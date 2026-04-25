موسسه مطالعات جنگ در مورد تقابل جناح‌های سیاسی در جمهوری اسلامی نوشت احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، و حلقه نزدیکانش بارها تلاش‌های محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات، که آنها را «عملگرا» توصیف کرده، برای «سوق دادن رژیم به سمت اتخاذ یک موضع انعطاف‌پذیرتر در مذاکرات، خنثی کرده‌اند.»

پیش‌تر ایران‌اینترنشنال بر اساس اطلاعات دریافتی خبر داد که قالیباف، سرپرست هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی با هیات آمریکایی در اسلام‌آباد، از عضویت در این هیات و ریاست آن کناره‌ گرفته است.

بر اساس این اطلاعات، احتمال جایگزینی سعید جلیلی به جای قالیباف در صدر هیات مذاکره‌کننده مطرح شده است.

موسسه مطالعات جنگ در این مورد نوشت به نظر می‌رسد وحیدی در این نبرد قدرت داخلی پیروز شده است و احتمالاً رویکرد رژیم نسبت به مذاکرات و جنگ را با موضعی حداکثری و سازش‌ناپذیر شکل خواهد داد.

به نوشته این موسسه، مقامات «عملگرا» ممکن است همچنان از رویکردی انعطاف‌پذیرتر حمایت کنند، اما بعید است تلاش‌های آنها در کوتاه‌مدت به طور معناداری تصمیم‌گیری‌های رژیم را شکل دهد.

این تحلیل اشاره می‌کند که «پیروزی آشکار» وحیدی احتمالاً پیامدهای قابل توجهی برای مذاکرات احتمالی آینده ایالات متحده و جمهوری اسلامی خواهد داشت و می‌گوید وحیدی همچنین تمایل بیشتری نسبت به مقامات به‌اصطلاح «عملگرا» برای پذیرش خطر درگیری مجدد با ایالات متحده نشان داده است.

این اولین بار نیست که گزارش‌هایی از اختلاف در جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران منتشر می‌شود.

پیش‌تر نیز گزارش‌های اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از تعمیق بی‌سابقه شکاف در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی بود که از جمله به تداوم منازعات و رویارویی آشکار پزشکیان، و فرماندهان ارشد سپاه انجامیده است.