سفیر آمریکا در سازمان ملل: پس از سفر ترامپ به پکن، چین از جمهوری اسلامی فاصله گرفت
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در گفتوگو با فاکسنیوز گفت چین پس از سفر دونالد ترامپ به پکن از جمهوری اسلامی فاصله گرفته است. او افزود پکن با اصل عدم دستیابی ایران به سلاح هستهای و عدم نظامیسازی تنگه هرمز موافقت کرده است.
والتز تاکید کرد هیچ کشوری نمیتواند از خطوط کشتیرانی بینالمللی مانند تنگه جبلالطارق، تنگه مالاکا یا تنگه هرمز بهعنوان منبع درآمد خصوصی از طریق دریافت عوارض استفاده کند و این مسیرها باید برای تجارت جهانی باز بمانند.
ترامپ در گفتوگو با فاکسنیوز با اشاره به افزایش هزینههای اقتصادی ناشی از تقابل با جمهوری اسلامی، از آمریکاییها خواست این فشار کوتاهمدت را تحمل کنند و گفت جلوگیری از تهدید حکومت ایران اولویتی بالاتر از پیامدهای کوتاهمدت اقتصادی دارد.
او 'گفت: «متاسفم که این فشار را تحمل میکنید، اما باید جلوی این گروه بسیار دیوانه را بگیریم.»
رییسجمهوری آمریکا گفت شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، برای کمک به حل بحران ایران و بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده، اما تاکید کرد واشینگتن «به کمک نیاز ندارد.»
ترامپ گفت چین «۴۰ درصد نفت خود» را از منطقه تنگه هرمز دریافت میکند و افزود: «اگر او بخواهد کمک کند، عالی است. اما ما به کمک نیاز نداریم. مشکل کمک این است که وقتی کسی به شما کمک میکند، همیشه در مقابل چیزی میخواهد.»
رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه گفت حکومت ایران از نظر نظامی بهشدت آسیب دیده و بار دیگر تاکید کرد: «آنها دیگر نیروی دریایی ندارند. نیروی هوایی ندارند. همهچیز نابود شده است. نیروی هواییشان از بین رفته است.»
او با اشاره به توان دریایی حکومت ایران گفت: «آنها ۱۵۹ کشتی داشتند. همهشان حالا کف دریا هستند.» ترامپ همچنین گفت کشتیهای مینگذار ایران «همه از بین رفتهاند» و افزود قایقهای تندرو باقیمانده نیز «مثل قاچاقچیان مواد مخدر» هدف قرار میگیرند.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در پیامی از بند زنان زندان اوین به مناسبت اعطای جایزه «آزادی نوشتن» از سوی انجمن قلم آمریکا، نوشت: «مینویسیم حتی اگر آزادیمان به بند کشیده شود؛ حتی اگر مورد تهدید و تحدید قرار بگیریم و وادار به تبعید یا فدای جان شویم.»
ایرایی در این پیام نوشت، «اینجا بیپروا نوشتن از رنج مردمانی که ستم را به پیکار برمیخیزند، مجرمانه است و آنان که با قلم تباهی درد را به چشم جهانیان پدیدار میکنند، در سکوت فرسوده میشوند و مجرماند و سزاوار محاکمه!»
او به فقر، نابرابری، سرکوب و «کشتار سیستماتیک» در ایران اشاره کرد و نوشت نوشتن از رنج مردم «تحت ستم»، با همه هزینهها و محدودیتها، «روزنه امیدی» برای ادامه مبارزه است.
این زندانی سیاسی همچنین نوشت «ارتجاع حاکم، آزادی اندیشه و جسارت بیان را برنمیتابد، آنگاه که قلم بر چوبههای دار افراشته حمله میبرد و از فقر و نابرابری روایت میکند و بازتابی میشود از سفرههای خالی و قیام گرسنگان را نوید میدهد.»
او در پایان تاکید کرد: «ما از خفگی رها خواهیم شد و میدانیم این جز در حرکتی مشترک میسر نخواهد بود.»
با افزایش شدید قیمت و کمیاب یا نایاب شدن بسیاری از اقلام دارویی، شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال میگویند باوجود نیاز به داروی تخصصی و درمان تایید شده پزشکی، در مراجعه به داروخانهها با پیشنهاد استفاده از داروهای گیاهی و روشهای موسوم به طب سنتی مواجه شدهاند.
شرایط برای بیماران خاص از جمله مبتلایان به سرطان، بیماران پیوند عضو، مبتلایان به اختلالات روانپزشکی، صرع و بیماریهای مزمن، وخیمتر از دیگران توصیف میشود؛ بیمارانی که یا دارویشان پیدا نمیشود یا هزینه تهیه آن به دهها و حتی صدها میلیون تومان رسیده است.
شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال میگویند در شهرهای مختلف ناچارند در یک روز به ۱۰ تا ۱۵ داروخانه مراجعه کنند تا شاید بتوانند داروی مورد نیازشان را پیدا کنند؛ جستوجویی که در بسیاری موارد بینتیجه میماند و برخی را به سمت بازار آزاد و بازار سیاه دارو سوق داده است.
در این میان، شماری از شهروندان میگویند با توصیههایی حتی از سوی برخی داروخانهها مواجه شدهاند که به جای داروهای تخصصی، سراغ داروهای گیاهی و طب سنتی بروند.
این در حالی است که پزشکان برای بیماران، دوز مشخصی از داروهای تخصصی و آزمایششده تجویز میکنند و جایگزینی آنها با روشهای غیرتخصصی میتواند روند درمان را مختل کند.
شهروندی ساکن تهرانسر در پیامی به ایراناینترنشنال با اشاره به «عقبگرد به نیم قرن پیش»، گفت: «انسولین نوراپید دانهای ۹۰۰ هزار تومان شده و قرص مُداسین هم اصلا پیدا نمیشود. به داروخانه مراجعه کردم اما گفتند از داروهای گیاهی استفاده کنید.»
شهروند دیگری نیز با اشاره به بیماری مادرش نوشت: «مادرم فشار خون دارد و باید روزی دو قرص دیلتیازم ۶۰ مصرف کند. هر بار به چندین داروخانه در تهران سر میزنم شاید بتوانم یک ورق پیدا کنم، اما نیست که نیست.»
او افزود: «واقعا به عصر حجر برگشتهایم؛ باید با دارو و غذاهای سنتی درمان کنیم. یک شیشه آبغوره جایگزین قرص فشار خون شده است.»
گرانی و کمبود گسترده دارو
گرانی و کمبود دارو در حالی ادامه دارد که بسیاری از شهروندان میگویند حتی در صورت پیدا شدن دارو، توان خرید آن را ندارند.
برخی نیز تاکید میکنند به دلیل پرداخت نشدن مطالبات داروخانهها از سوی بیمهها، بسیاری از داروها تنها بهصورت آزاد عرضه میشوند.
شهروندی از گیلان در پیامی گفت وضعیت دارو در این استان «افتضاح» شده و حتی «یک کدئین ساده هم در داروخانهها پیدا نمیشود»، چه برسد به داروهای تخصصیتر مانند سرترالین یا داروهای روماتیسم مانند ایموترکس.
شهروند دیگری که مبتلا به اختلال دوقطبی است، میگوید داروهای اعصاب و روان «بهشدت گران و نایاب شدهاند» و این وضعیت تاثیر منفی مستقیمی بر روند درمان او گذاشته است.
پیشتر شماری از شهروندان و کارکنان داروخانهها به ایراناینترنشنال گفته بودند افزایش قیمت و همچنین کمبود داروهای اعصاب مانند آسنترا، سرترالین و کلونازپام، بسیاری از بیماران را ناچار به حذف یا تغییر روند درمان کرده است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش شهروندان، قیمت یک بسته آسنترا ۵۰ در اواسط اردیبهشت به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و دوز ۱۰۰ آن در بازار کمیاب است. هزینه ماهانه دارو با این دوز برای یک بیمار، حدود شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
علاوه بر داروهای اعصاب و روان، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، قیمت طیف گستردهتری از داروها، از جمله داروهای بیماران مبتلا به سرطان و انسولین یا مکملهای دارویی نیز، تا ۳۸۰ درصد افزایش یافته است.
فردی مبتلا به اِیدیاچدی به ایراناینترنشنال گفت داروی ویاس ۵۰ را ماه گذشته یک میلیون تومان خریده اما این ماه، پس از سه روز جستوجو در داروخانههای تهران، قیمت ۳۰ قرص به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود.
یک بیمار مبتلا به صرع هم در پیامی نوشت: «قبلا پک ششتایی دارویم را در شیراز ۲۵۰ هزار تومان میخریدم. یک ماه پیش شد ۷۵۰ هزار تومان و حالا به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.»
فشار مضاعف بر بیماران خاص
در میان پیامهای رسیده، وضعیت بیماران خاص و خانوادههای آنان از همه بحرانیتر توصیف میشود؛ بیمارانی که قطع یا تاخیر در مصرف دارو، میتواند مستقیما جان آنها را تهدید کند.
شهروندی درباره کمبود داروی بیماران پیوند عضو نوشت: «قرص راپامیون نزدیک سه ماه است نایاب شده و هیچکس، حتی سازمان غذا و دارو، پاسخگو نیست؛ ۴۸ ساعت عدم مصرف این دارو میتواند به رد عضو پیوندی منجر شود.»
شهروند دیگری با اشاره به وضعیت پدرش که به سرطان مبتلاست، نوشت از ابتدای اردیبهشت بیمه تکمیلی بازنشستگان و کارگران ذوبآهن اصفهان قطع شده است.
او با اشاره به متاستاز بیماری پدرش، افزود: «برای هر ۲۰ روز، ۱۳۰ میلیون تومان دارو نیاز داریم، در حالی که حقوق بازنشستگی پدرم تنها ۱۷ میلیون تومان است.»
گزارش سایر شهروندان نیز نشان میدهد هزینه داروهای سرطان جهش قابل توجهی داشته است.
یک شهروند در پیامی گفت داروی اربیتوکس از حدود پنج میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان برای هر ویال رسیده و برای هر جلسه شیمیدرمانی حدود شش ویال از این دارو نیاز است.
شهروند دیگری نیز یادآوری کرد یک جعبه قرص مدیسن برای درمان نقرس را که قیمت رسمی آن ۳۶۰ هزار تومان بوده، به دلیل نبود در داروخانهها، در بازار آزاد پنج میلیون تومان خریده است.
تام کاتن، سناتور جمهوریخواه، طرحی با عنوان «قانون عدم پناه امن برای خانواده تروریستها» معرفی کرده است که هدف آن لغو ویزاهای فعلی و جلوگیری از صدور ویزای جدید برای اعضای نزدیک خانواده افراد مرتبط با تروریسم است.
این اقدام پس از آن مطرح شد که گزارشها نشان داد دو تن از بستگان قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، بهصورت قانونی در ایالات متحده زندگی میکردند.
بر اساس اعلام وزارت امنیت داخلی آمریکا، حمیده سلیمانی افشار ۴۷ ساله و سارینا سادات حسینی ۲۵ ساله، که بهترتیب خواهرزاده و نوهخواهرزاده قاسم سلیمانی هستند، در ماه آوریل بازداشت شدند. این وزارتخانه اعلام کرد هر دو نفر در سال ۲۰۱۹ از سوی قضات مهاجرت آمریکا پناهندگی دریافت کرده بودند.
به گفته وزارت امنیت داخلی آمریکا، حمیده سلیمانی افشار با وجود دریافت گرینکارت از طریق پناهندگی، در درخواست تابعیت خود در ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که دستکم چهار بار پس از دریافت اقامت دائم به ایران سفر کرده است.
متن این طرح مبنای دائمی جدیدی برای «غیرقابل پذیرش بودن» ایجاد میکند که بر اساس آن، همسر، والدین، فرزندان، خواهر و برادر، پدربزرگ و مادربزرگ، نوهها، خواهرزادهها و برادرزادههای دشمنان خطرناک خارجی دیگر واجد شرایط دریافت ویزا یا مهاجرت به آمریکا نخواهند بود.
وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این کشور و امارات متحده عربی بر سر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی به توافق رسیدهاند. این توافق در جریان سفر نارندرا مودی به ابوظبی و در میانه تشدید تنشها میان امارات و جمهوری اسلامی به دست آمده است.
وزارت امور خارجه هند، جمعه ۲۵اردیبهشت، افزود که دو کشور در جریان این سفر، همچنین توافقنامههایی درباره ذخایر راهبردی نفت و تأمین گاز نفتی مایع (الپیجی) امضا کردهاند.
در بیانیه وزارت امور خارجه هند آمده است: «دو طرف بر تعمیق همکاریهای صنعتی دفاعی و همکاری در زمینه نوآوری و فناوری پیشرفته، آموزش، رزمایشها، امنیت دریایی، دفاع سایبری، ارتباطات امن و تبادل اطلاعات توافق کردهاند.»
پیش از این سفر، منابع هندی به رویترز گفته بودند که مودی احتمالا درباره قراردادهای بلندمدت تامین انرژی گفتوگو خواهد کرد و همچنین بهدنبال جلب حمایت برای گسترش ذخایر راهبردی نفت هند خواهد بود.
تقویت روابط دفاعی و انرژی امارات و هند در شرایطی صورت میگیرد که در جریان جنگ اخیر، روابط تهران و ابوظبی به شدت تیره شد و جمهوری اسلامی حملات پهپادی و موشکی را علیه تاسیسات نفت و انرژی امارات انجام داد.
همچنین روزنامه والاستریت ژٰورنال ۲۱ اردیبهشت بهنقل از منابع آگاه خبر داد که امارات متحده عربی بهطور مخفیانه حملاتی علیه جمهوری اسلامی انجام و در یکی از این حملات در ماه آوریل پالایشگاه نفتی جزیره لاوان ایران را هدف قرار داده است.
در حالی که هند، امارات و جمهوری اسلامی عضو بریکس هستند، وزارت امور خارجه هند جمعه در پایان نشست سالانه وزیران امور خارجه این گروه در دهلی نو به جای انتشار بیانیه مشترک، بیانیهای به عنوان رییس نشست صادر کرد و اعلام کرد میان برخی اعضا درباره وضعیت خاورمیانه اختلاف نظر وجود دارد.
بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی بازارهای جهانی انرژی را متلاطم و حملونقل و تجارت در سراسر منطقه را مختل کرده است.
تاثیر خروج امارات از اوپک بر کمک به هند
با تصمیم امارات برای خروج از اوپک در ماه گذشته، انتظار میرود ظرفیت تولید این کشور افزایش یابد و به واردکنندگانی مانند هند کمک کند.
طبق توافق نفتی اعلامشده در روز جمعه، احتمال افزایش ذخیرهسازی نفت خام شرکت دولتی نفت ابوظبی «ادنوک» در هند تا سقف ۳۰ میلیون بشکه وجود دارد. این شرکت در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که این توافق همچنین امکان ذخیرهسازی نفت خام در فجیره امارات را بهعنوان بخشی از ذخایر راهبردی هند بررسی میکند.
شرکت «ادنوک» همچنین اعلام کرد که گسترش تامین و فرصتهای تجاری گاز نفتی مایع (الپیجی) با شرکت «ایندین اویل کورپوریشن» را بررسی خواهد کرد.
سلطان احمد الجابر، مدیرعامل و مدیر اجرایی «ادنوک»، گفت: «مقیاس و مسیر رشد هند، آن را به یکی از تعیینکنندهترین بازارهای انرژی عصر ما تبدیل کرده است. با شتاب گرفتن تقاضا همزمان با رشد سریع جمعیت، اهمیت مشارکت انرژی میان امارات و هند بیش از پیش حیاتی میشود.»
نگاه امارات و هند به روابط نزدیک عربستان و پاکستان
امارات متحده عربی سومین شریک تجاری بزرگ هند است. دهلی نو و ابوظبی در ماه ژانویه قراردادی سه میلیارد دلاری برای خرید گاز طبیعی مایع (الانجی) امارات از سوی هند امضا کرده بودند. همچنین نامهای برای همکاری در جهت شکلگیری یک مشارکت راهبردی دفاعی میان دو کشور امضا شد.
این توافقها پس از آن صورت گرفت که پاکستان، رقیب دیرینه هند، سال گذشته توافق دفاعی متقابلی با عربستان سعودی امضا کرد.
پاکستان به میانجی اصلی میان واشینگتن و تهران برای پایان دادن به جنگی تبدیل شده که با حملات ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی در نهم اسفند آغاز شد. همچنین پاکستان برای تقویت دفاع عربستان سعودی پس از آنکه این کشور هدف صدها حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت، اقدام کرده است.
ریاض ماه گذشته اعلام کرد که سه میلیارد دلار دیگر برای کمک به پاکستان در پوشش بازپرداخت بدهی اسلامآباد به امارات ارائه خواهد کرد.
وزارت امور خارجه هند همچنین جمعه از سرمایهگذاریهای پنج میلیارد دلاری امارات متحده عربی خبر داد و به توافقهای پیشین از جمله خرید ۶۰ درصد سهام بانک «آربیال» از سوی «امیراتس انبیدی» به ارزش سه میلیارد دلار در سال گذشته، و سرمایهگذاری یک میلیارد دلاری شرکت «آیاچسی» ابوظبی در پروژه «سمّان» اشاره کرد.