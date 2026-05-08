قیمت نفت آلاسکا با «جنگ ایران» سیر صعودی گرفت و درآمد این ایالت افزایش یافت
جنگ آمریکا و حکومت ایران باعث جهش قیمت نفت آلاسکا در بازارهای جهانی شده؛ افزایشی که مقامهای ایالتی میگویند میتواند میلیاردها دلار درآمد اضافی برای آلاسکا ایجاد کند و همزمان فشار هزینههای انرژی را بر مصرفکنندگان افزایش دهد.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی اداره درآمد آلاسکا، میانگین قیمت نفت خام «نورث اسلوپ» آلاسکا در ماه آوریل به ۱۱۱ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید؛ رقمی که ۸ دلار و ۷۰ سنت بالاتر از نفت برنت و ۱۳ دلار و ۱۱ سنت بیشتر از شاخص نفتی وستتگزاس اینترمدیت (WTI) است.
اداره درآمد آلاسکا اعلام کرد اختلاف قیمت میان نفت برنت و نفت نورث اسلوپ «بزرگترین شکاف ماهانه از سال ۲۰۰۰ تاکنون» است و «ممکن است بالاترین میزان در تاریخ» باشد.
مقامهای ایالتی علت این جهش را اختلال در بازار نفت حوزه اقیانوس آرام در پی «جنگ ایران» عنوان کردهاند. به گفته اداره درآمد آلاسکا، محدودیت عرضه نفت خاورمیانه و ناامنی مسیرهای حملونقل باعث شده پالایشگاههای آسیایی، بهویژه در چین، ژاپن، هند و کره جنوبی، برای نفتی که از مسیرهای پرریسک عبور نمیکند، بهای بیشتری بپردازند.
در این گزارش آمده است: «ابهام درباره حملونقل و تحویل محمولهها باعث شده پالایشگاهها حاضر باشند برای نفت در دسترس که از مناطق دارای ریسک امنیتی بالا عبور نمیکند، مبلغ بیشتری پرداخت کنند.» مقامهای آلاسکا همچنین نفت تولیدشده در قاره آمریکا را «امنترین گزینه» برای خریداران توصیف کردهاند.
افزایش قیمت نفت آلاسکا میتواند تاثیر قابل توجهی بر بودجه این ایالت بگذارد. برآوردها نشان میدهد هر یک دلار افزایش در میانگین سالانه قیمت نفت نورث اسلوپ حدود ۳۰ میلیون دلار درآمد اضافی برای دولت ایالتی ایجاد میکند.
در حالی که بیش از نیمی از درآمد عمومی آلاسکا اکنون از سرمایهگذاریهای «صندوق دائمی آلاسکا» تامین میشود، نفت همچنان دومین منبع اصلی درآمد دولت ایالتی است و نقش مهمی در تامین هزینههای عمومی دارد.
اداره درآمد آلاسکا پیشتر پیشبینی کرده بود میانگین قیمت نفت در سال مالی جاری - که تا ۳۰ ژوئن ادامه دارد - حدود ۷۵ دلار و ۲۶ سنت باشد. اما تا پنجم مه، این رقم به ۷۵ دلار و ۷۱ سنت رسیده و مقامهای ایالتی میگویند هر روزی که قیمتها بالاتر از این سطح باقی بماند، درآمد بیشتری نصیب ایالت خواهد شد.
سنای آلاسکا نیز برای این درآمد اضافی برنامهریزی کرده است. بر اساس این طرح، نخستین ۹۶ میلیون دلار صرف پرداخت کمکهزینه انرژی و افزایش سود سهام صندوق دائمی سال ۲۰۲۶ خواهد شد. ۱۱۱ میلیون دلار دیگر به مدارس دولتی اختصاص مییابد و درآمدهای فراتر از آن به حساب ذخیره بودجه قانون اساسی ایالت واریز میشود.
با این حال، قانونگذاران آلاسکا انتظار ندارند قیمتهای فعلی پایدار بماند. لایمن هافمن، رییس مشترک کمیته مالی سنای آلاسکا، گفت بودجه پیشنهادی سنا بر پایه نفت ۷۳ دلاری تنظیم شده و همچنان مازاد محدودی خواهد داشت.
او هشدار داد نسخه بودجه مجلس نمایندگان، حتی با نفت ۷۵ دلاری، با کسری نزدیک به ۳۲۰ میلیون دلار روبهرو خواهد شد. در طرح مجلس نمایندگان، سود سهام صندوق دائمی برای هر نفر ۱۵۰۰ دلار تعیین شده، در حالی که پیشنهاد سنا پرداخت ۱۱۵۰ دلار، شامل ۱۵۰ دلار کمکهزینه انرژی، است.
دونالد ترامپ اعلام کرد سه ناوشکن آمریکایی در حالی که «زیر آتش» قرار داشتند، با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند و نیروهای آمریکایی حملات موشکی، پهپادی و دریایی حکومت ایران را دفع کردهاند.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال￼ نوشت: «هیچ آسیبی به این سه ناوشکن وارد نشد، اما خسارت سنگینی به مهاجمان ایرانی وارد شد.» او گفت نیروهای ایرانی و «شمار زیادی قایق کوچک» که به گفته او برای جایگزینی نیروی دریایی «کاملا از کار افتاده» حکومت ایران استفاده میشدند، «به طور کامل نابود شدند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت موشکهایی که به سمت ناوشکنهای آمریکایی شلیک شده بود «بهراحتی سرنگون شدند» و پهپادهای مهاجم نیز «در هوا سوزانده شدند.»
ترامپ در بخش دیگری از پیام خود جمهوری اسلامی را «یک کشور عادی» ندانست و نوشت: «آن کشور را دیوانگان رهبری میکنند و اگر فرصت استفاده از سلاح هستهای را داشته باشند، بدون تردید این کار را خواهند کرد.»
او همچنین هشدار داد در صورتی که حکومت ایران «توافق» مورد نظر آمریکا را «سریع» امضا نکند، واشینگتن در آینده «بسیار سختتر و بسیار خشنتر» به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد.
ترامپ در پایان نوشت سه ناوشکن آمریکایی پس از این درگیریها دوباره به «محاصره دریایی» آمریکا بازخواهند گشت؛ محاصرهای که او آن را «دیوار فولادین» توصیف کرد.
«کسانی که به ناوشکنها شلیک کردند دیگر بین ما نیستند»
ترامپ ساعاتی بعد در جمع خبرنگاران نیز جمهوری اسلامی را به حملات شدیدتر تهدید کرد و گفت اگر تهران توافق مورد نظر واشینگتن را امضا نکند، «درد زیادی» خواهد کشید.
ترامپ با اشاره به درگیریهای پنجشنبه شب در تنگه هرمز گفت: «آنها امروز با ما شوخی کردند. ما هم آنها را نابود کردیم.» او گفت نیروهای ایرانی به سمت ناوشکنهای آمریکایی موشک، پهپاد و قایقهای تندرو فرستادند، اما «همهشان ظرف حدود دو دقیقه نابود شدند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت همه موشکها و پهپادهای شلیکشده به سمت ناوشکنهای آمریکایی رهگیری و منهدم شدند و افزود: «کسانی که آنها را شلیک کردند دیگر بین ما نیستند.»
ترامپ با اشاره به نفتکشی که به گفته او هدف قرار گرفته بود، گفت آمریکا برای جلوگیری از بحران زیستمحیطی، به جای غرق کردن نفتکش، «سکان آن را هدف گرفت» و باعث شد کشتی «دور خودش بچرخد.»
او در ادامه در پاسخ به سوالی که از وضعیت آتشبس پرسیده بود، ضمن تاکید براینکه «آتشبس هنوز برقرار است»، جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفت: «اگر آتشبسی در کار نباشد، فقط باید به یک درخشش عظیم که از ایران بیرون میآید نگاه کنید.» ترامپ افزود تهران باید «خیلی سریع» توافق با آمریکا را امضا کند، زیرا در غیر این صورت «درد زیادی» خواهد کشید.
ترامپ بار دیگر تاکید کرد مقامهای جمهوری اسلامی بیش از او خواهان دستیابی به توافق هستند و گفت: «آنها خیلی بیشتر از من میخواهند توافق امضا شود.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت پیشنهاد واشینگتن صرفا «یک توافق یکصفحهای» نیست، بلکه توافقی است که بر اساس آن [حکومت] ایران «سلاحهایش را نخواهد داشت» و «غبار هستهای» را تحویل خواهد داد.
ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش، در پاسخ به سوالی درباره «تغییر رژیم» در ایران گفت: «ما رژیم اول را کنار زدیم. رژیم دوم را کنار زدیم. بیشتر رژیم سوم را هم از بین بردیم.» او افزود: «فکر میکنم این نهایت تغییر رژیم است.»
ترامپ همچنین با اشاره به سفر مارکو روبیو به واتیکان و دیدارش با پاپ گفت از او خواسته تا به پاپ «خیلی محترمانه» بگوید که وقتی که از حکومت ایران دفاع میکند این موضوع را هم بدانید که «[حکومت] ایران ۴۲ هزار معترض بیگناه را که نه اسلحه داشتند و نه سلاحی، کشته است.»
اظهارات ترامپ پس از آن مطرح میشود که فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، نیز اعلام کرده بود نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکنهای این کشور از تنگه هرمز، حملات جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و اهداف نظامی حکومت ایران را هدف قرار دادهاند. جمهوری اسلامی نیز متقابلا آمریکا را به نقض آتشبس و حمله به نفتکشها و مناطق ساحلی ایران متهم کرده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکنهای نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز، حملات «بیدلیل» جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و در پاسخ، اهداف نظامی حکومت ایران را هدف قرار دادهاند.
همزمان، مقامهای نظامی جمهوری اسلامی آمریکا را به نقض آتشبس و حمله به نفتکشها و مناطق غیرنظامی ایران متهم کردند.
سنتکام در بیانیهای اعلام کرد ناوشکنهای «یواساس تراکستون»، «یواساس رافائل پرالتا» و «یواساس میسون» هنگام عبور از تنگه هرمز به سمت دریای عمان هدف حملات موشکی، پهپادی و قایقهای تندرو ایران قرار گرفتند، اما هیچیک از شناورهای آمریکایی آسیب ندیدند.
به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، نیروهای ایالات متحده «تهدیدهای ورودی» را منهدم کرده و در حملات متقابل، سایتهای پرتاب موشک و پهپاد، مراکز فرماندهی و کنترل و همچنین مراکز اطلاعاتی و شناسایی ایران را هدف قرار دادهاند. سنتکام تاکید کرد که واشینگتن به دنبال تشدید تنش نیست، اما برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در منطقه آماده باقی میماند.
در مقابل، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا جمهوری اسلامی، آمریکا را به «نقض آتشبس» متهم کرد و گفت ارتش آمریکا یک نفتکش ایرانی در مسیر جاسک به تنگه هرمز و همچنین کشتی دیگری را در نزدیکی بندر فجیره هدف قرار داده است.
این مقام نظامی جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد آمریکا با همکاری برخی کشورهای منطقه، مناطقی غیرنظامی در بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم را هدف حملات هوایی قرار داده است. او گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ، شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار را هدف قرار داده و «خسارات قابل توجهی» به آنها وارد کردهاند.
همزمان، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در واکنش به آنچه «تجاوز ارتش تروریستی آمریکا» خوانده شد، یک «عملیات ترکیبی بسیار پرحجم و دقیق» با استفاده از موشکهای بالستیک، موشکهای کروز ضدکشتی و پهپادهای انتحاری علیه ناوشکنهای آمریکایی انجام شده است.
در این بیانیه گفته شده سه ناو آمریکایی پس از متحمل شدن خسارات، «به سرعت از محدوده تنگه هرمز فرار کردند.» این موضوع در حالی مطرح شده که طبق بیانیه سنتکام اصولا درگیری وقتی روی داد که سه ناوشکن آمریکایی قصد داشتند با عبور از گذرگاه بینالمللی تنگه هرمز، از خلیج فارس به خلیج عمان وارد شوند.
در همین حال، باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که ارتش آمریکا اهدافی ایرانی را در منطقه تنگه هرمز هدف قرار داده است. به گفته این مقام آمریکایی، این حملات به معنای «ازسرگیری جنگ با ایران» نیست.
جنیفر گریفین، خبرنگار شبکه خبری فاکس نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک مقام ارشد آمریکایی به من گفت که لحظاتی پیش حمله نظامی آمریکا به بندر قشم و بندرعباس ایران انجام شده است، اما افزود که این به معنای از سرگیری جنگ یا پایان آتشبس نیست.»
گریفین نوشت حمله به یکی از بنادر نفتی ایران دو روز پس از آن صورت گرفت که حکومت ایران ۱۵ موشک بالستیک و کروز به بندر فجیره امارات متحده عربی شلیک کرد و باعث خشم کشورهای خلیج فارس شد. با این همه، رهبران ارشد پنتاگون سهشنبه اعلام کردند که حملات جمهوری اسلامی به سطح نقض آتشبس نرسیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از تماس تلفنی با اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که به اتحادیه اروپا تا ۴ ژوئیه (۱۳ تیر) فرصت خواهد داد تا سهم خود را از توافق تجاری اجرا کند، در غیر این صورت تعرفههای آمریکا را به سطوح بسیار بالاتری افزایش خواهد داد.
ترامپ پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفتوگوی خود با فون در لاین را «بسیار خوب» توصیف کرد و افزود: «من با صبر منتظر بودهام تا اتحادیه اروپا بخش مربوط به خود در "توافق تجاری تاریخی" که در ترنبری، اسکاتلند به آن دست یافتیم را اجرا کند؛ بزرگترین توافق تجاری در تاریخ!»
او ادامه داد: «وعدهای داده شده بود که اتحادیه اروپا سهم خود از این توافق را اجرا خواهد کرد و طبق این توافق، تعرفههای خود را به صفر کاهش خواهد داد!»
ترامپ افزود: «من موافقت کردم که تا سالگرد ۲۵۰ سالگی کشورمان به او فرصت بدهم، در غیر این صورت تعرفههای آنها فورا به سطوح بسیار بالاتری افزایش خواهد یافت.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت دو طرف همچنین درباره جمهوری اسلامی گفتوگو کردهاند و توافق داشتهاند که تهران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.
ترامپ ۱۱ اردیبهشت تهدید کرده بود که تعرفههای خودروها و کامیونهای اروپایی را این هفته از ۱۵ درصد فعلی به ۲۵ درصد افزایش خواهد داد، زیرا به گفته او اتحادیه اروپا به مفاد توافقی که در ژوئیه گذشته در اسکاتلند امضا شده بود پایبند نبوده است.
دولت ترامپ سال گذشته تحت یک قانون تجارت مرتبط با امنیت ملی، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات جهانی خودرو وضع کرد، اما در ماه اوت با اتحادیه اروپا به توافقی رسید که این عوارض را به نرخ خالص ۱۵ درصد کاهش میداد که شامل عوارض قبل از دوران ترامپ نیز بود.
در مقابل، اتحادیه اروپا موافقت کرد که تعرفهها بر کالاهای صنعتی آمریکا، از جمله خودروها را حذف کند و استانداردهای ایمنی و آلایندگی آمریکا را برای خودروها بپذیرد.
اگرچه قانونگذاران اتحادیه اروپا در ماه مارس برای اجرای کاهش تعرفهها پیشرفتهایی داشتند، انتظار نمیرود این روند پیش از ماه ژوئن تکمیل شود، زیرا دولتهای اروپایی و پارلمان اروپا در حال مذاکره برای متن نهایی هستند.
کلی آن شاو، مشاور ارشد تجاری ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری او که اکنون شریک موسسه حقوقی «آکین گامپ استراوس هاور و فلداست»، گفت که با توجه به کندی اجرای توافق تجاری امضا شده در تابستان گذشته در اسکاتلند، او ماهها انتظار چنین تنشی با اتحادیه اروپا را داشته است.
تنشها میان آمریکا و اتحادیه اروپا این هفته پس از آن افزایش یافت که ترامپ تهدید کرد تعداد نیروهای آمریکایی در آلمان، ایتالیا و اسپانیا را کاهش خواهد داد.
رییسجمهوری آمریکا پس از آنکه فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت آمریکا در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه از سوی جمهوری اسلامی «تحقیر» شده است، بهشدت واکنش نشان داد.
رسانههای بینالمللی به نقل از دادههای کشتیرانی گزارش دادند که جمهوری اسلامی نهاد جدیدی را برای کنترل کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کرده است؛ هر چند که مقامات تهران میگویند که در حال بررسی توافق صلح با آمریکا هستند.
آسوشیتدپرس پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت بهنقل از شرکت دادههای کشتیرانی«لوییدز لیست اینتلیجنس»گزارش داد که جمهوری اسلامی یک نهاد دولتی جدید برای تایید عبور و دریافت عوارض از کشتیها در تنگه ایجاد کرده است و این اقدام بر نگرانیها درباره تضعیف آزادی کشتیرانی که تجارت جهانی به آن وابسته است، افزوده است.
بر اساس گزارش لوییدز لیست اینتلیجنس، این نهاد که «سازمان تنگه خلیج فارس» نام دارد، «خود را بهعنوان تنها مرجع معتبر برای صدور مجوز عبور کشتیها در تنگه هرمز» معرفی میکند.
این گزارش میافزاید که این نهاد یک فرم درخواست برای کشتیهایی که قصد عبور دارند ایمیل میکند.
از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، حکومت ایران عملا تنگه هرمز را که گذرگاهی حیاتی برای انتقال نفت، گاز، کود و دیگر محصولات نفتی است، بسته است.
پس از شکست مذاکرات اسلامآباد میان تهران و واشینگتن، آمریکا نیز بندرهای جنوبی ایران را محاصره کرده است. این اختلالات قیمت سوخت را بهشدت افزایش داده و اقتصاد جهانی را متزلزل کرده است.
سازوکار و یک نقشه جدید
پیشتر پرستیوی، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی ۱۵ اردیبهشت گزارش داده بود که تهران یک سازوکار جدید برای مدیریت عبور کشتیها از تنگه هرمز ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش این رسانه حکومتی، جمهوری اسلامی به نیروی دریایی آمریکا هشدار داده که از تنگه هرمز دور بماند و همچنین کشتیهای تجاری باید هرگونه عبور را با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هماهنگ کنند.
در همان روز، جمهوری اسلامی نقشه جدیدی ادعایی از این تنگه را منتشر کرد که در آن، منطقه کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز گسترش یافته است.
سیانان نیز پنجشنبه با تایید اینکه تهران مجموعهای از قوانین جدید برای کشتیهای عبوری از تنگه هرمز وضع کرده، نوشت این اقدام نشان میدهد جمهوری اسلامی در برابر هشدارهای آمریکا در حال پیشبرد تلاش برای رسمیسازی کنترل خود بر این آبراه است.
این رسانه به فرم درخواست مجوز از این سازمان تازهتاسیس دست یافته که «اظهارنامه اطلاعات کشتی» نام دارد.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، نهاد جدید جمهوری اسلامی، یک مسیر مبهم برای عبور کشتیها در نظر گرفته که آنها را از آبهای شمالی تنگه هرمز و نزدیک ساحل ایران عبور میدهد.
به نوشته این خبرگزاری، جمهوری اسلامی کنترل میکند کدام کشتیها اجازه عبور دارند و برای برخی از آنها بر محمولهها مالیات اعمال میکند.
نقض حقوق بینالملل
کارشناسان حقوق دریایی معتدند این درخواستهای جمهوری اسلامی برای بررسی یا مالیاتگیری از کشتیها ناقض حقوق بینالملل است و کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها، کشورها را موظف میکند عبور مسالمتآمیز از آبهای سرزمینی خود را مجاز بدانند.
همزمان با این اقدام جمهوری اسلامی، آمریکا و متحدانش در خلیج فارس در حال تلاش برای تصویب قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل هستند که اقدام تهران در تنگه هرمز را محکوم کرده و تهدید به تحریم میکند.
پیشتر پیشنویس یک قطعنامه برای بازگشایی تنگه هرمز توسط روسیه و چین وتو شده بود.
پاپ لئو، رهبر کاتولیکهای جهان و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در جریان دیدار خود در واتیکان بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه تاکید کردند. این دیدار پس از انتقادهای متعدد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از پاپ انجام شده است.
واتیکان پنجشنبه ۱۷اردیبهشت در بیانیهای پس از نخستین دیدار میان پاپ لئو و یکی از اعضای کابینه ترامپ در نزدیک به یک سال گذشته، اعلام کرد که لئو و روبیو «تعهد مشترک خود را برای تقویت روابط دوجانبه خوب» تجدید کردند.
لئو، نخستین پاپ آمریکایی، پس از آنکه به منتقدی جدی در زمینه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و نیز سیاستهای سختگیرانه ضدمهاجرتی دولت ترامپ تبدیل شد، انتقادهای ترامپ را برانگیخت و این انتقادها واکنش منفی رهبران مسیحی از طیفهای مختلف سیاسی را در پی داشت.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز گفت دیدار روبیو با لئو نشانهای از رابطهای «قوی» میان واتیکان و ایالات متحده است.
بر اساس گزارش رویترز، روبیو به مدت دو ساعت و نیم در واتیکان بود و سپس تحت تدابیر امنیتی شدید، با کاروانی از خودروها محل را ترک کرد.
او همچنین با مقامهای ارشد واتیکان، از جمله پیترو پارولین، کاردینال ایتالیایی و دیپلمات ارشد واتیکان، دیدار کرد.
سفارت آمریکا در واتیکان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که لئو و روبیو درباره «موضوعات مورد علاقه مشترک در نیمکره غربی» گفتوگو کردهاند.
در بیانیه واتیکان همچنین آمده است که دو طرف درباره وضعیت جهان «تبادل نظر» کرده و درباره «لزوم تلاش خستگیناپذیر در راه صلح» صحبت کردهاند.
رویترز نوشت که به نظر میرسد این دیدار بیش از زمان برنامهریزیشده طول کشید و پاپ با ۴۰ دقیقه تأخیر در دیدار بعدی خود با کارکنان واتیکان حاضر شد و از آنها بابت صبوریشان تشکر کرد.
ویدئو واتیکان از آغاز این دیدار پشت درهای بسته نشان میداد که لئو با مهمان خود دست میدهد و او را به طور رسمی «آقای وزیر» خطاب میکند؛ روبیو، که کاتولیک است، در پاسخ گفت: «خیلی خوشحالم که شما را میبینم.»
همچنین دیده شد که روبیو یک توپ کوچک کریستالی فوتبال به پاپ هدیه میدهد. او با شوخی گفت که میداند لئو، که اصالتا اهل شیکاگو است و به عنوان هوادار تیم وایت ساکس شناخته میشود، بیشتر «اهل بیسبال» است.
لئو نیز قلم کوچکی ساختهشده از چوب درخت زیتون به روبیو هدیه داد و آن را «گیاه صلح» نامید.
روبیو سهشنبه در نشست خبری کاخ سفید گفته بود انتظار دارد با لئو درباره کوبا و نگرانیها پیرامون آزادی مذهبی در سراسر جهان گفتوگو کند.
برایان برچ، سفیر آمریکا در واتیکان نیز سهشنبه گفته بود که گفتوگوی میان پاپ و روبیو احتمالا «صریح» خواهد بود.
ترامپ در انتقادهای علنی خود از پاپ، دوشنبه گفت که پاپ لئو معتقد است جمهوری اسلامی میتواند به سلاح هستهای دست یابد و اینکه او با مخالفت با جنگ «جان بسیاری از کاتولیکها را به خطر میاندازد.»
پاپ لئو پس از این انتقاد به خبرنگاران گفت که او در حال گسترش پیام مسیحی صلح است. پاپ همچنین قاطعانه این تصور را رد کرد که از سلاحهای هستهای حمایت میکند؛ سلاحهایی که کلیسای کاتولیک آنها را غیراخلاقی میداند.