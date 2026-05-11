حمایت ایرانیان مقیم فرانکفورت از انقلاب ملی
ایرانیان مقیم فرانکفورت آلمان همزمان با معترضان در دهها شهر جهان، در حمایت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و انقلاب ملی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
مهدی تهرانی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح دوشنبه ۲۱ اردیبهشت از اعدام عرفان شکورزاده، زندانی سیاسی، به اتهام «همکاری با سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس جاسوسی موساد» خبر داد.
میزان در گزارش خود نوشت بر اساس محتویات پرونده، شکورزاده «به عنوان پروژه» و با توجه به تخصصش، جذب یکی از سازمانهای مهم علمی فعال در حوزه ماهواره شده بود. در این گزارش، نامی از این نهاد علمی برده نشده است.
این رسانه حکومتی، بدون ارائه اسناد و شواهد نوشت که شکورزاده «اطلاعات دارای طبقهبندی» را در اختیار «سرویسهای دشمن» قرار میداد.
شکورزاده بهمنماه ۱۴۰۳ از سوی اطلاعات سپاه پاسداران با اتهام «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» بازداشت شد. گفته میشود که او ۹ ماه در انفرادی بوده است.
آموزشکده توانا ۱۸ اردیبهشت گزارش داد شکورزاده، دانشجوی دانشگاه علم و صنعت ایران، برای اجرای حکم اعدام از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شده است.
حکم صادر شده علیه او به تازگی در دیوان عالی کشور تایید شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۹ اردیبهشت خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی ۲۹ ساله شده بود.
این سازمان خبر داد که این دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، ۱۷ اردیبهشت به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
ایراناینترنشنال ۱۷ اردیبهشت گزارش داد که بررسیهایش نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ۴۸ روز پس از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، دستکم ۲۸ زندانی سیاسی را اعدام کرده است.
از سوی دیگر، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.
بر این اساس، جمهوری اسلامی در بازهای ۱۱۷ روزه، روزانه دستکم پنج نفر را به دار آویخته است.
این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد که تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۱ معترض و زندانی سیاسی اعدام شدند که تعداد قابل توجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
طبق تازهترین خبرها، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان در اعتراضهای دیماه؛ و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، سه زندانی سیاسی هستند که بهترتیب در روزهای ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند.
مهدی فرید، که در رسانههای ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی شد، دوم اردیبهشت به جرم «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی، مجید مسیبی و کوروش کیوانی نیز از جمله افرادی هستند که در سال ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.
در آخرین روزهای فروردین دو سازمان «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه مجازات اعدام» در گزارش سالانه مشترک خود از رشد ۶۸ درصدی اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر دادند.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم هزار و ۶۳۹ نفر را در پروندههای مربوط به جرایم عادی و سیاسی اعدام کرده است.
این دو سازمان شمار اعدامهای ثبت شده در سال ۲۰۲۴ را دستکم ۹۷۵ نفر اعلام کرده بود.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ در نهم اسفند سال گذشته، و بهطور ویژه پس از آغاز آتشبس، سرکوب فعالان اجتماعی و سیاسی را شدت بخشیده و اجرای سریع احکام اعدام را برای رعبافکنی هرچه بیشتر تسریع کرده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، از «کار پیچیده حقوقی و اطلاعاتی» برای توقیف «بخشی از املاک» علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی، خبر داد.
در گزارش این رسانه حکومتی آمده است: «۲ واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی از علی کریمی شناسایی و به دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده است.»
میزان در ادامه نوشت یکی از املاک شناساییشده یک پلاک ثبتی به نام هاوش، فرزند کریمی، است.
کامران غضنفری، نماینده مجلس، مذاکره با آمریکا را زیانبار خواند و گفت: «هر دفعه رفتند پای مذاکره، دشمن بهجای اینکه تحریمها را کم کند، چندین تحریم جدید به تحریمهای قبلی اضافه کرد. مذاکره زیر سایه تهدید یعنی تن دادن به تهدیدات دشمن.»
او افزود: «آنها درخواست کردند که ایران کلا غنیسازی را بگذارد کنار و بهکل تعطیل کند. جمهوری اسلامی زیر بار این خواستههای نامشروع آمریکا نخواهد رفت. ما به هیچ عنوان با آمریکاییها در مورد هستهای صحبت و مذاکره نمیکنیم.»
غضنفری ادامه داد: «شواهد و قرائن نشان میدهد که آنها بنای یک عملیات گسترده دارند. احتمالا قصد تصرف برخی از جزایر ما در جنوب را دارند.»
ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با برگزاری تظاهراتی در واشینگتن به افزایش اعدامها، سرکوب معترضان و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.
اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس شورای اسلامی، گفت: «ما داریم کار بزرگی انجام میدهیم که در تاریخ ثبت خواهد شد و آن این است که داریم دنیا را از شر ترامپ و نتانیاهو نجات میدهیم و انشاالله به نتیجه برسیم.»
او ادامه داد: «داریم جور دنیا را به دوش میکشیم در مقابله با این دو آدم روانی.»
مطهری افزود: «دنیا دوست دارد که یک منجی داشته باشد که دنیا را از دست اینها نجات دهد و به نظر میرسد این منجی ملت ایران است.»