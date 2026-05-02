به‌نوشته وال‌استریت ژورنال، جنگ ایران تصویری لحظه به لحظه از قدرت آتش آمریکا به رقبای واشینگتن می‌دهد زیرا دشمنان آمریکا دیده‌اند که این کشور چگونه ذخایر موشکی خود را مصرف می‌کند، فناوری‌های جدیدش را در میدان به کار می‌گیرد و شاهد بوده‌اند که تسلیحات ارزان چگونه می‌توانند در برابر دشمنی قدرتمندتر موثر واقع شوند.

وقتی از دریادار ساموئل پاپارو، فرمانده نیروهای آمریکایی در اقیانوس آرام، پرسیده شد که چین چه برداشتی از جنگ ایران دارد، او به کنگره گفت: «فکر می‌کنم آنها قدرت مهمات کوچک و کم‌هزینه را می‌بینند.»

بخشی از تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی از فناوری چینی مهندسی معکوس شده است یا به قطعات چینی متکی است. به همین دلیل، پکن علاقه‌مند است به داده‌های عملیاتی خاص دست یابد یا برای مثال بفهمد حکومت ایران چگونه توانسته پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس را هدف قرار دهد.

نادیا حلمی، کارشناس چین در دانشگاه بنی‌سویف مصر، به وال‌استریت ژورنال گفت: «جنگ ایران به‌عنوان یک آزمایشگاه زنده برای سنجش کارایی و اثربخشی فناوری و داده‌های چینی در برابر سلاح‌های پیشرفته غربی و آمریکایی عمل می‌کند.»

روسیه نیز نگاهی عمیق‌تر به عملکرد سلاح‌های آمریکایی در برابر تسلیحات ایرانی—به‌ویژه با توجه به هم‌پوشانی فناوری پهپادی—به دست می‌آورد. این اطلاعات برای روسیه در جنگش با اوکراین، که به‌شدت به سلاح‌های آمریکایی متکی بوده، یا در هر درگیری احتمالی آینده با متحدان ناتو در اروپا ارزشمند است.

اما فشار واردشده بر ذخایر مهمات آمریکا و جمهوری اسلامی اهمیت افزایش تولید تسلیحات را برجسته می‌کند.

ژنرال الکسیوس گرینکویچ، فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا و فرمانده ارشد نظامی ناتو، در ماه مارس در کنگره گفت روسیه با وجود سال‌ها جنگ توانسته سطح بالایی از تولید موشک و پهپاد را حفظ کند.

او افزود: «اقتصاد جنگی روسیه با تمام توان در حال فعالیت است.»

این جنگ همچنین برای کره شمالی اهمیت سلاح‌های هسته‌ای را در بازدارندگی در برابر حمله خارجی برجسته می‌کند. در روزهای اخیر، نماینده ارشد هسته‌ای کره جنوبی خواستار افزایش فوریت جهانی برای خلع سلاح برنامه اتمی کیم جونگ اون شد و آن را «مهم‌ترین چالش عدم اشاعه» در جهان خواند.

در جلسه استماع کنگره در روز چهارشنبه، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، از شباهت‌ها میان جمهوری اسلامی و کره شمالی سخن گفت و از جمله به استفاده از «سپر متعارف» متشکل از موشک‌ها برای خرید زمان جهت پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای اشاره کرد. او با مطرح کردن مساله کره شمالی، تلاش کرد که اقدام نظامی علیه تهران را توجیه کند. هگست گفت: «کره شمالی درس ماست. همه فکر می‌کردند کره شمالی نباید سلاح داشته باشد.»

از آغاز عملیات «خشم حماسی» در ۹ اسفند، آمریکا بیش از ۱۳ هزار هدف را در ایران مورد حمله قرار داده است. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، این حملات رهبری ارشد جمهوری اسلامی، زیرساخت‌های کلیدی نظامی و بیش از ۱۵۰ شناور را از بین برده است.

در میان سلاح‌های جدیدی که برای نخستین‌بار در میدان نبرد استفاده شده‌اند، موشک دقیق PrSM است که از پرتابگرهای متحرک شلیک می‌شود. آمریکا همچنین یک پهپاد تهاجمی یک‌بارمصرف و کم‌هزینه جدید به نام «لوکاس» را به کار گرفته است.

البته محدودیت‌هایی برای درس‌هایی که روسیه، چین و کره شمالی می‌توانند از این جنگ بگیرند وجود دارد. این سه قدرت، برخلاف ایران، دارای سلاح هسته‌ای هستند.

با این حال، شی جین‌پینگ، ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون می‌توانند تصور کنند که برای هر درگیری آینده با آمریکا یا متحدانش چه چیزهایی را باید ذخیره، توسعه و تولید کنند.

روسیه، که بر اساس گزارش‌ها تصاویر ماهواره‌ای، پشتیبانی فنی و اطلاعاتی برای کمک به هدف‌گیری نیروهای آمریکایی در خاورمیانه در اختیار تهران گذاشته، پس از حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲ هزاران پهپاد شاهد از جمهوری اسلامی خریداری کرد و از آن زمان تولید داخلی این سلاح را آغاز کرده است.

در اوکراین، روسیه با استفاده از پهپادها تلاش کرده سامانه‌های دفاعی پاتریوت را تحت فشار بگذارد و آنها را با ترکیب حملات پهپادی و موشک‌های مافوق صوت هدف قرار دهد.

در درگیری کنونی خاورمیانه نیز پهپادهای ایرانی در برابر سامانه دفاع موشکی تاد (Thaad)، یکی دیگر از سامانه‌های پیشرفته آمریکایی، موثر بوده‌اند؛ موضوعی که احتمالا توجه مسکو را جلب کرده است.

وال‌استریت ژورنال سپس به‌نقل از دو منبع آگاه افزود رادارهای تاد در اردن و امارات متحده عربی در اثر حملات پهپادی جمهوری اسلامی از بین رفته‌اند.

نیکول گراژوسکی، کارشناس روابط روسیه و ایران در دانشگاه ساینس‌پو پاریس، به این روزنامه گفت: «روسیه اکنون می‌تواند بخش زیادی از چیزهایی را که برای جنگی در اروپا آماده می‌کند، در خاورمیانه بیاموزد.»

یک حساب کاربری وابسته به ارتش چین در شبکه اجتماعی ایکس در سوم مارس پستی منتشر کرد که در آن «پنج درس از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی» فهرست شده بود. این درس‌ها شامل «واقعیت سرد: منطق برتری قدرت آتش» و «اتکای نهایی: خوداتکایی» بود که به برتری نظامی آمریکا و ضرورت رسیدن چین به آن اشاره داشت.

در همین حال، کیم جونگ اون بار دیگر تاکید کرده که حاضر به کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای نیست و گفته این سلاح‌ها کشورش را امن‌تر کرده‌اند. پیونگ‌یانگ و واشینگتن از سال ۲۰۱۹ تاکنون گفت‌وگوی رسمی برای خلع سلاح نداشته‌اند.

کیم در سخنرانی ماه مارس گفت: «وضعیت کنونی به‌روشنی نشان می‌دهد که گزینه‌ها و تصمیمات راهبردی کشور ما در رد فریب دشمن و تداوم حفظ سلاح هسته‌ای تا چه اندازه درست بوده است.»

کره شمالی اخیرا آزمایش‌هایی از انواع سلاح‌هایی که در خاورمیانه استفاده می‌شوند انجام داده است، از جمله موشکی مجهز به بمب خوشه‌ای که می‌تواند صدها مهمات فرعی را در یک منطقه گسترده پخش کند. همچنین کیم به‌تازگی سوار یک ناو جنگی شد تا پرتاب موشک‌های کروز دریا به سطح را مشاهده کند. پهپادهای انتحاری نیز همچنان در صدر فهرست تسلیحاتی مورد نظر او قرار دارند.

جیمز پارک، مقام پیشین امنیتی کره جنوبی، گفت: «کیم جونگ اون آموخته که سلاح‌های جدیدش می‌توانند واقعا موثر باشند.»

این جنگ همچنین چالش‌های آمریکا در جایگزینی سریع ذخایر عظیم مهمات مصرف‌شده را نشان داده است.

پیش از آتش‌بس ۸ آوریل، آمریکا و اسرائیل روزانه بیش از ۶۰۰ هدف را هدف قرار می‌دادند، در حالی که جمهوری اسلامی روزانه حدود ۲۰ حمله انجام می‌داد.

مارک کانسیان، یکی از نویسندگان گزارشی درباره مصرف مهمات آمریکا در جنگ ایران، گفت پنتاگون مجبور شد تجهیزات و نیروهای کلیدی را از آسیا به خاورمیانه منتقل کند.

بر اساس این گزارش، از میان هفت نوع مهمات اصلی مورد استفاده، چهار مورد ممکن است بیش از نیمی از ذخایر پیش از جنگ خود را مصرف کرده باشند.

کریس اچ. پارک، یکی از نویسندگان گزارش، گفت: «این جنگ مشکلات بزرگی را برای ارتش آمریکا آشکار می‌کند. ما به تجهیزات بسیار بیشتری نیاز داریم.»

گزارش‌ها حاکی از آن است که جایگزینی کامل موشک‌های تهاجمی و دفاعی آمریکا ممکن است تا شش سال زمان ببرد.

شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، گفت ارتش آمریکا همچنان قدرتمندترین نیروی نظامی جهان است و به اندازه کافی مهمات در اختیار دارد تا در زمان و مکان مورد نظر رییس‌جمهوری عملیات انجام دهد.

آنکیت پاندا، پژوهشگر ارشد سیاست هسته‌ای، گفت چین، روسیه و کره شمالی احتمالا به‌دنبال راه‌هایی خواهند بود تا اطمینان حاصل کنند نیروهای هسته‌ای و سامانه‌های فرماندهی آنها در برابر حمله اولیه آمریکا دوام بیاورند.

او گفت: «جنگ ایران رقبای آمریکا را وادار خواهد کرد به شیوه‌های جالبی واکنش نشان دهند.»