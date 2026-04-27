اطلاعات اختصاصی ایراناینترنشنال از شناسایی و انهدام اعضای یک شبکه جاسوسی و ترور وابسته به سپاه پاسداران حکایت دارد؛ از جمله یک آخوند غیرایرانیِ تحت تعقیب بینالمللی و مرتبط با جامعهالمصطفی که حملاتی علیه اهداف اسرائیلی و آمریکایی در کشورهای اطراف ایران را سازماندهی میکرد.
یک منبع اطلاعاتی اروپایی جزییات تازهای درباره خنثی کردن یک عملیات جاسوسی، خرابکاری و ترور بهدست سپاه پاسداران علیه اسرائیل در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است.
به گفته او، این فعالیتها زیر نظر یک افسر واحد مخفی ترور به نام علیرضا محمدی، با نام عملیاتی و مستعار مقداد حسنی انجام میشد.
مسئولیت اصلی محمدی استخدام شبکهای از افراد برای جمعآوری اطلاعات، جاسوسی و رصد اهدافی در اسرائیل و پایگاههای نظامی آمریکا در سراسر جهان استخدام بود. این افراد برای جمعآوری اطلاعات درباره اهداف ترور و مستندسازی دهها مرکز امنیتی و نظامی اسرائیل به این کشور اعزام شده بودند.
منابع آگاه به موضوع به ایراناینترنشنال گفتند یکی از نیروهای تحت نظارت محمدی، الشا حاجیاف، ۳۷ ساله و تبعه یکی از کشورهای همسایه ایران، به عنوان طلبه در جامعهالمصطفی تحصیل میکند. او که با نام اکرم حاجیزاده نیز شناخته میشود، به اتهام تروریسم تحت تعقیب پلیس بینالملل، اینترپل، است، در ایران پناه گرفته و اکنون برای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار میکند.
جامعه المصطفی العالمیه، یکی از مراکز آموزشی مذهبی در شهر قم و یکی از مهمترین نهادهای جمهوری اسلامی برای جذب نیرو به شاخه برونمرزی سپاه و ترویج ایدئولوژی مد نظر حاکمیت در خارج از مرزهای ایران است.
طبق اطلاعات دریافتی، حاجیاف مسئول هدایت یک هسته تروریستی است که هفته گذشته در یکی از کشورهای همسایه خنثی شد.
در همین رابطه، موساد هفته گذشته اعلام کرد که بهتازگی یک شبکه تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی را در یکی از کشورهای همسایه ایران منهدم کرده است.
هدف اصلی این شبکه وابسته به سپاه پاسداران، تخریب یک خط لوله نفتی، حمله به یک کنیسه و سفارت اسرائیل در کشور محل عملیات بود. هدف گرفتن رهبران جامعه یهودی آن کشور نیز در فهرست عملیات این گروه قرار داشت.
حاجیاف در فروردین ۱۴۰۳، دو بار به عنوان مهمان در برنامه تلویزیونی هلال که از شبکه اول تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشود، شرکت کرد. هلال که در وبسایت صداوسیما برنامهای برای «میزبانی از مهمانانی از ۲۷ کشور دنیا، از شرق تا غرب و پل ارتباطی ملت ایران با مسلمانان جهان» معرفی شده است، بر ترویج اسلام شیعی و مصاحبه با افرادی تمرکز دارد که به اسلام گرویده یا بهنوعی با تشیع خارج از مرزهای ایران مرتبط است.
این برنامه با همکاری جامعهالمصطفی تولید شده بود و هدف آن نمایش فعالیتها و نیروهای این نهاد بود.
در یک سال گذشته، چندین عملیات ترور سپاه پاسداران علیه اسرائیل در کشورهای آفریقایی از جمله سنگال و اوگاندا خنثی شدهاند که اعضای جامعه المصطفی در آن نقش داشتند.
آمریکا سال ۱۳۹۹، جامعهالمصطفی را به اتهام ارتباط با فعالیتهای نظامی-اطلاعاتی نیروی قدس سپاه تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده به تلاش جامعه المصطفی در تسهیل فعالیتهای نیروی قدس سپاه پاسداران در جذب نیرو اشاره شده بود.
در بخشی از این بیانیه آمده بود: «مرکز آموزشی بینالمللی جامعه المصطفی که در سراسر جهان شعبه دارد، به بستری برای جذب نیرو از سوی یگان قدس سپاه تبدیل شده است. از این نیروها برای جمعآوری اطلاعات . اجرای عملیات استفاده میشود؛ از جمله برای جذب نیروهای شبهنظامی با هدف اعزام به جنگ در سوریه.»
ضربات کاری به یگان ۴۰۰۰
موساد و شین بت، سرویسهای امنیت و اطلاعات خارجی و داخلی اسرائیل، همراه با ارتش این کشور دوشنبه اردیبهشت در بیانیهای مشترک اعلام کردند که در جریان حملات نظامی اسرائیل به اهدافی در جمهوری اسلامی، رحمان مقدم، رییس اداره عملیات ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، موسوم به واحد ۴۰۰۰، و دو مامور دیگر این یگان در نخستین روزهای جنگ کشته شدند.
رسانههای اسرائیلی ۱۳ اسفند از کشته شدن مقدم خبر داده بودند.
شناسایی و دستگیری بعضی از اعضای این شبکه تروریستی خنثیشده در ادامه عملیات پیاپی اسرائیل علیه واحدهای خرابکاری سپاه پاسداران طی یک ماه و نیم گذشته میسر شده است.
همه این گروهها زیر نظر مجید خادمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، فعالیت میکردند که ۱۷ فروردین در یکی از حملات اسرائیل کشته شد.
یک منبع داخل ایران به ایراناینترنشنال گفت مقدم، که پیش از اشتغال در سپاه، معاون هماهنگکننده حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بود، در حمله هدفمند حوالی ظهر ۱۳ اسفند در جریان یکی از حملات اسرائیل به برجی در شهرک کوثر در بلوار ارتش تهران کشته شد. رسانههای اسرائیلی نیز همان زمان گزارشهای مبنی بر کشته شدن او منتشر کرده بودند.
افزون بر این، محسن سوری، یکی از چهرههای کلیدی این شبکه تروریستی که مسئولیت آموزش هستههای محلی در خارج از ایران را برعهده داشت، نیز از سوی اسرائیل هدف قرار گرفت.
طبق اعلام موساد و شینبت، سوری همراه با تعداد دیگری از نیروهای سپاه پاسداران در یک عملیات دقیق اطلاعاتی و پس از شناسایی خانه امن او کشته شدند. خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، ۱۰ فروردین تصاویری از مراسم خاکسپاری محسن سوری در کرج منتشر کردند، بیآنکه به نقش او اشاره کنند.
چهره دیگری به نام مهدی یکهدهقان، معروف به «دکتر»، نیز در عملیاتی مشابه کشته شد. این عضو یگان ۴۰۰۰ مسئول عملیات در ترکیه و انتقال پهپادهای انتحاری به قبرس بود. یکهدهقان یکی از مهرههای کلیدی مدیریت هستههای تروریستی است که زیر نظر علیرضا محمدی فعالیت میکردند. این شبکه نیروهایی را به کشورهای مختلف اعزام میکردند تا مکانهایی مشرف به پایگاههای نظامی آمریکا، بریتانیا و ناتو را شناسایی کنند.
کشتیهای نظامی، مناطق بندری و تاسیسات پدافند هوایی از دیگر اهداف نظارت و شناسایی این شبکه بود.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که به این عوامل دستور داده شده بود برای انجام عملیات نظارتی و جمعآوری اطلاعات، دوربین «نیکون پی۱۰۰۰» خریداری کنند. یکی از این ماموریتها در ترکیه انجام شد.
بهمن سال ۱۴۰۴ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه ۶ جاسوس مرتبط با دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را بازداشت کردند. یکی از آنها اشکان جلالی، شهروند ایرانی مقیم ترکیه، بود. او ماموریت داشت تا از طریق دو شرکت خود در این کشور، پهپادهای مسلح به قبرس ارسال کند.
در آن زمان، بازپرس پرونده اعلام کرد که این شبکه از سوی دو افسر اطلاعاتی ایرانی به نامهای مهدی یکهدهقان و نجف رستمی هدایت میشد. این شبکه جاسوسی قصد داشت پایگاه هوایی آمریکا در اینجرلیک ترکیه را شناسایی و به آن حمله کند.
جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر، چند بار به سوی این پایگاه هوایی در خاک ترکیه موشک شلیک کرد. به گفته منابع ترکیهای همه این موشکها رهگیری شدند.
در سالهای اخیر، نهادهای امنیتی اسرائیل از طریق عملیاتهای اطلاعاتی و ترورهای هدفمند، شمار زیادی از هستههای خرابکاری سپاه پاسداران و نیروی قدس را منهدم کرده است. با این حال، اکنون روشن شده است که اسرائیل در جریان جنگ ایران، شماری از مهمترین فرماندهان این گروهها را کشته و چند شبکه شناسایی و اطلاعاتیاش را نابود کرده است.
شورای عالی امنیت ملی، پس از دریافت گزارش نهادهای اطلاعاتی درباره احتمال ازسرگیری اعتراضها در روزهای آینده، جلسهای به ریاست محمدباقر ذوالقدر برگزار کرد. منابع آگاه از این نشست به ایراناینترنشنال گفتند که محور این نشست، نگرانی نهادهای امنیتی از شروع مجدد اعتراضهای مردمی بود.
بر اساس این اطلاعات، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بهویژه نگران فراخوان احتمالی شاهزاده رضا پهلوی و حضور حامیان او در خیابان هستند.
به نقل از این منابع، برآورد نهادهای امنیتی جمهوریاسلامی این است که بحران اقتصادی، بیکاری گسترده و افزایش قیمتها بهزودی به یک معضل جدی برای حکومت تبدیل خواهد شد.
براساس آنچه در این جلسه مطرح شده است، نهادهای امنیتی تصویری بسیار بحرانی از اقتصاد ایران و مشکل بیکاری ناشی از تعطیلی واحدهای صنعتی حوزه نفت و فولاد و قطعی اینترنت ارائه کردهاند.
بر اساس برآورد این نهادها، اقتصاد ایران توان تحمل بیش از ۶ تا ۸ هفته محاصره دریایی را ندارد. محاصره دریایی ایران از ۲۴ فروردین آغاز شده و اکنون دو هفته از آن میگذرد.
یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این جلسه به گفته منابع ایراناینترنشنال، تعطیلی صنایع و مراکز تولید بخشهای نفت، پتروشیمی و فولاد است که بر اساس برآوردها، بازسازی آنها به سالها زمان نیاز دارد.
نهادهای امنیتی در گزارش خود به شورای عالی امنیت ملی گفتهاند قطعی اینترنت باعث بیکاری حدود ۲۰ درصد از نیروی کار وابسته به اینترنت شده است. آنها همچنین هشدار دادهاند که بر اساس پیشبینیهای اقتصادی دو میلیون نفر از کارکنان مشغول در بخش خصوصی نیز تا پایان بهار به جمعیت بیکارشدگان اضافه میشوند.
این منابع افزودند که در گزارش یادشده به این اشاره شده است که با توجه به تعطیلی بازارهای مالی همچون بانک، بورس، بازار طلا و صرافیها، فعالیت اقتصادی متوقف شده و قیمت واقعی کالاها مشخص نیست.
به گفته منابع آگاه مطلع از نشست شورای عالی امنیت ملی، نهادهای امنیتی پس از اشاره به این شرایط در برآوردهایشان گفتهاند بروز اعتراضهای مردمی حتمی است و تنها مساله زمان وقوع آن است.
ایران در ماههای اخیر چندین موج اعتراض، اعتصاب و نافرمانی مدنی را پشت سر گذاشته است؛ اعتراضهایی که در برخی موارد با فراخوانهای سیاسی، بحران اقتصادی، تورم، رکود و نارضایتی گسترده از وضعیت معیشتی گره خوردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در واکنش به قطع و اختلال گسترده اینترنت و خطوط تلفن و استقرار نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف و سرکوب خونین روی آوردند.
در آستانه روز جهانی کارگر نیز تشکلهای کارگری داخل و خارج ایران بار دیگر بر مطالباتی از جمله افزایش دستمزدها، آزادی فعالان کارگری، لغو احکام سرکوبگرانه و حق تشکلیابی مستقل تاکید کردند.
فراخوانهای منتشرشده به مناسبت این روز هم به نگرانی مسئولان حکومت از اعتراضهای خیابانی دامن زده است. موضوعی که در جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز درباره آن گفتوگو شده است.
قطع اینترنت نهتنها زندگی روزمره در ایران را فلج کرده، بلکه سایهای سنگین بر نقض حقوق بشر در سراسر کشور انداخته است.
ایران، دوشنبه هفتم اردیبهشت در آستانه شصتمین روز قطع کامل اینترنت جهانی قرار دارد.
طبق اعلام وبسایت نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالات اینترنتی، این خاموشی بیسابقه پس از ۱۳۹۲ ساعت قطع ارتباط، وارد پنجاهونهمین روز خود شده و فردا، سهشنبه، پایان دومین ماه از این «تاریکی دیجیتال» است.
در این هشت هفته، اینترنت از یک ابزار ارتباطی به یک سلاح اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
زهرا بهروزآذر، معاون مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در امور زنان، با اشاره به عمق بحران گفت زنان بیشترین آسیب را از این وضعیت دیدهاند و بسیاری از کسبوکارهای خانگی و کوچک آنها نابود شده است. وضعیتی که او آن را «تحمیلشده مانند جنگ» توصیف و تاکید کرد که خسارتهای واردشده را نباید انکار کرد.
آمارها نیز قابل توجه است. رییس کمیسیون دانشبنیان اتاق بازرگانی، زیان مستقیم روزانه را ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد کرد که با احتساب خسارتهای غیرمستقیم، این رقم به روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار میرسد.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، نیز هشدار داد ادامه این روند، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۰ میلیون نفر را بهطور جدی تهدید میکند؛ چرا که میانگین تابآوری بسیاری از این کسبوکارها تنها ۲۰ روز بوده است.
فراتر از ابعاد اقتصادی، جامعه با گسست عمیق اجتماعی روبهرو است.
برای نسل جوان، اینترنت تنها یک ابزار نیست، بلکه حکم «نفس کشیدن» را دارد.
قطع دسترسی به جهان، هویت دیجیتال، آموزش و حتی سلامت روان جوانان را نشانه گرفته است. این تبعیض اجتماعی زمانی به اوج خود میرسد که مسئولان حکومتی با «سیمکارتهای خونین» در پلتفرمهای فیلترشده حضور دارند، در حالی که دسترسی ۹۰ میلیون نفر را مسدود کردهاند.
در میانه این بحران، طرحی با عنوان «اینترنت پرو» یا «خطهای سفید» مطرح شده که بنزینی بر آتش خشم عمومی شده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، از «ملاحظاتی» سخن گفت که بر اساس آن، اینترنت تنها برای کسانی فراهم میشود که بتوانند «صدای حکومت» را منتقل کنند.
این طرح که به معنای طبقاتی کردن رسمی اینترنت است، واکنشهای تندی را برانگیخته است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با اشاره به گزارشهایی مبنی بر واگذاری این خطوط به افراد غیرمرتبط و دریافت مبالغ چند ۱۰ میلیون تومانی، دستور بررسی این روند را صادر کرد و آن را «مصداق تبعیض و فساد» دانست.
واکنش سازمانها و نهادهای مدنی
واکنش نهادهای مدنی به این تبعیض سیستماتیک نیز تند بوده است.
انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در بیانیهای، طرح «اینترنت پرو» را توهینآمیز خواند و اعلام کرد از ارائه درخواست جمعی برای دریافت این امتیاز ویژه خودداری میکند.
این انجمن با تاکید بر حق دسترسی آزاد و ارزان برای همه، اعلام کرد هرچند اعضا میتوانند بهصورت فردی برای این اینترنت با تعرفه ۱۰ برابری و مصرف محدود درخواست دهند، اما برای شفافیت، اسامی متقاضیان را منتشر خواهد کرد.
کاربران نیز این طرح را «توهین به شعور انسان در عصر هوش مصنوعی» میدانند.
در حالی که دولت با سرعت پروژه «کلاود ملی» روی پلتفرم هوآوی را دنبال میکند تا امکان قطع دائمی اینترنت جهانی را فراهم سازد، افکار عمومی این اقدام را نه یک ضرورت امنیتی، بلکه «گروگانگیری یک ملت برای انحصار روایتهای رسمی» میبیند.
به گزارش «اقتصاد نیوز»، طرح «اینترنت پرو» در حالی مطرح شده است که گمانهزنیها درباره گردش مالی عظیم آن شدت گرفته است.
با توجه به تعرفههای نجومی و ۱۰ برابری که برای این دسترسی خاص در نظر گرفته شده، پیشبینی میشود این بازار رانتی، گردش مالی هزاران میلیارد تومانی را برای اپراتورهای خاص و نهادهای واسطه فراهم کند.
این گزارش حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این گردش مالی، حاصل استیصال کسبوکارهایی است که برای بقای خود ناچار به پذیرش این تعرفههای ناعادلانه هستند.
اقتصاد نیوز تاکید کرد این مدل درآمدزایی از محدودیت، عملا پاداش دادن به انسداد فضای مجازی است و سود حاصل از آن، انگیزههای اقتصادی برای رفع فیلترینگ و بازگشت به شرایط عادی را بهشدت کاهش میدهد.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد در حال حاضر مشخص نیست که ایالات متحده چه راهبردی برای خروج از جنگ ایران در نظر دارد.
مرتس افزود «کل یک ملت» از سوی رهبری جمهوری اسلامی، بهویژه سپاه پاسداران، «تحقیر شده است.»
او گفت مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی گفتوگوها را «با مهارت بالایی» پیش میبرند و «ایرانیها بهوضوح قویتر از آن چیزی هستند که تصور میشد.»
صدراعظم آلمان همچنین به بحران تنگه هرمز اشاره کرد و گفت بخشی از این گذرگاه راهبری مینگذاری شده است.
او با اشاره به تاثیرات مستقیم جنگ ایران بر اقتصاد آلمان، خواستار پایان هرچه سریعتر این درگیری شد.
به نوشته رسانههای بینالمللی، پادشاه بریتانیا، چارلز سوم، و ملکه کامیلا، اواخر روز دوشنبه در سفری چهار روزه وارد ایالات متحده میشوند. این سفر پس از تیراندازی در ضیافت خبرنگاران کاخ سفید و در بحبوحه تنش میان دو متحد نزدیک، بر سر جنگ ایران، اهمیتی دوچندان یافته است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه هفتم اردیبهشت نوشت این سفر رسمی که از نظر جایگاه و پیامدها مهمترین سفر خارجی دوران پادشاهی چارلز به شمار میرود، همزمان با دویستوپنجاهمین سالگرد اعلام استقلال آمریکا از بریتانیا برگزار میشود و نخستین سفر یک پادشاه بریتانیا به آمریکا در دو دهه گذشته است.
این سفر با دیداری خصوصی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، که خود را از طرفداران خاندان سلطنتی میداند، آغاز میشود و شامل سخنرانی در کنگره و یک ضیافت رسمی در کاخ سفید خواهد بود.
این سفر که از مدتها پیش برنامهریزی شده بود، اکنون در میانه تنشهای سیاسی میان دو کشور بر سر جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران انجام میشود. جنگی که باعث شده ترامپ نارضایتی خود را از عدم حمایت دولت بریتانیا از این عملیات بهصراحت بیان کند.
تیراندازی ششم اردیبهشت در مراسم انجمن خبرنگاران کاخ سفید در واشینگتن - که به گفته دادستان کل موقت آمریکا، احتمالا رییسجمهوری و مقامهای دولت هدف آن بودهاند - نیز سایهای سنگین بر این سفر انداخته است.
کاخ باکینگهام اعلام کرد پس از رایزنی میان مقامهای بریتانیا و آمریکا، این سفر طبق برنامه انجام خواهد شد و حادثه اخیر تاثیری بر برنامههای این سفر نخواهد داشت.
سخنگوی کاخ باکینگهام ششم اردیبهشت گفت: «پادشاه و ملکه از همه کسانی که با سرعت برای حفظ برنامه سفر تلاش کردند سپاسگزارند و مشتاق آغاز این سفر هستند.»
دیدار با ترامپ و برنامههای رسمی
پادشاه چارلز و ملکه کامیلا پس از ورود به واشینگتن، در دیداری خصوصی با ترامپ - که بارها از او بهعنوان «مردی بزرگ» یاد کرده - و همسرش ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، شرکت خواهند کرد.
این پادشاه ۷۷ ساله که همچنان تحت درمان سرطان قرار دارد، روز بعد در کنگره سخنرانی خواهد کرد. اقدامی که تنها برای دومین بار از سوی یک پادشاه بریتانیا انجام میشود.
خانواده سلطنتی سپس به نیویورک سفر خواهند کرد تا پیش از بیستوپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، یاد قربانیان این رویداد را گرامی بدارند.
ملکه نیز در این سفر صدمین سالگرد داستانهای کودکانه «وینی پو» را گرامی خواهد داشت.
این سفر در ایالت ویرجینیا به پایان میرسد. جایی که پادشاه با فعالان حوزه حفاظت از محیط زیست دیدار خواهد کرد. موضوعی که به بیش از پنج دهه فعالیت او در این حوزه اشاره دارد.
تلاش لندن برای ترمیم روابط ویژه
دولت کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، امیدوار است این سفر بتواند به تقویت «روابط ویژه» میان دو کشور کمک کند. روابطی که به گفته ناظران، به پایینترین سطح خود از زمان بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ رسیده است.
بحران سوئز یا جنگ دوم اعراب و اسرائیل که در جهان عرب، «تهاجم سه جانبه» نیز خوانده میشود یا در اسرائیل، «جنگ شبهجزیره سینا»، به اشغال مصر در اواخر سال ۱۹۵۶ از یک سو بهوسیله اسرائیل و متعاقبا فرانسه و بریتانیا اشاره دارد که اهداف آن، بازپسگیری مجدد کنترل کانال سوئز و برکناری جمال عبدالناصر، رییسجمهوری مصر، از قدرت بود
کریستین ترنر، سفیر بریتانیا در آمریکا، گفت که سفر پادشاه، بر تاریخ مشترک، فداکاریها و ارزشهای مشترک دو کشور تاکید خواهد کرد و افزود رویکرد لندن در این زمینه همان رویکرد سنتی بریتانیاست: «آرام بمان و ادامه بده.»
با وجود کاهش نسبی انتقادهای ترامپ از بریتانیا در روزهای اخیر، یک ایمیل داخلی پنتاگون نشان میدهد واشینگتن در حال بررسی بازنگری در حمایت خود از ادعای بریتانیا بر جزایر فالکلند بهعنوان اقدامی تنبیهی است؛ موضوعی که بار دیگر بر تنشها افزوده است.