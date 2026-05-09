اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۹ اردیبهشت اعلام کرد تاکنون ۲۶۲ فقره ملک متعلق به ایرانیان، با اتهامات مربوط به جنگ، توقیف شده است.
او اضافه کرد بر اساس گزارشی که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت شده، تاکنون در پی نامههای دادستانی کل کشور درباره بازداشت و توقیف اموال شهروندان، ۷۲۲ استعلام از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است.
روزنامه معاریو در گزارشی نوشت اسناد محرمانه و نامههای تازه منتشرشده از یحیی سنوار و رهبران حماس، از برنامهریزیهای طولانیمدت این گروه برای حمله هفتم اکتبر خبر میدهد و هماهنگی دقیق با «محور مقاومت»، از جمله حزبالله لبنان و جمهوری اسلامی.
بر اساس این گزارش، این افشاگریها که حاصل یک پژوهش بر روی مکاتبات داخلی حماس است، نشان میدهد برخلاف تصور نهادهای امنیتی اسرائیل مبنی بر مرعوب بودن حماس، این گروه از سال ۲۰۲۱ در حال تدارک عملیاتی برای نابودی اسرائیل بوده است.
در این میان، نقش رایزنیهای سطح بالا با مقامات ارشد ایرانی از جمله اسماعیل قاآنی و توافق کلیدی رهبران «جبهه مقاومت» برای اطلاعرسانی مستقیم به علی خامنهای درباره سناریوی حمله همزمان چندجبههای، از اهمیت ویژهای در طراحی این عملیات برخوردار بوده است.
شمارش معکوس برای این حمله گسترده از ماه می سال ۲۰۲۱ و پس از نبرد موسوم به «نگهبان دیوارها» آغاز شد. نبردی که حماس آن را لحظهای تعیینکننده برای نابودی اسرائیل در نظر گرفت.
بر اساس اسناد بهدست آمده از سوی ارتش اسرائیل و تحلیل شده بهوسیله دکتر دانیال سوبلمن، رهبران حماس از آن زمان اسرائیل را «کشوری ضعیف» میپنداشتند و نیروهای خود را برای یک اقدام دراماتیک که آن را «پروژه بزرگ» مینامیدند، آموزش میدادند.
در این مدت، حماس با استفاده از خطای محاسباتی اسرائیل که آنها را تنها «یک گروه تبهکار» و نه یک ارتش دهها هزار نفری میدید، در زیر سایه غفلت نهادهای امنیتی، تدارکات نظامی خود را برای نبردی استراتژیک تکمیل کرد.
بخش مهمی از این اسناد به تلاشهای یحیی سنوار برای متقاعد کردن متحدان منطقهای خود، به ویژه حزبالله لبنان و جمهوری اسلامی، اختصاص دارد.
اگرچه در ابتدا حسن نصرالله، دبیرکل وقت حزب الله، به دلیل اولویت داشتن مسائل مرتبط با ایران نسبت به موضوع فلسطین دچار تردید بود و سنوار نیز در مقطعی از ابای نسبی ایران و حزبالله برای پیوستن به حمله خبر داده بود، اما رایزنیها برای جلب مشارکت آنها به شدت جریان داشت.
دو سال پیش از حمله هفتم اکتبر، دیداری تعیینکننده در بیروت با حضور نصرالله، اسماعیل هنیه و قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برگزار شد که در آن، حاضران بر امکانپذیر بودن متلاشی کردن اسرائیل تاکید کردند.
نقطه اوج این هماهنگیها در ماه ژوییه سال ۲۰۲۲ رقم خورد؛ زمانی که هنیه به سنوار اطلاع داد نصرالله به طور قاطع از سناریوی اول و مطلوب حماس، یعنی حمله همزمان و غافلگیرکننده از چند جبهه، حمایت کرده است.
مطلع کردن خامنهای
طرفین در این مقطع توافق کردند موافقت نهایی خود را به اطلاع خامنهای برسانند و طرحی یکپارچه برای عملیاتی کردن این ایده تدوین کنند.
در کنار این هماهنگیهای کلان با تهران و حزبالله، حماس جزییات تاکتیکی و روانی عملیات را نیز با دقت طراحی کرده بود.
سنوار در نامههای خود تاکید داشت که زمان حمله باید با یکی از اعیاد یهودیان مصادف شود تا از افزایش حساسیتها و تنشهای مرتبط با مسجدالاقصی بهرهبرداری کنند.
افزون بر این، استفاده گسترده شبهنظامیان از دوربینها در صبح عملیات، بخشی از یک دستور عملیاتی صریح برای ایجاد موجی از سرخوشی، جنون و تحریک ساکنان کرانه باختری و اعراب داخل اسرائیل به شورش همهجانبه بود.
بر اساس پژوهش انجام شده، حماس برنامهریزی کرده بود تا تمام حمله را زنده پخش کنند؛ به این منظور که تحریک بیشتری بکنند و به اعراب و «امت»، امید بدهند و از سوی دیگر اسرائیلیها را بترسانند تا از کشورشان فرار کنند.
اسناد درونسازمانی حماس همچنین نشان میدهد آنها بحرانهای سیاسی داخلی اسرائیل و روی کار آمدن دولت راستگرا را به عنوان بستری برای تسریع درگیری و عاملی متقاعدکننده برای همراه کردن سایر شرکای محور مقاومت ارزیابی میکردند که این ارزیابیها در نهایت به شکلگیری یکی از بزرگترین غافلگیریهای اطلاعاتی و نظامی اسرائیل منجر شد.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت که با رییس فدراسیون فوتبال لهستان برای بازی تدارکاتی با تیم ملی مذاکره کرده و «به زودی این مسابقه رسمی خواهد شد.» این درحالی است که پیش از این بازیهای تدارکاتی تیم ملی با اسپانیا، پرتغال، مقدونیه و آنگولا لغو شد.
نکته اینکه لهستان هم مانند مقدونیه و آنگولا نتوانست به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کند.
تیم ایران قرار بود در فروردینماه در اردوی ترکیه با تیمهای ملی مقدونیه و آنگولا دیدار کند که این دو تیم از بازی با تیم ایران منصرف شدند.
از سوی دیگر، روز گذشته، فدراسیون فوتبال گامبیا از برگزاری دیدار دوستانه با تیم فوتبال ایران خبر داد.
همه اینها درحالی است که تیم ملی به دلیل نداشتن حریف تدارکاتی، به بازی درون تیمی رسمی روی آورده است.
وزارت آموزش و پرورش برگزاری حضوری کلاسها توسط مدارس غیردولتی را ممنوع اعلام کرد. رسانههای رسمی خبر دادند، به اصرار خانوادهها، با وجود غیرحضوری شدن مدارس، برخی مدارس غیردولتی، کلاسهای حضوری خود را از سر گرفتند.
احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش، در واکنش به این بازگشاییها، تاکید کرد: «تا اطلاع ثانوی تمام مدارس غیردولتی به صورت مجازی فعالیت میکنند»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره چشمانداز توافق با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت: «اگر همه چیز امضا و نهایی نشود، مسیر متفاوتی را در پیش خواهیم گرفت. اگر اتفاقی نیافتد، ممکن است به پروژه آزادی تنگه هرمز بازگردیم، اما آن پروژه آزادی پلاس خواهد بود؛ یعنی پروژه آزادی به اضافه موارد دیگر.»
او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدا روند مذاکرات را به کندی پیش میبرد نیز گفت: «بهزودی خواهیم فهمید.»
ترامپ پیشتر اعلام کرد با توجه به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر، و همچنین «پیشرفت بزرگ» در مسیر دستیابی به توافقی کامل و نهایی با نمایندگان تهران، موافقت کرده است «پروژه آزادی» برای مدت کوتاهی متوقف شود.
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، تصویری از یک جنگنده اف-۱۶ نیروی هوایی این کشور منتشر کرد و اعلام کرد این هواپیما در حریم هوایی خاورمیانه پرواز میکند.
سنتکام شنبه ۱۹ اردیبهشت در توضیح این تصویر نوشت: «نیروهای آمریکا در سراسر منطقه همچنان برای انجام ماموریت آماده هستند.»
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده پیشتر اعلام کرد نیروهای آمریکا دو نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی را در دریای عمان، پیش از رسیدن به بنادر ایران، متوقف کردند.
بنا بر اعلام سنتکام، دو نفتکش خالی «سودا» و «سیاستار۳» پس از نقض محاصره دریایی، با حمله جنگنده اف-۱۸ و شلیک مهمات هدایتشونده به دودکش آنها از کار افتادند.
همزمان، فواد مرادزاده، فرماندار بندر لنگه، اعلام کرد: «در حمله اخیر جنگندههای آمریکایی به شناورهای باری و صیادی ایرانی در نزدیکی بندر خصب در عمان، شش نفر مفقود شدند.»
مرادزاده درباره حملهای که به گفته او پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت رخ داد، گفت: «در این حادثه شش فروند قایق متعلق به اهالی بندر معلم از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه هدف قرار گرفت که در مجموع ۲۰ نفر سرنشین داشتند.»
به دنبال اعلام توقف اجرای این پروژه، حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت «پروژه آزادی» آمریکا به علت «پاسخ کوبنده نیروهای مسلح و هشدارهای جدی سپاه پاسداران و ناتوانی ایالات متحده در عبور از تنگه هرمز» به شکست انجامید.
نوشآبادی افزود: «هرگونه ماجراجویی نظامی آمریکا و متحدانش در تنگه هرمز و خلیج فارس، هزینههای غیرقابل تحمل را برای آنان به همراه داشته و به پیچیدهتر شدن ماجرا منجر خواهد شد.»
رسانههای بینالمللی به نقل از دادههای کشتیرانی گزارش دادند که جمهوری اسلامی نهاد جدیدی را برای کنترل کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کرده است؛ هر چند مقامات تهران گفتهاند در حال بررسی توافق صلح با آمریکا هستند.
آسوشیتدپرس ۱۷ اردیبهشت به نقل از شرکت دادههای کشتیرانی «لوییدز لیست اینتلیجنس» گزارش داد که جمهوری اسلامی یک نهاد دولتی جدید برای تایید عبور و دریافت عوارض از کشتیها در تنگه ایجاد کرده است و این اقدام بر نگرانیها درباره تضعیف آزادی کشتیرانی که تجارت جهانی به آن وابسته است، افزوده است.