آیدا برآسا، دانشجوی ۲۰ سالهای که ماموران پیکرش را ربودند
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، آیدا برآسا، ۲۰ ساله و دانشجوی رشته روانشناسی، ۱۹ دیماه با شلیک مستقیم سه گلوله به گردن و گلویش کشته شد. ماموران پیکر آیدا را ربودند و خانوادهاش پس از گذشت دو هفته توانستند پیکر او را در کهریزک شناسایی کنند. علاوه بر جای گلوله، آثار تعدادی بخیه روی شکم آیدا وجود داشت. خانواده برای تحویل پیکر وادار به پرداخت هزینه سنگین شدند و تحت فشار قرار گرفتند تا علت مرگ را کشته شدن در اعتراضها اعلام نکنند.
روزنامه تلگراف نوشت نهاد ناظر بر خیریهها در بریتانیا در حال بررسی برخی گزارشها درباره احتمال فعالیت دو موسسه خیریه در این کشور در راستای منافع جمهوری اسلامی است. بر اساس گزارشها، این دو موسسه به بستری برای فعالیت حامیان حکومت ایران تبدیل شدهاند.
تلگراف افزود این دو موسسه که دفتر آنها در لندن قرار دارد، با اتهام حمایت از چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی و گروه حماس روبهرو هستند.
طبق این گزارش، یکی از این دو خیریه «دارالحکمه» نام دارد و متهم است فردی را ترویج کرده که سابقه تمجید از علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، را در کارنامه دارد.
همچنین خیریه دیگری با نام «بنیاد اسلامی ابرار» متهم شده که تریبون خود را در اختیار یکی از حامیان «روز قدس» و حمله هفتم اکتبر به اسرائیل قرار داده است.
کمیسیون خیریه بریتانیا پیشتر با انتشار دستورالعملی جدید، به خیریهها هشدار داد در خصوص فعالیتهای مرتبط با جمهوری اسلامی با احتیاط عمل کنند. این نهاد همچنین تاکید کرد در صورت مشاهده هرگونه ارتباط با افراطگرایی یا تروریسم، وارد عمل خواهد شد.
در سالهای اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در بریتانیا، به نگرانیها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
شبکه البیسی جمعه چهارم اردیبهشت گزارش داد روند بهکارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه با شتابی قابل توجه در جریان است.
پیشتر در ۹ فروردین، تلگراف نوشت پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، از دفتر خود در لندن بهعنوان پوششی برای جذب مهره استفاده میکند.
حضور برجسته واعظ حامی خامنهای در موسسه دارالحکمه
به گزارش تلگراف، کمیسیون خیریه بریتانیا در حال بررسی گزارشهایی است که از احتمال نقض قوانین از سوی این دو خیریه حکایت دارند؛ زیرا اعطای تریبون به افرادی که «از تروریسم حمایت یا تمجید میکنند یا به خشونت و نفرت دامن میزنند»، تخلف محسوب میشود.
بر اساس شکایت رسیده به این کمیسیون، موسسه دارالحکمه «بهطور منظم» به احمد الوادعی، واعظ شیعه و از حامیان جمهوری اسلامی، تریبون میدهد. او در ماههای اخیر دستکم سه بار در برگزاری مراسم مذهبی این موسسه مشارکت داشته است.
همچنین، حضور او در تجمعات به نفع حکومت ایران، در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی، سر دادن شعار «زندهباد خامنهای» و شرکت در مراسم یادبود ابراهیم رئیسی مستند شده است.
الوادعی ۳۰ ساله در برخی مصاحبهها خود را «سرباز اسلام» معرفی کرده و گفته بدون جمهوری اسلامی، «هیچ مقاومتی وجود ندارد و فلسطینیها امروز زنده نخواهند ماند».
او در مصاحبه با تلگراف تایید کرد از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکند، اما گفت «افراطگرا» نیست.
طبق شکایت رسیده به کمیسیون خیریه بریتانیا، این نگرانی وجود دارد که برنامههای سخنرانی الوادعی در موسسه دارالحکمه به بستری برای تبلیغ حکومت ایران تبدیل شود.
این نخستین بار نیست که موضوع نفوذ جمهوری اسلامی در موسسات خیریه بریتانیا خبرساز میشود.
پیشتر در خرداد ۱۴۰۴، کمیسیون خیریه بریتانیا در بیانیهای «مرکز اسلامی انگلیس» در لندن، وابسته به دفتر علی خامنهای، را بهدلیل انتشار ویدیوهایی در «حمایت از پیامهای تروریستی و دعوت به نابودی اسرائیل» توبیخ کرد و خواستار اعمال نظارت بر فعالیتهای آنلاین و محدود کردن دعوت از سخنرانان در این مرکز شد.
بنیاد اسلامی ابرار و اتهام حمایت از یهودستیزی
تلگراف در ادامه گزارش داد شکایت دیگری علیه بنیاد اسلامی ابرار در کمیسیون امور خیریه بریتانیا به ثبت رسیده است.
بر پایه این شکایت، بنیاد ابرار در برنامههای خود از سخنرانانی دعوت کرده که پیشینهای از «طرح اظهارات یهودستیزانه، ترویج دیدگاههای افراطی یا حمایت از تروریسم» داشتهاند.
در یک مورد، این بنیاد ژوئن ۲۰۲۴ بهطور مشترک میزبان نشستی بود که بتول صبیتی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی، در آن حضور داشت. او پیشتر حمله هفتم اکتبر حماس را «انتقامی بیسابقه» توصیف کرده و از آن تمجید کرده بود.
صبیتی بهطور مستمر با روزنامه تهران تایمز و شبکه پرستیوی همکاری میکند.
او در جریان تظاهراتی در ماه مارس سال جاری، از روز قدس بهعنوان «چالشی جهانی علیه موجودیت اشغالگر اسرائیل» یاد کرد و افزود: «این موضوع به جبران بزرگترین ننگ تاریخ بازمیگردد.»
در واکنش به این گزارشها، سخنگوی کمیسیون امور خیریه بریتانیا تاکید کرد: «ما هرگونه ارتباط ادعایی میان یک نهاد خیریه و افراطگرایی یا تروریسم را با نهایت جدیت بررسی میکنیم. چنین ارتباطاتی نفرتانگیز است و اعتماد بنیادینی را که خیریهها بر آن استوار هستند، تضعیف میکند.»
در مرداد سال گذشته، سازمان پیشاهنگی بریتانیا برگزاری اردوی تابستانی کودکان را که با حمایت یک خیریه حامی رهبر جمهوری اسلامی برنامهریزی شده بود، بهدلیل «خطرات امنیتی» لغو کرد.
تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد که کلمه «جاویدنام» بر سنگ مزار شاهرخ همایونی نوجوان ۱۴ ساله املشی در آرامستان این شهر مخدوش شده است.
این نوجوان که تحت سرپرستی بهزیستی بود شامگاه ۱۸ دیماه با شلیک گلوله ماموران مجروح شد و بعد از ۱۰ روز بستری در بیمارستان و چند عمل جراحی جان باخت. پیکر او بعد از حدود ۴۰ روز در سردخانه پیدا شد و در سکوت و بیخبری به خاک سپرده شد.
شاهرخ همایونی به همراه برادر ۱۱ سالهاش شادمهر به دلیل شرایط نامناسب خانوادگی تحت سرپرستی سازمان بهزیستی در رشت بودند. شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتند که برادر کوچکتر او در مراسم خاکسپاری شاهرخ به شدت بیتابی میکرد.
بنا بر اطلاعات رسیده، حامی مالی شاهرخ حدود ۴۰ روز پس از کشته شدن او برای تبریک تولدش با او تماس گرفت و پس از بیپاسخ ماندن تماساش پیگیر وضعیت او از بهزیستی شد. پیگیریهای او در نهایت منجر به پیدا کردن پیکر این نوجوان در سردخانهای در رشت شد.
به گفته منابع، نیروهای امنیتی از تحویل پیکر شاهرخ به بستگان و آشنایان خودداری کرده و شرط دفن شبانه را مطرح کردند. پیکر او به صورت شبانه بدون حضور دوستان و اقوام در آرامستان املش به خاک سپرده شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده آمریکا، گفت مقامها معتقدند فرد مظنون در حادثه تیراندازی به تنهایی عمل کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده آمریکا، گفت مقامها معتقدند فرد مظنون در حادثه تیراندازی به تنهایی عمل کرده است.
او در توصیف آنچه هنگام شلیک گلوله از ذهنش گذشت، گفت ابتدا تصور کرده صدای افتادن یک سینی را شنیده و این صدا «بسیار دور» به نظر میرسیده است. با این حال، به گفته ترامپ، بانوی اول «کاملاً آگاه» بوده که تیراندازی رخ داده است.
ترامپ با اشاره به واکنش همسرش گفت او به وی گفته است «این صدای بدی است» و افزود: «فکر میکنم او فوراً فهمید چه اتفاقی افتاده است.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت انگیزه تیرانداز هنوز مشخص نیست، اما افزود «او مردی بود که وقتی روی زمین افتاد، بسیار شرور به نظر میرسید.»
ترامپ در ادامه به خبرنگاری دیگر گفت درباره ترورهای سیاسی مطالعه کرده و افزود: «تاثیرگذارترین افراد، کسانی که بیشترین کار را انجام میدهند، همانهایی هستند که هدف قرار میگیرند.» او با اشاره به نامهایی چون آبراهام لینکلن، گفت افرادی که هدف سوءقصد قرار گرفتهاند، اغلب چهرههای بسیار تاثیرگذار بودهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده آمریکا، درباره تیراندازی در ضیافت خبرنگاران کاخ سفید گفت این رویداد بسیار غیرمنتظره بود، اما سرویس مخفی و نیروهای انتظامی «به شکلی باورنکردنی» واکنش نشان دادند. او تاکید کرد این مراسم به آزادی بیان و قانون اساسی اختصاص داشت و حادثه رخداده موجب اتحاد حاضران شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده آمریکا، درباره تیراندازی در ضیافت خبرنگاران کاخ سفید گفت این رویداد بسیار غیرمنتظره بود، اما سرویس مخفی و نیروهای انتظامی «به شکلی باورنکردنی» واکنش نشان دادند. او تاکید کرد این مراسم به آزادی بیان و قانون اساسی اختصاص داشت و حادثه رخداده موجب اتحاد حاضران شد.
ترامپ اعلام کرد مردی مسلح به چندین سلاح به ایست بازرسی امنیتی حمله کرد و به گفته او «به قانون اساسی» یورش برد، اما به سرعت توسط مأموران سرویس مخفی زمینگیر شد. او گفت برای شفافیت دستور انتشار ویدیوی این حادثه را صادر کرده تا هم خشونت مهاجم و هم سرعت عمل نیروهای امنیتی مشخص شود.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت یک مأمور سرویس مخفی از فاصلهای نزدیک با سلاحی قدرتمند هدف قرار گرفت، اما جلیقه ضدگلوله جان او را نجات داد و حالش خوب است.
ترامپ افزود این نخستین بار در دو سال گذشته نیست که یک جمهوریخواه هدف سوءقصد قرار میگیرد و به حوادث باتلر در پنسیلوانیا و پالم بیچ در فلوریدا اشاره کرد. او از آمریکاییها خواست اختلافات سیاسی را مسالمتآمیز حل کنند و گفت این مراسم دوباره برگزار خواهد شد.
به نوشته فاکسنیوز، لغو مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در اسلامآباد در پی آنچه «اختلاف و سردرگمی» در حاکمیت ایران خوانده شد، بحثها درباره فروپاشی دوگانه «میانهرو- تندرو» را تشدید کرده است؛ هرچند برخی کارشناسان این شکاف را بیشتر تاکتیکی میدانند تا واقعی.
به گزارش فاکسنیوز، چند روز پس از آنکه مقامهای جمهوری اسلامی تلاش کردند تصویری از انسجام داخلی ارائه دهند، دونالد ترامپ مذاکرات برنامهریزیشده با حکومت ایران در اسلامآباد را لغو کرد و دلیل آن را «اختلافات داخلی و سردرگمی در رهبری» عنوان کرد.
ترامپ در پیامی اعلام کرد که «هیچکس در ایران نمیداند چه کسی مسئول است» و تاکید کرد ایالات متحده در موقعیت برتر قرار دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که به گفته تحلیلگران، نشانههایی از تضعیف روایت سنتی وجود دارد که بر وجود دو جناح «میانهرو» و «تندرو» در ساختار قدرت ایران تاکید میکرد.
بر اساس این گزارش، برخی کارشناسان ایرانی-آمریکایی معتقدند تحولات اخیر نشان میدهد تاکتیک «پلیس خوب، پلیس بد» - که جمهوری اسلامی برای کسب امتیازات در مذاکرات هستهای به کار میبرد - کارآیی خود را از دست داده است. به گفته آنها، مقامهای ایرانی در گذشته با ارائه چهرههای بهظاهر میانهرو در مذاکرات، تلاش میکردند غرب را به دادن امتیاز ترغیب کنند.
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی این تحلیل را رد کردهاند. مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به این ادعاها اعلام کرد که «وحدت داخلی» تقویت شده و در مقابل، «شکاف در جبهه دشمن» ایجاد شده است.
فاکسنیوز در ادامه به نقل از مریم معمارصادقی، پژوهشگر ارشد، مینویسد که جمهوری اسلامی طی دههها از «میانهروها» بهعنوان پوششی برای پیشبرد سیاستهای خود استفاده کرده است. او تاکید کرد این رویکرد با هدف گرفتن امتیازات بیشتر از غرب طراحی شده بود.
با این حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که اختلافات درون حاکمیت ایران واقعی است، اما ماهیتی محدود دارد. نوید محبی، تحلیلگر، در این گزارش تاکید میکند که اختلافات میان جناحهای مختلف بیشتر بر سر تاکتیکهاست، نه بر سر اصول. به گفته او، تصمیمگیریهای کلیدی همواره در اختیار رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بوده است.
محبی همچنین گفت تجربههای گذشته نشان میدهد تفاوتی اساسی میان دولتهای موسوم به «میانهرو» و «تندرو» در نحوه برخورد با اعتراضات و مخالفان وجود نداشته است. او به سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در دوره حسن روحانی و وقایع دی ماه ۱۴۰۴ اشاره کرد که به گفته او نشاندهنده تداوم الگوی سرکوب در همه دولتهاست.
در همین حال، یک مقام منطقهای به فاکسنیوز گفته است که شکاف میان میانهروها و تندروها در ایران وجود دارد، اما این شکاف به تغییرات عملی منجر نشده است. او با اشاره به عملکرد مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی ایران، گفت او حتی نتوانسته وعدههای خود در زمینه آزادی اینترنت را عملی کند.
به گفته این مقام، در روند مذاکرات نیز اغلب از همین تقسیمبندی استفاده میشود: «میانهروها برای پیشبرد توافق وارد عمل میشوند و سپس تندروها همان امتیازات را مورد انتقاد قرار میدهند.»
در ادامه این گزارش، لادن بازرگان، فعال سیاسی، تاکید میکند آنچه اکنون مشاهده میشود نه از بین رفتن شکافها، بلکه آشکار شدن ماهیت واقعی آنهاست. به گفته او، چهرههای مختلف در ساختار قدرت ایران، با وجود تفاوتهای ظاهری، در چارچوبی مشترک عمل میکنند.
او افزود: «همه این افراد به حفظ نظام، گسترش نفوذ منطقهای و تقابل با آنچه ‘دشمن’ خوانده میشود متعهد هستند.»
گزارش فاکسنیوز نشان میدهد که در حالی که برخی تحلیلگران از فروپاشی روایت «میانهرو-تندرو» سخن میگویند، دیگران بر این باورند که این شکاف همچنان وجود دارد، اما بیش از آنکه نشاندهنده اختلافات بنیادین باشد، ابزاری تاکتیکی در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است.