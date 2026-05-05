سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در بیانیه‌ای نوشت که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در روزهای گذشته «هیچ گونه عملیات موشکی و پهپادی علیه کشور امارات انجام نداده‌اند» و گزارش‌های وزارت دفاع امارات درباره حملات به این کشور «به طور مطلق تکذیب می شود.»

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا افزود: «هشدارمی‌دهیم اگر از خاک امارات، اقدامی علیه جزایر ایرانی، بنادر و سواحل کشور ما صورت پذیرد، پاسخ کوبنده و پشیمان‌کننده خواهیم داد.»

ساعاتی قبل، وزارت دفاع امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند که از سوی ایران انجام می‌شود.

این دومین روز از حملات پس از یک دوره چهار هفته‌ای آرامش نسبی است که از زمان اعلام آتش‌بس توسط ایالات متحده آغاز شد.

وزارت دفاع امارات متحده عربی افزود که صداهای شنیده‌شده در سراسر کشور ناشی از عملیات سامانه‌های پدافندی امارات برای مقابله با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادها بود.

همچنین محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی اعلام کرده که این کشور با تکیه بر توانمندی نیروهای مسلح، انسجام اجتماعی و قدرت الگوی حکمرانی خود، قادر است هرگونه تجاوز را با کارآمدی پاسخ دهد.

او افزود که امارات متحده عربی در برابر هر تهدید علیه حاکمیت، امنیت و سلامت شهروندان و ساکنان خود با قاطعیت و قدرت برخورد خواهد کرد.

روزنامه جروزالم پست در گزارشی بر اساس اظهارات مقامات اسرائیلی نوشت که حملات جمهوری اسلامی به سوی امارات متحده عربی «شلیک‌های هشداردهنده» بودند.