واکنش استرالیا به «پروژه آزادی» ترامپ برای کمک به کشتیها در تنگه هرمز
استرالیا در واکنش به «پروژه آزادی» دونالد ترامپ برای تنگه هرمز، بر ضرورت بازگشایی این گذرگاه حیاتی تاکید کرد.
علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
مارک روته، دبیرکل ناتو، در نشستی در ارمنستان گفت کشورهای اروپایی پیام دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را دریافت کردهاند و اکنون در حال اجرای توافقهای مربوط به استفاده از پایگاههای نظامی هستند.
روته افزود: «از سوی آمریکا مقداری ناامیدی وجود داشته است، اما اروپاییها گوش دادهاند.»
ترامپ پیشتر با انتقاد از مواضع برخی اعضای ناتو گفته بود آنها در جریان جنگ ایران، بهاندازه کافی از ایالات متحده حمایت نکردهاند.
ابراهیم دولتآبادی، مهدی رسولی و محمدرضا میری، سه زندانی مرتبط با اعتراضات دی ماه، در زندان وکیلآباد مشهد اعدام شدند. به گفته یک منبع، رسولی اتهامات را رد کرده و گفته بود اعترافاتش تحت شکنجه گرفته شده است.
بنا بر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت، دولتآبادی به اتهام «محاربه» اعدام شد. حکم او در دادگاه انقلاب مشهد صادر و در دیوان عالی تایید شده بود.
او پدر دو فرزند بود و همزمان با او، دو برادر و فرزند نوجوانش نیز بازداشت شدند.
هرچند خبر اعدام این زندانیان بامداد دوشنبه منتشر شد، اما زمان دقیق اعدام آنان از سوی منابع حکومتی اعلام نشده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد رسولی ۲۵ ساله و میری ۲۱ ساله، دو زندانی مرتبط با اعتراضات دیماه سال گذشته، که پیشتر در پروندهای مرتبط با کشته شدن یک بسیجی (حمیدرضا یوسفینژاد) به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه ۱۳ اردیبهشت اعدام شدند.
یک منبع مطلع از پرونده رسولی به هرانا گفت: «ویدیویی از ضرب و جرح یک بسیجی در اعتراضات دیماه مشهد در تلفن همراه مهدی رسولی پیدا شد. نهادهای امنیتی مدعی شدند ضارب، مهدی رسولی و تنی دیگر بودهاند و فرد بسیجی که در ویدیو دیده میشود، در اثر ضرب و جرح کشته شده است.»
او افزود: «آقای رسولی صحت این اظهارات را زیر سوال برده بود، اما به نزدیکان خود گفته بود در پی ضرب و شتم شدید و شکنجه، ناچار به قبول کردن اتهامات شده و همین اقاریر اجباری، مهمترین سند علیه او در پرونده شد.»
به گفته این منبع، نهادهای امنیتی با این وعده که در صورت ساکت ماندن، حکم او تغییر خواهد کرد، خانواده و نزدیکانش را به سکوت واداشته بودند، و بهدلیل عدم اطلاع رسانی، این دو زندانی برای گروههای حقوق بشری ناشناخته مانده بودند.
در ادامه موج سنگین اعدامها در ایران، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد که حکم اعدام محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، بامداد یکشنبه ۱۳ اردیبهشت به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی نوشت عبداللهزاده با اتهام «افساد فیالارض» در ارتباط با کشته شدن عباس فاطمیه، «نیروی داوطلب مردمی» در ارومیه، به اعدام محکوم شده بود.
این زندانی سیاسی ۲۹ ساله، ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان جنبش «زن، زندگی آزادی» بازداشت شده بود.
جمهوری اسلامی که با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل بر شدت سرکوب داخلی افزوده بود، پس از توقف حملات موج فزایندهای از اعدامها را آغاز کرد. ششم اردیبهشت، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.
این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۲ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که تعداد قابل توجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده، ۱۲ اردیبهشت، یک روز پیش از اجرای حکم محراب عبداللهزاده، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد»، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
ساسان آزادوار، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان در اعتراضهای دیماه، و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، چهار زندانی سیاسی بودند که بهترتیب در روزهای دهم، ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند.
مهدی فرید، که در رسانههای ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی شد، نیز دوم اردیبهشت به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.
سلطان الجابر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک)، اعلام کرد تامین امنیت مسیرهای حیاتی تجارت از جمله تنگه هرمز، صرفا یک موضوع منطقهای نیست و مسئولیتی مشترک در سطح جهانی به شمار میرود.
او افزود: «تصمیم امارات برای بازتعریف جایگاه خود در چشمانداز جهانی انرژی و خروج از اوپک و اوپک پلاس اقدام علیه هیچ کشوری نیست.»
علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، تهدید کرد: «هر نیروی مسلح بیگانه، بهخصوص ارتش متجاوز آمریکا، چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند، مورد تهاجم قرار خواهند گرفت.»
او گفت: «به تمام کشتی های تجاری و نفتکش اعلام میکنیم از هرگونه اقدامی برای تردد بدون هماهنگی نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری نمایند تا امنیت آنها به خطر نيفتد.»
عبداللهی ادامه داد نیروهای مسلح جمهوی اسلامی «به هرگونه تهدید و تجاوز دشمن در هر سطحی و در هر منطقهای از ایران بسیار سخت و پشیمانکننده پاسخ میدهند.»
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا همچنین «حامیان» ایالات متحده را تهدید کرد که در صورت اقدام علیه جمهوری اسلامی، با «پشیمانی غیرقابل جبران» مواجه خواهند شد.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، به طرح ترامپ برای کمک به کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز واکنش نشان داد.
او در ایکس نوشت: «هشدار! هرگونه مداخله آمریکایی ها در روند نظام جدید دریایی تنگه هرمز به منزله نقض آتش بس خواهد بود.»
عزیزی افزود: «تنگه هرمز و خلیج فارس با پستهای توهمآمیز ترامپ اداره نخواهد شد. هیچکس سناریوهای فرافکنی را باور نخواهد کرد.»