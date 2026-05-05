سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در بیانیهای نوشت که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در روزهای گذشته «هیچ گونه عملیات موشکی و پهپادی علیه کشور امارات انجام ندادهاند» و گزارشهای وزارت دفاع امارات درباره حملات به این کشور «به طور مطلق تکذیب می شود.»
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا افزود: «هشدارمیدهیم اگر از خاک امارات، اقدامی علیه جزایر ایرانی، بنادر و سواحل کشور ما صورت پذیرد، پاسخ کوبنده و پشیمانکننده خواهیم داد.»
ساعاتی قبل، وزارت دفاع امارات متحده عربی روز سهشنبه اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند که از سوی ایران انجام میشود.
این دومین روز از حملات پس از یک دوره چهار هفتهای آرامش نسبی است که از زمان اعلام آتشبس توسط ایالات متحده آغاز شد.
وزارت دفاع امارات متحده عربی افزود که صداهای شنیدهشده در سراسر کشور ناشی از عملیات سامانههای پدافندی امارات برای مقابله با موشکهای بالستیک، کروز و پهپادها بود.
همچنین محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی اعلام کرده که این کشور با تکیه بر توانمندی نیروهای مسلح، انسجام اجتماعی و قدرت الگوی حکمرانی خود، قادر است هرگونه تجاوز را با کارآمدی پاسخ دهد.
او افزود که امارات متحده عربی در برابر هر تهدید علیه حاکمیت، امنیت و سلامت شهروندان و ساکنان خود با قاطعیت و قدرت برخورد خواهد کرد.
روزنامه جروزالم پست در گزارشی بر اساس اظهارات مقامات اسرائیلی نوشت که حملات جمهوری اسلامی به سوی امارات متحده عربی «شلیکهای هشداردهنده» بودند.
وبسایت خبری-تحلیلی اکسیوس به نقل از یک مقام بلندپایه دولت آمریکا نوشت که این کشور پیش از آغاز «پروژه آزادی» برای هدایت کشتیها در تنگه هرمز، این عملیات را به اطلاع تهران رسانده و به آنها هشدار داده بود که مداخله نکنند.
این رسانه آمریکایی در گزارشی که عصر سهشنبه ۱۵ اردیبهشت منتشر شد، نوشت که ارسال این پیام به مقامهای ایران نشان میدهد کاخ سفید در تلاش برای «کاهش خطر تشدید احتمالی تنش» است، با این وجود، طرف مقابل در نخستین ساعات اجرای این عملیات، حملاتی علیه «کشتیهای نیروی دریایی آمریکا، شناورهای تجاری و امارات متحده عربی» پیاده کرد.
اکسیوس نوشت، هرچند مقامهای آمریکایی از جمله وزیر جنگ و رییس ستاد مشترک ارتش در اظهارات خود طی نخستین روز اجرای پروژه آزادی حملات جمهوری اسلامی را کماهمیت جلوه دادند و مدعی شدند آتشبس نقض نشده است، با این حال برخی مقامهای آمریکایی و اسرائیلی بر این باورند که اگر بنبست دیپلماتیک ادامه یابد، ممکن است رییسجمهوری ایالات متحده اواخر همین هفته دستور از سرگیری جنگ را صادر کند.
پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، سهشنبه در نشست رسانهای مشترک با رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا بهنوعی به این اطلاعرسانی خصوصی به مقامهای آمریکا درباره تحولات نظامی در تنگه هرمز اشاره کرد. او گفت: «آمریکا هم بهصورت علنی و هم بیسروصدا با ایرانیها در تماس است تا اجازه دهند این عملیات دفاعی به نمایندگی از جهان انجام شود.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد دوشنبه ۱۴ اردیبهشت از طرحی به نام «پروژه آزادی» برای کمک به کشتیهای گرفتار در خلیج فارس خبر داد.
او در پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشال، اعلام کرد این طرح از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد. به گفته او، نیروهای آمریکا مامور شدهاند تا با «حداکثر تلاش» خروج امن کشتیها و خدمه آنها را تضمین کنند.
در نخستین روز این عملیات، جمهوری اسلامی حملاتی علیه کشتیهای نیروی دریایی آمریکا که از تنگه عبور میکردند، دیگر شناورهای تجاری در منطقه و اهدافی در امارات انجام داد.
وزارت دفاع امارات متحده عربی حوالی ۷ عصر دوشنبه ۱۴ فروردین در بیانیهای اعلام کرد که چهار موشک کروز را که از سوی ایران شلیک شده بود، شناسایی کرده است. بر اساس این بیانیه، سه موشک بر فراز آبهای سرزمینی امارات رهگیری و منهدم شدند و موشک چهارم نیز در دریا سقوط کرد.
در دومین روز از اجرای پروژه آزادی نیز امارات از دور دیگری از حملات موشکی و پهپادی از سوی ایران خبر داد و اعلام کرد که این حملات به آتشسوزی در یک منطقه نفتی در این کشور منجر شده است. حملات دوشنبه نیز سبب وارد آمدن خسارتهایی به منطقه صنایع نفتی فجیره شده بود.
وزارت امور خارجه این کشور، حملات سهشنبه را «تشدید جدی تنش» و «تهدیدی مستقیم برای امنیت کشور» خواند.
هگست: این سطح از درگیری قابل پیشبینی بود
با وجود ادامه حملات از سوی جمهوری اسلامی، مقامهای نظامی آمریکا در اظهارات خود این سطح از تنش را قابل پیشبینی میخوانند. کین در نشست خبری سهشنبه حملههای حکومت ایران در نخستین روز عملیات پروژه آزادی را «پایینتر از آستانه ازسرگیری عملیاتهای رزمی عمده» خواند.
هگست هم روی پابرجا ماندن آتشبس تاکید کرد و گفت «حدی از آشفتگی و نوسان» در آغاز این عملیات قابل پیشبینی بود.
با این حال، هم هگست و هم کین گفتند که ارتش آمریکا آماده است در صورتی که ترامپ دستور دهد، بهسرعت جنگ را از سر بگیرد.
اکسیوس نوشت که عملیات آمریکا در ۲۴ ساعت نخست در جریان انتقال نفت یا محمولههای باری از طریق تنگه هرمز تغییرات معناداری ایجاد نکرد. سنتکام نیز گزارش داد که دوشنبه دو کشتی با پرچم آمریکا از تنگه عبور کردند و سهشنبه هیچ کشتیای عبور نکرد.
با این حال هگست در نشست رسانهای مدعی شد «صدها کشتی دیگر در صف حرکت قرار دارند.»
شرکت آلمانی «هاپاگ-لوید» که از بزرگترین شرکتهای حملونقل کانتینری جهان، سهشنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که ارزیابی این شرکت از ریسک تغییری نکرده و عبور از تنگه هرمز فعلا برای کشتیهای این شرکت امکانپذیر نیست.