امام جمعه کرج: خونخواهی ما با از بین رفتن ریشههای ظلم و طاغوت ممکن خواهد بود
محمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج با اشاره به کشته شدن علی خامنهای در جنگ، گفت: «گاهی سخن از غرامت مادی است که خسارتهای قابل محاسبه و کوتاهمدت را در بر میگیرد، اما در مواردی سخن از خونخواهی الهی است که تحقق آن تنها با از بین رفتن ریشههای ظلم و طاغوت ممکن خواهد بود.»
او افزود: «خون امام شهید، موجب بیداری مردم شد و نهتنها جامعه خودی، بلکه ملتهای دیگر را نیز متوجه حقیقت و عدالتخواهی کرد.»
او ادامه داد: «بر اساس مواضع اعلامشده، جمهوری اسلامی تا خروج آمریکا از منطقه، مسیر مقاومت خود را ادامه خواهد داد.»
روز معلم در ایران، امسال نه نشانی از شادی دارد و نه مجالی برای بزرگداشت. در حالی که این روز باید یادآور شأن آگاهی و آموزش باشد، جمهوری اسلامی با تداوم سیاستهای نادرست، کام معلمان و جامعه را بیش از پیش تلخ کرده است.
آموزش که باید بنیان آینده باشد، امروز به میدان بحران، سرکوب و نابرابری بدل شده است.
روز معلم، جشن آگاهی یا سوگواره آموزش؟
نظام آموزشی کشور در دهههای اخیر، از مسیر پرورش شهروندان آگاه و آزاداندیش فاصله گرفته و به ابزاری برای بازتولید ایدئولوژی رسمی بدل شده است.
حضور ساختاری روحانیون در مدارس، محتوای درسی جهتدار و پیوند آموزش با نهادهای امنیتی، نشان میدهد که هدف، تربیت انسان مستقل نیست، بلکه ساختن نسلی فرمانبردار و همسو با قدرت است.
در چنین ساختاری، آموزش نه رهاییبخش، بلکه محدودکننده است.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داد که مقامات حکومت ایران متن «تازهترین طرح مذاکرات» با آمریکا را به پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات ارائه دادهاند.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی این متن را شامگاه پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت به مقامات پاکستان تحویل داده است.
هنوز مقامات پاکستانی یا آمریکایی در این زمینه اظهارنظری نکردهاند. با این حال، سیبیاس نیوز به نقل از مقامهای پاکستان گزارش داد که این کشور پاسخ اصلاحشده جمهوری اسلامی به آخرین شرایط آمریکا برای پایان دادن به جنگ را به واشینگتن منتقل کرده است.
پیشتر سیانان بهنقل از منابع آگاه گزارش داده بود که مقامات پاکستانی انتظار دارند یک پیشنهاد اصلاحشده از سوی جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ دریافت کنند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از آخرین طرح پیشنهادی مقامات جمهوری اسلامی ابراز ناراضی کرده و گفته بود آن را نخواهد پذیرفت.
این منابع آگاه گفتند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، قرار بود پس از بازگشت به تهران از سفر روسیه با رهبران حکومت ایران مشورت کند.
این منابع ادامه دادند که این روند کند است، زیرا برقراری ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنهای، که محل اقامتش محرمانه نگه داشته شده، دشوار است.
ترامپ سهشنبه در یک پست در شبکههای اجتماعی گفت که حکومت ایران به آمریکا اطلاع داده است که در «وضعیت فروپاشی» قرار دارد و تاکید کرد که تهران میخواهد تنگه هرمز باز بماند، در حالی که «در تلاش است وضعیت رهبری خود را مشخص کند.»
پیشتر اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود دونالد ترامپ در برابر تهران میان دو گزینه مردد است: انجام حملات نظامی تازه یا صبر برای ارزیابی این موضوع که آیا ادامه تحریمها میتواند جمهوری اسلامی را به مذاکره درباره پایان دادن به برنامه تسلیحات هستهایاش سوق دهد یا خیر.
اکسیوس در ادامه نوشت برخی از مشاوران ارشد ترامپ بر این باورند که در حال حاضر باید محاصره تنگه هرمز حفظ و تحریمهای اقتصادی بیشتری اعمال شود تا فشار بر حکومت ایران افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، ترامپ همچنین با برخی چهرهها در خارج از دولت مشورت کرده و به او توصیه شده است برای خروج از این بنبست، اقدام نظامی را علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دهد.
ارتش آمریکا در حال گسترش بهرهگیری از هوش مصنوعی برای شناسایی و خنثیسازی مینهای دریایی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است و در همین راستا، قراردادی به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار با شرکت فناوری «دومینو دیتا لَب» منعقد کرده است.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۱ اردیبهشت گزارش داد عملیات پاکسازی مینهای کارگذاشتهشده در تنگه هرمز ممکن است ماهها به طول بینجامد.
با این حال، شرکت دومینو دیتا لَب نرمافزاری مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه کرده است که امکان آموزش پهپادهای زیرآبی را فراهم میکند تا طی چند روز انواع جدید مینها را شناسایی کنند.
توماس رابینسون، مدیر ارشد عملیات شرکت دومینو، در مصاحبه با رویترز گفت نقش سنتی کشتیها در عملیات مینروبی بهتدریج در حال جایگزینی با سامانههای هوش مصنوعی است.
او افزود نیروی دریایی آمریکا بهدنبال بهرهگیری از زیرساختی است که امکان آموزش، نظارت و استقرار سریع فناوریهای هوش مصنوعی را در محیطهای پرتنش دریایی فراهم کند؛ حوزههایی حساس که میتوانند تجارت جهانی را مختل کنند و امنیت دریانوردان را به خطر بیندازند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود نیروی دریایی این کشور در حال پاکسازی مینهای جمهوری اسلامی از تنگه هرمز است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
از زمان آغاز مناقشه کنونی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، اختلال در تردد شناورها در این آبراه موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
بهای نفت برنت ۱۱ اردیبهشت به ۱۱۱ دلار و ۴۸ سنت در هر بشکه رسید. همچنین نفت وست تگزاس اینترمدیت با رشد ۰.۴ درصدی، به قیمت ۱۰۵ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه معامله شد.
قرارداد ارتش ایالات متحده با شرکت دومینو به ارزش حداکثر ۹۹.۷ میلیون دلار هفته گذشته به امضا رسید.
بر پایه این قرارداد، دومینو نقشی محوری در استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه پروژه «یادگیری ماشینی شتابیافته برای عملیات دریایی»، موسوم به Project AMMO، ایفا خواهد کرد.
نرمافزار دومینو با تجمیع دادههای حاصل از حسگرهای مختلف، از جمله سونار اسکن جانبی و سامانههای تصویربرداری، امکان ارزیابی عملکرد مدلهای هوش مصنوعی در محیط عملیاتی را فراهم میآورد. این سامانه همچنین به شناسایی خطاها و اعمال اصلاحات برای بهبود کارایی کمک میکند.
سونار فناوری مبتنی بر امواج صوتی برای شناسایی و تعیین فاصله اجسام زیر آب است که با ارسال و دریافت پژواک صدا، در حوزههای نظامی، علمی و دریایی مورد استفاده قرار میگیرد.
به گزارش رویترز، مهمترین مزیت فناوری شرکت دومینو کاهش چشمگیر زمان بهروزرسانی مدلهای هوش مصنوعی است. در حالی که پیشتر تطبیق سامانههای زیردریاییهای بدون سرنشین با تهدیدات جدید ممکن بود تا شش ماه طول بکشد، اکنون مدتزمان این فرایند به چند روز کاهش یافته است.
رابینسون افزود در صورتی که زیردریاییهای بدون سرنشینِ آموزشدیده برای شناسایی مینهای روسی در دریای بالتیک، به تنگه هرمز منتقل شوند، فناوری دومینو زمان آمادهسازی نیروی دریایی آمریکا را از یک سال به یک هفته کاهش میدهد.
نیروی دریایی ایالات متحده تاکنون در خصوص این قرارداد موضعگیری نکرده است.
دولت آمریکا با هدف ازسرگیری تردد شناورها در تنگه هرمز از کشورها خواسته است در قالب طرحی جدید، به یک ائتلاف بینالمللی بپیوندند؛ ائتلافی که با تبادل اطلاعات، هماهنگی دیپلماتیک و اجرای تحریمها، عبور امن کشتیها را تسهیل میکند.
روزنامه والاستریت ژورنال ۹ اردیبهشت گزارش داد این طرح بهمنظور احیای آزادی کشتیرانی و کاهش اختلال در این آبراه حیاتی طراحی شده است.