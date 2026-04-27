سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: آمریکا گزینهای جز تن دادن به شرایط ما را ندارد
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت اگر مذاکرهای صورت بگیرد، هدف آن پذیرش شرایط جمهوری اسلامی از سوی آمریکاست و اگر آمریکا بخواهد «عاقلانه» رفتار کند، گزینهای جز تن دادن به این شرایط ندارد.
او افزود که شرایط جمهوری اسلامی در قالب ۱۰ بند، از جمله به رسمیت شناختن حق غنیسازی، پرداخت غرامت و خسارتها و پذیرش مدیریت بر تنگه هرمز مشخص شده و «از این مواضع عقبنشینی نخواهیم کرد.»
رضایی اضافه کرد: «شرایط تنگه هرمز دیگر به وضعیت گذشته بازنخواهد گشت و این موضوع برای جمهوری اسلامی یک واقعیت قطعی است.»
تحلیلگران میگویند ساختار جدید قدرت در ایران پس از کشته شدن علی خامنهای، ممکن است این کشور را به سمت رفتارهای تهاجمیتر در خارج از مرزها سوق دهد. روندی که نشانههای آن در حملات اخیر به اهداف مرتبط با اسرائیل و یهودیان دیده میشود.
رهبری جدید در تهران که تحت سلطه سپاه پاسداران است، احتمالا کمتر تحت محدودیتهای مذهبی و ایدئولوژیک خواهد بود و بیشتر با انگیزههای امنیتی و انتقامی عمل خواهد کرد.
این ارزیابی در شرایطی مطرح است که از زمان حملات ۹ اسفند ۱۴۰۴ آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، مجموعهای از حملهها علیه اهداف یهودی و اسرائیلی در نقاط مختلف جهان رخ داده است.
در اروپا، گروهی مرتبط با ایران با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» مسئولیت چندین حمله را بر عهده گرفته است؛ از جمله هدف قرار دادن آمبولانسهای داوطلب یهودی در لندن، حمله ناکام به دفترهای بانک آمریکا در پاریس، یک کنیسه در بلژیک و یک کنیسه و مدرسه یهودی در هلند.
در جمهوری آذربایجان نیز مقامها اعلام کردهاند طرحی منتسب به ایران برای هدف قرار دادن سفارت اسرائیل در باکو و مراکز جامعه یهودی را خنثی کردهاند.
دنی سیترینوویچ، پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات امنیت ملی در تلآویو، به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی پس از علی خامنهای احتمالا به سمت رفتارهای تهاجمیتر عملیاتی حرکت میکند و تهدید ناشی از هستههای خفته و حملات انفرادی، افزایش مییابد.
او گفت که «حملات انفرادی تهدید بزرگتری هستند» و توضیح داد این نوع حملات زمانی رخ میدهند که یک فرد بدون دستور مستقیم، اقدام به خشونت کند.
سیترینوویچ افزود: «فقط کافی است فضا را ایجاد کنید؛ همین باعث میشود کسی تصمیم بگیرد دست به اقدام بزند.»
او ساختار جدید جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۵ را «انقلاب سوم» توصیف کرد: «سومین مرحله تحول این نظام از سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷)، که در آن یک ساختار نظامی عملا کنترل دکترین ولایت فقیه را در دست گرفته و سپاه پاسداران بر تصمیمهای کلیدی مسلط شده است.»
به گفته او، این نظام نشان داده است از طریق نیروهای خارجی که برای سرکوب اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) به کار گرفته، از حمایت قابل توجهی در خارج از مرزهای خود برخوردار است.
سیترینوویچ گفت: «این نظام تلاش خواهد کرد خود را ادامه حکومت علی خامنهای نشان دهد.»
با این حال، او تاکید کرد که این رهبری همچنان با محدودیتهایی مواجه است، زیرا ساختاری را به ارث برده که جذابیت انقلابی آن مدتهاست از محبوبیت داخلیاش پیشی گرفته.
نقش نیروهای نیابتی و شبکههای منطقهای
گزارشها نشان میدهند حدود ۸۰۰ نیروی شبهنظامی عراقی، از جمله اعضای کتائب حزبالله و حرکت النجباء، چند روز پیش از سرکوب اعتراضات دی ماه وارد ایران شدند. سرکوبی که به کشته شدن دهها هزار معترض انجامید.
همچنین گزارشهایی از حضور نیروهای شیعه از ترکیه، افغانستان و پاکستان در ایران منتشر شده است.
نیروهای پاکستانی، موسوم به تیپ زینبیون، شاخهای از شبکه ایدئولوژیک تهران هستند که از میان جوامع شیعه جنوب آسیا جذب شدهاند. با این حال، تحلیلگران تاکید میکنند که این تنها بخشی از یک تصویر کلی است.
در همین زمینه، سایمون ولفگانگ فوکس، استاد دانشیار دانشگاه عبری اورشلیم، جواد نقوی، روحانی مستقر در لاهور را فردی توصیف میکند که شبکهای گسترده و پیچیده از مدارس علوم دینی شیعه را اداره میکند.
به گفته او، این مراکز روحانیون آموزشدیده در قم، محتوای رسانهای باکیفیت و یک مدل سیاسی مشخص تولید میکنند.
فوکس به ایراناینترنشنال گفت: «نقوی معتقد است باید مدل ایرانی در پاکستان اجرا شود.»
او افزود این مدل از حزبالله الهام گرفته است؛ گروهی از اقلیت شیعه لبنان که با پذیرش ولایت فقیه، به بازیگر مسلط در سیاست این کشور تبدیل شد.
فوکس گفت «این تصور که میتوان بر دولت مسلط شد، وجود دارد»، هرچند تاکید کرد این مقایسه محدود است، زیرا جامعه شیعه پاکستان سابقه مبارزه مسلحانه ندارد.
نفوذ فراتر از مرزها؛ از کشمیر تا هند
کلیف اسمیت، پژوهشگر انجمن خاورمیانه، که به کشمیر تحت کنترل هند سفر کرده، گفت تلاش جمهوری اسلامی برای تثبیت خود بهعنوان رهبر شیعیان «تا حدی موفق بوده» است.
او گفت: «ایده ایران در خارج از مرزهایش قویتر از داخل آن است.»
هند که بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون شیعه دارد - دومین جمعیت بزرگ شیعه پس از ایران - کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اسمیت گفت دولت هند عملا نفوذ تهران در میان شیعیان را تحمل کرده، زیرا آن را بهعنوان «موازنهای در برابر افراطگرایی سنی از پاکستان و مفید دانسته» است.
با این حال، اعتراضات پس از کشته شدن خامنهای باعث بازنگری در این رویکرد شده است.
او گفت یکی از کارشناسان هندی به او گفته: «بعد از دیدن اعتراضات، فهمیدیم باید زودتر به این موضوع توجه میکردیم.»
ابیناو پاندیا، از بنیاد اوسناس در هند، نیز گفت: «این غفلت گستردهتر است و نفوذ ایران تنها به شیعیان محدود نمیشود.»
او گفت هند حدود ۲۰۰ میلیون مسلمان - سومین جمعیت مسلمان جهان - را دارد و «تمرکز بیش از حد بر تهدید سنی»، باعث شده نفوذ جمهوری اسلامی در میان شیعیان نادیده گرفته شود.
پاندیا گفت: «بزرگترین سوءتفاهم این است که تصور میشود تهدید جهادی فقط از سوی سنیهاست و شیعیان کاملا وفادار هستند.»
او افزود: «شیعیان تاکنون نقش عمدهای در فعالیتهای تروریستی نداشتهاند، اما این برداشت میتواند مشکلساز باشد.»
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در بدو ورود به سنپترزبورگ گفت در سفر به عمان درباره عبور امن از تنگه هرمز و هماهنگیهای مشترک رایزنی کرده و در پاکستان نیز درباره تحولات مذاکرات ایران و آمریکا و نقش میانجیگری اسلامآباد گفتوگو شده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در بدو ورود به سنپترزبورگ گفت تهران همواره با روسیه درباره موضوعات گسترده، بهویژه مسائل منطقهای، مشورتهای نزدیک و مستمر داشته است.
او گفت به دلیل «جنگ تحمیلی رمضان» وقفهای در دیدارها ایجاد شده بود، اما در ادامه سفرهایش به پاکستان و عمان، سفر به روسیه نیز تنظیم شد تا درباره تحولات جنگ و وضعیت فعلی با مقامهای روس رایزنی و هماهنگیهای لازم انجام شود.
عراقچی سفر به پاکستان را دوجانبه خواند و گفت اسلامآباد در مقطع اخیر نقش مهمی در میانجیگری مذاکرات ایران و آمریکا داشته است.
او افزود در این سفر درباره تحولات اخیر و شرایط ادامه مذاکرات گفتوگو شده و «رویکردهای نادرست و زیادهخواهیهای آمریکا» مانع دستیابی به اهداف در دور قبلی مذاکرات شده است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین سفر به عمان را در چارچوب تقویت روابط با همسایگان، بهویژه در حوزه خلیج فارس، توصیف کرد و گفت تهران و مسقط بهعنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، لازم است هماهنگی داشته باشیم تا منافع مشترک تأمین شود. در هر اقدامی که در این زمینه صورت میگیرد، منافع ایران و عمان بهطور مستقیم درگیر است.
پدر و مادر ناصر بکرزاده، زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه، یک روز پس از تأیید سومین بار حکم فرزندشان در دیوان عالی کشور، خواستار توقف اجرای حکم اعدام او شدند.
دیوان عالی کشور حکم اعدام بکرزاده به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» را تایید کرده است. این حکم در بهمن سال گذشته توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه صادر شده بود. این حکم شنبه به بکرزاده ابلاغ شده است.
آژانس خبری کردپا اشاره کرد پیش از این، دیوان عالی کشور دو مرتبه حکم اعدام برای این زندانی سیاسی را به دلیل نبود ادله کافی و نقض روند دادرسی، نقض کرده بود، اما اینبار همزمان با فضای ناشی از جنگ اخیر، مجددا تأیید شده است.
بر اساس این گزارش، پدر و مادر بکرزاده با تأکید بر بیگناهی فرزندشان، اعلام کردند که «ناصر هیچ گناهی مرتکب نشده» و خواستار آن شدهاند که «به داد ناصر برسید و نگذارید اعدام شود.»
شبکه خبری فاکس گزارش داد بحران تنگه هرمز توجه کشورها را به پروژه کریدور تجاری ۲۴ میلیارد دلاری عراق جلب کرده است؛ طرحی که بندر فاو بزرگ را به ترکیه و سپس اروپا متصل میکند.
مهند سلوم، تحلیلگر شورای امور جهانی خاورمیانه، این پروژه را تغییری «دائمی» و «تحولساز» توصیف کرد و گفت «جاده توسعه» عراق میتواند با انتقال کانتینرها از مسیر بصره به جای آبهای تحت کنترل ایران، نفوذ تهران بر عراق را کاهش دهد.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، نخستین بخش ۶۳ کیلومتری این مسیر را در سال ۲۰۲۵ افتتاح کرد و قرار است فاز اول آن تا سال ۲۰۲۸ تکمیل شود.
فاکس همچنین به توسعه زیرساختهای موازی از جمله خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی و خط لوله ادکاپ در امارات اشاره کرد. سلوم تاکید کرد تنگه هرمز همچنان برای انرژی حیاتی است، اما دیگر مسیر بدون جایگزین تلقی نمیشود.
موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم، سیپری، اعلام کرد هزینههای نظامی در خاورمیانه با وجود درگیریهای مداوم، در سال گذشته میلادی تقریبا بدون تغییر باقی ماند و به حدود ۲۱۸ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که تنها ۰.۱ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۴ است.
بر اساس این گزارش، به جز اسرائیل، بیشتر کشورهای بزرگ منطقه بودجه نظامی خود را افزایش دادهاند. هزینههای نظامی اسرائیل با کاهش ۴.۹ درصدی به ۴۸.۳ میلیارد دلار رسید که بازتاب کاهش شدت جنگ غزه پس از آتشبس ژانویه ۲۰۲۵ است، هرچند این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۹۷ درصد بیشتر است.
هزینههای نظامی ترکیه با رشد ۷.۲ درصدی به ۳۰ میلیارد دلار رسید. در مقابل، هزینههای نظامی جمهوری اسلامی با کاهش ۵.۶ درصدی به ۷.۴ میلیارد دلار رسید، اما سیپری تاکید کرد به دلیل تورم بالای ۴۲ درصد، این کاهش به معنای افت واقعی قدرت خرید بوده و آمار رسمی ممکن است سطح واقعی هزینهها را کمتر نشان دهد.
در سطح جهانی، هزینههای نظامی به ۲۸۸۷ میلیارد دلار رسید که ۲.۹ درصد افزایش داشت و آمریکا، چین و روسیه در مجموع ۵۱ درصد آن را به خود اختصاص دادند.