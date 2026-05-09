مهمترین رژه نظامی سالانه روسیه بدون نمایش تسلیحات سنگین برگزار شد
رژه نظامی «روز پیروزی» روسیه که مهمترین نمایش سالانه قدرت نظامی این کشور محسوب میشود، روز شنبه در میدان سرخ مسکو برگزار شد. برای نخستین بار در سالهای اخیر، هیچ خودروی زرهی یا موشک بالستیک در این رژه حضور نداشت. سال گذشته روسیه پهپادهای شاهد را در این مراسم به نمایش گذاشت.
این مراسم به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان برگزار شد و روسیه هر سال در آن بخشی از توان و تجهیزات نظامی خود را به نمایش میگذارد.
رژه امسال تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد و نیروهای نظامی به صورت گسترده در میدان سرخ رژه رفتند. همچنین جنگندهها بر فراز آسمان مسکو پرواز کردند.
در حالی که آتشبس شکننده میان حکومت ایران و ایالات متحده با درگیریهای تازه در خلیج فارس بار دیگر زیر فشار قرار گرفته، دو طرف نشانهای از نزدیک شدن به پایان جنگ نشان نمیدهند. همزمان، یک ارزیابی اطلاعاتی آمریکا نتیجه گرفت تهران میتواند ماهها در برابر محاصره دریایی مقاومت کند.
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۹ اردیبهشت نوشت که در روزهای اخیر، تنگه هرمز شاهد شدیدترین تنشها از زمان آغاز آتشبس یک ماه پیش بوده و امارات متحده عربی نیز ۱۸ اردیبهشت بار دیگر هدف حملات قرار گرفت.
واشینگتن همچنان در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا برای پایان رسمی جنگ است. پیشنهادی که قرار است پیش از ورود به مذاکرات درباره مسائل اختلافبرانگیزتر، از جمله برنامه هستهای جمهوری اسلامی، اجرایی شود.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۱۸ اردیبهشت در رم گفت که واشینگتن انتظار داشته پاسخ تهران را به سرعت دریافت کند، اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران هنوز در حال بررسی این پیشنهاد است.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش داد درگیریهای پراکنده میان نیروهای ایرانی و شناورهای آمریکایی در تنگه هرمز، ۱۸ اردیبهشت ادامه یافت.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، بعدتر به نقل از یک منبع نظامی ایرانی نوشت وضعیت آرامتر شده، اما احتمال درگیریهای بیشتر همچنان وجود دارد.
ارتش آمریکا اعلام کرد دو شناور مرتبط با حکومت ایران را که قصد ورود به یک بندر ایرانی داشتند، هدف قرار داده است. به گفته ارتش، یک جنگنده آمریکایی دودکش این شناورها را هدف قرار داد و آنها را وادار به بازگشت کرد.
حکومت ایران از زمان آغاز جنگ با حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، عملا عبور کشتیهای غیرایرانی از تنگه هرمز را متوقف کرده است.
پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم نفت جهان از این گذرگاه باریک عبور میکرد.
آمریکا نیز ماه گذشته محاصره بنادر و کشتیهای ایرانی را آغاز کرد.
با این حال، یک مقام آمریکایی آگاه از موضوع گفت ارزیابی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نشان میدهد محاصره بنادر ایران تا حدود چهار ماه دیگر فشار اقتصادی شدیدی بر تهران وارد نخواهد کرد.
این موضوع پرسشهایی را درباره میزان قدرت اهرم فشار دونالد ترامپ بر حکومت ایران ایجاد کرده است.
همزمان، یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا گزارشها درباره این ارزیابی سیا را که نخستین بار در واشینگتنپست منتشر شد، «نادرست» توصیف کرد.
امارات متحده عربی اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور ۱۸ اردیبهشت با دو موشک بالستیک و سه پهپاد ایرانی مقابله کردهاند.
در این حملات سه نفر زخمی شدند.
جمهوری اسلامی بارها امارات و دیگر کشورهای خلیج فارس میزبان پایگاههای نظامی آمریکا را هدف قرار داده است.
ابوظبی این حملات را «تشدید بزرگ تنش» توصیف کرد و گفت تهران این هفته حملات خود را در واکنش به اعلام «پروژه آزادی» از سوی ترامپ افزایش داده است. طرحی برای همراهی کشتیها در تنگه هرمز که رییسجمهوری آمریکا پس از ۴۸ ساعت آن را متوقف کرد.
ترامپ گفته است آتشبس اعلام شده، با وجود تنشهای اخیر همچنان برقرار است؛ در حالی که حکومت ایران، آمریکا را به نقض آتشبس متهم کرده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ اردیبهشت گفت: «هر زمان راهحل دیپلماتیک روی میز قرار میگیرد، آمریکا بهسوی ماجراجویی نظامی میرود.»
خبرگزاری حکومتی مهر نیز گزارش داد در حمله نیروی دریایی آمریکا به یک کشتی تجاری ایرانی در شامگاه ۱۷ اردیبهشت، یک خدمه کشته، ۱۰ نفر زخمی و شش نفر مفقود شدهاند.
واشینگتن این افراد و شرکتها را به کمک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای تامین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد متهم کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد آماده اقدام علیه هر شرکت خارجی دخیل در تجارت «غیرقانونی» با ایران است و ممکن است تحریمهای ثانویه علیه موسسات مالی خارجی، از جمله نهادهای مرتبط با پالایشگاههای مستقل نفت در چین، اعمال کند.
نیویورکتایمز گزارش داد روسیه از طریق دریای خزر کالاهای نظامی و تجاری به ایران ارسال میکند تا توان جمهوری اسلامی را برای مقاومت در برابر حملات آمریکا تقویت کند. این رسانه به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت روسیه از مسیر دریای خزر قطعات پهپاد به ایران منتقل میکند.
بر اساس این گزارش، روسیه همچنین کالاهایی را تامین میکند که پیشتر معمولا از تنگه هرمز عبور میکردند.
آمارهای تجاری روسیه نشان میدهد حملونقل از طریق دریای خزر در ماههای اخیر افزایش یافته است. ویتالی چرنوف، مدیر بخش تحلیل در گروه رسانهای پورتنیوز، گفت سالانه دو میلیون تن گندم روسیه که پیشتر از دریای سیاه به ایران ارسال میشد، اکنون از مسیر خزر منتقل میشود. او افزود: «در سایه بیثباتی در خاورمیانه، مسیرهای خزر به ایران بسیار جذابتر به نظر میرسند.»
الکساندر شاروف، رییس موسسه روسایراناکسپو که به صادرکنندگان روس برای یافتن خریداران ایرانی کمک میکند، برآورد کرد حجم بار عبوری از خزر ممکن است امسال دو برابر شود.
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، تصویری از یک جنگنده اف-۱۶ نیروی هوایی این کشور منتشر کرد و اعلام کرد این هواپیما در حریم هوایی خاورمیانه پرواز میکند.
سنتکام شنبه ۱۹ اردیبهشت در توضیح این تصویر نوشت: «نیروهای آمریکا در سراسر منطقه همچنان برای انجام ماموریت آماده هستند.»
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده پیشتر اعلام کرد نیروهای آمریکا دو نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی را در دریای عمان، پیش از رسیدن به بنادر ایران، متوقف کردند.
بنا بر اعلام سنتکام، دو نفتکش خالی «سودا» و «سیاستار۳» پس از نقض محاصره دریایی، با حمله جنگنده اف-۱۸ و شلیک مهمات هدایتشونده به دودکش آنها از کار افتادند.
همزمان، فواد مرادزاده، فرماندار بندر لنگه، اعلام کرد: «در حمله اخیر جنگندههای آمریکایی به شناورهای باری و صیادی ایرانی در نزدیکی بندر خصب در عمان، شش نفر مفقود شدند.»
مرادزاده درباره حملهای که به گفته او پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت رخ داد، گفت: «در این حادثه شش فروند قایق متعلق به اهالی بندر معلم از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه هدف قرار گرفت که در مجموع ۲۰ نفر سرنشین داشتند.»
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره چشمانداز توافق با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت: «اگر همه چیز امضا و نهایی نشود، مسیر متفاوتی را در پیش خواهیم گرفت. اگر اتفاقی نیافتد، ممکن است به پروژه آزادی تنگه هرمز بازگردیم، اما آن پروژه آزادی پلاس خواهد بود؛ یعنی پروژه آزادی به اضافه موارد دیگر.»
او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدا روند مذاکرات را به کندی پیش میبرد نیز گفت: «بهزودی خواهیم فهمید.»
ترامپ پیشتر اعلام کرد با توجه به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر، و همچنین «پیشرفت بزرگ» در مسیر دستیابی به توافقی کامل و نهایی با نمایندگان تهران، موافقت کرده است «پروژه آزادی» برای مدت کوتاهی متوقف شود.
به دنبال اعلام توقف اجرای این پروژه، حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت «پروژه آزادی» آمریکا به علت «پاسخ کوبنده نیروهای مسلح و هشدارهای جدی سپاه پاسداران و ناتوانی ایالات متحده در عبور از تنگه هرمز» به شکست انجامید.
نوشآبادی افزود: «هرگونه ماجراجویی نظامی آمریکا و متحدانش در تنگه هرمز و خلیج فارس، هزینههای غیرقابل تحمل را برای آنان به همراه داشته و به پیچیدهتر شدن ماجرا منجر خواهد شد.»
رسانههای بینالمللی به نقل از دادههای کشتیرانی گزارش دادند که جمهوری اسلامی نهاد جدیدی را برای کنترل کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کرده است؛ هر چند مقامات تهران گفتهاند در حال بررسی توافق صلح با آمریکا هستند.
آسوشیتدپرس ۱۷ اردیبهشت به نقل از شرکت دادههای کشتیرانی «لوییدز لیست اینتلیجنس» گزارش داد که جمهوری اسلامی یک نهاد دولتی جدید برای تایید عبور و دریافت عوارض از کشتیها در تنگه ایجاد کرده است و این اقدام بر نگرانیها درباره تضعیف آزادی کشتیرانی که تجارت جهانی به آن وابسته است، افزوده است.
به گزارش ههنگاو، در پی هجوم ماموران لباس شخصی و انتظامی با خودروی مسلح به تیربار به روستای پیان از توابع ایذه در بامداد سهشنبه ۸ اردیبهشت، دستکم هفت شهروند، از جمله یک کودک ۱۵ ساله به نام آراد کوچکی، بازداشت و سه نفر، از جمله یک زن به نام آرزو ململی، مجروح شدند.
طبق این گزارش، تاکنون هویت هفت تن از بازداشتشدگان بهنامهای البرز رمضانی، آراد کوچکی ۱۵ ساله، سامان تقیزاده، فرداد رحمانی، عسکر بداغی، حمزه رمضانی و محمد سلحشور احراز شده است.همچنین آرزو ململی بر اثر اصابت گلوله، کرامت کوچکی در پی اصابت اسلحه به ناحیه سر و هیبتالله عباسی نیز مجروح شدهاند.
طبق پستی که در حساب کاربری فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، کودک جانباخته در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، منتشر شده است، در پی هجوم این ماموران تعدادی از مغازههای شهروندان ساکن روستا تخریب و اموال داخل این مغازهها به سرقت برده شد.
ماموران همچنین اقدام به تخریب عکس آرتین رحمانی و نوشتن شعارهای حکومتی از جمله «لبیک یا خامنهای»، «امنیت» و «دوباره میآییم» و جملات توهینآمیز علیه فواد چوبین کردند.
وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه اعلام کرد ۱۰ فرد و شرکت، از جمله چند نهاد در چین و هنگکنگ، را به دلیل کمک به تلاشهای نظامی جمهوری اسلامی برای تامین تسلیحات و مواد خام مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد، تحریم کرده است.
این اقدام چند روز پیش از سفر برنامهریزیشده ترامپ به چین برای دیدار با شی جینپینگ انجام میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد همچنان آماده است علیه پایگاه صنایع نظامی جمهوری اسلامی اقدام اقتصادی انجام دهد تا تهران نتواند ظرفیت تولید خود را بازسازی کند و قدرت خود را فراتر از مرزهایش گسترش دهد.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد آماده است علیه هر شرکت خارجی که از تجارت غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله خطوط هوایی، حمایت کند اقدام کند و میتواند علیه موسسات مالی خارجی که به تلاشهای حکومت ایران کمک میکنند، از جمله نهادهای مرتبط با پالایشگاههای مستقل موسوم به «تیپات» در چین، تحریمهای ثانویه اعمال کند.