «مقام‌های ایران بسیاری از تسلیحات باقی‌مانده خود را جابه‌جا کرده‌اند و این باور را در خود تقویت کرده‌اند که جمهوری اسلامی می‌تواند با موفقیت در برابر ایالات متحده مقاومت کند؛ چه با بستن موثر تنگه هرمز، چه با حمله به زیرساخت‌های انرژی در کشورهای همسایه خلیج فارس و چه با تهدید هواپیماهای آمریکایی.»