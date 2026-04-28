عنایتالله آتشی، چهره ماندگار بسکتبال ایران، در ۸۱ سالگی درگذشت
عنایتالله آتشی، از چهرههای ماندگار بسکتبال ایران، پس از یک دوره طولانی مبارزه با سرطان، در سن ۸۱ سالگی در تهران در بیمارستان جم تهران درگذشت. او بازیکن، عضو هیئت رئیسه فدراسیون، مربی و گزارشگر باسابقه بسکتبال ایران و همچنین از بنیانگذاران باشگاه تاج بود.
عنایت آتشی در باشگاههای تاج، پیکان، دانشگاه آزاد و پرسپولیس مربیگری کرد. او که دوره مربیگری را در آمریکا گذرانده بود، از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰ سرمربی تیم بزرگسالان ایران بود.
زندهیاد عنایت آتشی در دورهای هم مسابقات بسکتبال از جمله انبیای آمریکا را گزارش میکرد.
پاریسنژرمن به دنبال تکرار تاریخ و صعود به دومین فینال پیاپی خود است. بایرنمونیخ نیز با هدایت مربی جوان خود، وینسنت کمپانی، رویای سهگانه را در سر میپروراند.
امشب ورزشگاه پارک دو پرنس میزبان یکی از جذابترین مسابقات فصل فوتبال اروپا است.
پاریسنژرمن در دیدار رفت مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف بایرنمونیخ میرود. این مسابقه تقابل قهرمان دوره گذشته و آمادهترین تیم حال حاضر اروپا است.
لوئیس انریکه: هیچ تیمی بهتر از ما نیست
لوئیس انریکه با اعتمادبهنفس بالا پا به این دیدار حساس خواهد گذاشت. سرمربی اسپانیایی پاریسنژرمن معتقد است تیمش در بهترین فرم ممکن قرار دارد.
او در کنفرانس خبری تاکید کرد که اگرچه بایرن ثبات بیشتری داشته، اما پاریس از نظر تیمی بیرقیب است.
انریکه گفت: «پاریسنژرمن و بایرن بهترین تیمهای هجومی این رقابتها هستند، اما کلید بازی در توانایی دفاع کردن مقابل این سبک تیمها نهفته است. بایرن از نظر تیمی کمی باثباتتر از ما بوده، اما هیچ تیمی بهتر از ما نیست.»
او همچنین درباره انگیزه شاگردانش گفت: «ما تشنه تاریخسازی هستیم و میخواهیم باز هم پیشرفت کنیم. تیم ما امسال متفاوت است، چون بازیکنان انگیزه زیادی برای تکرار موفقیت دارند.»
وینسنت کمپانی: طوفانی در راه است
وینسنت کمپانی، سرمربی بایرنمونیخ، با وجود محرومیت از حضور روی نیمکت، هیجان زیادی برای این تقابل دارد.
او بازی امشب را برخوردی شدید میان ایدههای فوتبالی توصیف کرد.
وینسنت کمپانی اظهار داشت: «نوعی طوفان در راه است. ما نمیدانیم دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد، زیرا کیفیت بازیکنان دو تیم بسیار بالا است. هر دو تیم بلندپروازی یکسانی دارند و میخواهند مانع بازیسازی رقیب شوند.»
او همچنین با کنایه به داستان قدیمی پنهان شدن مورینیو در سبد لباس، درباره غیبتش روی نیمکت گفت: «من با قد ۱۹۲ سانتیمتری نمیتوانم در سبد لباس پنهان شوم. من در جای دیگری از استادیوم خواهم نشست و راهی برای حمایت از تیم پیدا میکنم.»
وضعیت دو تیم و ستارههای تاثیرگذار
پاریسنژرمن در حالی پا به این میدان میگذارد که صدرنشین مقتدر لیگ فرانسه است. انریکه در بازی اخیر مقابل آنژه به ستارههایی مثل دمبله و کواراتسخلیا استراحت داد تا آنها را با تمام توان برای نبرد با بایرن حفظ کند.
پاریسیها که در مرحله قبل لیورپول را حذف کردند، حالا به دنبال شکستن طلسم نتایج ضعیف اخیر خود مقابل باواریاییها هستند.
در سمت مقابل، بایرنمونیخ با تکیه بر قدرت گلزنی هری کین به پاریس آمده است.
کین فصل شگفتانگیزی را پشت سر میگذارد و ۵۳ گل در تمامی رقابتها به ثمر رسانده است.
او گفته که اولویت اصلیاش قهرمانی در لیگ قهرمانان است و رکوردها در درجه دوم اهمیت قرار دارند.
بایرن در مرحله قبل رئال مادرید را در یک جدال نفسگیر حذف کرد و اکنون مدعی اصلی قهرمانی است.
هر دو تیم تا اینجای رقابتها ۳۸ گل به ثمر رساندهاند که بهترین آمار در قاره اروپا است.
انریکه تاکید کرده که مدافعانی مثل حکیمی و نونو مندز باید در دفاع بینقص باشند، اما اولویت تیم او همچنان حمله کردن است.
پاریس از سال گذشته درسهای زیادی گرفته و حالا باتجربهتر از قبل به دنبال عبور از سد بایرن آماده است.
امشب فوتبالدوستان جهان چشم به پاریس دوختهاند تا شاهد نبرد دو غول تهاجمی باشند؛ غولهایی که هیچکدام به چیزی کمتر از پیروزی قانع نیستند.
بر اساس گزارش منابع امنیتی و دولتی غربی، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران که سابقه فرماندهی در سپاه پاسداران را دارد، سهشنبه برای شرکت در یک رویداد فیفا وارد کانادا میشود؛ سفری که پرسشهایی درباره نحوه اجرای قوانین این کشور در قبال افراد مرتبط با سپاه ایجاد میکند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، تاج از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در ایالات متحده منع شده است و در شرایط فعلی با توجه به قرارداشتن سپاه در لیست گروههای تروریستی کانادا، سفر او به عنوان یک فرمانده باسابقه سپاه به کانادا میتواند پرسشهایی درباره نحوه اجرای این قانون ایجاد کند.
در همین حال، منابعی در دولت کانادا به ایراناینترنشنال گفتند برای تاج «مجوز اقامت موقت» یا TRP صادر شده است؛ مجوزی که عملا مانع ممنوعیت ورود او به این کشور را کنار میزند.
این مجوز به او اجازه میدهد تحت شرایط سختگیرانه، از جمله الزام به مراجعه به نهادهای مسئول و اعلام حضور در زمانهای تعیینشده، برای شرکت در کنگره فیفا وارد کانادا شود.
مجوز اقامت موقت به افرادی که در حالت عادی اجازه ورود به کانادا را ندارند، امکان میدهد برای مدتی محدود وارد این کشور شوند یا در آن بمانند، مشروط بر اینکه مقامها تشخیص دهند دلیل قانعکنندهای برای این کار وجود دارد. از چنین مجوزهایی میتوان برای رفع ممنوعیت ورود ناشی از دلایل کیفری، پزشکی یا امنیتی استفاده کرد.
سوابق حرفهای تاج نشاندهنده ارتباط عمیق او با ساختارهای سیاسی و نظامی ایران است و مرز میان نهادهای امنیتی و مدیریت ورزشی در این کشور را کمرنگ میکند.
او فعالیت امنیتی خود را پس از انقلاب ۱۳۵۷ آغاز کرد و در مقطعی بهعنوان فرمانده اطلاعات سپاه در اصفهان فعالیت داشت. این سابقه، زمینه را برای ورود او به سمتهای مدیریتی در حوزه صنعت و ورزش فراهم کرد و از جمله از طریق ارتباط با چهرههای بانفوذ سیاسی و صنعتی در شرکتهای بزرگ فولاد مانند فولاد مبارکه و ذوبآهن مسئولیت داشت.
تحلیلگران با اشاره به دادههای موجود میگویند نفوذ سپاه پاسداران در بخشهای مختلف فوتبال ایران گسترده است و بخشهایی از ساختار مالی و سازمانی این صنعت با نهادهای مرتبط با دستگاه امنیتی پیوند دارد؛ موضوعی که جایگاه تاج در این ساختار را برجستهتر میکند.
پرسشها درباره ورود به کانادا
کانادا ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی این کشور قرار داد. بر اساس قوانین کانادا، این اقدام امکان مسدودسازی داراییهای مرتبط با سپاه را فراهم میکند و میتواند بر پذیرش افراد دارای برخی ارتباطات با این نهاد در کانادا و یا سفر آنها به این کشور تاثیر بگذارد.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، تاج قرار است سهشنبه وارد تورنتو شود و دو روز بعد در ۱۰ اردیبهشت برای شرکت در کنگره فیفا به ونکوور سفر کند.
ونکوور میزبان هفتادوششمین کنگره فیفا خواهد بود؛ رویدادی که نمایندگان ۲۱۱ فدراسیون عضو این نهاد جهانی فوتبال را پیش از جام جهانی به کانادا میآورد.
ایراناینترنشنال درباره اینکه چگونه تاج با این سوابق که بر اساس قوانین کانادا باید مانع ورود او شود، میتواند به این کشور سفر کند، با نهادهای امنیت عمومی کانادا، اداره مهاجرت و شهروندی و وزارت امور جهانی این کشور تماس گرفته است اما هنوز پاسخی از سوی این مراجع دریافت نکرده است.
ایراناینترنشنال همچنین از فیفا و فدراسیون فوتبال کانادا درباره حضور تاج در این رویداد پرسش کرد. فدراسیون فوتبال کانادا در بیانیهای اعلام کرد برگزاری کنگره فیفا در ونکوور و «تصمیمگیری درباره میهمانان آن» بر عهده فیفاست و تاکید کرد که این رویداد «متعلق به فوتبال کانادا نیست» و این نهاد صرفا بهعنوان عضو در آن مشارکت دارد. این فدراسیون در پاسخ خود افزوده که پرسشها را به فیفا ارجاع داده است.
این موضوع در شرایطی مطرح میشود که ابهامهای گستردهتری درباره حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ وجود دارد. از زمان آغاز جنگ میان ایالات متحده و اسرائیل با ایران در ۹ اسفند سال گذشته، پرسشهایی درباره حضور تیم ایران در این رقابتها مطرح شده است؛ در حالی که تمام بازیهای مرحله گروهی ایران قرار است در ایالات متحده برگزار شود.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، میان بازیکنان ایران و همراهان آنها تفاوت قائل شده و گفته است تیم ملی ایران اجازه حضور خواهد داشت، اما به افرادی که با سپاه پاسداران ارتباط دارند، اجازه ورود داده نخواهد شد.
او تاکید کرد که ایالات متحده به ایران نگفته است که نمیتواند در مسابقات شرکت کند و نگرانی اصلی مربوط به افراد همراه تیم است، نه بازیکنان.
سفر تاج به کانادا عملا آزمونی اولیه برای نحوه اجرای سیاستهای متفاوت کشورهای میزبان جام جهانی در قبال آن دسته از مقامهای جمهوریاسلامی است که با ساختارهای امنیتی ایران ارتباط دارند.
سباستین ساوه، دونده ۳۱ ساله کنیایی، در ماراتن لندن موفق شد این مسابقه را در ۱:۵۹:۳۰ به پایان برساند و رکورد جهانی را بشکند. ساوه رکورد قبلی کلوین کیپتوم با زمان ۲:۰۰:۳۵ را بیش از یک دقیقه جابهجا کرد و مرزهایی را درنوردید که زمانی تنها در رویاهای دنیای دوومیدانی جای داشت.
خیابانهای لندن، یکشنبه ششم اردیبهشت، شاهد واقعهای بود که تا پیش از این، بسیاری از کارشناسان آن را خارج از توان فیزیکی بشر میدانستند.
سباستین ساوه، دونده ۳۱ ساله کنیایی، با ثبت زمان خیرهکننده ۱ ساعت و ۵۹ دقیقه و ۳۰ ثانیه، نه تنها برنده ماراتن لندن شد، بلکه نام خود را به عنوان نخستین انسانی که در یک رقابت رسمی زیر ۲ ساعت دویده است، در تاریخ جاودانه کرد.
سوختی برای تاریخسازی؛ نان، عسل و ۲۴۱ کیلومتر تمرین هفتگی
پشت این رکوردشکنی، ترکیبی از سادگی و سختکوشی بیامان نهفته است. تیم ساوه میگوید او پیش از مسابقه، صبحانهای ساده شامل نان و عسل خورده است تا انرژی لازم را برای این نبرد تاریخی داشته باشد.
اما برخلاف این سادگی، تمرینات او سخت و طاقتفرسا بوده است. ساوه برای رسیدن به این سطح از آمادگی، در هفتههای اخیر بهطور میانگین ۲۰۰ تا ۲۴۱ کیلومتر میدوید.
کلودیو براردلی، مربی او، این ورزشکار را یک «فرد خاص» توصیف میکند و معتقد است آمادگی بدنی او حتی از ماراتن برلین نیز فراتر رفته است.
ساوه پس از عبور از خط پایان، در حالی که هزاران تماشاگر نام او را فریاد میزدند، گفت: «من در لندن تاریخسازی کردم. این موضوع ثابت میکند که هیچچیز غیرممکن نیست. این لحظهای است که تا ابد در ذهن من خواهد ماند. شجاعانه مسابقه دادم؛ زمانی که حتی سرعتم بسیار بالا بود، فشار را بیشتر کردم. تشویقهای مردم قدرت زیادی به من داد و این رکورد جهانی به خاطر آنها نیز هست.»
پاداشهای ششرقمی و بهای شفافیت
این درخشش تاریخی با پاداشهای مالی نیز همراه بود. برآورد میشود ساوه با احتساب ۱۲۵ هزار دلار جایزه برای جابهجایی رکورد جهانی، ۵۵ هزار دلار برای پیروزی در مسابقه و سایر پاداشهای جانبی، در مجموع حدود ۳۳۰ هزار یورو دریافت کرده باشد.
با این حال، در سایه تردیدهای مربوط به دوپینگ در کنیا، ساوه و تیمش مسیر شفافیت کامل را برگزیدهاند.
آدیداس، اسپانسر او، مبلغ ۵۰ هزار دلار اختصاص داده است تا بهطور مرتب و سرزده از ساوه آزمایش بگیرند. او تنها در دو ماه منتهی به ماراتن گذشتهاش، ۲۵ بار مورد آزمایش خون و ادرار قرار گرفت.
تکنولوژی یا فیزیولوژی؛ تردید در میانه تشویقها
با این حال، این رکوردشکنی بیسابقه با موجی از پرسشها درباره نقش تکنولوژی نیز همراه شده است.
ساوه با کفشهای جدید آدیداس (Adidas Adios Pro Evo 3) دوید که وزنی کمتر از ۱۰۰ گرم (۹۶ گرم) دارند و سبکترین کفشهای مسابقهای تاریخ بهشمار میروند.
برخی تحلیلگران، مانند گزارشگر روزنامه اکیپ فرانسه، معتقدند با ورود کفشهای کربنی و ژلهای سوخترسانی پیشرفته، مرزهای فیزیولوژیک جابهجا شده و تشخیص سهم واقعی ورزشکار از سهم ابزارهای کمکی دشوار شده است.
این موضوع باعث شده است بخشی از جامعه ورزش، بهجای اشتیاق محض، با نوعی ابهام به این تاریخسازیها بنگرند.
یک ماراتن و سه معجزه؛ رقابتی که جهان را تکان داد
اما شکوه ماراتن لندن تنها به سباستین ساوه محدود نشد. در یکی از پرفشارترین رقابتهای تاریخ، یومیف کجلچا از اتیوپی نیز که در نخستین تجربه ماراتن خود پابهپای ساوه دوید، با زمان ۱ ساعت و ۵۹ دقیقه و ۴۱ ثانیه از خط پایان گذشت.
کجلچا با این عملکرد، دومین مرد تاریخ شد که در یک مسابقه رسمی زیر دو ساعت دویده است.
در جایگاه سوم نیز، جیکوب کیپلیمو با زمان ۲:۰۰:۲۸ به کار خود پایان داد و موفق شد رکورد شخصی و رکورد قبلی جهان را بشکند.
حضور همزمان سه دونده در این سطح از آمادگی نشان داد که عصر جدید ماراتن آغاز شده است؛ دورانی که در آن دویدن با سرعت بیش از ۲۱ کیلومتر در ساعت، دیگر یک آرزوی دستنیافتنی نیست.
تفاوت کلیدی این دستاورد با تلاشهای پیشین در رسمی بودن آن نهفته است. برخلاف نمایش سال ۲۰۱۹ الیود کیپچوگه در وین که به دلیل استفاده از تیم چرخشی دوندگان کمکی، در آمارهای رسمی ثبت نشد، رکورد سباستین ساوه در قلب ماراتن لندن و با رعایت تمامی قوانین سختگیرانه فدراسیون جهانی دوومیدانی رقم خورد تا نام او به عنوان نخستین انسانی که سد جادویی دو ساعت را در یک رقابت رسمی و استاندارد شکسته است، برای همیشه در تالار افتخارات ورزش جهان حک شود.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، با دفاع تمامقد از حضور اعضای تیم ملی فوتبال در تجمعات حکومتی، آن را یک «سنت حسنه» نامیده و گفته است بازیکنان با «میل و رغبت شخصی» در این برنامهها شرکت میکنند.
حضور اخیر ملیپوشان فوتبال در تجمعات حکومتی، در حالی که جمهوری اسلامی هنوز برای حضور تیم ملی در جام جهانی آمریکا بلاتکلیف است و مشخص نیست تیم امیر قلعهنویی به جام جهانی خواهد رفت یا نه، بار دیگر بحث قدیمی و جنجالی استفاده ابزاری از ورزش برای مقاصد ایدئولوژیک و سیاسی را داغ کرده است.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، در پاسخ به شائبه اجباری بودن این حضور، با لحنی تدافعی گفت: «مگر این بازیکنان بچه هستند؟ خودشان علاقهمند هستند.»
اما واقعیت پشت این صحنهآراییها، ریشه در یکی از تاکتیکهای پروپاگاندا دارد که پیش از این در تاریکترین دوران قرن بیستم تجربه شده است.
الگوبرداری از دیکتاتوریهای تاریخی
استفاده از شهرت ورزشکاران برای ترویج یک فکر و ایدئولوژی خاص و جلا دادن به چهره یک نظام سیاسی، ابداع جدیدی نیست.
بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، از نخستین کسانی بود که ظرفیت عظیم فوتبال را برای ترویج ایدئولوژی خود درک کرد.
او با تبدیل پیروزیهای تیم ملی ایتالیا در جامهای جهانی ۱۹۳۴ و ۱۹۳۸ به ابزار پروپاگاندا، بازیکنان را مجبور میکرد با پیراهنهای مشکی، نماد فاشیسم، و سلام نظامی وارد زمین شوند.
هدف دستگاه پروپاگاندای موسولینی، ترویج ایدئولوژی فاشیستی بود. در واقع، دیکتاتورها از ورزش به عنوان ابزاری استفاده میکنند تا مشکلات و بحرانهای خود را پشت پرده محبوبیت ورزشکاران و قهرمانیهای ورزشی پنهان کنند.
ادعای مهدی تاج درباره «علاقه شخصی» بازیکنان با یک پرسش جدی روبهرو است. اگر این حضور صرفا بر اساس علایق فردی است، چرا ملیپوشان پیش از آغاز اردوی تیم ملی در این تجمعات، که بیش از ۵۰ روز در جریان است، حضور فعالی نداشتند؟
پیش از آغاز اردوی تیم ملی و تحت نظارت مستقیم مسئولان فدراسیون، نشانه بسیار کمی از حضور ملیپوشان در این تجمعات دیده میشد. همچنین غیبت ستارههای دیگر رشتههای ورزشی نیز در این برنامهها مشهود است.
تعمیق شکاف؛ تیم ملی یا تیم حکومتی؟
این رفتار آشکار حاکمیت در استفاده ابزاری از بازیکنان، پیامدی جز عمیقتر شدن شکاف میان مردم و تیم ملی ندارد.
زخمی که از جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و در نتیجه سکوت ملیپوشان در برابر سرکوب و کشتار مردم بر پیکر رابطه ملت و تیم ملی نشست، هنوز التیام نیافته است.
کشته شدن افرادی چون مهران سماک بهدست حکومت، نمادی از این گسست تاریخی است.مهران سماک همراه نامزدش در واکنش به باخت تیم ملی به آمریکا در جامجهانی قطر، در خودرو بوق میزد که با تیراندازی مستقیم ماموران به سرش کشته شد.
وقتی تیم ملی به جای آنکه «صدای مردم» باشد، به ویترین تجمعات حکومتی تبدیل میشود، دیگر نمیتوان انتظار داشت مردم تیم ملی را از آن خود بدانند.
همانطور که رسول خادم بهدرستی اشاره کرد، شادی مردم از باخت تیم ملی در جام جهانی قطر، حاصل عملکرد حاکمیتی است که ورزش را به گروگان گرفته است.
ادامه این مسیر، بیشازپیش، تیم ملی را از یک نهاد مردمی به یک ارگان تبلیغاتی حکومتی تبدیل میکند که در نهایت، بزرگترین بازنده آن نه سیاستمداران، بلکه خود فوتبال است.
آندریا آبودی، وزیر ورزش ایتالیا، در گفتوگو با اسکاینیوز، ایده جایگزینی ایتالیا با ایران در جامجهانی را رد کرد.
وزیر ورزش ایتالیا، پنجشنبه ۳ اردیبهشت به شیکه بریتانیایی اسکاینیوز گفت: «بازگشت احتمالی ایتالیا به جامجهانی ۲۰۲۶، که بر اساس گزارشها از سوی پائولو زامپولی، فرستاده دونالد ترامپ، به فیفا پیشنهاد شده است، در درجه اول غیرممکن و در درجه دوم کار درستی نیست. نمیدانم کدامیک اولویت دارد؛ صعود به جامجهانی باید در زمین بازی رقم بخورد.»
طبق گزارش فایننشالتایمز، پائولو زامپولی، نماینده ویژه دونالد ترامپ، در پیشنهادی جنجالی از جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، خواسته است تیم ملی ایتالیا را جایگزین ایران در جامجهانی ۲۰۲۶ کند.
زامپولی با اشاره به پیشینه درخشان و چهار قهرمانی لاجوردیپوشان، استدلال کرده است که حضور ایتالیا در تورنمنتی که به میزبانی آمریکا برگزار میشود، انتخابی توجیهپذیر است؛ هرچند طبق قوانین فیفا، در صورت حذف یک تیم آسیایی، اولویت جایگزینی معمولا با تیمی از همان قاره، مانند امارات، خواهد بود.
به نوشته فایننشالتایمز این طرح بیش از آنکه جنبه ورزشی داشته باشد، تلاشی دیپلماتیک برای ترمیم روابط تنشآلود میان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، تلقی میشود.
روابط این دو متحد دیرین، پس از انتقاد ملونی از سخنان ترامپ درباره پاپ لئو چهاردهم و همچنین مخالفت رم با استفاده جنگندههای آمریکایی از پایگاههای نظامی سیسیل برای عملیات در ایران، به تیرگی گراییده بود.
در واقع، فرستاده ترامپ امیدوار بود با اعطای این امتیاز ورزشی بزرگ به ایتالیا، خشم عمومی در این کشور را کاهش دهد و همکاریهای نظامی و سیاسی رم را دوباره جلب کند.
با این حال، واکنش صریح وزیر ورزش ایتالیا نشان داد که این کشور تمایلی ندارد خارج از عرف ورزشی و به قیمت حذف ایران، وارد مهمترین رویداد فوتبالی جهان شود.