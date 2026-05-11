رضا دادویی، سخنگوی خانه تئاتر، گفت: «تئاتر امروز در یک چرخه‌ مرگبار گرفتار شده‌ است... در حالی که تورم و بحران‌های اقتصادی کشور هزینه‌های تولید را به شکلی سرسام‌آور افزایش داده، تعطیلی‌های بلندمدت، قطعی اینترنت و عدم اطلاع‌رسانی، موجب وقفه در فروش و کاهش شدید مخاطب و در نهایت از دست رفتن درآمدهای ناچیز شده است.»

او افزود: «وقتی درآمد هنرمند تئاتر حتی از زیر خط فقر هم پایین‌تر است، مطالبه‌ پرداخت حق بیمه، فشار اقتصادی می‌شود. هنرمندی که درآمدی نداشته، نه‌تنها بیمه‌ بیکاری دریافت نمی‌کند، بلکه در صورت عدم توان در پرداخت حق بیمه، از تمامی خدمات اجتماعی و درمانی محروم می‌شود.»

دادویی هشدار داد: «وقتی هنرمند هم از نظر روحی آسیب می‌بیند، هم از نظر اقتصادی توان بقا ندارد، هم از نظر صنفی در ساختارهای حمایتی نماینده‌ای ندارد، چاره‌ای جز ترک صحنه نخواهد داشت.»