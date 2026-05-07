باسم نعیم، از مقام‌های ارشد حماس، پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد عزام الحیه، در حمله هوایی اسرائیل در شامگاه چهارشنبه جان خود را از دست داد.

به گفته نعیم، عزام چهارمین پسر خلیل الحیه است که در حملات اسرائیل کشته می‌شود.

خلیل الحیه از رهبران ارشد حماس و از چهره‌های اصلی این گروه در مذاکرات با میانجی‌گری آمریکا درباره آینده غزه به شمار می‌رود.

ارتش اسرائیل تاکنون به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر درباره این گزارش واکنش نشان نداده است.

بر اساس این گزارش، خلیل الحیه که هفت فرزند دارد، تاکنون چندین بار هدف عملیات اسرائیل قرار گرفته اما جان سالم به در برده است.

سال گذشته نیز در حمله‌ای در دوحه که رهبران حماس هدف قرار گرفته بودند، یکی از پسران او کشته شد اما خودش زنده ماند.

دو پسر دیگر الحیه نیز در حملات اسرائیل به غزه در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ کشته شده بودند.

۲۲۰ عضو و فرمانده حزب‌الله کشته شدند

ارتش اسرائیل ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد عملیات این کشور علیه حزب‌الله در جنوب لبنان ادامه دارد و از زمان آغاز آتش‌بس، بیش از ۲۲۰ عضو و فرمانده این گروه کشته شده‌اند: «در عملیات مشترک نیروی هوایی و نیروهای زمینی طی هفته گذشته، بیش از ۸۵ عضو حزب‌الله کشته شدند.»

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است علاوه بر کشته شدن احمد غالب بلوط، معروف به «مالک»، فرمانده یگان رضوان، محمد علی بزی، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر، و حسین حسن رومانی، مسئول پدافند هوایی حزب‌الله، نیز در حملات اخیر کشته شده‌اند.

اسرائیل این افراد را از فرماندهان موثر در طراحی و اجرای عملیات علیه نیروها و شهروندان اسرائیلی معرفی کرده است.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد از ابتدای هفته گذشته بیش از ۱۸۰ زیرساخت نظامی حزب‌الله، از جمله مراکز فرماندهی، انبارهای تسلیحات و سکوهای پرتاب موشک در جنوب لبنان هدف حمله قرار گرفته‌اند.

هشدارهای تخلیه ادامه دارد

ارتش اسرائیل پیش از حملات هوایی به سه روستای جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد و از ساکنان روستاهای دیرالزهرانی، بفروه و حبوش در جنوب لبنان خواست پیش از حملات هوایی این کشور منطقه را تخلیه کنند.

آویخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل، گفت ساکنان این مناطق باید دست‌کم یک کیلومتر از محل‌های مورد نظر فاصله بگیرند.

او افزود ارتش اسرائیل در واکنش به «نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب‌الله»، اقدام نظامی انجام می‌دهد.

ادرعی در پیام خود گفت: «در پی نقض‌های سازمان تروریستی حزب‌الله علیه توافق آتش‌بس، ارتش اسرائیل ناچار است با قدرت علیه آن اقدام کند و قصد آسیب رساندن به شما شهروندان را ندارد.»