قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام ساسان آزادوار، از معترضان بازداشت‌شده در جریان انقلاب ملی در دی‌ماه، اجرا شده است.

قوه قضاییه اتهام‌های ساسان آزادوار را «همکاری موثر با دشمن، تخریب خودروی نیروی انتظامی، تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویق دیگران به اغتشاشات و آشوب در کشور» عنوان کرده است.

ساسان آزادوار، کاراته‌کای ۲۱ ساله اهل اصفهان، در دی‌ماه بازداشت شد و در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شد و سابقه قهرمانی در مسابقات استانی اصفهان را در کارنامه داشت.



