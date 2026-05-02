کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شنبه، ۱۲ اردیبهشت در جمع برخی از سفرای خارجی مقیم تهران گفت: «جمهوری اسلامی بدبینی و بیاعتمادی خود به آمریکا و عدم صداقت این کشور در مسیر دیپلماسی را حفظ خواهد کرد.»
بنا بر این گزارش، غریبآبادی این سفرا را در جریان پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای پایان جنگ با آمریکا و اسرائیل قرار داده است.
او گفت: «جمهوری اسلامی ایران طرح خود را با هدف خاتمه دائمی جنگ به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کرده و اکنون توپ در زمین آمریکا است که راه دیپلماسی یا تداوم رویکرد مبتنی بر تقابل را برگزیند.»
رامی ایگرا، مقام بلندپایه سابق موساد، گفت که تا زمانی که اورانیوم غنیشده ایران از بین نرود، جنگ برای آمریکا و اسرائیل یک شکست بزرگ است.
پیشتر نیز یک مقام ارشد نظامی اسرائیل هشدار داد که اگر ذخایر اورانیوم غنیشده ایران از کشور خارج نشود، عملیات نظامی اخیر علیه تهران «یک شکست بزرگ» تلقی خواهد شد.
این مقام که بهصورت ناشناس با خبرنگاران گفتوگو کرد، تاکید کرده است بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار ایران قرار دارد؛ میزانی که به گفته مقامهای اسرائیلی، در صورت غنیسازی بیشتر، برای ساخت حدود ۱۱ بمب هستهای کافی است. حکومت ایران اما همواره تاکید کرده برنامه هستهایاش اهداف صلحآمیز دارد.
به نوشته تایمز اسرائیل، این مقام نظامی گفته است اگر در مذاکرات جاری میان آمریکا و جمهوری اسلامی توافقی برای خروج این ذخایر و توقف غنیسازی حاصل نشود، دستاوردهای حدود ۴۰ روز عملیات نظامی «بینتیجه» خواهد بود. او تصریح کرد: «اگر هدف هستهای محقق نشود، تمام آنچه در ایران انجام دادیم یک شکست بزرگ خواهد بود و رژیم ایران میتواند بهسرعت برنامه هستهای خود را از سر بگیرد.»
این مقام افزود که در صورت تحقق خروج اورانیوم از طریق مسیر دیپلماتیک، اهداف اسرائیل تامین شده است؛ اما در غیر این صورت، احتمال اجرای یک عملیات نظامی جدید علیه حکومت ایران وجود دارد.
مهمترین پرسش در تهران شاید همان پرسشی باشد که دادن پاسخی قاطع به آن چندان امکان نداشته باشد: چه کسی در جمهوری اسلامی تصمیم میگیرد؟
ماهها پیش از کشته شدن علی خامنهای، مسعود پزشکیان نسبت به خطری که در صورت وقوع اتفاقی برای رهبر جمهوری اسلامی پیش خواهد آمد هشدار داده بود. او گفته بود: «آنوقت با هم درگیر خواهیم شد. اسرائیل حتی نیازی به آمدن نخواهد داشت.»
از زمان کشته شدن علی خامنهای و معرفی پسرش مجتبی بهعنوان جانشین، نظم مستقر در ایران یا بقایای آن هنوز فرونپاشیده، اما شفافتر هم نشده است. به نظر میرسد آنچه شکل گرفته، نظمی نظامیتر، مبهمتر و کمتر متمرکز است: داور قدیمی از میان رفته، رهبر جدید دیده نمیشود و اردوگاههای رقیب در حال آزمودن این واقعیت هستند که تا چه حد میتوانند پیش بروند بدون آنکه اساس حکومتی را که همگی خواهان حفظ آن هستند، در هم بشکنند.
کمیته صلح نوبل از مقامات جمهوری اسلامی خواست که فورا نرگس محمدی را برای دسترسی به خدمات پزشکی آزاد کنند و تاکید کرد که جان او در خطر است.
پیشتر مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، اعلام کرد این زندانی سیاسی محبوس در زندان زنجان بار دیگر بیهوش شده و پس از وخامت حال، بهصورت اورژانسی به بیمارستان منتقل و در بخش سیسییو بستری شده است.
نیلی جمعه ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد که فشار خون محمدی در روزهای اخیر دچار نوسان شدید بوده و او پنجشنبه با افت ناگهانی فشار بیهوش شده و چندین نوبت دچار بدحالی و درد شدید در ناحیه قفسه سینه شده است.
پزشک زندان پس از تزریق دو سرم و داروی ضد تهوع، انتقال فوری او به بیمارستان را تجویز کرد.
نیلی افزود که پس از بههوش آمدن، محمدی ابتدا با اعزام اورژانسی مخالفت کرد، زیرا دو پزشک فوق تخصص قلب در زنجان با توجه به سابقه سه بار آنژیو و کارگذاری استنت، درمان او در بیمارستانهای زنجان را پرخطر دانسته و توصیه کرده بودند تیم پزشکی خود او درمان را بر عهده بگیرد.
نرگس محمدی در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ با خشونت بازداشت شد. در ۱۹ بهمن همان سال او به هفت سال و نیم حبس اضافی محکوم شد که مجموع احکام زندان او را به بیش از ۱۸ سال میرساند. او به دو سال ممنوعالخروجی و دو سال تبعید نیز محکوم شد.
پس از ۶۰ روز بازداشت موقت شامل ۲۶ روز انفرادی در مشهد ، او در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ به زندان مرکزی زنجان تبعید شد جایی که تا امروز در آن محبوس است.
در همان زمان، کمیته نوبل نروژ از جمهوری اسلامی خواست محمدی را فورا از زندان آزاد کند.
حساب سنتکام در ایکس نوشت که از زمان آغاز محاصره بنادر ایران در حدود ۲۰ روز گذشته، ۴۸ کشتی تغییر مسیر دادهاند.
پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشستهای خصوصی، احتمال محاصره دریایی طولانیمدت جنوب ایران، احتمالا برای چند ماه دیگر، را مطرح کرده است تا صادرات نفت جمهوری اسلامی را بیش از پیش محدود و تهران را وادار به توافق هستهای کند.
رویترز شنبه ۱۲ اردیبهشت نوشت که در عین حال، ترامپ گزینه از سرگیری اقدام نظامی را نیز روی میز نگه داشته است.
بنا بر ارزیابی پنتاگون، محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ارتش آمریکا، تاکنون ایران را از ۴.۸ میلیارد دلار درآمد نفتی محروم کرده و فشار بسیاری را بر جمهوری اسلامی تحمیل کرده است.
همزمان، به گفته مقامات آمریکایی، نفتکشهای ایرانی از بیم رهگیری آمریکا به مسیرهای جایگزین پرهزینه و طولانیتر روی آوردهاند
اولیویا ولز، سخنگوی کاخ سفید، گفت که فشارهای نظامی و اقتصادی باعث افزایش «استیصال» جمهوری اسلامی شده و ترامپ همه ابزارها و زمان لازم را برای دستیابی به بهترین توافق، در اختیار دارد.
در مقابل، مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا «ادعایی هالیوودی» است و فعالیت بنادر در ایران، «بدون وقفه» ادامه دارد.