دفتر نخستوزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ ایران، بهطور مخفیانه راهی امارات متحده عربی شده و با محمد بن زاید آل نهیان، رییس این کشور، دیدار کرده است. در سوی دیگر، وزارت خارجه امارات سفر نتانیاهو به این کشور را تکذیب کرد.
همزمان با ادامه تنشها در خاورمیانه، کشورهای حوزه خلیج فارس کارزار امنیتی گستردهای را علیه شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان آغاز کردهاند. مقامهای امنیتی کویت، بحرین، امارات و قطر از کشف و متلاشی شدن دهها هسته مرتبط با تهران خبر دادهاند.
جمهوری اسلامی احسان افرشته، زندانی سیاسی، را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل و محمد عباسی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، را به اتهام «محاربه» اعدام کرد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، حل بحران خاورمیانه را به نفع چین دانست و ابراز امیدواری کرد پکن نقش فعالتری در ترغیب جمهوری اسلامی به توقف اقداماتش در خلیج فارس ایفا کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دیدار خود با شی جینپینگ، رهبر چین، را در پکن آغاز کرد؛ نشستی که جنگ ایران، بحران تنگه هرمز و تلاش واشینگتن برای وادار کردن پکن به اعمال فشار بر تهران، از محورهای اصلی آن به شمار میرود.
به گزارش آسوشیتدپرس، اگرچه این سفر با تشریفات گسترده و نمایشهای نمادین همراه بود، اما انتظار نمیرود مذاکرات دو طرف به پیشرفت عمدهای در موضوعات حساسی چون ایران، تایوان و اختلافات تجاری منجر شود.
ترامپ روز پنجشنبه در تالار بزرگ خلق در میدان تیانآنمن مورد استقبال رسمی شی جینپینگ قرار گرفت. دو رهبر پس از دست دادن و گفتوگویی کوتاه، از گارد احترام نظامی بازدید کردند و سپس وارد نشست دوجانبه شدند.
ترامپ در آغاز دیدار، شی را «رهبر بزرگی» توصیف کرد و گفت: «باعث افتخار است که دوست شما هستم.» او همچنین وعده داد روابط چین و آمریکا «بهتر از هر زمان دیگری» خواهد شد.
این دیدار در شرایطی برگزار میشود که جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی عملاً به بسته شدن تنگه هرمز منجر شده و اختلال در انتقال نفت و گاز، نگرانیهای جدی درباره اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.
آسوشیتدپرس نوشت حضور طولانی ترامپ در کنار شی جینپینگ فرصتی برای بحث درباره مجموعهای از موضوعات حساس، از جمله جنگ ایران، بازگشایی تنگه هرمز، تجارت، تایوان و حتی احتمال توافق هستهای سهجانبه میان آمریکا، چین و روسیه فراهم میکند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیش از آغاز این سفر گفته بود واشینگتن تلاش خواهد کرد پکن را به استفاده از نفوذش بر تهران ترغیب کند.
روبیو در گفتوگو با فاکسنیوز گفته بود: «اقتصادها به دلیل این بحران در حال فروپاشی هستند» و کاهش خرید کالاهای چینی در نتیجه رکود اقتصادی، به زیان پکن خواهد بود.
او افزود: «به نفع چین است که این بحران حل شود. امیدواریم آنها نقش فعالتری در وادار کردن [حکومت] ایران به عقبنشینی از اقداماتش در خلیج فارس ایفا کنند.»
با این حال، ترامپ پیشتر تلاش کرده بود اهمیت فشار بر چین برای دخالت در بحران ایران را کماهمیت جلوه دهد.
او هنگام ترک کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر وضعیت اقتصادی آمریکاییها بر مذاکرات مربوط به ایران گفت: «حتی ذرهای هم نه.»
ترامپ تاکید کرد: «من فقط به یک چیز فکر میکنم؛ اینکه نباید اجازه دهیم ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند.»
آسوشیتدپرس نوشت مواضع متفاوت مقامهای دولت آمریکا درباره جنگ ایران و پیامدهای اقتصادی آن، نشانهای از اختلافنظر در داخل دولت ترامپ است.
همزمان، جنگ ایران به موضوعی حساس در سیاست داخلی آمریکا نیز تبدیل شده است. جمهوریخواهان سنا روز چهارشنبه بار دیگر مانع تصویب طرح دموکراتها برای توقف جنگ شدند، هرچند چند سناتور جمهوریخواه نیز به مخالفان پیوستند.
در کنار موضوع ایران، مساله تایوان نیز یکی از محورهای مهم مذاکرات ترامپ و شی است. چین از برنامه آمریکا برای فروش تسلیحات به تایوان ناراضی است و دولت ترامپ نیز هنوز اجرای بسته تسلیحاتی ۱۱ میلیارد دلاری برای این جزیره را آغاز نکرده است.
آسوشیتدپرس گزارش داد هیات همراه ترامپ شامل شماری از مقامهای ارشد و مدیران بزرگ اقتصادی و فناوری آمریکا است؛ از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، پیت هگست، وزیر جنگ، و همچنین ایلان ماسک و جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا.
به نوشته این خبرگزاری، هرچند دو کشور سال گذشته به یک آتشبس تجاری دست یافتند، اما هنوز مشخص نیست آیا سفر سهروزه ترامپ به پکن به توافق یا اعلام مشخصی درباره تجارت، ایران یا تایوان منجر خواهد شد یا نه.
جان کندی، سناتور جمهوریخواه آمریکا، در گفتوگو با فاکسنیوز هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند، از آن استفاده خواهد کرد و آن را «تهدیدی فوری و خطرناک» برای آمریکا و جهان توصیف کرد.
او با انتقاد از برخی دموکراتها، از جمله چاک شومر، گفت: «اگر به حکومت ایران بمب بدهید، از آن استفاده میکنند.» کندی افزود جمهوری اسلامی سالهاست یک مشکل جدی برای آمریکا و جامعه جهانی بوده و به گفته او، به همین دلیل دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اقدام کرده است.
این سناتور جمهوریخواه همچنین گفت جمهوری اسلامی اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنیسازی کرده و تنها یک گام تا غنیسازی در سطح تسلیحاتی فاصله دارد. او افزود در صورت ساخت کلاهک هستهای، جمهوری اسلامی میتواند آن را روی موشک نصب کرده و علیه کشورهای دیگر به کار گیرد.