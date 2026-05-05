وزیر خارجه آمریکا: جمهوری اسلامی دهها هزار شهروند خودش را بهخاطر اعتراض قتلعام کرد
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به «گروگانگیری و دزدی دریایی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز»، گفت این رژیم پیشتر دهها هزار شهروند خودش را بهخاطر «جرم» اعتراض مسالمتآمیز بهطرز وحشیانهای سرکوب و قتلعام کرده، چون از کیفیت زندگی در ایران ناراضی بودند.
آتشبس شکننده در خاورمیانه زیر فشار تازه قرار گرفته است. آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس درگیر تبادل آتش شدهاند و رقابت برای کنترل تنگه هرمز شدت گرفته است. همزمان، گزارشهایی از آتشسوزیها و اختلال در کشتیرانی منتشر شده و تلاشهای دیپلماتیک نیز به بنبست خورده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، سهشنبه ۱۵ اردیبهشت در شبکههای اجتماعی نوشت که «نقض آتشبس» چهار هفتهای از سوی آمریکا و متحدانش، امنیت کشتیرانی و انتقال انرژی از این آبراه حیاتی را به خطر انداخته است.
او افزود: «میدانیم ادامه این وضعیت برای آمریکا غیرقابل تحمل است، در حالی که ما هنوز حتی شروع نکردهایم.»
ارتش آمریکا اعلام کرد ۱۴ اردیبهشت شش قایق تندروی ایرانی، بههمراه موشکهای کروز و پهپادها را منهدم کرده است. اقدامی که پس از اعزام ناوهای آمریکایی برای اسکورت نفتکشهای گرفتار در قالب طرحی موسوم به «پروژه آزادی» انجام شد.
عبور از تنگه هرمز که مسیر بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت و کالاهاست، از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ عملا مختل شده و این وضعیت باعث افزایش قیمتها در بازارهای جهانی شده است.
در همین حال، چند کشتی تجاری از وقوع انفجار یا آتشسوزی در خلیج فارس خبر دادند و یک پایانه نفتی در امارات متحده عربی که میزبان یک پایگاه بزرگ نظامی آمریکاست، بر اثر حملات موشکی جمهوری اسلامی دچار حریق شد.
کره جنوبی اعلام کرد یکی از کشتیهایش در تنگه هرمز دچار انفجار و آتشسوزی در موتورخانه شده، اما کسی آسیب ندیده است.
هنوز مشخص نیست این حادثه ناشی از حمله بوده یا نه.
همزمان، سازمان امنیت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن دو کشتی در نزدیکی سواحل امارات خبر داد و شرکت نفتی ایدیاناوسی (ADNOC) نیز اعلام کرد یکی از نفتکشهای خالیاش هدف پهپادهای ایرانی قرار گرفته است.
گسترش تنش به سواحل امارات
جمهوری اسلامی نقشهای منتشر کرده است که نشان میدهد دامنه کنترل دریایی خود را فراتر از تنگه هرمز و به بخشهایی از سواحل امارات گسترش داده است.
پس از حملات پهپادی و موشکی به خاک امارات، از جمله آتشسوزی در بندر فجیره، ابوظبی این اقدامات را «تشدید جدی تنش» خواند و اعلام کرد حق پاسخگویی را برای خود محفوظ میداند.
این نقشه شامل فجیره و بندر خورفکان است؛ دو بندری که امارات از آنها برای دور زدن تنگه هرمز استفاده میکند.
کنترل این مسیرها میتواند بهمعنای محاصره تقریبا کامل دریایی امارات باشد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد حملات به امارات در پاسخ به «ماجراجویی نظامی آمریکا» انجام شده است.
انور قرقاش، مشاور ریاست امارات، گفت کشورش پیامهای حمایتی از متحدان دریافت کرده که نشان میدهد تهران مسئول تشدید بحران در خلیج فارس است.
دولت سوئد اعلام کرد در پی انتقادها از ناتوانی نهادهای امنیتی این کشور در پیشبینی حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، روند ایجاد یک سازمان جدید اطلاعات خارجی را پیگیری میکند. این نهاد قرار است مستقیما به دولت گزارش دهد.
وزارت خارجه سوئد سهشنبه ۱۵ اردیبهشت اعلام کرد طرح تاسیس یک نهاد غیرنظامی برای جمعآوری اطلاعات خارجی، که نخست در قالب یک تحقیق عمومی مطرح شده بود، اکنون وارد مرحله اجرایی شده است.
خبرگزاری رویترز نوشت این پیشنهاد سال گذشته بهطور اولیه تایید شده بود و اکنون دولت تصمیم گرفته آن را پیش ببرد.
ماریا مالمِر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، در یک نشست خبری گفت: «همانطور که میدانید، ما با وضعیت امنیتی جدی روبهرو هستیم و هر روز با طیف گسترده و پیچیدهای از تهدیدها مواجهیم. این وضعیت نیازهای جدید و فزایندهای برای توانمندیهای ما ایجاد میکند.»
او افزود: «همچنین بهعنوان یک عضو ناتو، انتظارات تازهای از خود داریم و با توسعه ساختار اطلاعاتیمان، تلاش میکنیم آن را با ساختارهای موجود در ناتو و میان متحدانمان هماهنگتر کنیم.»
سوئد ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ در واشینگتن، بهطور رسمی به ناتو پیوست.
تصمیم برای ایجاد این نهاد در شرایطی اتخاذ شده که نهادهای اطلاعاتی سوئد، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، نتوانستند تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین را پیشبینی کنند. موضوعی که در گزارشهای رسمی و از سوی برخی سیاستمداران مورد انتقاد قرار گرفت.
سرویس اطلاعات و امنیت نظامی سوئد (MUST) از جمله نهادهایی بود که بهدلیل ارزیابیهای نادرست، زیر فشار قرار گرفت.
این ناکامی، بحثهایی درباره ضرورت بازنگری در ساختار اطلاعاتی کشور را تقویت کرد.
جایگاه نهاد جدید در ساختار امنیتی
سازمان جدید قرار است در کنار نهادهای موجود فعالیت کند.
این نهادها شامل سرویس اطلاعات نظامی (MUST)، سرویس امنیتی سوئد (SAPO) که زیرمجموعه پلیس است، و سازمان رادیویی دفاع ملی (FRA) که مسئول جمعآوری اطلاعات سیگنالی است، میشوند.
به گفته مقامهای سوئدی، هدف از ایجاد این نهاد، تقویت ظرفیت تحلیل و جمعآوری اطلاعات خارجی و بهبود هماهنگی میان دستگاههای مختلف است، بدون آنکه جایگزین نهادهای موجود شود.
هزینه و زمانبندی اجرا
وزیر خارجه سوئد اعلام کرد هزینه راهاندازی این سازمان حدود ۲.۸ میلیارد کرون، معادل حدود ۳۰۲ میلیون دلار، برآورد شده است.
این منابع عمدتا از بودجه نیروهای مسلح تامین خواهد شد.
بر اساس برنامهریزی دولت، این سازمان قرار است از ابتدای سال آینده میلادی فعالیت خود را آغاز کند.
این اقدام در چارچوب تلاش گستردهتر سوئد برای تقویت ساختارهای امنیتی و اطلاعاتی، بهویژه پس از پیوستن به ناتو، ارزیابی میشود. تلاشی که هدف آن انطباق بیشتر با استانداردهای امنیتی متحدان غربی و پاسخ دادن موثرتر به تهدیدهای فزاینده در محیط بینالمللی است.
ساعاتی پس از آغاز «پروژه آزادی» برای هدایت امن کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز، سامانههای پدافند هوایی امارات فعال شدند و وزارت دفاع این کشور از رهگیری سه موشک کروز شلیکشده از ایران خبر داد. مقامهای فجیره نیز از آتشسوزی در منطقه صنایع نفتی این امارت در پی حمله پهپادی خبر دادند.
وزارت دفاع امارات متحده عربی حوالی ۷ عصر دوشنبه ۱۴ فروردین از فعال شدن سامانههای پدافند هوایی این کشور برای پاسخ به تهدیدهای موشکی خبر داد. دقایقی بعد، این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که چهار موشک کروز که از سوی ایران شلیک شده بود را شناسایی کرده است.
بر اساس این بیانیه، سه موشک بر فراز آبهای سرزمینی امارات رهگیری و منهدم شدند و موشک چهارم نیز در دریا سقوط کرد.
همزمان، امارت فجیره، یکی از امارتهای هفتگانه این کشور، اعلام کرد منطقه صنایع نفتی فجیره هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت. این حملات به آتشسوزی در این منطقه نفتی منجر شده است.
مقامات فجیره اعلام کردند سه کارگر اهل هند در جریان این آتشسوزی جراحتهای سطحی برداشته و برای درمان به بیمارستان منتقل شدهاند.
طبق اعلام «عملیات تجارت دریایی بریتانیا» علاوه بر فجیره یک کشتی فلهبر در شمال دبی و کشتی دیگری در غرب بندر صقر، در امارت راس الخیمه امارات نیز هدف قرار گرفتند و دچار آتشسوزی شدند.
دقایقی پیش از اعلام حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات، وزارت امور خارجه کُرهجنوبی از آتشسوزی و انفجار در یک کشتی تحت مدیریت این کشور در تنگه هرمز خبر داد.
خبرگزاری یونهاپ، به نقل از مقامهای کُرهجنوبی گزارش داد که دولت در حال بررسی اطلاعاتی است که نشان میدهد کشتی «اِچاِماِم نامو» (HMM Namu) ممکن است مورد حمله قرار گرفته باشد.
به نوشته این رسانه آتشسوزی در موتورخانه این کشتی باری که با پرچم پاناما در تردد بود، رخ داده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای شرکت مالک کشتی نوشت که ۲۴ خدمه، از جمله شش تبعه کُره جنوبی، در کشتی حضور داشتند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد دوشنبه ۱۴ اردیبهشت از طرحی به نام «پروژه آزادی» برای کمک به کشتیهای گرفتار در خلیج فارس خبر داد.
رییس جمهوری آمریکا در پیامی که در تروثسوشال منتشر شد اعلام کرد این طرح از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد. به گفته او، نمایندگان آمریکا مامور شدهاند تا با «حداکثر تلاش» خروج امن کشتیها و خدمه آنها را تضمین کنند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد برای این ماموریت از ۱۵ هزار نیروی نظامی، بیش از ۱۰۰ هواگرد مستقر در دریا و خشکی، و همچنین ناوهای جنگی و پهپادها استفاده خواهد شد.
در واکنش به این وضعیت، فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، به نیروهای آمریکایی هشدار داد از ورود به تنگه هرمز خودداری کنند و اعلام کرد در برابر هرگونه تهدید، «پاسخی سخت» خواهد داد.
این نهاد همچنین از کشتیهای تجاری و نفتکشها خواست بدون هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از هرگونه جابهجایی خودداری کنند.
افزایش تنشها؛ پیشدرآمد حملات
پیش از آغاز حملات از سوی جمهوری اسلامی، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که نیروی دریایی سپاه یک «محدوده جدید کنترل» در تنگه هرمز اعلام کرده است.
در نقشهای که همراه با این گزارش منتشر شد، منطقهای حد فاصل «کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات» در جنوب و «انتهای جزیره قشم در ایران و امالقیوین در امارات» در غرب تحت کنترل جمهوری اسلامی اعلام شده است.
در این این نقشه بندر فجیره امارات در محدوده اعلامشده قرار میگیرد.
همزمان حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، اعلام کرد که تمام به گفته او «تحرکهای دریایی غیرنظامی و تجاری» باید با پروتکلهای ترانزیتی صادر شده از سوی سپاه منطبق باشد، در غیر این صورت «با مخاطرات جدی» مواجه خواهند شد.
در تحولی دیگر، خبرگزاری فارس به نقل از «منابع خبری محلی» از اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا خبر داد که «امنیت تردد و کشتیرانی در حوالی جاسک را به قصد عبور از تنگه هرمز» نقض کرده بود. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که با صدور اخطاری «قاطع و سریع» از ورود ناوشکنهای آمریکا به محدوده تنگه هرمز جلوگیری کرده است.
پس از آن، یک مقام ارشد آمریکایی در گفتوگو با باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، گزارش خبرگزاری فارس درباره حمله موشکی به یک ناوچه آمریکایی در تنگه هرمز را رد کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گزارش رسانههای جمهوری اسلامی در خصوص حمله موشکی سپاه پاسداران به کشتی جنگی ایالات متحده در تنگه هرمز را تکذیب کرد.
در پی این حملات، شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) اعلام کرد نفتکش این شرکت با نام «برکه» در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله دو پهپاد جمهوری اسلامی قرار گرفت.
به گفته این شرکت، این شناور در زمان وقوع حمله بدون محموله بود و در این حادثه هیچیک از خدمه آسیب ندیدند.
بخش عمدهای از نخستین روز نشست «جامعه سیاسی اروپا» که دوشنبه ۱۴ اردیبهشت در ایروان برگزار شد، به تصمیم ناگهانی آمریکا برای کاهش شمار نیروهای نظامی خود در اروپا، نگرانیها درباره آینده تعهدات امنیتی واشینگتن در چارچوب ناتو و امنیت اروپا اختصاص داشت.
رهبران اروپایی در حاشیه این اجلاس دو روزه، تصمیم ناگهانی دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، برای کاهش هزاران نیروی آمریکایی مستقر در آلمان را «غافلگیرکننده» توصیف کردند و آن را نشانهای از ضرورت تقویت توان دفاعی اروپا دانستند.
ترامپ بهتازگی اعلام کرد که علاوه بر کاهش حدود ۵ هزار نیروی نظامی مستقر در آلمان، قصد دارد شمار بیشتری را از دیگر کشورهای اروپایی خارج کند. آمریکا هنوز در این باره جزییات روشنی ارائه نکرده است.
مقامهای اروپایی میگویند این تصمیم در میانه تنشها بر سر جنگ ایران و اختلاف با متحدان اروپایی اتخاذ شده است.
در همین حال، برخی رهبران از جمله نخستوزیر بریتانیا بر لزوم تقویت «نقش اروپایی» در ناتو تاکید کردهاند و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته این تحولات ضرورت تقویت «ستون اروپایی» در این ائتلاف را نشان میدهد.
با وجود این نگرانیها، مقامهای ناتو اعلام کردهاند در حال بررسی جزییات تصمیم آمریکا هستند و بر تداوم همکاریهای فراآتلانتیک تاکید دارند. همزمان، کشورهای اروپایی در ماههای اخیر هزینههای دفاعی خود را افزایش داده و تلاش کردهاند وابستگی به آمریکا را کاهش دهند.
برگزاری همزمان این نشست با اجلاس اتحادیه اروپا و ارمنستان در روز بعد، نشانهای از افزایش اهمیت ژئوپلیتیک قفقاز و تشدید رقابت قدرتهای بزرگ برای نفوذ در این منطقه است؛ جایی که پس از کاهش تنش میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، رقابت بر سر مسیرهای انرژی و تجارت میان اروپا و آسیا شدت گرفته است.
در این میان، آمریکا با پیشبرد کریدور «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» در ارمنستان، در پی تقویت حضور خود در منطقه است و اتحادیه اروپا نیز با برنامهای تا سقف ۲.۵ میلیارد یورو بهدنبال گسترش همکاریهای اقتصادی و اتصال منطقهای با ارمنستان است.
همزمان، روسیه نسبت به نزدیکی ارمنستان به غرب هشدار داده و تاکید کرده این کشور نمیتواند همزمان عضو اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد؛ موضعی که نشاندهنده حساسیت مسکو نسبت به تغییر جهت ژئوپلیتیک ایروان است.
رهبران اروپایی در این نشست همچنین درباره تحولات منطقهای از جمله جنگ اوکراین و بحران خاورمیانه گفتوگو میکنند؛ تحولاتی که اهمیت راهبردی اروپا و ضرورت هماهنگی بیشتر میان متحدان را برجسته کرده است.
انتظار میرود در پایان این اجلاس، بیانیههایی درباره نتایج گفتوگوها منتشر شود.
در جریان جنگی که از ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، گروه حزبالله برای تغییر وضعیت خود در برابر اسرائیل، هزینهای سنگین پرداخت. از اشغال بخشی از جنوب لبنان و آوارگی صدها هزار نفر از حامیانش، تا کشته شدن هزاران نیرویش.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت در گزارشی نوشت که اقدامات حزبالله، پیامدهای سیاسی قابل توجهی نیز به همراه داشته است: در بیروت، مخالفتها با وضعیت حزبالله بهعنوان یک گروه مسلح تشدید شد.
رقیبان داخلی، این گروه را عامل قرار گرفتن لبنان در معرض جنگهای مکرر با اسرائیل میدانند.
فروردین ۱۴۰۵، دولت لبنان برای نخستین بار در چند دهه گذشته، وارد گفتوگوهای مستقیم با اسرائیل شد. تصمیمی که حزبالله بهشدت با آن مخالفت کرد.