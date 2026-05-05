استارمر: تلاشهای جمهوری اسلامی برای بیثبات کردن جامعه بریتانیا تحمل نخواهد شد
همزمان با افزایش نگرانیها درباره نقش حکومت ایران در دامن زدن به یهودستیزی، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، هشدار داد تلاشهای جمهوری اسلامی برای بیثبات کردن جامعه بریتانیا «تحمل نخواهد شد».
او گفت دولت بریتانیا در حال بررسی این موضوع است که آیا دولتهای خارجی در حملات اخیر علیه جامعه یهودیان در بریتانیا دست دارند یا نه.
استارمر افزود در صورت اثبات نقش جمهوری اسلامی در این حملات، تهران با «پیامدهایی» روبهرو خواهد شد.
نخستوزیر بریتانیا ادامه داد: «پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است در پی دامن زدن به خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد، این است که چنین رفتاری تحمل نخواهد شد.»