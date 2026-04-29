براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پلیس کانادا از ورود مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، و دو عضو کمیته روابط بینالملل به خاک این کشور جلوگیری کرد و آنها کانادا را ترک کردند.
مهدی تاج قصد داشت برای حضور در کنگره فیفا در ونکوور وارد کانادا شود، اما پلیس این کشور از ورود او و همراهانش جلوگیری کرد.
مهدی تاج سابقه فرماندهی در اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان را دارد. کانادا از خرداد ۱۴۰۳ سپاه پاسداران را در فهرست گروههای «تروریستی» قرار داده است.
وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره نحوه صدور ویزا برای مهدی تاج اعلام کرد که این کشور به میزبانی جام جهانی فوتبال افتخار میکند و برای برگزاری ایمن و موفق این رویداد تلاش میکند. همچنین تاکید شد که درخواستهای ویزا بهصورت موردی و توسط ماموران آموزشدیده بررسی میشود.
این وزارتخانه با اشاره به قوانین حریم خصوصی اعلام کرد که درباره پروندههای فردی اظهارنظر نمیکند، اما موضع دولت کانادا روشن است و مقامهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اجازه ورود به این کشور را ندارند.
در ادامه نیز تاکید شد که دولت کانادا اقدامات قاطعی برای پاسخگو کردن سپاه پاسداران انجام داده و این روند را در کنار حفظ امنیت شهروندان و یکپارچگی نظام مهاجرتی خود ادامه خواهد داد.
پس از نمایش تحسینبرانگیز شب گذشته پاریسنژرمن و بایرنمونیخ در پارکدوپرانس، امشب همه نگاهها به متروپولیتانو در شهر مادرید دوخته شده است.
اتلتیکو مادرید، تیم باسابقه اسپانیا، میزبان آرسنال، صدرنشین کنونی لیگ برتر انگلیس، است.
این دیدار در حالی برگزار میشود که هیچیک از دو تیم تاکنون موفق به فتح این جام نشدهاند و هر دو برای رسیدن به فینال بوداپست، انگیزهای بالایی دارند.
تقابل دو سبک متفاوت در جو ملتهب مادرید
آرسنال در این فصل رکوردی خیرهکننده ثبت کرده است. شاگردان میکل آرتتا تنها تیم بدون شکست مسابقات هستند که در ۱۲ بازی گذشته فقط ۵ گل دریافت کردهاند؛ آماری که یادآور دفاع رسوخناپذیر اتلتیکو در سالهای اوج دیگو سیمئونه است.
اما اتلتیکوی امسال تیمی هجومیتر و در عین حال آسیبپذیرتر شده است؛ آنها در ۱۴ بازی اروپایی خود ۲۶ گل دریافت کردهاند، هرچند حضور جولیان آلوارز با ۹ گل زده، در کنار ستارهای چون آنتوان گریزمان، قدرت تهاجمی آنها را بهشدت افزایش داده است.
دو تیم پیش از این در مرحله گروهی نیز به مصاف هم رفتند که آرسنال با نتیجه سنگین ۴-۰ پیروز شد. گابریل مارتینلی در آستانه بازی امشب هشدار داده است که آن نتیجه متعلق به گذشته است و این مسابقه داستانی کاملا متفاوت خواهد داشت.
کنفرانس خبری؛ سیمئونه در برابر آرتتا
دیگو سیمئونه در کنفرانس خبری پیش از بازی با روحیهای تهاجمی ظاهر شد. او با تاکید بر اتحاد تیمی گفت: «ما با تمام اشتیاق و ایمان خود راهی نیمهنهایی میشویم. ما نقاط قوت و ضعف خود را بهخوبی میشناسیم و به کاری که انجام میدهیم اعتماد کامل داریم. ما آمادهایم تا به دنبال چیزی برویم که سالهاست در تعقیب آن هستیم.»
در مقابل، میکل آرتتا این مسابقه را یک لحظه تاریخی برای باشگاه لندنی توصیف کرد. او گفت: «رسیدن به دو نیمهنهایی متوالی یک لحظه بزرگ است. برای رسیدن به اینجا سخت تلاش کردیم و ما به کیفیت خود باور داریم.»
وضعیت مصدومان و غایبان کلیدی
هر دو مربی با غیبت بازیکنان کلیدی دستوپنجه نرم میکنند. در اردوی اتلتیکو، پابلو باریوس و دیوید هانکو به دلیل مصدومیت غایب هستند، اما احتمال بازگشت آدمولا لوکمن که در مراحل قبلی مهرهای تاثیرگذار بود، وجود دارد.
در سمت مقابل، آرسنال نگران وضعیت کای هاورتز و مارتین زوبیمندی است که با مشکلات عضلانی دستوپنجه نرم میکنند.
اگرچه غیبت میکل مرینو قطعی است، اما بازگشت بوکایو ساکا و مارتین اودگارد میتواند توان هجومی توپچیها را برای شکستن سد دفاعی مادرید تقویت کند.
برنده این جدال در فینال به مصاف برنده نهایی دیدار دو تیم بایرنمونیخ و پاریسنژرمن خواهد رفت.
جولیانو؛ جا پای پدر میگذارد
حضور جولیانو سیمئونه، کوچکترین پسر الچولو، در ترکیب احتمالی اتلتیکو، رنگوبویی عاطفی به این مسابقه بخشیده است.
جولیانو که اکنون در حال تثبیت جایگاه خود در ترکیب است، مسیری طولانی را از آغوش پدر در روز خداحافظی در سال ۲۰۰۴ تا امروز پیموده است.
دیگو سیمئونه که روز گذشته تولد ۵۶ سالگی خود را در تمرینات تیم جشن گرفت، حضور در جمع چهار تیم برتر اروپا را در کنار پسرش، اوج خوشبختی توصیف کرد.
به گزارش «ورزش ۳»، پلیس کانادا از ورود مهدی تاج، رییس فدراسیون، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، و دو عضو کمیته روابط بینالملل به خاک این کشور جلوگیری کرده است.
به نوشته این رسانه، هیات ایرانی سفر خود را از روز شنبه آغاز کرده است. آنها ابتدا از مرزهای شمالغربی ایران به شهر وان ترکیه رفتند و سپس راهی استانبول شدند و از آنجا با پروازی طولانی، خود را به شهر ونکوور رساندند. در حال حاضر، مقامهای فدراسیون فوتبال در فرودگاه ونکوور معطل تصمیم نهایی پلیس کانادا هستند.
همزمان با آمادهسازی جهان فوتبال برای آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، غیبت مقامهای ارشد فدراسیون فوتبال ایران در نشستهای کلیدی فیفا در ونکوور توجهها را جلب کرده است.
مهدی تاج، رییس فدراسیون، و هدایتالله ممبینی، دبیرکل فدراسیون، به دلیل «مشکلات ویزا» در کنگره سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) که روز سهشنبه ۸ اردیبهشت برگزار شد، حضور نیافتند.
با این حال، فیفا همچنان امیدوار است نمایندگان تهران برای کنگره اصلی این نهاد در روز پنجشنبه خود را به ونکوور برسانند تا از غیبت کامل آنها در این رویداد مهم جلوگیری شود.
صندلیهای خالی در سایه تنشهای منطقه
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که در حضور جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، صندلیهای اختصاصیافته به ایران در نشست روز سهشنبه خالی ماند.
ویندزور جان، دبیرکل ایافسی، هنگام حضور و غیاب رسمی اعلام کرد: «لطفا توجه داشته باشید که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخی مسائل تشریفاتی مربوط به ویزا، قادر به شرکت در سیوششمین کنگره ایافسی نیست.»
این نشست که در مرکز همایشهای ونکوور برگزار شد، بهشدت تحت تاثیر سایه جنگ در خاورمیانه قرار داشت.
شیخ سلمان، رییس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا، در این باره گفت: «برخی از اعضا به دلیل درگیریهایی که بر مناطقشان تاثیر گذاشته، نتوانستند به ما بپیوندند.»
صدور مجوز اقامت موقت برای مهدی تاج
بر اساس اطلاعات اختصاصی ایراناینترنشنال، منابع امنیتی و دولتی کانادا برای مهدی تاج «مجوز اقامت موقت» یا TRP صادر کردهاند.
مهدی تاج که سابقه فرماندهی در اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان را دارد، در حالی این مجوز را دریافت کرده که کانادا از خرداد ۱۴۰۳ سپاه پاسداران را در فهرست گروههای «تروریستی» قرار داده است.
این مجوز ویژه (TRP) عملا ممنوعیت ورود قانونی او به کانادا را کنار میزند و به او اجازه میدهد تحت شرایط سختگیرانه، از جمله الزام به اعلام حضور به نهادهای مسئول در زمانهای تعیینشده، برای شرکت در کنگره فیفا وارد خاک این کشور شود.
تاج قرار بود روز سهشنبه وارد تورنتو شود و سپس برای جلسه روز پنجشنبه به ونکوور سفر کند.
این اولین بار نیست که مقامهای ایرانی با سد ویزا مواجه میشوند؛ در جریان قرعهکشی جام جهانی در واشینگتن نیز بسیاری از مدیران ایرانی نتوانستند ویزا دریافت کنند.
در حال حاضر نیز تیم ملی در فاصله کمتر از دو ماه تا برگزاری جام جهانی، همچنان درگیر فرایند پیچیده دریافت ویزا برای ورود به خاک آمریکاست.
در همین زمینه، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در تاریخ ۵ اردیبهشت درباره صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال گفت: «تا قبل از آغاز جنگ، اعضای تیم برای صدور ویزا به امارات رفتند و حالا قرار است از آنکارا اقدام شود. هنوز اتفاق جدیدی رخ نداده و نمیتوانیم بگوییم ویزایی دریافت شده است.»
در همین راستا، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرد که ایالات متحده با حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ مخالفتی ندارد، اما میان ورزشکاران و افراد دارای پیوندهای امنیتی تفاوت قائل میشود.
روبیو گفت: «آنها نمیتوانند یک مشت «تروریست» عضو سپاه را بهعنوان روزنامهنگار یا مربی ورزشی وارد کشور ما کنند. ما ممکن است به افرادی که با سپاه پاسداران پیوند دارند اجازه ورود ندهیم.»
حضور تیم ملی در جام جهانی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. با وجود تاکید فیفا بر حضور ایران، تصمیم نهایی در تهران نه در فدراسیون فوتبال، بلکه در لایههای عالی حاکمیتی و از سوی شورای عالی امنیت ملی گرفته خواهد شد.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش، با ابراز مخالفت شخصی تاکید کرده است: «اگر مصلحت نباشد، به جام جهانی نمیرویم.»
پاریسنژرمن به دنبال تکرار تاریخ و صعود به دومین فینال پیاپی خود است. بایرنمونیخ نیز با هدایت مربی جوان خود، وینسنت کمپانی، رویای سهگانه را در سر میپروراند.
امشب ورزشگاه پارک دو پرنس میزبان یکی از جذابترین مسابقات فصل فوتبال اروپا است.
پاریسنژرمن در دیدار رفت مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف بایرنمونیخ میرود. این مسابقه تقابل قهرمان دوره گذشته و آمادهترین تیم حال حاضر اروپا است.
لوئیس انریکه: هیچ تیمی بهتر از ما نیست
لوئیس انریکه با اعتمادبهنفس بالا پا به این دیدار حساس خواهد گذاشت. سرمربی اسپانیایی پاریسنژرمن معتقد است تیمش در بهترین فرم ممکن قرار دارد.
او در کنفرانس خبری تاکید کرد که اگرچه بایرن ثبات بیشتری داشته، اما پاریس از نظر تیمی بیرقیب است.
انریکه گفت: «پاریسنژرمن و بایرن بهترین تیمهای هجومی این رقابتها هستند، اما کلید بازی در توانایی دفاع کردن مقابل این سبک تیمها نهفته است. بایرن از نظر تیمی کمی باثباتتر از ما بوده، اما هیچ تیمی بهتر از ما نیست.»
او همچنین درباره انگیزه شاگردانش گفت: «ما تشنه تاریخسازی هستیم و میخواهیم باز هم پیشرفت کنیم. تیم ما امسال متفاوت است، چون بازیکنان انگیزه زیادی برای تکرار موفقیت دارند.»
وینسنت کمپانی: طوفانی در راه است
وینسنت کمپانی، سرمربی بایرنمونیخ، با وجود محرومیت از حضور روی نیمکت، هیجان زیادی برای این تقابل دارد.
او بازی امشب را برخوردی شدید میان ایدههای فوتبالی توصیف کرد.
وینسنت کمپانی اظهار داشت: «نوعی طوفان در راه است. ما نمیدانیم دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد، زیرا کیفیت بازیکنان دو تیم بسیار بالا است. هر دو تیم بلندپروازی یکسانی دارند و میخواهند مانع بازیسازی رقیب شوند.»
او همچنین با کنایه به داستان قدیمی پنهان شدن مورینیو در سبد لباس، درباره غیبتش روی نیمکت گفت: «من با قد ۱۹۲ سانتیمتری نمیتوانم در سبد لباس پنهان شوم. من در جای دیگری از استادیوم خواهم نشست و راهی برای حمایت از تیم پیدا میکنم.»
وضعیت دو تیم و ستارههای تاثیرگذار
پاریسنژرمن در حالی پا به این میدان میگذارد که صدرنشین مقتدر لیگ فرانسه است. انریکه در بازی اخیر مقابل آنژه به ستارههایی مثل دمبله و کواراتسخلیا استراحت داد تا آنها را با تمام توان برای نبرد با بایرن حفظ کند.
پاریسیها که در مرحله قبل لیورپول را حذف کردند، حالا به دنبال شکستن طلسم نتایج ضعیف اخیر خود مقابل باواریاییها هستند.
در سمت مقابل، بایرنمونیخ با تکیه بر قدرت گلزنی هری کین به پاریس آمده است.
کین فصل شگفتانگیزی را پشت سر میگذارد و ۵۳ گل در تمامی رقابتها به ثمر رسانده است.
او گفته که اولویت اصلیاش قهرمانی در لیگ قهرمانان است و رکوردها در درجه دوم اهمیت قرار دارند.
بایرن در مرحله قبل رئال مادرید را در یک جدال نفسگیر حذف کرد و اکنون مدعی اصلی قهرمانی است.
هر دو تیم تا اینجای رقابتها ۳۸ گل به ثمر رساندهاند که بهترین آمار در قاره اروپا است.
انریکه تاکید کرده که مدافعانی مثل حکیمی و نونو مندز باید در دفاع بینقص باشند، اما اولویت تیم او همچنان حمله کردن است.
پاریس از سال گذشته درسهای زیادی گرفته و حالا باتجربهتر از قبل به دنبال عبور از سد بایرن آماده است.
امشب فوتبالدوستان جهان چشم به پاریس دوختهاند تا شاهد نبرد دو غول تهاجمی باشند؛ غولهایی که هیچکدام به چیزی کمتر از پیروزی قانع نیستند.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال است حاکی است که محمد (نیما) معصومشاهی، زندانی سیاسی ۳۹ ساله که روز ۳۱ فروردین اعدام شد، در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید و شکنجه قرار داشته، بهطوری که دندانهایش شکسته و شنوایی یکی از گوشهایش را از دست داده بود.
بنا بر این اطلاعات، معصومشاهی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» هم بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه بهطور موقت آزاد شده بود.
او مجددا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ مجددا بازداشت شد و به اتهامهای «محاربه»، «عضویت در گروه مجرمانه» و «تبلیغ علیه نظام» و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد.
نزدیکان معصومشاهی به ایران اینترنشنال گفتند که معاون قوهقضاییه به او پیشنهاد داده بود در ازای همکاری تبلیغاتی در چارچوب پویش «جانفدا»، از تخفیف مجازات برخوردار شود؛ پیشنهادی که به گفته نزدیکانش، با مخالفت او مواجه شده است.
معصومشاهی در دوران حبس برای همبندیها و دوستانش شعر میخواند.