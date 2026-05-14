اسکات، سناتور جمهوریخواه: «مرگ بر آمریکا» در جمهوری اسلامی صرفا شعار نیست، وعده است
ریک اسکات، سناتور جمهوریخواه آمریکا، گفت شعار «مرگ بر آمریکا» از سوی جمهوری اسلامی باید جدی گرفته شود و آن را نه یک شعار سیاسی، بلکه «یک وعده» توصیف کرد.
او در شبکه ایکس نوشت تهران نزدیک به نیم قرن این شعار را تکرار کرده و افزود: «وقتی دشمن به شما میگوید چه کسی است، باورش کنید. پیروزی برای آمریکا یک گزینه نیست، تنها گزینه است.»
نیویورکتایمز به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد شرکتهای چینی با جمهوری اسلامی درباره فروش سلاح در حال گفتوگو بودهاند و قصد داشتهاند این تسلیحات را از طریق کشورهای دیگر ارسال کنند تا منشا کمک نظامی پنهان بماند.
مقامهای آمریکایی گفتند دستکم یکی از کشورهای ثالث در آفریقا قرار دارد، اما مشخص نیست آیا محمولهای به آن کشور رسیده است یا نه.
مقامهایی که در جریان این اطلاعات قرار گرفتهاند، درباره اینکه آیا سلاحها پیشتر به کشورهای ثالث ارسال شدهاند یا نه، به جمعبندیهای متفاوتی رسیدهاند. با این حال، از زمان آغاز جنگ کنونی علیه جمهوری اسلامی، به نظر نمیرسد هیچ سلاح چینی در میدان نبرد علیه نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی استفاده شده باشد.
هنوز مشخص نیست چه تعداد سلاح منتقل شده یا مقامهای چینی تا چه اندازه این فروشها را تایید کردهاند.
سایت حقوقبشری هرانا گزارش داد حکم اعدام محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، سحرگاه چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. با اعدام عباسی، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامات سیاسی در ایران از ۲۷ اسفند تاکنون به دستکم ۳۲ نفر رسید.
هرانا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت به نقل از منبعی مطلع و نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی نوشت مسئولان زندان از خانواده عباسی خواسته بودند برای ملاقات با او به زندان مراجعه کنند، اما پس از حضور خانواده، اجازه ملاقات به آنان داده نشد.
به گفته این منبع، خانواده عباسی پس از خروج از زندان، در تماسی تلفنی از اجرای حکم اعدام او مطلع شدند.
ساعتی پس از انتشار این گزارش، خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با تایید خبر اعدام عباسی نوشت حکم او پس از تایید و ابرام در دیوان عالی کشور اجرا شده است.
ایراناینترنشنال هفتم اردیبهشت خبر داده بود حکم اعدام محمد عباسی و حکم ۲۵ سال حبس دخترش، فاطمه عباسی که در بند زنان زندان اوین محبوس است، در دیوان عالی کشور تایید شده است.
هرانا نیز همان روز گزارش داده بود شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با رد فرجامخواهی، حکم اعدام عباسی را تایید کرده است.
عباسی بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بود و قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را به مشارکت در قتل شاهین دهقانی کاکاوندی، سرهنگ دوم نیروی انتظامی در ملارد، متهم کرده بود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است عباسی و دخترش فاطمه در دوران بازجویی تحت فشار و شکنجههای شدید قرار گرفته بودند و از زمان بازداشت، در تمامی مراحل دادرسی، از جمله بازجویی، بازپرسی، دادگاه و رسیدگی در دیوان عالی کشور، از حق دسترسی به وکیل محروم بودهاند.
علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، چهارم اسفند ۱۴۰۴ از صدور حکم اعدام برای عباسی و ۲۵ سال حبس برای دخترش فاطمه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی خبر داده بود.
او به کانال امتداد گفته بود پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده، اما این شعبه از پذیرش وکلا خودداری کرده است.
با اعدام محمد عباسی، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامات سیاسی در ایران از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، در بازهای ۵۷ روزه، به دستکم ۳۲ نفر رسید.
این در حالی است که هرانا پیشتر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده است.
به این ترتیب، روند اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی از میانگین حدود یک اعدام در هفته در سال ۱۴۰۴، به حدود یک اعدام در هر دو روز در هفتههای اخیر رسیده است.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند بسیاری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ احکامی که اغلب در روندهایی غیرشفاف، همراه با محدودیت شدید دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری صادر میشوند.
بر اساس گزارش منابع حقوقبشری، دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد، فیضالله آذرنوش، پدر دادخواه پدارم آذرنوش را به ۱۵ سال حبس، میلاد کریمینسب را به شش سال حبس، امیرحسین محسنیپور را به شش سال حبس و مهدی کرمی را به سه سال حبس محکوم کرد.
سایت حقوقبشری هرانا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت گزارش داد این شهروندان در یک پرونده مشترک، از سوی ابوالحسن دادگر و سعید جریدهاصل، مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد، به احکام حبس محکوم شدهاند.
از میان این شهروندان، آذرنوش بابت اتهامهای «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «فعالیت تبلیغی در جهت تایید و تقویت اسرائیل»، «توهین به رهبری»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» و «توهین به مقدسات اسلام» در مجموع به ۱۵ سال حبس محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴، پنج سال آن قابل اجراست.
همچنین کریمینسب به اتهامهای «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به شش سال حبس محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴، پنج سال آن قابل اجراست.
محسنیپور نیز با اتهامهای «عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری» در مجموع به شش سال حبس محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴، سه سال آن قابل اجراست.
کرمی هم به اتهام «عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» به سه سال حبس محکوم شده و تمام این حکم قابل اجراست.
حمید دستوانه، متهم ردیف پنجم این پرونده، که پیشتر در مرحله بدوی به یک سال حبس محکوم شده بود، در مرحله تجدیدنظر از اتهامات انتسابی تبرئه شد.
شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان کهگیلویه پیشتر در آذر ۱۴۰۴، آذرنوش را به ۲۳ سال حبس، کریمینسب را به ۱۱ سال زندان، محسنیپور را به هشت سال زندان، کرمی را به پنج سال حبس و دستوانه را به یک سال حبس محکوم کرده بود.
آذرنوش ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ در یاسوج بازداشت و پس از مدتی از زندان این شهر آزاد شد. او ۱۸ آبان ۱۴۰۴ به دست ماموران اطلاعات سپاه یاسوج احضار شد و پس از حضور در این نهاد امنیتی، چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.
پسر او، پدرام آذرنوش، جوان ۱۸ سالهای بود که ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در دهدشت با شلیک مستقیم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد.
کریمینسب ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، کرمی ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ و محسنیپور دوم تیر ۱۴۰۴ از سوی نیروهای امنیتی در استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار خود، بازداشت و زندانی کردن منتقدان، فعالان مدنی و کنشگران سیاسی را به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب تبدیل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، برخورد امنیتی با معترضان و فعالان مدنی و سیاسی شدت بیشتری گرفت؛ روندی که پس از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز با دامنهای گستردهتر ادامه یافته است.
یک استاد ایرانی-آمریکایی دانشگاه آرکانزاس که اواخر ماه مارس بهدلیل «فعالیتهایی در طرفداری از علی خامنهای رهبر کشتهشده جمهور اسلامی» از موقعیت رسمی خود برکنار شد، اکنون با تحقیقاتی درباره احتمال تخلفات علمی مواجه است.
انتشارات دانشگاه کمبریج که کتاب شیرین سعیدی، استاد ایرانی-آمریکایی دانشگاه آرکانزاس را منتشر کرده، در حال بررسی اتهاماتی است مبنی بر اینکه این اثر شامل مصاحبههای جعلی یا بدون مجوز با زنان قربانی حکومت ایران است. این کتاب بر پایه رساله دکترای شیرین سعیدی نوشته شده است.
ایراناینترنشنال دریافته است که دانشگاه کمبریج نیز در حال بررسی رساله دکترای سعیدی بهدلیل احتمال تقلب است.
دکتر جی سیلوریا، رییس دانشگاه آرکانزاس، سعیدی را به دلایلی غیرمرتبط با تحقیقات کمبریج اخراج کرده است. او این تصمیم را به هیات امنای دانشگاه ابلاغ کرده و قرار است این هیات در ۲۱ مه پرونده اخراج او را بررسی کند.
کتاب سعیدی با عنوان «زنان و جمهوری اسلامی: چگونه شهروندی جنسیتی دولت ایران را شکل میدهد» اکنون در بریتانیا زیر ذرهبین قرار دارد.
سخنگوی انتشارات دانشگاه کمبریج به ایراناینترنشنال گفت: «انتشارات دانشگاه کمبریج تمام شکایات مربوط به آثار منتشرشده را جدی میگیرد و بررسی مسائل مطرحشده را مطابق با دستورالعملهای استاندارد COPE ادامه میدهد.»
COPE مخفف کمیته اخلاق در انتشار است که به مسائل اخلاقی در آثار علمی میپردازد.
ایراناینترنشنال نسخهای از نامهای را به دست آورده که مریم نوری، نویسنده خاطرات «در جستوجوی رهایی»، به انتشارات دانشگاه کمبریج ارسال کرده و در آن سعیدی را به ساختگی بودن روایتهایش متهم کرده است.
نوری، که در سال ۱۹۸۵ در حالی که باردار بود بهدست جمهوری اسلامی زندانی شد و بهگفته خودش مجبور شد فرزندش را در زندان به دنیا بیاورد، در نامهاش نوشته است: «این نامه را برای ثبت شکایت رسمی درباره استفاده غیراخلاقی و بدون مجوز از خاطرات شخصیام و جعل محتوای مصاحبه از سوی دکتر شیرین سعیدی مینویسم.»
او تاکید کرد: «من هرگز با خانم سعیدی ملاقات نکردهام و هیچگونه مصاحبهای با او در شهر کلن یا هیچ شهر دیگری در آلمان نداشتهام. او از محتوای کتاب من در رساله دکتری و کتاب منتشرشده خود بدون اجازه کتبی یا شفاهی من استفاده کرده و از آن برای منافع شخصی، از جمله ارتقای جایگاه دانشگاهی و حرفهای خود بهره برده است.»
نوری افزود: «این اقدام را نقض آشکار حقوق و کرامت شخصی خود میدانم و آن را بهشدت محکوم میکنم.»
سخنگوی دانشگاه کمبریج نیز اعلام کرد: «دانشگاه اتهامات مربوط به تخلفات علمی را جدی میگیرد و هرگونه نگرانی مطرحشده را مطابق با سیاستها و رویههای مربوطه بررسی میکند. این فرایندها ذاتا محرمانه هستند.»
نسرین پروَز، که هشت سال در ایران زندانی و شکنجه شده بود، نیز در مجموعهای از هفت پست در شبکه ایکس در ماه دسامبر، ادعای مصاحبه سعیدی با خود را رد کرد.
او نوشت: «من هرگز سعیدی را نمیشناختم و هیچ مصاحبهای با او نداشتهام. او فقط از نسخه فارسی کتاب من که بیش از ۲۰ سال پیش منتشر شده استفاده کرده است.»
سعیدی و وکیلش، جیجی تامپسون، به پرسشهای رسانهای ایراناینترنشنال پاسخی ندادهاند.
دانشگاه آرکانزاس پیش از اخراج سعیدی نیز او را بهدلیل استفاده ادعایی نادرست از سربرگ دانشگاه برای درخواست آزادی حمید نوری مورد تنبیه قرار داده بود. حمید نوری در سال ۲۰۲۲ در دادگاهی در سوئد بهدلیل مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۱۹۸۸ محکوم شد.
سعیدی مدعی است برای استفاده از سربرگ دانشگاه مجوز داشته است.
پروَز در شبکه ایکس نوشت: «دفاع او از حمید نوری، یکی از عاملان اعدامهای سال ۱۹۸۸، نشان میدهد او در کدام سوی تاریخ ایستاده است.»
لادن بازرگان، مدیر سازمان «ائتلاف علیه حامیان رژیم جمهوری اسلامی ایران»، نخستین کسی بود که نقش سعیدی در کمک به حمید نوری در سوئد را افشا کرد.
او که در دادگاه نوری حضور داشت، گفت مترجم دادگاه تایید کرده که سعیدی به نفع نوری مداخله کرده است.
بیژن بازرگان، برادر لادن بازرگان، از زندانیان سیاسی چپگرا بود که در کشتار سال ۱۹۸۸ بهدست حکومت ایران کشته شد.
بازرگان همچنین موارد ادعایی جعل در آثار علمی سعیدی را شناسایی کرده است.
او به ایراناینترنشنال گفت: «زندانیان سیاسی سابقی که نامشان در رساله و کتاب سعیدی آمده، بهطور علنی انجام مصاحبه با او را رد کردهاند و اکنون پرسشهایی جدی درباره اسناد، ضبطها، فرمهای رضایت، دقت استنادها و حتی وجود برخی افراد ذکرشده در این آثار مطرح است.»
او افزود: «در چنین شرایطی، دانشگاه کمبریج و انتشارات آن موظفاند به انجام یک بررسی جدی، شفاف و مستقل هستند.»
بازرگان ادامه داد: «اعتبار پژوهشهای تاریخ شفاهی کاملا به مستندسازی، رضایت آگاهانه و منابع قابل راستیآزمایی وابسته است. اگر شواهد این مصاحبهها وجود دارد، باید بهصورت مستقل بررسی و بهطور عمومی شفافسازی شود. در غیر این صورت، پایه علمی کل کتاب زیر سوال میرود.»
او همچنین خواستار بررسی نقش پروفسور گلن رنگوالا، استاد راهنمای سعیدی، شد و گفت: «باید روشن شود چرا این مصاحبهها و منابع در فرایند دکترا بهدرستی راستیآزمایی نشده و استانداردهای علمی رعایت نشده است.»
ایراناینترنشنال برای دریافت توضیح با رنگوالا نیز تماس گرفت اما او تا کنون به پرسشها در این زمینه پاسخ نداده است.
پستهای شیرین سعیدی در شبکههای اجتماعی نیز نشان میدهد او پیش از کشته شدن علی خامنهای در جریان کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل و نیز پس از آغاز جنگ در ۹ اسفند، از رهبر پیشین جمهوری اسلامی تمجید کرده است.
او در پستهایی در ماه نوامبر در شبکه ایکس برای خامنهای دعا کرده و او را رهبری خوانده بود که «ایران را در جریان حمله اسرائیل حفظ کرد».
حساب کاربری سعیدی در شبکه ایکس بعدا تعلیق شد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، از بلاتکلیفی در نحوه برگزاری امتحانات بهدلیل قطعی اینترنت حکایت دارد. دانشآموزان، دانشجویان و فعالان آموزشی در پیامهای خود گفتند قطع اینترنت باعث افت کیفیت آموزش، ایجاد موجی از ناامیدی و فرسودگی روانی شده است.
شماری از دانشآموزان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از ناکارآمدی آموزش مجازی و اختلال مداوم اپلیکیشنهای داخلی گلایه کردهاند.
یک دانشآموز ۱۶ ساله با اشاره به قطع و وصل مکرر کلاسهای آنلاین گفت وسط کلاس و حین تدریس، دسترسی معلمان به اپلیکیشن قطع میشود، فایلها و عکسها دیر آپلود میشوند و دیگر انگیزهای برای درس خواندن ندارد.
پیشتر نیز تعدادی از دانشآموزان، والدینشان و معلمان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از نبود بستر مناسب آموزش در اپلیکیشنهای «شاد» و «بله» خبر دادند.
مادر یک دانشآموز با اشاره به مجازی بودن کلاس بچهها گفت فضای اپلیکیشن بهنحوی طراحی شده که فقط معلم میتواند در آن صحبت کند و اگر دانشآموز سوالی داشته باشد یا موضوعی را نفهمد، باید تا ساعت پنج بعدازظهر که دسترسی دانشآموز باز میشود، صبر کند.
افت کیفیت آموزش در میان اختلال و ابهام
بلاتکلیفی درباره حضوری یا مجازی بودن امتحانات به دیگر نگرانیها دامن زده است.
یک دانشآموز پایه دهم از منطقه فردیس خبر داد با رسیدن به امتحانات آخر ترم، آموزش و پرورش هر روز یک تصمیم جدید میگیرد و مشخص نیست امتحانها «حضوری» است یا «غیرحضوری».
برخی دانشآموزان همچنین از افت شدید کیفیت یادگیری در میان خود و همکلاسیهاشان خبر دادند.
دانشآموزی نوشت بهخاطر ضعیف بودن اینترنت حتی نمیتواند برنامه «شاد» را روی گوشی خود باز کند، چه برسد به حضور سر کلاس درس.
نوجوانی ۱۴ ساله به ایراناینترنشنال گفت اگر امتحانها حضوری شود، خیلیها قبول نمیشوند. چراکه هیچکسی درسها را بلد نیست و بیشتر بچهها جواب پرسشها را از هوش مصنوعی میپرسند و مینویسند.
فعالان حوزه آموزش نیز از کاهش شدید امید و انگیزه در میان نوجوانان و جوانان سخن گفتند.
یک مشاور تحصیلی در پیامی نوشت از زمان آغاز جنگ، بسیاری از دانشآموزان کلاسهای خود را لغو کردهاند و در سه ماه گذشته «تقریبا هیچ شاگرد جدیدی» نداشته است.
آموزش و معیشت؛ دو بحران همزمان
فشار اقتصادی نیز در کنار مشکلات آموزشی، شرایط را برای دانشآموزان و معلمان دشوارتر کرده است.
یک داوطلب کنکور با اشاره به هزینه بالای کتابهای کمکدرسی و محدودیت اینترنت گفت: «اگر امسال در دانشگاه قبول نشوم، باید به سربازی بروم اما نه پول کتاب دارم و نه دسترسی به اینترنت که بتوانم چیزی یاد بگیرم.»
برخی معلمان و مدرسهای خصوصی نیز در شبکه اجتماعی ایکس از لغو مداوم کلاسهای آنلاین بهدلیل اختلال اپلیکیشنهای داخلی و همچنین فشار اقتصادی بر مردم خبر دادهاند.
شماری از آنها نوشتهاند کلاسها بهدلیل قطع و وصل اینترنت یا نبود دانشآموز کنسل میشود و حتی از کاربران خواستهاند اگر کسی به معلم یا مدرس نیاز دارد، آنها را معرفی کنند.