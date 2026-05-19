تحولات مناقشه ایران در ۲۴ ساعت گذشته
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد حمله برنامهریزیشده سهشنبه به جمهوری اسلامی را متوقف کرده تا فرصتی برای انجام مذاکرات فراهم شود.
در حالی که خبرگزاری رویترز از انعطاف آمریکا درباره فعالیت محدود هستهای جمهوری اسلامی و موافقت واشینگتن با آزادسازی یکچهارم داراییهای مسدودشده تهران خبر داد، رسانه اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت کاخ سفید پیشنهاد تازه حکومت ایران برای پایان جنگ را ناکافی میداند.
پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد همزمان با ادامه تنشها در خلیج فارس، شمار نفتکشهای حاضر در اطراف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، به بالاترین سطح از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران رسیده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی خود با عربستان سعودی، ۸ هزار نیروی نظامی به همراه یک اسکادران جنگنده و سامانه پدافند هوایی به این کشور اعزام کرده است.
سایر تحولات مناقشه ایران در ۲۴ ساعت گذشته را اینجا بخوانید.