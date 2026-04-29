به گفته این منبع آگاه، تاج و دو همراهش حدود ساعت ۱۰ شب سه‌شنبه، هشتم اردیبهشت، کانادا را ترک کردند. هرچند هیات جمهوری اسلامی اجازه ورود به این کشور را دریافت کرده بود، اما پس از ورود، از سوی مقام‌های کانادایی مورد بازجویی قرار گرفت و در نهایت بازگردانده شد.

تاج و دو نفر همراه او برای شرکت در اجلاس فیفا برای جام جهانی پیش رو به کانادا سفر کرده بودند. این رویداد پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت در ونکوور برگزار می‌شود و در آستانه جام جهانی اهمیت ویژه‌ای برای کشورهای عضو فیفا دارد.

بازگرداندن آنها پس از انتشار گزارش اختصاصی ایران‌اینترنشنال صورت گرفت؛ گزارشی که فاش کرد برای تاج «مجوز اقامت موقت» یا ویزای تی‌آرپی صادر شده است. این نوع ویزا برای افرادی صادر می‌شود که در شرایط عادی اجازه ورود به کانادا را ندارند، اما با دریافت آن، ممنوعیت ورودشان به‌طور موقت لغو می‌شود.

انتشار این گزارش به‌سرعت واکنش‌هایی سیاسی در اتاوا را برانگیخت و دولت کانادا را با پرسش‌هایی درباره چرایی صدور مجوز ویژه برای یک مقام پیشین سپاه پاسداران روبه‌رو کرد.

لئو هوساکوس، رهبر اپوزیسیون در سنای کانادا، سه‌شنبه صبح با استناد به گزارش ایران‌اینترنشنال، دولت را درباره ورود تاج تحت فشار قرار داد.

هوساکوس گفت: «دولت ظاهرا نمی‌تواند سپاه پاسداران را از کشور بیرون کند، اما می‌تواند راهی پیدا کند تا فرش قرمز برای فرمانده سپاه پهن کند و از او استقبال کند. رهبر محترم، چرا دولت شما هنوز قادر یا مایل نیست مقررات کانادا درباره ممنوعیت ورود مرتبط با تروریسم را اجرا کند؟ اگر در بیرون انداختن او [تاج] از کشور ما جدی نیستید، اصلا فایده قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی چیست؟»

وزارت مهاجرت کانادا تنها پس از خروج تاج از این کشور به‌صورت عمومی به این موضوع واکنش نشان داد. این وزارتخانه با استناد به قوانین مربوط به حریم خصوصی، از نام بردن از تاج خودداری کرد اما گفت افراد مرتبط با سپاه پاسداران در کانادا جایی ندارند.

کانادا در سال ۲۰۲۴ سپاه پاسداران را نهادی تروریستی شناخت. این قانون به دولت کانادا اجازه می‌دهد دارایی‌های مرتبط با سپاه را مسدود کنند، همچنین بر امکان ورود افراد مرتبط با سپاه به کانادا اثر می‌گذارد.

هم‌زمان با آماده‌سازی جهان فوتبال برای آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، غیبت مقام‌های ارشد فدراسیون فوتبال ایران در نشست‌های کلیدی فیفا در ونکوور توجه‌ها را جلب کرده بود.

پیش‌تر نیز، تاج و هدایت‌الله ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، به دلیل آنچه «مشکلات ویزا» عنوان شده بود، در کنگره سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا، AFC، که هشتم اردیبهشت برگزار شد، حضور نیافتند.

با این حال، فیفا همچنان امیدوار بود نمایندگان تهران بتوانند خود را برای کنگره اصلی این نهاد در روز پنج‌شنبه به ونکوور برسانند تا از غیبت کامل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در این رویداد جلوگیری شود.

در پی انتشار خبر صدور مجوز ورود به کانادا برای تاج، گروهی از ایرانیان ساکن این کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی در برابر برنامه‌ریزی کرده بودند.

تاج پس از انقلاب ۱۳۵۷ فعالیت خود را به‌عنوان فرمانده اطلاعات سپاه در اصفهان آغاز کرد. در آن زمان واحدهای اطلاعاتی سپاه در مرکز تحت امر او ماموریت داشتند نارضایتی‌های داخلی، از جمله در میان کردها، را زیر نظر بگیرند.

بازگرداندن ناگهانی او اکنون پرسش‌های تازه‌ای را درباره روند تصمیم‌گیری دولت کانادا مطرح کرده است؛ از جمله اینکه اساسا چگونه برای فردی با چنین پیشینه‌ای مجوز ورود ویژه صادر شده بود.

بسیاری از کانادایی‌ها و ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی می‌پرسند چگونه ممکن است فردی که بر اساس قوانین خود کانادا درباره تروریسم می‌تواند غیرقابل پذیرش محسوب شود، در وهله نخست از معافیت یا مجوز موقت برای ورود به این کشور برخوردار شده باشد.

بحران صدور ویزا در ورزش ایران

بحران صدور ویزا برای مقام‌ها و اعضای فدراسیون فوتبال ایران تازگی ندارد. پیش‌تر نیز شماری از مدیران جمهوری اسلامی نتوانستند برای مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در آمریکا ویزا بگیرند. حالا، در فاصله کمتر از دو ماه تا آغاز جام جهانی، تیم ملی همچنان درگیر روند دریافت ویزای آمریکا است.

امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، پنجم اردیبهشت گفت اعضای تیم ملی پیش از آغاز جنگ برای دریافت ویزا به امارات رفته بودند و قرار است این روند از آنکارا دنبال شود، اما هنوز ویزایی صادر نشده است.

هم‌زمان، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرد واشینگتن با حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ مخالفتی ندارد، اما میان ورزشکاران و افرادی که پیوندهای امنیتی دارند تفاوت قائل می‌شود و به افراد مرتبط با سپاه پاسداران اجازه ورود به آمریکا نخواهد داد.