شماری از فعالان حقوق بشر در طوماری خواستار تروریست شناختن سپاه در بریتانیا شدند
شماری از فعالان حقوق بشر با انتشار طوماری خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی بریتانیا شدند. آنها با اشاره به تهدیدهای امنیتی و فعالیتهای برونمرزی این نهاد، خواستار مسدودسازی داراییها و تعطیلی مراکز وابسته شدند.
شماری از فعالان حقوق بشر با انتشار طوماری عمومی خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی بریتانیا شدند و نسبت به فعالیتهای این نهاد در داخل و خارج از ایران هشدار دادند.
در این بیانیه آمده است سپاه پاسداران طی بیش از چهار دهه در بازداشت، شکنجه و اعدام گسترده در ایران نقش داشته و دامنه فعالیتهای آن به خارج از کشور، از جمله بریتانیا، نیز کشیده شده است.
فعالان تاکید کردهاند بریتانیا تنها کشور اروپایی است که هنوز سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار نداده و با توجه به افزایش نگرانیهای امنیتی، این موضوع نیازمند رسیدگی فوری است.
در این متن به شناسایی چندین طرح مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی نهادهای امنیتی بریتانیا اشاره شده که میتواند امنیت مخالفان و نهادهای عمومی را تهدید کند.
امضاکنندگان خواستار قرار دادن فوری سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی بر اساس قانون تروریسم ۲۰۰۰، مسدودسازی داراییهای مرتبط و تعطیلی نهادهای وابسته شدهاند.
شیوا محبوبی نیز از شهروندان خواست با پیوستن به این دادخواست، در افزایش آگاهی عمومی مشارکت کنند.
اسکاینیوز گزارش داد کانال تلگرامی مرتبط با سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حال جذب افراد در بریتانیا برای فعالیتهای مجرمانه و تروریستی است. پلیس ضدتروریسم نقش این شبکه را در آتشسوزیهای لندن بررسی میکند و گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» نیز تحت بازرسی قرار دارد.
جیسون فارل، دبیر بخش داخلی اسکای نیوز، در گزارشی اعلام کرد یک کانال تلگرامی که ادعا میکند با سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط است، در حال جذب افراد در بریتانیا برای انجام فعالیتهای مجرمانه و تروریستی است.
براساس این گزارش، پلیس ضدتروریسم بریتانیا در حال بررسی نقش این شبکه در حملات اخیر، از جمله آتشسوزیهای عمدی در لندن علیه مراکز متعلق به جامعه یهودیان و رسانههای فارسیزبان است.
گزارشها حاکی است این شبکهها نوجوانان و افراد دارای سوابق کیفری را از طریق شبکههای اجتماعی هدف قرار میدهند و به آنها مبالغی بین ۵۰۰ تا دو هزار پوند برای انجام وظایفی مانند فیلمبرداری از ساختمانها یا افراد پیشنهاد میشود.
در گزارش اسکاینیوز آمده است در برخی کانالها، جذب از طریق چتباتهایی به زبانهای انگلیسی و عبری انجام میشود که به گفته کارشناسان امنیتی، مشابه روشهای عملیاتی سرویسهای اطلاعاتی روسیه است.
گروهی به نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفته و اکنون تحت بازرسی پلیس قرار دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از بستگان ساسان آزادوار، کاراتهکای ۲۱ ساله اهل اصفهان، حکم اعدام او پس از تایید در دیوان عالی کشور در آستانه اجرا قرار دارد.
به گفته این منابع، این حکم پیش از عید نوروز صادر شده و پس از ثبت اعتراض، در دیوان عالی کشور تایید شده است.
حکم در تاریخ ۳۱ فروردین به وکیل او ابلاغ شده و آزادور در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود.
او سابقه قهرمانی در مسابقات استانی اصفهان را در کارنامه دارد.
خانواده او همچنین برای ملاقات فراخوانده شدهاند؛ اقدامی که به گفته منابع نزدیک، میتواند نشانه نزدیک بودن اجرای حکم باشد. این حکم از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی براتی صادر شده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کرد صدوهجدهمین هفته این کارزار سهشنبه هشتم اردیبهشت با اعتصاب غذا در ۵۶ زندان ادامه یافت. این کارزار به اعدام دستکم پنج زندانی سیاسی در هفته گذشته و تحویلندادن پیکر دو تن از آنها اشاره کرد و این اقدامات را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.
این کارزار با ابراز همدردی با خانواده امیرعلی میرجعفری، عرفان کیانی، عامر رامش، مهدی فرید و سلطانعلی شیرزادی، زندانیان سیاسی اعدامشده، نوشت پیکر دو تن از آنها به خانوادههایشان تحویل داده نشده و سیاست ناپدیدسازی قهری حکومت مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین از ضربوشتم، شکنجه، هتک حرمت و تحقیر زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اخیر در زندانهای مختلف خبر داد و نوشت: «شکنجهگران با تراشیدن موی سر، فحاشی و هتاکی میکوشند زندانیان را تحقیر کنند. این رفتار وقیحانه غیرانسانی حتی هنگام بردن زندانیان به پای چوبه دار به مراتب بدتر است.»
این کارزار سیاستهای «مقامات ارشد استبداد دینی حاکم» با عنوان «آرایش جنگی» را محکوم کرد و هشدار داد این وضعیت به تضییع حقوق بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و جنگ اخیر و صدور احکام سنگین بدون دادرسی عادلانه و منصفانه منجر شده است.
والاستریت ژورنال نوشت که هکرهای مورد حمایت جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته صدها نفر از نظامیان آمریکایی و دیگر مقامهای دولت این کشور را هدف حملات سایبری قرار دادند. همزمان، رسانههای ایران نوشتند که گروه هکری حنظله مشخصات ۲هزار و ۳۷۹ نیروی نظامی آمریکا را منتشر کرده است.
این روزنامه سهشنبه هشتم اردیبهشت در گزارشی به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که پنتاگون در حال بررسی ادعاهای منتسب به گروه حنظله است، اما بررسیهای اولیه نشان میدهد که دستکم برخی از نامهای منتشرشده در فهرست این گروه نام واقعی نیروهای نظامی آمریکایی است.
به گفته این مقام، بازرسان معتقدند حنظله اعضای دیگر شاخههای نیروهای مسلح آمریکا را نیز هدف قرار داده است. او همچنین تاکید کرد که عملیات هدفمند حنظله در ماه دسامبر با حملات سایبری علیه اعضای افبیآی آغاز شد.
حنظله در تازهترین بیانیه خود مدعی شده فهرست مورد انتشار حاوی نامهای تفنگداران نیروی دریایی آمریکا مستقر در اطراف ایران است و آن را «قطرهای از دریای تواناییهای نظارتی» خود خوانده است. این گروه همچنین مدعی شد که نامها و هویت «دهها هزار نفر از نیروهای نظامی آمریکایی در منطقه» را در اختیار دارد. همچنین از «جزئیات مربوط به خانوادههای آنها، نشانی خانههایشان، پایگاهها، مسیرهای رفتوآمد روزانه، عادتهای خرید و حتی فعالیتهای تفریحی شبانهشان» بهدقت مطلع است.
وزارت دادگستری ایالات سهشنبه چهارم فروردین متحده اعلام کرد که چهار وبسایت مرتبط با تلاشهای هکری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که در چارچوب عملیات روانی و سرکوب فرامرزی فعالیت میکردند، به حکم دادگاه از دسترس خارج شد. دو دامنه توقیفشده به گروه هکری حنظله، وابسته به جمهوری اسلامی، تعلق داشت.
ارسال پیامک تهدیدآمیز به مردم اسرائیل
در همین حال، رسانههای اسرائیلی سهشنبه هشتم فروردین گزارش دادند که شماری از شهروندان این کشور پیامهای تهدیدآمیزی در واتساپ دریافت کردهاند.
این رسانهها نوشتند که الگوی این پیامهای حاوی تهدید به حمله موشکی، با فعالیتهای گروه هکری حنظله، وابسته به جمهوری اسلامی، همخوانی دارد. اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد که در حال بررسی منشاء این پیامهاست.
این پیام به زبان انگلیسی برای بسیاری از شهروندان ارسال شده و در پایان آن نام گروه حنظله آمده است. در این پیامها آمده است: «این هشداری به شما، ساکنان یهودی سرزمینهای اشغالی، است: اگر به این حماقت پایان ندهید، خود را برای رگباری از موشکهای سید مجید آماده کنید. به زودی هفتهها را در پناهگاههای خود سپری خواهید کرد، پس از همین حالا تدارک ببینید. هک حنظله.»
حنظله که به استناد بیانیه وزارت دادگستری آمریکا با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مرتبط است، ۲۱ فروردین، همزمان با آغاز آتشبس میان آمریکا و حکومت ایران اعلام کرد که حملات سایبری علیه آمریکا را متوقف میکند، اما به حملات علیه اسرائیل ادامه میدهد.
در بیانیه چهارم فروردین وزارت دادگستری آمریکا آمده بود که وبسایتهای مسدودشده مرتبط با گروه هکری حنظله برای برعهده گرفتن مسئولیت حملات سایبری، انتشار دادههای حساس سرقتشده، و همچنین انتشار فراخوان برای قتل روزنامهنگاران، مخالفان جمهوری اسلامی و شهروندان اسرائیلی استفاده میشدند.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این دامنهها بخشی از یک الگوی مشترک عملیات سایبری مخرب و «فعالیتنمایی جعلی» با استفاده از دادههای هکشده بودند.
گروه هکری حنظله اواسط تیر ۱۴۰۴ مدعی هک ایراناینترنشنال و تلفنهای همراه چند نفر از کارکنان این رسانه شد.
این گروه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ نیز مسئولیت حمله سایبری به شرکت آمریکایی استرایکر را، مستقر در میشیگان، را بر عهده گرفته بود. استرایکر یک شرکت فناوری پزشکی است و محصولات اصلی آن تجهیزات جراحی، فناوریهای ایمنی، سیستمهای انتقال بیمار و تجهیزات مراقبتهای ویژه را شامل میشود.
این گروه آذر ۱۴۰۴ نیز اطلاعات شخصی چند نفر را منتشر کرد و مدعی شد این افراد «مهندسان و کارکنان ارشد صنایع دفاعی اسرائیل» هستند. این گروه هکری در ازای اطلاعاتی که «مستقیما به دستگیری آنها منجر شود»، پاداش ۳۰ هزار دلاری پیشنهاد داد.
والاستریت ژورنال و بلومبرگ در گزارشهایی جداگانه نوشتند که در پی محاصره دریایی بنادر ایران از سوی نیروی دریایی آمریکا، ظرفیت ذخیرهسازی نفت خام ایران بهسرعت رو به پایان است و تهران برای جلوگیری از توقف کامل تولید، به روشهای غیرمعمول و اضطراری روی آورده است.
بلومبرگ سهشنبه هشتم اردیبهشت با استناد به دادههای کپلر، شرکت تحلیل دادههای بازار کالا و حملونقل دریایی، نوشت که ظرفیت ذخیرهسازی نفت خام ایران بهسرعت در حال کاهش است.
بر اساس این گزارش، ظرفیت باقیمانده مخازن ایران تنها برای ۱۲ تا ۲۲ روز آینده کفایت میکند. این وضعیت بحرانی احتمالا حکومت ایران را مجبور خواهد کرد تا اواسط ماه می (اواخر اردیبهشت) تولید روزانه خود را ۱.۵ میلیون بشکه دیگر کاهش دهد.
به نوشته بلومبرگ صادرات نفت ایران از آغاز محاصره بندرهای جنوب ایران به دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده در ۲۴ فروردین کاهش چشمگیری داشته است.
دادههای کپلر نشان میدهد که بارگیری نفت خام و میعانات گازی در ایران که در نیمه اول آوریل (حوالی ۱۳ تا ۲۷ فروردین) حدود ۲.۱ میلیون بشکه در روز بود، پس از برقراری کامل محاصره به میانگین ۵۶۷ هزار بشکه در روز سقوط کرده است.
کپلر تاکید میکند که هیچ تانکری موفق به عبور از محاصره دریایی نشده و بارگیریها حدود ۷۰ درصد افت کرده است.
به نوشته والاستریت ژورنال و به نقل از شرکت ریستاد انرژی، بستن ناگهانی چاههای نفت میتواند آسیبهای دائمی به میدانهای قدیمی ایران وارد کند.
این شرکت هشدار میدهد که نیمی از میدانهای نفتی ایران دارای فشار پایینی هستند و توقف تولید ممکن است باعث از دست رفتن همیشگی بخشی از ظرفیت تولید این میدانها شود.
در میدانهای نفتی فشار زیرزمینی به استخراج نفت کمک میکند. بسته شدن موقت میدانهایی با فشار پایین ممکن است به ساختار مخازن آسیب بزند و مسیر حرکت نفت را تغییر دهد، بهنحوی که بازیابی آن سخت و پرهزینه شود.
از سوی دیگر، کپلر معتقد است ایران تاثیر مالی این بحران را به دلیل چرخه پرداختهای دو تا چهار ماهه، طی ماههای آینده بهطور کامل حس خواهد کرد.