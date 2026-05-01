کانال ۱۲ اسرائیل پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت گزارش داد که مقامهای اسرائیلی خود را برای این احتمال آماده میکنند که مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ممکن است حتی در ابتدای هفته آینده فروبپاشد.
این گزارش به نقل از وزیران کابینه اسرائیل که در روزهای اخیر در جریان جزییات قرار گرفتهاند، میگوید که آنها برآورد میکنند ایالات متحده ممکن است نیاز داشته باشد برای تقویت کارزار فشار خود در تنگه هرمز «فشاری مضاعف» وارد کند.
بر اساس این گزارش، این فشار نظامی میتواند شامل حملات نظامی به تاسیسات گاز و انرژی ایران، و همچنین زیرساختهای دولتی باشد.
ایجاد «تهدید دریایی» معتبر علیه جمهوری اسلامی
بهگزارش کانال ۱۲ اسرائیل، این کشور و آمریکا به عنوان بخشی از آمادهسازی خود در حال کار بر روی ایجاد یک تهدید دریایی معتبر علیه جمهوری اسلامی هستند.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که مقامهای اسرائیلی مجموعهای از رایزنیهای فشرده برگزار کردهاند و به باور آنها، روند حرکت به سمت یک تصمیم نظامی در واشینگتن در حال شتاب گرفتن است.
همزمان با این گزارش، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که در حالی که اسرائیل از تلاشهای دیپلماتیک واشینگتن با تهران حمایت میکند، ممکن است «بهزودی مجبور شود دوباره اقدام کند» تا «تهدیدهای وجودی» ناشی از جمهوری اسلامی را از بین ببرد.
او افزود که جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته ضربات بسیار شدیدی متحمل شده است؛ ضرباتی که آن را در همه حوزهها سالها به عقب رانده است.
وزیر دفاع اسرائیل اضافه کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در هماهنگی با نتانیاهو، در حال رهبری تلاشی است برای تکمیل اهداف این کارزار بهگونهای که تضمین شود ایران دیگر برای نسلها تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل، ایالات متحده و جهان آزاد نخواهد بود.
جلسه فرمانده سنتکام با ترامپ
گزارشها از قرار گرفتن اسرائیل در وضعیت هشدار بالا و تشدید آمادگیهای این کشور برای احتمال بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی، در شرایطی است که نشانههایی وجود دارد مبنی بر اینکه ترامپ ممکن است به تصمیمگیری درباره اقدام نظامی مجدد نزدیک شده باشد.
پایگاه خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، قرار است پنجشنبه در دیدار با ترامپ، توضیحاتی درباره برنامههای جدید برای «اقدام نظامی احتمالی در ایران» ارائه کند.
بر اساس این گزارش، سنتکام طرحی را برای حملاتی «کوتاهمدت و قدرتمند» علیه جمهوری اسلامی آماده کرده است که احتمالا شامل حمله به اهداف زیرساختی میشود.
به گفته منابع آگاه، طرح دیگری که انتظار میرود با ترامپ به اشتراک گذاشته شود، بر تصرف بخشی از تنگه هرمز برای بازگشایی آن به روی کشتیهای تجاری متمرکز است و ممکن است شامل بهکارگیری نیروهای زمینی نیز باشد.
آکسیوس در ادامه نوشت گزینه دیگری که ممکن است در این جلسه توجیهی مطرح شود، عملیات نیروهای ویژه برای به دست آوردن ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی است.
در همین حال پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز گفت با آتشبس فعلی که وقفهای در جنگ ایجاد کرده، دولت آمریکا برای حمله مجدد به جمهوری اسلامی نیازی به مجوز کنگره ندارد.
آتشبس لبنان در حال فروپاشی است
احتمال ازسرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی در شرایطیافزایش یافته که به نظر میرسد آتشبسی که با میانجیگری ایالات متحده در لبنان برقرار شده نیز در حال فروپاشی است.
در پی حمله یک پهپاد انفجاری متعلق به حزبالله در جنوب لبنان در صبح پنجشنبه یک سرباز اسرائیلی کشته شد و یک نفر دیگر بهطور متوسط زخمی شد.
همچنین پهپاد دیگری که توسط این گروه مسلح پرتاب شده بود، به یک موضع توپخانهای در مرز اصابت کرد و دوازده سرباز دیگر را زخمی کرد.
در همین حال، اسرائیل نیز حملاتی را علیه این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی در جنوب لبنان انجام داد و اعلام کرد که در حال اقدام علیه تهدیدهاست.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات اسرائیل به جنوب لبنان ۹ نفر، از جمله دو کودک، را کشته است.