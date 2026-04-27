یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال در جزیره خارک گزارش داد در پی محاصره دریایی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، مخازن نفت جزیره خارک، شاهراه اصلی صادرات نفت جمهوری اسلامی، پر شده است.

بر اساس این گزارش، نفت‌کش‌های اجاره‌ای نیز که جمهوری اسلامی از آنها به‌عنوان مخازن شناور استفاده می‌کرد، پر شده‌اند.

به دلیل به‌روز نشدن فناوری تجهیزات صنعت نفت، ایران برخلاف سایر کشورهای نفتی اطراف، امکان متوقف کردن تولید در تاسیسات نفتی را ندارد. در صورت توقف و انسداد این تاسیسات، ازسرگیری دوباره تولید از آنها برای جمهوری اسلامی با توان فنی موجود، غیرممکن است.

به همین علت، تداوم محاصره دریایی و توقف صادرات نفت می‌تواند تاثیر عمیقی بر صنعت نفت داشته باشد.

توقف تولید در تاسیسات آغاجری و گچساران، که در صورت تداوم نبود امکان ذخیره‌سازی محتمل است، می‌تواند تاثیر زیادی بر توان بالقوه تولید نفت داشته باشد.