شرکت بریتانیایی رنی‌شاو، فعال در حوزه مهندسی دقیق، چهارشنبه اعلام کرد به دلیل جنگ میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل، با تنگنا در زنجیره تامین برخی نیمه‌رساناها و مواد حیاتی و همچنین افزایش هزینه‌های لجستیکی مواجه شده است.

این شرکت افزود درگیری دوماهه اخیر زنجیره‌های تامین جهانی را مختل کرده، قیمت انرژی را افزایش داده و با بالا بردن هزینه‌ها برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان، بر فضای کلی بازار نیز اثر منفی گذاشته است.

با این حال، رنی‌شاو اعلام کرد با وجود پیامدهای کوتاه‌مدت احتمالی، انتظار ندارد این وضعیت تاثیر قابل‌توجهی بر فعالیت‌هایش در سال مالی منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) داشته باشد و پیش‌بینی می‌کند نتایج سالانه‌اش مطابق با برآوردهای افزایشی اعلام‌شده در آوریل (فروردین ۱۴۰۵) باشد.