دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد شهروندان کشورهایی که به جام جهانی فوتبال صعود کرده‌اند و بلیت رسمی مسابقات را خریده‌اند، دیگر برای ورود به آمریکا ملزم به پرداخت وثیقه ویزا نخواهند بود.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این معافیت شامل هوادارانی می‌شود که از طریق فیفا بلیت خریده و در سامانه ویژه دریافت نوبت سریع ویزا ثبت‌نام کرده باشند.

پیش‌تر دولت آمریکا برای شهروندان ۵۰ کشور، به دلیل نگرانی‌های مهاجرتی و امنیتی، وثیقه ۵ تا ۱۵ هزار دلاری ویزا تعیین کرده بود. الجزایر، کیپ ورد، ساحل عاج، سنگال و تونس از جمله کشورهایی بودند که مشمول این مقررات شدند و به جام جهانی نیز راه یافته‌اند.

فیفا در واکنش به این تصمیم اعلام کرد همکاری با دولت آمریکا و کارگروه کاخ سفید برای برگزاری «موفق و فراموش‌نشدنی» جام جهانی ادامه دارد.

با وجود این معافیت، محدودیت‌های ویزایی آمریکا برای برخی کشورها، از جمله ایران، همچنان برقرار است. گزارش‌ها حاکی است برخی اعضای کاروان ایران ممکن است برای دریافت ویزا با مشکل روبه‌رو شوند.