بقائی، سخنگوی وزارت خارجه: شاهد رفتارهای نامناسب امارات متحده عربی در این ۵۰ روز بودیم
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «شاهد رفتارهای نامناسب امارات متحده عربی در این ۵۰ روز، از جمله همراهی آنها با طرفهای متجاوز بودیم که مشکلهای زیادی را ایجاد کرد و امیدواریم کشورهای منطقه از تحولات این مدت درسهای لازم را فرا گرفته باشند.»
او ادامه داد: «آنچه امروز در منطقه شاهد هستیم، نتیجه مستقیم مداخلات و تعرضات نظامی آمریکا و اسرائیل است.»
بقائی افزود: «در این شرایط هیچ دلیلی وجود ندارد که کشورهایی که مسئولانه میاندیشند و قائل به حاکمیت قانون هستند، از اقدامات آمریکا تبعیت کنند.»
ابراهیم دولتآبادی، مهدی رسولی و محمدرضا میری، سه زندانی مرتبط با اعتراضات دی ماه، در زندان وکیلآباد مشهد اعدام شدند. به گفته یک منبع، رسولی اتهامات را رد کرده و گفته بود اعترافاتش تحت شکنجه گرفته شده است.
بنا بر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت، دولتآبادی به اتهام «محاربه» اعدام شد. حکم او در دادگاه انقلاب مشهد صادر و در دیوان عالی تایید شده بود.
او پدر دو فرزند بود و همزمان با او، دو برادر و فرزند نوجوانش نیز بازداشت شدند.
هرچند خبر اعدام این زندانیان بامداد دوشنبه منتشر شد، اما زمان دقیق اعدام آنان از سوی منابع حکومتی اعلام نشده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد رسولی ۲۵ ساله و میری ۲۱ ساله، دو زندانی مرتبط با اعتراضات دیماه سال گذشته، که پیشتر در پروندهای مرتبط با کشته شدن یک بسیجی (حمیدرضا یوسفینژاد) به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه ۱۳ اردیبهشت اعدام شدند.
یک منبع مطلع از پرونده رسولی به هرانا گفت: «ویدیویی از ضرب و جرح یک بسیجی در اعتراضات دیماه مشهد در تلفن همراه مهدی رسولی پیدا شد. نهادهای امنیتی مدعی شدند ضارب، مهدی رسولی و تنی دیگر بودهاند و فرد بسیجی که در ویدیو دیده میشود، در اثر ضرب و جرح کشته شده است.»
او افزود: «آقای رسولی صحت این اظهارات را زیر سوال برده بود، اما به نزدیکان خود گفته بود در پی ضرب و شتم شدید و شکنجه، ناچار به قبول کردن اتهامات شده و همین اقاریر اجباری، مهمترین سند علیه او در پرونده شد.»
به گفته این منبع، نهادهای امنیتی با این وعده که در صورت ساکت ماندن، حکم او تغییر خواهد کرد، خانواده و نزدیکانش را به سکوت واداشته بودند، و بهدلیل عدم اطلاع رسانی، این دو زندانی برای گروههای حقوق بشری ناشناخته مانده بودند.
در ادامه موج سنگین اعدامها در ایران، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد که حکم اعدام محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، بامداد یکشنبه ۱۳ اردیبهشت به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی نوشت عبداللهزاده با اتهام «افساد فیالارض» در ارتباط با کشته شدن عباس فاطمیه، «نیروی داوطلب مردمی» در ارومیه، به اعدام محکوم شده بود.
این زندانی سیاسی ۲۹ ساله، ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان جنبش «زن، زندگی آزادی» بازداشت شده بود.
جمهوری اسلامی که با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل بر شدت سرکوب داخلی افزوده بود، پس از توقف حملات موج فزایندهای از اعدامها را آغاز کرد. ششم اردیبهشت، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.
این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۲ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که تعداد قابل توجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده، ۱۲ اردیبهشت، یک روز پیش از اجرای حکم محراب عبداللهزاده، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد»، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
ساسان آزادوار، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان در اعتراضهای دیماه، و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، چهار زندانی سیاسی بودند که بهترتیب در روزهای دهم، ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند.
مهدی فرید، که در رسانههای ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی شد، نیز دوم اردیبهشت به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.
شبکه خبری ایبیسی به نقل از سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد کشتی ایرانی توسکا که توسط نیروی دریایی آمریکا توقیف شده بود، به همراه خدمهاش به منظور بازگرداندن به ایران، به پاکستان منتقل شده است.
تیم هاوکینز گفت: «امروز، نیروهای آمریکایی انتقال ۲۲ خدمه کشتی توسکا به پاکستان را برای بازگرداندن به کشورشان تکمیل کردند.
شش مسافر دیگر نیز هفته گذشته برای بازگرداندن به کشورشان به یک کشور منطقهای منتقل شده بودند.»
رسانههای دولتی در ایران این شش نفر را به عنوان اعضای خانواده برخی از خدمه معرفی کرده بودند.
هاوکینز گفت: «پس از آنکه کشتی توسکا ماه گذشته هنگام تلاش برای نقض محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران توقیف و مصادره شد، در حال حاضر به مالکیت اصلی خود بازگردانده میشود.»
شرکت تانکر ترکرز که نفتکشها را در آبهای بینالمللی ردیابی میکند، در شبکه اجتماعی ایکس از حرکت یک نفتکش به نام دریا به سوی مجمعالجزایر ریائو در اندونزی خبر داد.
تانکر ترکرز نوشت: «۲۴ ساعت از زمانی که یک ابرنفتکش غولپیکر شرکت ملی نفتکش ایران با نفت خام ایران وارد تنگه لومبوک در اندونزی شد، میگذرد.
در حال حاضر، دومین نفتکش از این نوع به نام دریا نیز در حال انجام همین کار است.» این شرکت افزود: «این نفتکش در اواسط آوریل، در طول دوره معافیت از تحریمها، سعی کرد ۱.۸۸میلیون بشکه به هند تحویل دهد، اما این کار عملی نشد.
سپس ما متوجه شدیم که این نفتکش در حالی که کشتیهای خواهرش در منطقه توسط نیروی دریایی ایالات متحده به سمت ایران هدایت میشدند، به سمت جنوب ادامه مسیر میداد.»
به نوشته تانکر ترکرز، این نفتکش در حال حاضر به سوی مجمعالجزایر ریائو در حرکت است.
مایک والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در مورد طرح اجرای پروژه آزادی از سوی دونالد ترامپ اعلام کرد: «صرف نظر از اینکه در مورد مناقشه بر سر برنامه هستهای آنها چه احساسی دارید، مینگذاری بیهدف مینهای دریایی توسط ایران در آبهای بینالمللی و تلاش برای «عوارض گرفتن» از کشتیهای تجاری غیرنظامی غیرقانونی و غیرقابل قبول است.»
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «متأسفانه درگیریهای آیندهای وجود خواهد داشت و چه در تنگه مالاکا باشد یا جبل الطارق یا هرمز، جهان نمیتواند اجازه دهد که این رویه پابرجا بماند که یک طرف بتواند برای به دست آوردن اهرم فشار بر طرف دیگر، اقتصادهای جهان را مجازات کند.»
والتز تاکید کرد: «ایالات متحده و شرکای خلیج فارس ما، پیشگام دفاع از آزادی دریانوردی جهانی خواهند بود.»
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد نیروهای آمریکایی از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه حمایت از «پروژه آزادی» را با هدف بازگرداندن آزادی ناوبری کشتیهای تجاری در تنگه هرمز آغاز میکنند. این بیانیه که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، تاکید دارد مأموریت یادشده به دستور رییسجمهوری انجام میشود و از کشتیهایی که در پی عبور آزادانه از این گذرگاه راهبردی هستند، پشتیبانی خواهد کرد.
سنتکام با اشاره به اهمیت اقتصادی تنگه هرمز اعلام کرد حدود یکچهارم تجارت دریایی نفت جهان و حجم قابلتوجهی از سوخت و کود از این مسیر عبور میکند. برد کوپر، فرمانده سنتکام، گفت حمایت از این مأموریت دفاعی برای امنیت منطقهای و اقتصاد جهانی ضروری است و همزمان محاصره دریایی نیز ادامه خواهد داشت.
بر اساس این بیانیه، وزارت خارجه آمریکا با همکاری وزارت دفاع ابتکاری را برای افزایش هماهنگی و تبادل اطلاعات با شرکای بینالمللی در حوزه امنیت دریایی آغاز کرده است. پشتیبانی نظامی این طرح شامل ناوشکنهای مجهز به موشک هدایتشونده، بیش از ۱۰۰ هواپیمای زمینی و دریایی، سامانههای بدون سرنشین و حدود ۱۵ هزار نیروی نظامی خواهد بود.