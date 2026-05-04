اسماعیل بیگی هرچگانی؛ خیّری که زندگیاش وقف کمک به دیگران بود
اسماعیل بیگی هرچگانی، ۵۳ ساله و پدر دو فرزند که شامگاه ۱۹ دیماه در سهراه سیمین اصفهان کشته شد در بین نزدیکانش به عنوان انسانی خیّری شناخته میشد.
او با شلیک مستقیم گلوله جنگی به ناحیه قلب هدف قرار گرفت و سپس با کمک مردم به بیمارستان میلاد منتقل شد اما به دلیل گفته پزشکان، در همان زمان اصابت جان خود را از دست داده بود.
اسماعیل بیگی سالها در کارهای عامالمنفعه و کمک به نیازمندان مشارکت میکرد.
خانواده پیکر او را با امضای تعهدنامههای مختلف و پس از یک هفته تحویل گرفتند و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپردند.
مهدی جوزی، ۲۰ ساله شامگاه ۱۸ دیماه در چهارراه مصباح کرج زمانی که در حال کمک به مجروحان بود با شلیک مستقیم گلوله جنگی از ناحیه شکم هدف قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان، بامداد ۲۰ دی جان خود را از دست داد.
او اصالتا اهل روستایی در نزدیکی فومن و ساکن شهرک فهمیده کرج بود؛ جوانی ورزشکار، فوتبالیست و دروازهبان که به گفته نزدیکانش، پس از فوت پدر، نانآور خانواده و سرپرست مادرش شده بود. مهدی ورزش بدنسازی را نیز بهطور حرفهای دنبال میکرد. قد بلند و تواناییهای ورزشیاش او را در میان هممحلهایها به چهرهای شناختهشده تبدیل کرده بود.
بر اساس گزارشها، پس از اصابت گلوله به پهلویش، ابتدا توسط مردم به یک پارکینگ مسکونی منتقل و سپس به یک درمانگاه نزدیک برده شد، اما به دلیل کمبود امکانات، امکان رسیدگی موثر فراهم نشد. در ادامه به خانه منتقل شد و با وخامت حال، ناچار به بیمارستان انتقال یافت، اما شدت جراحات به حدی بود که جانش را از دست داد.
پس از کشتهشدن، خانواده او با محدودیتهایی در برگزاری مراسم مواجه شدند و حتی اجازه چاپ اعلامیه فوت به آنها داده نشد. در نهایت پیکر مهدی جوزی در زادگاهش در روستایی در استان گیلان و در شرایطی محدود و غریبانه به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با برگزاری کنگره فیفا در ونکوور، گروهی از معترضان خواستار محرومیت تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی شدند، اما فیفا و دولت آمریکا بر حضور این تیم در رقابتها تاکید کردند.
به نوشته رویترز، حدود ۳۰ معترض با تجمع مقابل محل برگزاری کنگره، تاکید کردند که تیم ملی ایران نماینده مردم این کشور نیست و آن را به سپاه پاسداران نسبت دادند. پوریا محمودی، از سازماندهندگان این تجمع، گفت: «این تیم نماینده ایران نیست، بلکه نماینده جمهوری اسلامی است» و افزود حضور آن در جام جهانی به «عادیسازی وضعیت داخلی ایران» کمک میکند.
این اعتراضات در حالی مطرح میشود که ایران به رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ که از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه برگزار میشود، راه یافته، اما حضورش بهدلیل تنشهای سیاسی و جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل با چالشهایی روبهرو شده است.
فیفا و آمریکا: ایران بازی خواهد کرد
جیانی اینفانتینو اعلام کرد که ایران در این رقابتها حضور خواهد داشت و بازیهای خود را در ایالات متحده انجام میدهد. دونالد ترامپ نیز با این تصمیم موافقت کرد و گفت: «بگذارید بازی کنند.»
در همین حال، مقامهای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از جمله مهدی تاج نتوانستند در کنگره فیفا شرکت کنند، زیرا با وجود داشتن ویزا، از ورود آنها به کانادا جلوگیری شد. مقامهای کانادایی اعلام کردند افراد مرتبط با سپاه پاسداران - که در این کشور بهعنوان سازمان تروریستی شناخته میشود - اجازه ورود ندارند.
براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پلیس کانادا از ورود مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، و دو عضو کمیته روابط بینالملل به خاک این کشور جلوگیری کرد و آنها کانادا را ترک کردند.
زمینه تنشها و واکنشها
معترضان با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران و کشته شدن معترضان، از فیفا خواستند همانگونه که روسیه را از جام جهانی محروم کرد، ایران را نیز کنار بگذارد. در مقابل، فیفا بر ضرورت «وحدت» تاکید کرده و از تغییر برنامه مسابقات خودداری کرده است.
در بیرون از محل برگزاری نشست، معترضان با در دست داشتن پرچم شیر و خروشید ایران و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی، خواستار تغییر وضعیت سیاسی در ایران شدند.
به گزارش رویترز، در حالی که فیفا و دولت آمریکا بر حضور ایران در جام جهانی تاکید دارند، فشارهای سیاسی و اعتراضات نشان میدهد که مشارکت ایران در این رقابتها به موضوعی حساس و مناقشهبرانگیز در سطح بینالمللی تبدیل شده است.
قوه قضاییه اعلام کرد حکم اعدام ساسان آزادوار، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در دیماه، اجرا شده است.
ساسان آزادوار، کاراتهکای ۲۱ ساله اهل اصفهان، در دیماه بازداشت شد و در زندان دستگرد اصفهان بهسر میبرد و سابقه قهرمانی در مسابقات استانی اصفهان را در کارنامه داشت.
قوه قضاییه، پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت، اتهامهای ساسان آزادوار را «همکاری موثر با دشمن، تخریب خودرو نیروی انتظامی، تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویق دیگران به اغتشاشات و آشوب در کشور» عنوان کرده است.
پیشتر خانواده او برای ملاقات فراخوانده شده بودند؛ اقدامی که معمولا در آستانه اجرای حکم اعدام صورت میگیرد.
حکم اعدام آزادوار از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی براتی صادر شده بود.
پیشتر در پی کشتار، اعدام و بازداشت ورزشکاران ایرانی در جریان انقلاب ملی ایرانیان، ۵۱ تن از چهرههای برجسته کاراته با ارسال نامهای به فدراسیون جهانی این رشته، خواستار تعلیق فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی شدند.
موج سرکوبها و اعدامها در ایران
جمهوری اسلامی از شرایط جنگ اخیر برای افزایش سرکوبها و اعدامها بهرهبرداری کرده است.
ششم اردیبهشت، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد که جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.
بر این اساس، جمهوری اسلامی در بازهای ۱۱۷ روزه، روزانه دستکم پنج نفر را به دار آویخته است.
اکنون نیز بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ۲۱ تن از معترضان بازداشتشده در اعتراضات دیماه که به اعدام محکوم شدهاند، در زندان قزلحصار در شرایطی ایزوله نگهداری میشوند و از حقوق اولیه، از جمله تماس با خانواده، دسترسی به وکیل انتخابی، هواخوری و ارتباط با سایر زندانیان محروماند.
منابع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کردند این زندانیان بهطور کامل از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروماند و امکان دسترسی به وکیل انتخابی نیز ندارند.
همچنین، در حالیکه پروندههای آنها در اختیار وکلای تسخیری قرار گرفته، وکلای مستقل در مواردی از سوی دادگاه با برخورد تند کنار گذاشته شدهاند و عملا هیچ وکیل تعیینی موفق به مطالعه این پروندهها نشده است.
پیشتر در پی اطلاعرسانی درباره وضعیت پرونده احسان حسینیپور، معترض ۱۹ ساله در خطر اعدام، برای امیر رئیسیان و میلاد پناهیپور، دو وکیل دادگستری، در دادسرای امنیت تهران پرونده قضایی تشکیل شد و آنها پس از احضار و تفهیم اتهام، بهطور موقت با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
محمدابراهیم هاشمبیگی، ۴۲ ساله، دروازهبان و مربی فوتسال و از چهرههای شناختهشده ورزشی در نیریز که سالها با نوجوانان و جوانان این شهر کار کرده بود، در اعتراضهای دی ۱۴۰۴ کشته شد. او هدایت تیمهایی از جمله «شهدای مشکان» را در جام رمضان ۱۳۹۸ برعهده داشت.
او شامگاه ۱۸ دیماه، در حالی که در مسیر بازگشت از باشگاه و پشت فرمان خودروی خود بود، در میدان اصلی نیریز هدف شلیک از فاصله نزدیک قرار گرفت. شدت جراحات به حدی بود که پیش از رسیدن به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
بر اساس گزارشها، پس از کشتهشدن او، پیکرش در بیمارستان نگه داشته شد و خانواده برای چند روز تحت فشار قرار گرفتند. در نهایت بامداد ۲۲ دیماه، پیکر او در دارالرحمه شهر نیریز و در محاصره نیروهای امنیتی، در کنار امیرمحمد کوهکن به خاک سپرده شد.
محمدابراهیم، متاهل و پدر دو فرزند و از دوستان نزدیک امیرمحمد کوهکن (دروازهبان و مربی فوتسال) و دیگر جانباخته اعتراضات نیریز بود.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است که نزدیکان عماد مودتیپور، ۲۸ ساله، مدرس زبان انگلیسی و آلمانی که ۱۹ دیماه در تهرانپارس کشته شد پیکر او را برای ربوده نشدن به دست نیروهای امنیتی تا صبح در خانهای در اطراف محل تیرخوردنش نگه داشتند.
بنا بر اطلاعات رسیده، اطرافیان عماد او را بعد از آن که با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح شد به یکی از خانههای اطراف رساندند، اما به دلیل خونریزی شدید و با وجود تلاش برای نجاتش، جان خود را از دست داد.
عماد ورزشکار و از هواداران پرسپولیس بود و در آستانه مهاجرت و ترک ایران قرار داشت.