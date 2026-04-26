تانکر ترکرز: محموله ۳۸۰ میلیون دلار نفت توقیفشده ایران احتمالا به سمت آمریکا میرود
شرکت تانکر ترکرز که نفتکشها را در آبهای بینالمللی ردیابی میکند، اعلام کرد گارد ساحلی آمریکا حدود ۳۸۰ میلیون دلار نفت خام ایران را در اقیانوس هند توقیف کرده و به نظر میرسد این محمولهها به سمت آمریکا در حرکت هستند. این شرکت جزئیات بیشتری درباره این محمولهها منتشر نکرده است.
در همین حال، فرماندهی مرکزی آمریکا روز شنبه اعلام کرد از زمان آغاز اجرای محاصره بنادر ایران، نیروهای این فرماندهی موفق شدهاند مسیر ۳۷ کشتی را تغییر دهند و بر تعهد کامل خود برای اجرای تحریمهای اعمالشده علیه حکومت ایران تاکید کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت که جنگ علیه جمهوری اسلامی خیلی زود به پایان میرسد و ایالات متحده «پیروزی بزرگی» به دست خواهد آورد.
او تاکید کرد باید از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای جلوگیری شود، زیرا در غیر این صورت «کل جهان در خطر خواهد بود».
دونالد ترامپ افزود در صورت دستیابی ایران به چنین سلاحی، اسرائیل ظرف چند دقیقه نابود میشود و به همین دلیل نمیتوان اجازه داد تهران به توانمندی هستهای نظامی برسد.
رییسجمهوری آمریکا گفت جلوگیری از این روند اقدامی بود که به گفته او روسایجمهوری پیشین باید سالها پیش انجام میدادند. او افزود این موضوع «۴۰ یا ۴۷ سال» ادامه داشته و هیچکس درباره آن اقدامی نکرده است.
دونالد ترامپ گفت ایالات متحده ناچار بود مسیر را تغییر دهد و مانع این اتفاق شود و تاکید کرد: «ما کار بزرگی انجام دادهایم.»
روزنامه تلگراف نوشت نهاد ناظر بر خیریهها در بریتانیا در حال بررسی برخی گزارشها درباره احتمال فعالیت دو موسسه خیریه در این کشور در راستای منافع جمهوری اسلامی است. بر اساس گزارشها، این دو موسسه به بستری برای فعالیت حامیان حکومت ایران تبدیل شدهاند.
تلگراف افزود این دو موسسه که دفتر آنها در لندن قرار دارد، با اتهام حمایت از چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی و گروه حماس روبهرو هستند.
طبق این گزارش، یکی از این دو خیریه «دارالحکمه» نام دارد و متهم است فردی را ترویج کرده که سابقه تمجید از علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، را در کارنامه دارد.
همچنین خیریه دیگری با نام «بنیاد اسلامی ابرار» متهم شده که تریبون خود را در اختیار یکی از حامیان «روز قدس» و حمله هفتم اکتبر به اسرائیل قرار داده است.
کمیسیون خیریه بریتانیا پیشتر با انتشار دستورالعملی جدید، به خیریهها هشدار داد در خصوص فعالیتهای مرتبط با جمهوری اسلامی با احتیاط عمل کنند. این نهاد همچنین تاکید کرد در صورت مشاهده هرگونه ارتباط با افراطگرایی یا تروریسم، وارد عمل خواهد شد.
در سالهای اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در بریتانیا، به نگرانیها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
شبکه البیسی جمعه چهارم اردیبهشت گزارش داد روند بهکارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه با شتابی قابل توجه در جریان است.
پیشتر در ۹ فروردین، تلگراف نوشت پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، از دفتر خود در لندن بهعنوان پوششی برای جذب مهره استفاده میکند.
به گزارش تلگراف، کمیسیون خیریه بریتانیا در حال بررسی گزارشهایی است که از احتمال نقض قوانین از سوی این دو خیریه حکایت دارند؛ زیرا اعطای تریبون به افرادی که «از تروریسم حمایت یا تمجید میکنند یا به خشونت و نفرت دامن میزنند»، تخلف محسوب میشود.
بر اساس شکایت رسیده به این کمیسیون، موسسه دارالحکمه «بهطور منظم» به احمد الوادعی، واعظ شیعه و از حامیان جمهوری اسلامی، تریبون میدهد. او در ماههای اخیر دستکم سه بار در برگزاری مراسم مذهبی این موسسه مشارکت داشته است.
همچنین، حضور او در تجمعات به نفع حکومت ایران، در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی، سر دادن شعار «زندهباد خامنهای» و شرکت در مراسم یادبود ابراهیم رئیسی مستند شده است.
الوادعی ۳۰ ساله در برخی مصاحبهها خود را «سرباز اسلام» معرفی کرده و گفته بدون جمهوری اسلامی، «هیچ مقاومتی وجود ندارد و فلسطینیها امروز زنده نخواهند ماند».
او در مصاحبه با تلگراف تایید کرد از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکند، اما گفت «افراطگرا» نیست.
طبق شکایت رسیده به کمیسیون خیریه بریتانیا، این نگرانی وجود دارد که برنامههای سخنرانی الوادعی در موسسه دارالحکمه به بستری برای تبلیغ حکومت ایران تبدیل شود.
این نخستین بار نیست که موضوع نفوذ جمهوری اسلامی در موسسات خیریه بریتانیا خبرساز میشود.
پیشتر در خرداد ۱۴۰۴، کمیسیون خیریه بریتانیا در بیانیهای «مرکز اسلامی انگلیس» در لندن، وابسته به دفتر علی خامنهای، را بهدلیل انتشار ویدیوهایی در «حمایت از پیامهای تروریستی و دعوت به نابودی اسرائیل» توبیخ کرد و خواستار اعمال نظارت بر فعالیتهای آنلاین و محدود کردن دعوت از سخنرانان در این مرکز شد.
تلگراف در ادامه گزارش داد شکایت دیگری علیه بنیاد اسلامی ابرار در کمیسیون امور خیریه بریتانیا به ثبت رسیده است.
بر پایه این شکایت، بنیاد ابرار در برنامههای خود از سخنرانانی دعوت کرده که پیشینهای از «طرح اظهارات یهودستیزانه، ترویج دیدگاههای افراطی یا حمایت از تروریسم» داشتهاند.
در یک مورد، این بنیاد ژوئن ۲۰۲۴ بهطور مشترک میزبان نشستی بود که بتول صبیتی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی، در آن حضور داشت. او پیشتر حمله هفتم اکتبر حماس را «انتقامی بیسابقه» توصیف کرده و از آن تمجید کرده بود.
صبیتی بهطور مستمر با روزنامه تهران تایمز و شبکه پرستیوی همکاری میکند.
او در جریان تظاهراتی در ماه مارس سال جاری، از روز قدس بهعنوان «چالشی جهانی علیه موجودیت اشغالگر اسرائیل» یاد کرد و افزود: «این موضوع به جبران بزرگترین ننگ تاریخ بازمیگردد.»
در واکنش به این گزارشها، سخنگوی کمیسیون امور خیریه بریتانیا تاکید کرد: «ما هرگونه ارتباط ادعایی میان یک نهاد خیریه و افراطگرایی یا تروریسم را با نهایت جدیت بررسی میکنیم. چنین ارتباطاتی نفرتانگیز است و اعتماد بنیادینی را که خیریهها بر آن استوار هستند، تضعیف میکند.»
در مرداد سال گذشته، سازمان پیشاهنگی بریتانیا برگزاری اردوی تابستانی کودکان را که با حمایت یک خیریه حامی رهبر جمهوری اسلامی برنامهریزی شده بود، بهدلیل «خطرات امنیتی» لغو کرد.
تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد که کلمه «جاویدنام» بر سنگ مزار شاهرخ همایونی نوجوان ۱۴ ساله املشی در آرامستان این شهر مخدوش شده است.
این نوجوان که تحت سرپرستی بهزیستی بود شامگاه ۱۸ دیماه با شلیک گلوله ماموران مجروح شد و بعد از ۱۰ روز بستری در بیمارستان و چند عمل جراحی جان باخت. پیکر او بعد از حدود ۴۰ روز در سردخانه پیدا شد و در سکوت و بیخبری به خاک سپرده شد.
شاهرخ همایونی به همراه برادر ۱۱ سالهاش شادمهر به دلیل شرایط نامناسب خانوادگی تحت سرپرستی سازمان بهزیستی در رشت بودند. شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتند که برادر کوچکتر او در مراسم خاکسپاری شاهرخ به شدت بیتابی میکرد.
بنا بر اطلاعات رسیده، حامی مالی شاهرخ حدود ۴۰ روز پس از کشته شدن او برای تبریک تولدش با او تماس گرفت و پس از بیپاسخ ماندن تماساش پیگیر وضعیت او از بهزیستی شد. پیگیریهای او در نهایت منجر به پیدا کردن پیکر این نوجوان در سردخانهای در رشت شد.
به گفته منابع، نیروهای امنیتی از تحویل پیکر شاهرخ به بستگان و آشنایان خودداری کرده و شرط دفن شبانه را مطرح کردند. پیکر او به صورت شبانه بدون حضور دوستان و اقوام در آرامستان املش به خاک سپرده شد.
ترامپ گفت مقامها معتقدند مظنون تیراندازی بهتنهایی عمل کرده است. او گفت ابتدا صدای شلیک را با افتادن سینی اشتباه گرفت، اما بانوی اول فوراً متوجه تیراندازی شد. ترامپ انگیزه مهاجم را نامشخص دانست و افزود افراد تأثیرگذار بیشتر هدف سوءقصد قرار میگیرند و به آبراهام لینکلن اشاره کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده آمریکا، گفت مقامها معتقدند فرد مظنون در حادثه تیراندازی به تنهایی عمل کرده است.
او در توصیف آنچه هنگام شلیک گلوله از ذهنش گذشت، گفت ابتدا تصور کرده صدای افتادن یک سینی را شنیده و این صدا «بسیار دور» به نظر میرسیده است. با این حال، به گفته ترامپ، بانوی اول «کاملاً آگاه» بوده که تیراندازی رخ داده است.
ترامپ با اشاره به واکنش همسرش گفت او به وی گفته است «این صدای بدی است» و افزود: «فکر میکنم او فوراً فهمید چه اتفاقی افتاده است.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت انگیزه تیرانداز هنوز مشخص نیست، اما افزود «او مردی بود که وقتی روی زمین افتاد، بسیار شرور به نظر میرسید.»
ترامپ در ادامه به خبرنگاری دیگر گفت درباره ترورهای سیاسی مطالعه کرده و افزود: «تاثیرگذارترین افراد، کسانی که بیشترین کار را انجام میدهند، همانهایی هستند که هدف قرار میگیرند.» او با اشاره به نامهایی چون آبراهام لینکلن، گفت افرادی که هدف سوءقصد قرار گرفتهاند، اغلب چهرههای بسیار تاثیرگذار بودهاند.