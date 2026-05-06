بازرس تسلیحاتی پیشین سازمان ملل: تمام اورانیوم غنیشده باید از ایران خارج شود
دیوید آلبرایت، رییس موسسه «علوم و امنیت بینالملل»، به کانال ۱۲ اسرائیل گفت هر توافق با جمهوری اسلامی باید شامل خروج کامل همه ۱۰ تن اورانیوم غنیشده از ایران باشد نه فقط ذخایر با غنای بالا.
او تاکید کرد باقی ماندن بخش قابل توجهی از این ذخایر به معنای توافقی بد خواهد بود.
در حالی که آکسیوس از احتمال توافق تهران و واشینگتن برای پایان جنگ خبر داده، تبادل آتش میان اسرائیل و حزبالله همچنان ادامه دارد و چشمانداز معادلات لبنان را در هالهای از ابهام فرو برده است.
ارتش اسرائیل چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت مواضع حزبالله را در چند منطقه در جنوب لبنان هدف قرار داد. این نهاد پیشتر برای ۱۲ روستا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرده بود.
رسانههای لبنانی نیز ظهر چهارشنبه از پنج حمله هوایی اسرائیل به شهر میفدون در جنوب این کشور خبر دادند.
در سوی دیگر، حزبالله چندین پهپاد انفجاری و راکت به سوی نیروهای اسرائیلی مستقر در جنوب لبنان شلیک کرد.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل گزارش داد در پی انفجار دو فروند از این پهپادها، دو سرباز اسرائیلی زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند.
جراحت یکی از سربازان «متوسط» و جراحت دیگری «سطحی» گزارش شده است.
ارتش اسرائیل همچنین موفق شد یک پهپاد حزبالله را در آسمان جنوب لبنان رهگیری و سرنگون کند. پهپاد دیگری نیز در نزدیکی مرز لبنان به خاک اسرائیل اصابت کرد؛ این حادثه تلفاتی در پی نداشت.
ارتش اسرائیل این حمله را یکی دیگر از موارد نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله دانست.
رویارویی حزبالله و اسرائیل در حالی ادامه دارد که به گزارش پایگاه خبری آکسیوس، آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر یک یادداشت تفاهم تکصفحهای برای پایان دادن به جنگ هستند.
به گفته منابع آگاه، هدف از این یادداشت تفاهم، خاتمه درگیری نظامی و «تعیین چارچوبی برای مذاکرات هستهای مفصلتر» است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۶ اردیبهشت هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی این توافق را نپذیرد، حملات با شدت بیشتری از سر گرفته خواهند شد.
عون: اقدامات من در راستای منافع همه مردم لبنان است
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، ۱۵ اردیبهشت تاکید کرد اقداماتش «در راستای منافع همه لبنانیهاست، نه فقط یک گروه خاص».
او گفت ساکنان جنوب لبنان در دورهای که ارتش لبنان در این منطقه حضور نداشت، بهای سنگینی پرداختند و اکنون زمان آن رسیده است که ارتش بهطور کامل به جنوب بازگردد و بهتنهایی مسئولیت امنیت این منطقه را بر عهده بگیرد.
به گفته عون، صلح داخلی برای لبنان یک «خط قرمز» به شمار میرود و تلاش برای دامن زدن به اختلافات فرقهای و مذهبی، در عمل «هدیهای رایگان» به اسرائیل خواهد بود.
رییسجمهوری لبنان همچنین از مواضع خود در قبال گفتوگو با اسرائیل دفاع کرد و افزود پس از ناکامی سایر گزینهها از جمله جنگ، مذاکرات تنها راهحل باقیمانده محسوب میشود.
در روزهای اخیر، تنشهای لفظی میان عون و نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، بر نگرانیها نسبت به تشدید بیثباتی در این کشور افزوده است.
قاسم هفتم اردیبهشت گفتوگوهای مستقیم دولت لبنان با اسرائیل را «گناهی بزرگ» خواند و گفت این مذاکرات لبنان را «بیثبات» خواهد کرد.
عون نیز در پاسخ، به وابستگی حزبالله به جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «خیانت را کسانی مرتکب میشوند که کشور خود را برای تامین منافع خارجی به جنگ میبرند.»
همزمان با ادامه تنشها در خاورمیانه، امارات متحده عربی قراردادی برای خرید ۱۰ فروند هواپیمای ترابری نظامی امضا کرد و از احتمال خرید ۱۰ فروند دیگر نیز خبر داد. امارات متحده عربی در هفتههای گذشته نیز یک سامانه دفاعی گنبد آهنین را از اسرائیل دریافت کرده است.
پایگاه خبری اکسیوس چهارشنبه ۱۶ فروردین در گزارشی نوشت بر اساس اعلام رسمی شرکت هواپیماسازی برزیلی امبرائر، نیروی هوایی امارات متحده عربی ۱۰ فروند هواپیمای ترابری نظامی سی-۳۹۰ خریداری میکند و گزینه خرید ۱۰ فروند دیگر نیز در آینده در نظر گرفته شده است.
خبر امضای این قرارداد که ارزش مالی آن منتشر نشده، همزمان با برگزاری کنفرانس «ساخت در امارات متحده عربی ۲۰۲۶» اعلام شد.
امارات متحده عربی نخستین کشور خاورمیانه است که این مدل هواپیمای ترابری نظامی را خریداری میکند. برزیل، مجارستان، لیتوانی و هلند از دیگر خریداران این هواپیما هستند.
هواپیمای سی-۳۹۰ میلنیوم یک هواپیمای ترابری چندمنظوره است که برای ماموریتهای لجستیکی، امدادی و نظامی طراحی شده است؛ با موتور جت، ساخت شرکت برزیلی امبرائر که میتواند تا ۲۶ تن بار حمل کند.
این هواپیما توان جابهجایی ۸۰ سرباز، ۶۶ چترباز یا تجهیزات سنگین نظامی مانند خودروهای زرهی و بالگرد را دارد. سی-۳۹۰ میلنیوم با دو موتور توربوفن به حداکثر سرعت حدود ۹۸۰ کیلومتر در ساعت میرسد که آن را به یکی از سریعترین هواپیماهای ترابری نظامی در کلاس خود تبدیل کرده است.
هواپیمای سی-۳۹۰ میلنیوم برای عملیات در شرایط سخت طراحی شده و توانایی نشستوبرخاست در باندهای کوتاه و نیمهآماده را دارد.
برد عملیاتی آن با بار ۲۳ تنی، حدود دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر و برد انتقالی آن بدون بار تا بیش از شش هزار و ۲۰۰ کیلومتر اعلام شده است. سی-۳۹۰ میلنیوم علاوه بر ماموریتهای لجستیکی و نظامی، برای انتقال مجروحان، امدادرسانی، سوخترسانی هوایی و عملیات آتشنشانی هوایی نیز قابل استفاده است.
اکسیوس شش اردیبهشت نیز به نقل از مقامهای اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد اسرائیل در آغاز جنگ با جمهوری اسلامی، یک سامانه پدافندی گنبد آهنین به همراه دهها نیروی نظامی برای راهاندازی آن به امارات متحده عربی اعزام کرده است.
این نخستین بار بود که اسرائیل سامانه کامل گنبد آهنین را به کشوری دیگر منتقل میکرد و امارات متحده عربی نیز نخستین کشور خارج از اسرائیل و آمریکا بود که از این سامانه استفاده کرد.
مقامهای اسرائیلی گفتند سامانه گنبد آهنین موفق شده دهها موشک جمهوری اسلامی را رهگیری کند. وزارت دفاع امارات متحده عربی پیشتر اعلام کرده بود جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ موشک و بیش از دو هزار و ۲۰۰ پهپاد به سمت این کشور شلیک کرده است.
امارات متحده عربی در حالی اقدام به خرید و تامین تجهیزات نظامی میکند که از آغاز جنگ در ایران، بارها با موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.
در پی آخرین دور حملات جمهوری اسلامی به بندر فجیره، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور دوشنبه ۱۲ موشک بالستیک، سه موشک کروز و چهار پهپاد پرتابشده از سوی ایران را رهگیری کردهاند که در نتیجه آن سه نفر زخمی شدند.
صفحه نخست روزنامه «وطن امروز»، نزدیک به جبهه پایداری نیز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت با تیتر «امارات منفجره» نوشت همزمان با «تنشآفرینی آمریکا در تنگه هرمز»، چند کشتی و تاسیسات در بندر فجیره هدف قرار گرفتهاند.
خبرگزاری رویترز با استناد به یک گزارش اطلاعاتی نوشت «جنگ ایران» ممکن است یکی از انگیزههای احتمالی فردی بوده باشد که به تلاش برای ترور دونالد ترامپ و مقامهای ارشد دولت او در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید متهم است.
رویترز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد این ارزیابی اولیه از سوی دفتر اطلاعات و تحلیل وزارت امنیت داخلی آمریکا تهیه شده و در اختیار نیروهای پلیس ایالتی و محلی سراسر کشور و همچنین دیگر نهادهای فدرال قرار گرفته است.
بر اساس این ارزیابی که تاریخ آن به هفتم اردیبهشت بازمیگردد، کول توماس آلن، از برخی مسائل سیاسی و اجتماعی «ناراضی» بوده و در شبکههای اجتماعی از اقدامات ایالات متحده در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
دفتر اطلاعات و تحلیل وزارت امنیت داخلی آمریکا افزود جنگ ایران «ممکن است در تصمیم او برای اجرای این حمله تاثیرگذار بوده باشد».
ترامپ پیشتر تاکید کرده بود این حمله «مانع پیروزی» او در جنگ ایران نخواهد شد.
آلن ششم اردیبهشت با اسلحه به ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید یورش برد، اما این حمله ناکام ماند و نیروهای امنیتی او را بازداشت کردند.
او تاکنون به تلاش برای ترور، استفاده از سلاح گرم در جریان یک جرم خشونتآمیز و انتقال غیرقانونی سلاح و مهمات از مرزهای ایالتی متهم شده است.
وزارت دادگستری آمریکا ۱۵ اردیبهشت اتهام «حمله به مامور فدرال» را به پرونده آلن افزود و اعلام کرد او در یک ایست بازرسی امنیتی به سوی یکی از ماموران سرویس مخفی آمریکا تیراندازی کرده است.
مانیفست سیاسی و اخلاقی متهم
رویترز در ادامه نوشت مقامهای آمریکایی تاکنون جزییات اندکی درباره انگیزه احتمالی آلن منتشر کردهاند و تنها به ایمیلی اشاره داشتهاند که او شب حمله برای بستگان خود فرستاده است.
در این ایمیل که مقامها از آن با عنوان «مانیفست» یاد کردهاند، آلن خشم خود را نسبت به دولت ابراز و اعلام کرده بود قصد دارد یک «خائن» را هنگام سخنرانی هدف قرار دهد، اما از ترامپ نامی نبرده بود.
مانیفست، متنی است که یک فرد یا جریان در آن دیدگاهها، انگیزهها یا اهداف سیاسی، فکری یا شخصی خود را بهصورت علنی بیان میکند.
بر اساس اسناد دادگاه، دادستانها اعلام کردهاند آلن از نظر سیاسی با ترامپ «اختلاف» داشته و «در پی آن بوده که با سیاستها و تصمیمهایی که از نظر اخلاقی برایش غیرقابل قبول بودهاند، مقابله کند».
یک مقام ارشد انتظامی آمریکا به رویترز گفت افبیآی در حال بررسی دقیق فعالیتهای آلن در شبکههای اجتماعی و ردپای دیجیتال او برای شناسایی انگیزه این حمله است.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، اضافه کرد: «این موضوع با دقت زیادی در دست بررسی است.»
فعالیت متهم در شبکههای اجتماعی
رویترز نوشت در جریان تحقیقات، پستهای منتشرشده در یک حساب کاربری شبکه اجتماعی «بلو اسکای» که گفته میشود به آلن مرتبط است، مورد بررسی قرار گرفته است.
این حساب در هفتههای پیش از حمله به ضیافت خبرنگاران کاخ سفید، مطالب متعددی علیه ترامپ منتشر کرده بود.
این مطالب علاوه بر انتقاد از اقدامات آمریکا در قبال تهران، حمله به سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ، ایلان ماسک و جنگ روسیه علیه اوکراین را نیز در بر میگرفت.
این حساب همچنین پستی را بازنشر کرده بود که خواستار استیضاح ترامپ بهدلیل تهدید به «نابودی تمدن ایران» شده بود.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشینگتن از نخستوزیر آینده عراق انتظار دارد برای محدود کردن نفوذ گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی، «اقدامهای عملی» انجام دهد و در غیر این صورت، کمکهای امنیتی و انتقال منابع مالی آمریکا به عراق از سر گرفته نخواهد شد.
به گزارش نشریه بارونز، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد واشینگتن از علی الزیدی، نامزد ائتلاف حاکم عراق برای نخستوزیری، انتظار دارد رابطه دولت عراق با گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی را بهطور ملموس محدود کند.
این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، گفت آمریکا خواهان پایان دادن به «مرز مبهم» میان دولت عراق و گروههای مسلح شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی است.
به گفته او، ازسرگیری کامل حمایتهای آمریکا از عراق، از جمله انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت و کمکهای امنیتی، منوط به اقدامهایی مانند اخراج «شبهنظامیان تروریستی» از نهادهای دولتی، قطع بودجه این گروهها و توقف پرداخت حقوق به نیروهای وابسته به آنها است.
این مقام آمریکایی تاکید کرد: «اینها اقدامهای عملی هستند که میتوانند به ما نشان دهند ذهنیت جدیدی در عراق شکل گرفته است.»
این مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت: «از زمان آغاز جنگ در ایران بیش از ۶۰۰ حمله علیه تاسیسات و منافع آمریکا در عراق انجام شده است. این حملات پس از آتشبس شکننده میان تهران و واشینگتن تا حد زیادی متوقف شده، هرچند حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق ادامه یافته است.»
او تاکید کرد: «برخی بخشهای دولت عراق همچنان پوشش سیاسی، مالی و عملیاتی برای این گروههای مسلح فراهم میکنند.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر تهدید کرده بود در صورت روی کار آمدن دوباره نوری المالکی، حمایت آمریکا از عراق را متوقف خواهد کرد.
روابط واشینگتن و بغداد در دوران نخستوزیری المالکی بهدلیل نزدیکی او به جمهوری اسلامی و تنشهای فرقهای، تیره شده بود.
شرکتهای چینی همچنان بهطور علنی «کالاهای دو منظوره» از جمله موتور و باتری را به ایران و روسیه عرضه میکنند؛ اقدامی که به گفته مقامهای آمریکایی، اجرای تحریمها را با چالش جدی مواجه کرده است. کالاهای دو منظوره به اقلامی گفته میشود که همزمان دارای کاربرد نظامی و غیرنظامی هستند.
روزنامه والاستریت ژورنال چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد همزمان با تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شرکت چینی «شیامن ویکتوری تکنولوژی» در ایمیلی تبلیغاتی به مشتریان خود اعلام کرد: «ما از تجاوز علیه ایران عمیقا شوکه و خشمگین هستیم و قلبهایمان با شماست.»
بر اساس این گزارش، به نظر میرسد ایمیل شرکت چینی بهطور تصادفی به «دیدهبان ایران» رسیده است؛ نهادی وابسته به پروژه ویسکانسین برای کنترل تسلیحات هستهای که شبکههای گسترش تسلیحاتی جمهوری اسلامی را رصد میکند.
در این ایمیل، پیشنهاد فروش موتورهای طراحیشده در آلمان موسوم به «لیمباخ ال۵۵۰» مطرح شده؛ موتورهایی که آمریکا فروش آنها به ایران و روسیه را ممنوع کرده است.
به گزارش والاستریت ژورنال، این موتور از اجزای اصلی پهپاد انتحاری شاهد-۱۳۶ جمهوری اسلامی به شمار میرود؛ سلاحی که روسیه نیز در جنگ اوکراین بهطور گسترده از آن استفاده کرده است.
در وبسایت این شرکت، تصویر پهپادی شبیه شاهد همراه با شعار «نوآوری در راهکارهای موتور هوانوردی» منتشر شده است.
چالش فزاینده واشینگتن در برابر صادرات دو منظوره
بازاریابی علنی یک شرکت کوچک و کمتر شناختهشده چینی در بحبوحه جنگ، نشانهای از چالش فزاینده پیشروی واشینگتن است؛ چالشی که همزمان با تلاش آمریکا برای جلوگیری از انتقال کالاهای دو منظوره به رقبایش شدت گرفته است.
به نوشته والاستریت ژورنال، دادههای گمرکی چین نشان میدهد شرکتهای این کشور صدها کانتینر حاوی کالاهای دو منظوره مانند موتور، تراشه رایانهای، کابل فیبر نوری و ژیروسکوپ را به ایران و روسیه ارسال کردهاند.
برخی صادرکنندگان پیشتر برای دور زدن تحریمها، محمولهها را با برچسب نادرست ثبت میکردند، اما به گفته مقامهای پیشین وزارت خزانهداری آمریکا، در بسیاری موارد دیگر حتی چنین تلاشی نیز انجام نمیشود.
پهپاد شاهد که بردی تا حدود ۱۶۰۰ کیلومتر دارد و هزینه تولید آن بین ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار دلار برآورد میشود، یکی از نگرانیهای اصلی آمریکا به شمار میرود.
بررسی بقایای پهپادهای سرنگونشده در اوکراین نشان میدهد نسخههای اولیه این پهپاد حاوی قطعات ساخت آمریکا و اروپا بودهاند که از مسیر توزیعکنندگان مجاز به چین یا هنگکنگ منتقل و سپس به ایران یا روسیه ارسال شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا سال ۲۰۲۴ شبکهای از شرکتهای پوششی مستقر در هنگکنگ را که با حامد دهقان، تاجر مستقر در تهران و تامینکننده برنامههای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی، مرتبط بودند، تحریم کرد.
یک سال بعد نیز شبکه جدیدی از شرکتهای مشابه شناسایی و تحریم شد.