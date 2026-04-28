به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، شهروندان این کشور دوشنبه پیام‌هایی تهدیدآمیز در واتس‌اپ دریافت کردند که الگوی آن‌ها با فعالیت‌های گروه هکری حنظله، وابسته به جمهوری اسلامی، همخوانی دارد.

این پیام به زبان انگلیسی برای بسیاری از شهروندان ارسال شده و در پایان آن نام گروه حنظله آمده است. در این پیام‌ها که حاوی اشاره‌های مستقیم سیاسی و نظامی بود، آمده است: «نتانیاهو، رهبر فرقه اپستین، در تلاش است با انجام یک اقدام بی‌پروا، موقعیت قدرت خود را حفظ کند.»

در ادامه این پیام آمده است: «این هشداری به شما، ساکنان یهودی سرزمین‌های اشغالی، است: اگر به این حماقت پایان ندهید، خود را برای رگباری از موشک‌های سید مجید آماده کنید. به زودی هفته‌ها را در پناهگاه‌های خود سپری خواهید کرد، پس از همین حالا تدارک ببینید. هک حنظله.»

اداره ملی سایبری اسرائیل در جریان جزئیات قرار گرفته و در حال بررسی منبع این پیام‌ها است.