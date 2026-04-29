بازار مسکن ایران در شرایطی قرار دارد که هم‌زمان با تورم بالا، افت قدرت خرید خانوار، کمبود ساخت‌وساز، افزایش هزینه تولید، ضعف نظام اعتباری و نااطمینانی سیاسی مواجه است. در چنین فضایی، نه تنها خریداران و سرمایه‌گذاران، بلکه مستاجران نیز با پرسش‌هایی جدی درباره آینده روبه‌رو هستند. بررسی سه سناریو محتمل می‌تواند تصویری روشن‌تر از مسیر پیش‌رو ارائه دهد.

در تحلیل این بازار باید میان «قیمت اسمی» و «قیمت واقعی» تفاوت قائل شد. قیمت اسمی همان رقم ملک به تومان است، اما قیمت واقعی نسبت آن با تورم، درآمد خانوار و قدرت خرید را نشان می‌دهد.

در اقتصاد ایران ممکن است قیمت اسمی از شش به هش‌ میلیارد تومان برسد، اما به دلیل تورم بالا، قدرت خرید این هشت میلیارد کمتر از شش میلیارد قبلی باشد. در این حالت، مالک از تورم عقب مانده است. در مقابل، برای خانواری که درآمدش همپای تورم رشد نکرده، همین افزایش اسمی می‌تواند خرید خانه را دشوارتر یا غیرممکن کند.

افزون بر این، به‌دلیل ریسک‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای، سازندگان با احتیاط بیشتری پروژه‌های جدید را آغاز می‌کنند. افزایش نرخ ارز، کمبود یا گرانی برخی مصالح، محدودیت انرژی مانند کمبود برق و گاز، و اختلال زنجیره تامین، هزینه تمام‌شده ساخت را بالا برده است. نتیجه، بازاری است که در آن قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما تقریبا همه بازیگران به درجات مختلف متضرر می‌شوند.

سناریو اول: توافق جامع اقتصادی و کاهش تحریم‌ها

نخستین اثر دستیابی به توافقی که به صلح پایدار، رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود، کاهش انتظارات تورمی خواهد بود. در چنین فضایی، انگیزه خرید هیجانی برای حفظ ارزش پول کاهش می‌یابد و نرخ ارز می‌تواند ثبات بیشتری پیدا کند. هزینه واردات ماشین‌آلات و بخشی از مصالح ساختمانی نیز کاهش خواهد یافت.

اثر این سناریو دو مرحله‌ای است. در کوتاه‌مدت، بازار از حالت انجماد خارج می‌شود. خریدار و فروشنده از انتظار خارج می‌شوند و حجم معاملات افزایش می‌یابد. حتی ممکن است بلافاصله پس از اعلام توافق، قیمت اسمی ملک کاهش یابد، زیرا تقاضای هیجانی فروکش می‌کند و مسکن جایگاه خود را به‌عنوان پناهگاه اضطراری از دست می‌دهد.

در میان‌مدت، اگر رشد اقتصادی تقویت شود، درآمد خانوار افزایش یابد و اعتبار بانکی بهبود پیدا کند، ساخت‌وساز رونق می‌گیرد. پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل می‌شود و عرضه جدید وارد بازار خواهد شد. افزایش عرضه می‌تواند فشار بلندمدت بر قیمت و اجاره را کاهش دهد. با این حال، تحقق این شرایط وابسته به مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌هاست.

برای مالک، این سناریو لزوما به معنای سقوط ارزش دارایی نیست، اما بازدهی آن ممکن است از بازارهای مولد کمتر باشد. برای سرمایه‌گذار، سود اصلی از نگهداری منفعلانه ملک حاصل نخواهد شد، بلکه در حوزه ساخت‌وساز، نوسازی، اجاره‌داری حرفه‌ای و مناطق دارای تقاضای مصرفی متمرکز می‌شود. برای مستاجران نیز هرچند اثر فوری نیست، اما در صورت کنترل تورم و افزایش عرضه، فشار تمدید قرارداد می‌تواند کاهش یابد و نسبت اجاره به درآمد تعدیل شود.

سناریو دوم: نه جنگ نه صلح

در این وضعیت، تنش نظامی گسترده رخ نمی‌دهد، اما تحریم‌ها و فشار اقتصادی ادامه می‌یابد. ریسک جنگ کاهش می‌یابد، اما موتور اصلی بحران مسکن خاموش نمی‌شود. تورم، ضعف نظام بانکی، محدودیت سرمایه خارجی و هزینه بالای ساخت پابرجا می‌ماند.

در چنین شرایطی، قیمت اسمی مسکن ممکن است افزایش یابد، اما در میان‌مدت رشد آن نزدیک یا کمتر از تورم خواهد بود. بازار در رکود باقی می‌ماند، زیرا از یک سو مالکان با انتظار تورمی حاضر به کاهش قیمت نیستند و از سوی دیگر قدرت خرید خانوار ضعیف است. نتیجه، بازاری با معاملات محدود و نقدشوندگی پایین است.

برای مالک، دارایی به تومان رشد می‌کند اما در صورت نیاز فوری به فروش، ممکن است ناچار به ارائه تخفیف شود. برای سرمایه‌گذار، حفظ ارزش پول انگیزه ورود است، اما مالیات، هزینه نگهداری، ریسک اجاره‌داری و احتمال عقب ماندن از تورم، بازدهی را نامطمئن می‌کند. برای مستاجران، این سناریو به معنای ادامه فشار مزمن است؛ سهم بیشتری از درآمد صرف اجاره می‌شود و منابع کمتری برای سایر هزینه‌های زندگی باقی می‌ماند.

سناریو سوم: بازگشت جنگ

در صورت گسترش درگیری، بازار مسکن وارد فاز دفاعی می‌شود. خریدار مصرفی تنها در صورت اجبار وارد معامله می‌شود و فروشنده نیز در صورت نداشتن نیاز فوری، ملک را نگه می‌دارد. سازندگان پروژه‌های جدید را متوقف یا کند می‌کنند، زیرا هزینه ساخت و امنیت سرمایه با ابهام روبه‌رو می‌شود.

در این سناریو، رفتار قیمت‌ها یکدست نیست. ممکن است قیمت اسمی در بسیاری از مناطق افزایش یابد، زیرا نرخ ارز و تورم بالا می‌رود، اما به دلیل کاهش شدید معاملات، قیمت واقعی در بخشی از بازار افت کند. قیمت‌های پیشنهادی بالا می‌ماند، اما معاملات با تخفیف انجام می‌شود.

اثر منطقه‌ای نیز پررنگ می‌شود. در مناطق پرریسک، تقاضا کاهش می‌یابد، اما در مناطق امن‌تر یا برخی شهرهای کوچک‌تر، تقاضا و فشار بر قیمت و اجاره ممکن است افزایش پیدا کند. برای مستاجران، این بدترین وضعیت است؛ زیرا جابه‌جایی خانوارها به مناطق امن‌تر، بازار اجاره را تحت فشار قرار می‌دهد و توقف ساخت‌وساز، عرضه آینده را محدود می‌کند. در نتیجه، اجاره بالاتر، انتخاب کمتر و قراردادهای سخت‌تر محتمل خواهد بود.

جمع‌بندی

در سناریو صلح پایدار، آهنگ رشد قیمت اسمی کندتر می‌شود و ممکن است قیمت واقعی برای مدتی از تورم عقب بماند. در این وضعیت، مسکن کمتر محل سودهای سریع تورمی است و بیشتر به یک دارایی باثبات تبدیل می‌شود. جهت حرکت سرمایه می‌تواند از سفته‌بازی به سمت تولید و اجاره‌داری حرفه‌ای تغییر کند و بازار اجاره شانس بیشتری برای کاهش فشار خواهد داشت.

در وضعیت نه جنگ نه صلح، اعداد اسمی بالا می‌روند اما بازار عمق نمی‌گیرد. ارزش دارایی روی کاغذ رشد می‌کند، ولی نقدشوندگی محدود می‌ماند و بازدهی قطعی نیست. فشار بر مستاجران نیز ادامه پیدا می‌کند، زیرا شکاف میان درآمد و هزینه مسکن بسته نمی‌شود.

در صورت بازگشت جنگ، نااطمینانی به عنصر غالب بازار تبدیل می‌شود. رشد اسمی می‌تواند با قفل شدن معاملات و ناهمگونی منطقه‌ای همراه شود. مسئله اصلی دیگر فقط قیمت نیست، بلکه امکان فروش، امنیت سرمایه و دسترسی به مسکن است. در این میان، مستاجران بیشترین آسیب را از جابه‌جایی اجباری، محدود شدن عرضه و افزایش اجاره متحمل می‌شوند.

در نهایت، آینده مسکن را باید با سه شاخص سنجید: مسیر قیمت اسمی، نسبت آن با تورم، و فاصله اجاره و قیمت خرید با درآمد خانوار. برای اکثریت جامعه، مهم‌ترین عدد نه قیمت اسمی خانه، بلکه همین فاصله است. هرچه این فاصله کمتر شود، بازار به تعادل نزدیک‌تر می‌شود؛ و هرچه بیشتر شود، حتی رشد ظاهری قیمت‌ها نیز به معنای دورتر شدن خانه از دسترس خواهد بود.