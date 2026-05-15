ایسنا گزارش داده که انتشار جدیدترین صورتهای مالی باشگاه استقلال در سامانه کدال، از بحران حقوقی این باشگاه خبر میدهد و نشان میدهد استقلال هماکنون با ۶ پرونده حقوقی سنگین در فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا و دیوان حکمیت ورزش (CAS) روبهرو است.
در صورت محکومیت، بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار تعهد مالی به همراه یک ادعای ریالی ۲۸۸ میلیارد تومانی به این باشگاه تحمیل خواهد شد.
اگرچه این پروندهها هنوز به مرحله صدور رای قطعی نرسیدهاند و بدهی قطعی محسوب نمیشوند، اما جزییات آنها ابعاد سوءمدیریتهای گذشته را آشکار میکند.
بخش عمده این بحران مالی به دو بازیکن بوسنیایی مربوط میشود که در نقلوانتقالات تابستانی و در دوران مدیریت احمد شهریاری و فرشید سمیعی و سرمربیگری جواد نکونام به استقلال پیوستند. آلمدین زیلیکیچ پس از سه هفته حضور و بدون انجام حتی یک دقیقه بازی، قراردادش را فسخ کرد و اکنون شکایتی ۸۹۶ هزار دلاری ثبت کرده است. وردان کیوسفسکی نیز که پیش از آغاز فصل قراردادش فسخ شد، خواهان دریافت ۵۳۳ هزار دلار شده است تا مجموع تعهد ناشی از این دو پرونده به یک میلیون و ۴۲۹ هزار دلار برسد.
کوین یامگا، مدافع ـ هافبک فرانسوی پیشین استقلال، نیز ۸۹۶ هزار دلار از باشگاه طلب کرده و کارگزار او در پروندهای جداگانه خواهان دریافت ۳۰۸ هزار دلار شده است. همچنین پیتسو موسیمانه، سرمربی پیشین استقلال، با شکایت به فیفا خواهان دریافت ۶۵۶ هزار دلار شده و علاوه بر آن، تسویه حساب مالیاتی، سه بلیت بیزینسکلاس و هشت بلیت رفتوبرگشت اکونومی و بیزینس برای خود و دستیارانش به مقصد آفریقا به همراه ۵ درصد سود سالیانه را مطالبه کرده است.
آخرین بخش این گزارش مالی به منتظر محمد مربوط میشود؛ پروندهای که با ابهام همراه است، زیرا در اسناد باشگاه رقم درخواستی این بازیکن ۲۸۸ میلیارد تومان یا ۵ هزار دلار درج شده و میان رقم ریالی و دلاری آن اختلاف قابل توجهی دیده میشود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه در آخرین دور گفتوگوهایش با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، از دستاوردهای اقتصادی سخن گفت که واکنش مثبتی در بازارها ایجاد نکرد، در حالی که پکن درباره نحوه برخورد واشینگتن با تایوان هشدار داد و گفت «جنگ ایران» هرگز نباید آغاز میشد.
ترامپ نخستین رییسجمهوری آمریکاست که از زمان سفر قبلی خود در سال ۲۰۱۷ به چین، بار دیگر به این کشور سفر میکند. کشوری که مهمترین رقیب راهبردی و اقتصادی واشینگتن به شمار میرود.
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۵ اردیبهشت نوشت که ترامپ در آستانه انتخابات حساس میاندورهای آمریکا تلاش کرده با کسب نتایج ملموس، «محبوبیت آسیبدیده» خود را ترمیم کند.
رییسجمهوری آمریکا که در کنار شی روی صندلیهای قرمز تزئینی در مجموعه مجلل «ژونگنانهای» (Zhongnanhai) - باغ سلطنتی سابق و محل استقرار رهبران چین - نشسته بود، گفت: «چند توافق تجاری فوقالعاده انجام دادهایم. توافقهایی عالی برای هر دو کشور.»
پیش از آن، دو رهبر در فضای باز قدم زده و گفتوگو کرده بودند. جایی که ترامپ از زیبایی گلهای رز تعریف کرد و شی وعده داد بذر این گلها را برای او بفرستد.
سپس دو طرف در ضیافتی شامل کوفته خرچنگ، صدف کونگپائو و دامپلینگ میگو شرکت کردند.
خلاصه کوتاه منتشرشده از سوی واشینگتن درباره گفتوگوهای ۲۴ اردیبهشت ترامپ و شی بر تمایل مشترک دو کشور برای بازگشایی تنگه هرمز - که در پی جنگ ایران عملا بسته شده - و همچنین علاقه چین به خرید نفت آمریکا به منظور کاهش وابستگی به انرژی خاورمیانه تمرکز داشت.
در شرایط عادی، یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور میکند.
مقامهای آمریکایی گفتند دو کشور درباره فروش محصولات کشاورزی، گوشت گاو و انرژی به چین نیز توافق کردند و در زمینه ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت تجارت آینده پیشرفت داشتند.
دو طرف همچنین انتظار دارند حدود ۳۰ میلیارد دلار کالای غیرحساس را برای تجارت شناسایی کنند.
با این حال، جزییات این توافقها محدود بود و نشانهای از پیشرفت درباره فروش تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی «اچ۲۰۰» (H200) شرکت «انویدیا» (Nvidia) به چین دیده نشد. موضوعی که با حضور دقیقه آخری جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، در این سفر اهمیت بیشتری پیدا کرده بود.
ترامپ به شبکه فاکسنیوز گفت چین با خرید ۲۰۰ هواپیمای بوئینگ موافقت کرده است؛ نخستین خرید هواپیماهای تجاری آمریکایی از سوی چین در نزدیک به یک دهه گذشته.
اما این رقم بسیار کمتر از حدود ۵۰۰ فروندی بود که بازارها انتظار داشتند و همین مساله باعث شد سهام بوئینگ بیش از چهار درصد سقوط کند.
چیم لی، تحلیلگر ارشد چین در «اکونومیست اینتلیجنس یونیت» (Economist Intelligence Unit)، گفت: «این نشست شاید از نظر راهبردی برای بازارها اطمینانبخش باشد، اما از نظر محتوایی ناامیدکننده بود.»
به گفته او، مهمترین دستاورد نشست شاید حفظ آتشبس شکننده تجاری باشد که دو رهبر در دیدار آبان ۱۴۰۴ بر سر آن توافق کردند. توافقی که طی آن ترامپ تعرفههای سه رقمی علیه کالاهای چینی را متوقف کرد و شی نیز از محدود کردن صادرات مواد معدنی کمیاب عقب نشست.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا که ترامپ را در این سفر همراهی میکند، ۲۵ اردیبهشت به بلومبرگ گفت هنوز درباره تمدید این آتشبس پس از پایان مهلت آن در اواخر امسال، تصمیمی گرفته نشده است.