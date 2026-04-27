سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی: آمریکا باید برای توقیف نفتکشهای ایران پاسخگو باشد
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به توقیف نفتکشهای حامل نفت ایران از سوی آمریکا گفت این اقدام «قانونی کردن دزدی دریایی و سرقت مسلحانه» در آبهای آزاد است.
او افزود آمریکا باید بابت «این رفتار غیرقانونی» که به گفته او اصول حقوق بینالملل و امنیت دریایی را تهدید میکند، پاسخگو باشد.
دادستان آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور با حکم قضایی نفتکشهای حامل حدود ۱.۹ میلیون بشکه نفت ایران را در اقیانوس هند توقیف کردهاند.