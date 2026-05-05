این رسانه در گزارشی که سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت منتشر شد، نوشت «سامانه پیشرفته سلاح دقیق کُشنده» قابلیت هدایت لیزری را به سلاحی اضافه می‌کند که نخستین بار در جنگ کُره استفاده شد. این سامانه به ارتش آمریکا امکان می‌دهد به شیوه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر از گذشته با پهپادهای تهاجمی شاهد و موشک‌های بالستیک میان‌بُرد که ارزشی به‌مراتب کمتر از موشک‌های پاتریوت دارند، مقابله کند.

در این گزارش تاکید شده است که استفاده از موشک‌های چهار میلیون دلاری برای سرنگون کردن پهپادهای ۲۵ هزار دلاری، پنتاگون را به فکر یافتن گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر انداخت؛ گزینه‌ای که بتوان آن را از هوا یا زمین شلیک کرد تا از پایگاه‌هایی محافظت کند که سامانه‌های پاتریوت قادر به پوشش آنها نیستند.

به نوشته نیویورک‌تایمز، ارتش یک راکت کوچک هدایت‌شونده با لیزر را که برای شلیک از هواپیماها و بالگردها به سوی اهداف زمینی طراحی شده بود، با نیازهای جدید تطبیق داد.

«سامانه پیشرفته سلاح دقیق کُشنده» در دهه ۲۰۰۰ توسعه یافت تا با استفاده از یک کلاهک نسبتا کوچک، گروه‌هایی از نیروهای دشمن و کامیون‌های فاقد زره را منهدم کند.

وزارت امور خارجه ایالات متحده، جمعه ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد که این سامانه را در قالب قراردادی ۸.۶ میلیارد دلاری به اسرائیل، قطر و امارات متحده عربی می‌فروشد.

نیویورک‌تایمز به نقل از شرکت «بی‌اِ‌ی‌ایی سیستمز»، سازنده این سامانه نوشته است که ۱۰۰ هزار عدد از این سامانه به پنتاگون تحویل داده شده و این شرکت می‌تواند سالانه حدود ۲۰ هزار عدد از آن تولید کند.

این راکت‌ها امکان هدف قرار دادن دقیق اهداف را با کلاهکی بسیار کوچک‌تر از هر بمب پرتاب‌شونده از هواپیما فراهم می‌کند. نیروی دریایی آمریکا استفاده از این راکت‌ها را در سال ۲۰۱۱ آغاز کرد.

در به‌روزرسانی این راکت‌ها چاشنی قدیمی آنها با گونه جدیدی جایگزین شده که سبب می‌شود کلاهک جنگی وقتی منفجر شود که چیزی را نزدیک خود تشخیص می‌دهد. این قابلیت سامانه لیزری دقیق کُشنده را به ابزاری ایده‌آل برای منهدم کردن اهداف متحرکی مانند پهپادهای شاهد تبدیل می‌کند.

به گزارش نیویورک‌تایمز، تا سال ۲۰۲۵، نیروی هوایی آمریکا از این راکت‌ها برای سرنگون کردن پهپادهای حوثی‌ها بر فراز دریای سرخ استفاده می‌کرد.

این راکت‌ها را می‌توان از جنگنده‌ها و بالگردها و همچنین از پرتابگرهای زمینی متحرک شلیک کرد. اسرائیل، قطر و امارات متحده عربی همگی هواپیماهایی در اختیار دارند که قادر به شلیک این راکت هستند.