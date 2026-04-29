اتلتیکو مادرید، تیم باسابقه اسپانیا، میزبان آرسنال، صدرنشین کنونی لیگ برتر انگلیس، است.

این دیدار در حالی برگزار می‌شود که هیچ‌یک از دو تیم تاکنون موفق به فتح این جام نشده‌اند و هر دو برای رسیدن به فینال بوداپست، انگیزه‌ای بالایی دارند.

تقابل دو سبک متفاوت در جو ملتهب مادرید

آرسنال در این فصل رکوردی خیره‌کننده ثبت کرده است. شاگردان میکل آرتتا تنها تیم بدون شکست مسابقات هستند که در ۱۲ بازی گذشته فقط ۵ گل دریافت کرده‌اند؛ آماری که یادآور دفاع رسوخ‌ناپذیر اتلتیکو در سال‌های اوج دیگو سیمئونه است.

اما اتلتیکوی امسال تیمی هجومی‌تر و در عین حال آسیب‌پذیرتر شده است؛ آن‌ها در ۱۴ بازی اروپایی خود ۲۶ گل دریافت کرده‌اند، هرچند حضور جولیان آلوارز با ۹ گل زده، در کنار ستاره‌ای چون آنتوان گریزمان، قدرت تهاجمی آن‌ها را به‌شدت افزایش داده است.

دو تیم پیش از این در مرحله گروهی نیز به مصاف هم رفتند که آرسنال با نتیجه سنگین ۴-۰ پیروز شد. گابریل مارتینلی در آستانه بازی امشب هشدار داده است که آن نتیجه متعلق به گذشته است و این مسابقه داستانی کاملا متفاوت خواهد داشت.

کنفرانس خبری؛ سیمئونه در برابر آرتتا

دیگو سیمئونه در کنفرانس خبری پیش از بازی با روحیه‌ای تهاجمی ظاهر شد. او با تاکید بر اتحاد تیمی گفت: «ما با تمام اشتیاق و ایمان خود راهی نیمه‌نهایی می‌شویم. ما نقاط قوت و ضعف خود را به‌خوبی می‌شناسیم و به کاری که انجام می‌دهیم اعتماد کامل داریم. ما آماده‌ایم تا به دنبال چیزی برویم که سال‌هاست در تعقیب آن هستیم.»

در مقابل، میکل آرتتا این مسابقه را یک لحظه تاریخی برای باشگاه لندنی توصیف کرد. او گفت: «رسیدن به دو نیمه‌نهایی متوالی یک لحظه بزرگ است. برای رسیدن به اینجا سخت تلاش کردیم و ما به کیفیت خود باور داریم.»

وضعیت مصدومان و غایبان کلیدی

هر دو مربی با غیبت بازیکنان کلیدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در اردوی اتلتیکو، پابلو باریوس و دیوید هانکو به دلیل مصدومیت غایب هستند، اما احتمال بازگشت آدمولا لوکمن که در مراحل قبلی مهره‌ای تاثیرگذار بود، وجود دارد.

در سمت مقابل، آرسنال نگران وضعیت کای هاورتز و مارتین زوبیمندی است که با مشکلات عضلانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

اگرچه غیبت میکل مرینو قطعی است، اما بازگشت بوکایو ساکا و مارتین اودگارد می‌تواند توان هجومی توپچی‌ها را برای شکستن سد دفاعی مادرید تقویت کند.

برنده این جدال در فینال به مصاف برنده نهایی دیدار دو تیم بایرن‌مونیخ و پاری‌سن‌ژرمن خواهد رفت.

جولیانو؛ جا پای پدر می‌گذارد

حضور جولیانو سیمئونه، کوچک‌ترین پسر ال‌چولو، در ترکیب احتمالی اتلتیکو، رنگ‌وبویی عاطفی به این مسابقه بخشیده است.

جولیانو که اکنون در حال تثبیت جایگاه خود در ترکیب است، مسیری طولانی را از آغوش پدر در روز خداحافظی در سال ۲۰۰۴ تا امروز پیموده است.

دیگو سیمئونه که روز گذشته تولد ۵۶ سالگی خود را در تمرینات تیم جشن گرفت، حضور در جمع چهار تیم برتر اروپا را در کنار پسرش، اوج خوشبختی توصیف کرد.