در این تحلیل آمده است جنگ در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی پیشاپیش با یکی از شدیدترین بحران‌های داخلی خود پس از انقلاب ۱۳۵۷ مواجه بود؛ بحرانی که پس از گسترده‌ترین موج اعتراضات ضدحکومتی در سال‌های اخیر تشدید شد.

به نوشته وای‌نت، حکومت ایران اکنون با بحران مشروعیتی عمیق روبه‌رو است؛ بحرانی که از شکاف فزاینده میان حکومت و جامعه، به‌ویژه نسل جوان، ناشی می‌شود و هم‌زمان با مشکلات شدید اقتصادی، کمبود آب و بحران برق همراه شده است.

این تحلیل با اشاره به اعتراض‌های پراکنده در بازار تهران می‌گوید چنین تجمع‌هایی به‌تنهایی نشانه آغاز موج جدید اعتراضات نیست، زیرا اعتراض به بخشی دائمی از فضای اجتماعی ایران تبدیل شده است. بر اساس پژوهشی از دانشگاه استنفورد که در این گزارش به آن اشاره شده، تهران بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۴ به‌طور متوسط هر سه روز یک‌بار شاهد نوعی اعتراض بوده است.

با این حال، وای‌نت می‌نویسد جنگ اخیر هم‌زمان باعث تقویت احساسات ملی‌گرایانه در بخشی از جامعه ایران شده است. در این تحلیل آمده ادامه حملات به زیرساخت‌های ملی و دانشگاه‌ها، تهدیدهای دونالد ترامپ درباره «بازگرداندن ایران به عصر حجر» و گزارش‌هایی درباره تلاش برای تحریک اقلیت‌های قومی، حتی در میان برخی مخالفان جمهوری اسلامی نیز نگرانی‌هایی درباره حفظ تمامیت و استقلال ایران ایجاد کرده است.

این تحلیل به نقل از بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه وابسته به حکومت، می‌نویسد بسیاری از شهروندان، در کنار خواست زندگی بهتر، اکنون حفظ استقلال سیاسی ایران را نیز ضروری می‌دانند و نگران‌اند تلاش برای فروپاشی حکومت به تهدیدی علیه موجودیت کشور تبدیل شود.

وای‌نت در ادامه تاکید می‌کند رهبران جمهوری اسلامی به‌خوبی از خطر بازگشت اعتراضات اجتماعی پس از پایان جنگ آگاه‌اند. در این گزارش به هشدار یک جامعه‌شناس ایرانی اشاره شده که گفته فشار اقتصادی، طبقه متوسط ایران را فرسوده کرده و جامعه را به سمت شکاف شدید میان اقلیتی ثروتمند و اکثریتی فقیر سوق داده است.

بر اساس این تحلیل، حتی اگر توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن به کاهش تحریم‌ها منجر شود، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران - از جمله فساد، سوءمدیریت و سلطه نهادهای دولتی و شبه‌دولتی - همچنان پابرجا خواهد ماند و لغو تحریم‌ها به‌تنهایی قادر به حل بحران اقتصادی نخواهد بود.

وای‌نت همچنین از شکل‌گیری آنچه «جمهوری اسلامی سوم» توصیف شده سخن می‌گوید؛ مرحله‌ای که به نوشته این تحلیل، پس از مرگ علی خامنه‌ای و با افزایش نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ساختار قدرت از حکومت دینی به نوعی اقتدارگرایی نظامی تغییر یافته است.

به نوشته این تحلیل، رهبران جدید حکومت ایران در کوتاه‌مدت بر بقا و جلوگیری از ازسرگیری جنگ متمرکزند، اما پس از پایان درگیری‌ها ناچار خواهند شد با پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی جنگ روبه‌رو شوند.

در این تحلیل آمده است بر اساس گزارش‌های رسمی، تنها در استان تهران حدود ۶۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیده و مقام‌های حوزه انرژی هشدار داده‌اند بازسازی زیرساخت‌ها ممکن است حدود دو سال زمان ببرد. همچنین پیش‌بینی شده زمستان آینده از نظر تامین انرژی برای صنعت، کشاورزی و خدمات بسیار دشوار باشد و مصرف بخش خصوصی احتمالا باید تا ۴۰ درصد کاهش یابد.

وای‌نت همچنین هشدار می‌دهد پایان جنگ ممکن است شکاف‌های داخلی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی را تشدید کند؛ به‌ویژه در شرایطی که حکومت تاکنون عمدتا به دلیل وضعیت جنگی انسجام خود را حفظ کرده است.

این تحلیل به وضعیت مجتبی خامنه‌ای نیز اشاره می‌کند و می‌نویسد رهبر جدید جمهوری اسلامی ممکن است زودتر از انتظار با انتقادها درباره جانشینی موروثی و توانایی خود برای تثبیت قدرت روبه‌رو شود؛ موضوعی که از نگاه بسیاری با اصول اولیه جمهوری اسلامی در تضاد است.

وای‌نت در پایان نتیجه می‌گیرد که حتی اگر تغییر حکومت در کوتاه‌مدت محتمل نباشد، پایان جنگ می‌تواند جمهوری اسلامی را ناچار کند با بحران‌های انباشته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه شود؛ بحران‌هایی که به نوشته این تحلیل ممکن است روند فرسایش و افول نظام را تسریع کنند.

