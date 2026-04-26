تلگراف افزود این دو موسسه که دفتر آن‌ها در لندن قرار دارد، با اتهام حمایت از چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی و گروه حماس روبه‌رو هستند.

طبق این گزارش، یکی از این دو خیریه «دارالحکمه» نام دارد و متهم است فردی را ترویج کرده که سابقه تمجید از علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، را در کارنامه دارد.

همچنین خیریه دیگری با نام «بنیاد اسلامی ابرار» متهم شده که تریبون خود را در اختیار یکی از حامیان «روز قدس» و حمله هفتم اکتبر به اسرائیل قرار داده است.

کمیسیون خیریه‌ بریتانیا پیش‌تر با انتشار دستورالعملی جدید، به خیریه‌ها هشدار داد در خصوص فعالیت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی با احتیاط عمل کنند. این نهاد همچنین تاکید کرد در صورت مشاهده هرگونه ارتباط با افراط‌گرایی یا تروریسم، وارد عمل خواهد شد.

در سال‌های اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا ، به‌ویژه در بریتانیا ، به نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.

شبکه ال‌بی‌سی جمعه چهارم اردیبهشت گزارش داد روند به‌کارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه با شتابی قابل‌ توجه در جریان است.

پیش‌تر در ۹ فروردین، تلگراف نوشت پرس‌تی‌وی، شبکه خبری انگلیسی‌زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، از دفتر خود در لندن به‌عنوان پوششی برای جذب مهره استفاده می‌کند.

حضور برجسته واعظ حامی خامنه‌ای در موسسه دارالحکمه

به گزارش تلگراف، کمیسیون خیریه‌ بریتانیا در حال بررسی گزارش‌هایی است که از احتمال نقض قوانین از سوی این دو خیریه حکایت دارند؛ زیرا اعطای تریبون به افرادی که «از تروریسم حمایت یا تمجید می‌کنند یا به خشونت و نفرت دامن می‌زنند»، تخلف محسوب می‌شود.

بر اساس شکایت رسیده به این کمیسیون، موسسه دارالحکمه «به‌طور منظم» به احمد الوادعی، واعظ شیعه و از حامیان جمهوری اسلامی، تریبون می‌دهد. او در ماه‌های اخیر دست‌کم سه بار در برگزاری مراسم مذهبی این موسسه مشارکت داشته است.

همچنین، حضور او در تجمعات به نفع حکومت ایران، در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی، سر دادن شعار «زنده‌باد خامنه‌ای» و شرکت در مراسم یادبود ابراهیم رئیسی مستند شده است.

الوادعی ۳۰ ساله در برخی مصاحبه‌ها خود را «سرباز اسلام» معرفی کرده و گفته بدون جمهوری اسلامی، «هیچ مقاومتی وجود ندارد و فلسطینی‌ها امروز زنده نخواهند ماند».

او در مصاحبه با تلگراف تایید کرد از جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کند، اما گفت «افراط‌گرا» نیست.

طبق شکایت رسیده به کمیسیون خیریه بریتانیا، این نگرانی وجود دارد که برنامه‌های سخنرانی الوادعی در موسسه دارالحکمه به بستری برای تبلیغ حکومت ایران تبدیل شود.

این نخستین بار نیست که موضوع نفوذ جمهوری اسلامی در موسسات خیریه بریتانیا خبرساز می‌شود .

پیش‌تر در خرداد ۱۴۰۴، کمیسیون خیریه بریتانیا در بیانیه‌ای «مرکز اسلامی انگلیس» در لندن، وابسته به دفتر علی خامنه‌ای، را به‌دلیل انتشار ویدیوهایی در «حمایت از پیام‌های تروریستی و دعوت به نابودی اسرائیل» توبیخ کرد و خواستار اعمال نظارت بر فعالیت‌های آنلاین و محدود کردن دعوت از سخنرانان در این مرکز شد.

بنیاد اسلامی ابرار و اتهام حمایت از یهودستیزی

تلگراف در ادامه گزارش داد شکایت دیگری علیه بنیاد اسلامی ابرار در کمیسیون امور خیریه بریتانیا به ثبت رسیده است.

بر پایه این شکایت، بنیاد ابرار در برنامه‌های خود از سخنرانانی دعوت کرده که پیشینه‌ای از «طرح اظهارات یهودستیزانه، ترویج دیدگاه‌های افراطی یا حمایت از تروریسم» داشته‌اند.

در یک مورد، این بنیاد ژوئن ۲۰۲۴ به‌طور مشترک میزبان نشستی بود که بتول صبیتی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی، در آن حضور داشت. او پیش‌تر حمله هفتم اکتبر حماس را «انتقامی بی‌سابقه» توصیف کرده و از آن تمجید کرده بود.

‫صبیتی به‌طور مستمر با روزنامه تهران تایمز و شبکه پرس‌تی‌وی همکاری می‌کند.

او در جریان تظاهراتی در ماه مارس سال جاری، از روز قدس به‌عنوان «چالشی جهانی علیه موجودیت اشغالگر اسرائیل» یاد کرد و افزود: «این موضوع به جبران بزرگ‌ترین ننگ تاریخ بازمی‌گردد.»

در واکنش به این گزارش‌ها، سخنگوی کمیسیون امور خیریه بریتانیا تاکید کرد: «ما هرگونه ارتباط ادعایی میان یک نهاد خیریه و افراط‌گرایی یا تروریسم را با نهایت جدیت بررسی می‌کنیم. چنین ارتباطاتی نفرت‌انگیز است و اعتماد بنیادینی را که خیریه‌ها بر آن استوار هستند، تضعیف می‌کند.»

در مرداد سال گذشته، سازمان پیشاهنگی بریتانیا برگزاری اردوی تابستانی کودکان را که با حمایت یک خیریه حامی رهبر جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شده بود، به‌دلیل «خطرات امنیتی» لغو کرد .