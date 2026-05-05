دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در مصاحبه با کانال خبری سلم گفت: «اگر مردم ایران اسلحه داشتند، که ندارند، [با جمهوری اسلامی] مقابله می‌کردند. من به این باور دارم.»

او با اشاره به کشته شدن ۴۲ هزار نفر در جریان اعتراضات دی‌ماه افزود: «نمی‌شود جمعیتی غیرمسلح را در برابر افرادی با کلاشینکف قرار داد و انتظار داشت مقاومت کنند، حتی اگر ۲۵۰ هزار نفر باشند.»

ترامپ ادامه داد: «واقعا نمی‌خواهم چنین چیزی [کشتار] را ببینم. آنها باید اسلحه داشته باشند. فکر می‌کنم در حال دریافت برخی سلاح‌ها هستند. به محض اینکه اسلحه داشته باشند، به‌خوبی هر نیروی دیگری خواهند جنگید.»