به گزارش فایننشال‌تایمز، اسرائیل در جریان موج گسترده حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران، با ارسال سامانه‌های دفاعی پیشرفته به امارات متحده عربی، نقش مهمی در تقویت توان دفاعی این کشور ایفا کرده است.

بر اساس این گزارش، این اقدام یکی از مهم‌ترین نمونه‌های همکاری دفاعی میان اسرائیل و امارات از زمان عادی‌سازی روابط دو کشور در چارچوب توافق‌های ابراهیم در سال ۲۰۲۰ به شمار می‌رود. یک مقام منطقه‌ای این اقدام را «نمونه‌ای روشن از ارزش دوستی با اسرائیل» توصیف کرده است.

منابع آگاه می‌گویند اسرائیل به‌سرعت سامانه شناسایی سبک «Spectro» را به امارات منتقل کرده است؛ سیستمی که امکان شناسایی پهپادهای ورودی، به‌ویژه پهپادهای «شاهد» ساخت ایران، را از فاصله‌ای تا ۲۰ کیلومتر فراهم می‌کند.

این گزارش همچنین از ارسال نسخه‌ای از سامانه دفاعی لیزری «Iron Beam» خبر می‌دهد؛ سیستمی که برای انهدام راکت‌ها و پهپادهای کوتاه‌برد با استفاده از پرتو لیزر طراحی شده است. اسرائیل پیش‌تر از این سامانه برای رهگیری حملات حزب‌الله از لبنان استفاده کرده بود.

این تجهیزات در کنار سامانه «گنبد آهنین» که پیش‌تر به امارات تحویل داده شده بود، به کار گرفته شده‌اند. علاوه بر این، «چند ده» نیروی نظامی اسرائیلی برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از این سامانه‌ها به امارات اعزام شده‌اند. به گفته یکی از منابع، «تعداد نیروهای مستقر در میدان کم نیست.»

گزارش فایننشال‌تایمز تاکید می‌کند که اسرائیل علاوه بر تجهیزات، اطلاعات لحظه‌ای و حیاتی درباره آماده‌سازی پرتاب موشک‌های کوتاه‌برد از غرب ایران به سمت امارات را نیز در اختیار این کشور قرار داده است.

بر اساس این گزارش، امارات در جریان عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران، بیشترین حجم حملات تلافی‌جویانه تهران را تجربه کرده است. جمهوری اسلامی بیش از ۵۰۰ موشک بالستیک و حدود ۲ هزار پهپاد به سمت این کشور شلیک کرده که بخش عمده آن‌ها با استفاده از سامانه‌های دفاعی - از جمله فناوری‌های اسرائیلی - رهگیری شده‌اند.

به گزارش فایننشال‌تایمز، ارسال این سامانه‌های پیشرفته نشان‌دهنده تعمیق همکاری‌های امنیتی میان اسرائیل و امارات و تغییر موازنه دفاعی در منطقه است؛ تحولی که می‌تواند در آینده بر آرایش امنیتی خلیج فارس و نحوه مقابله با تهدیدات حکومت ایران تاثیرگذار باشد.

