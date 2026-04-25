پاتریک پویانه، در واکنش به تنش‌ها در تنگه هرمز خواستار تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تامین انرژی شد و به‌ویژه بر لزوم سرمایه‌گذاری‌های جدید در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از جمله خطوط لوله نفت، تاکید کرد.

او با اشاره به انسداد تنگه هرمز گفت که «کنار گذاشتن نفت ارزان‌قیمت خلیج فارس دشوار خواهد بود» و خواستار ایجاد مسیرهای جایگزین برای این شریان حیاتی انرژی شد.

پویانه در سخنرانی خود در کنفرانس سیاست جهانی که به‌وسیله موسسه فرانسوی روابط بین‌الملل در شانتیی، نزدیک پاریس، برگزار شد، گفت: «آنچه مسلم است - و ما در این زمینه عملکرد خوبی نداشته‌ایم - این است که اگر در خاورمیانه سرمایه‌گذاری می‌کنیم، باید در تاب‌آوری این سیستم نیز سرمایه‌گذاری کنیم.»

به گفته او، اینکه امروز مسیرهای خروجی کافی از تنگه هرمز وجود ندارد، یک مشکل اساسی است: «ما باید تاب‌آوری را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری در نظر بگیریم؛ احتمالا با ایجاد خطوط لوله جدید برای شکل‌دهی یک شبکه از خطوط لوله.»

با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و اختلال در مسیرهای حیاتی کشتیرانی، جریان تجارت در خاورمیانه با فشار فزاینده‌ای مواجه شده و نگرانی‌ها درباره تاثیر این وضعیت بر زنجیره‌های تامین جهانی افزایش یافته است .

به گزارش گلف‌نیوز، تحلیل جدید موسسه حسابرسی پی‌دبلیو‌سی (PwC) نشان می‌دهد حدود یک‌پنجم سوخت جت و گاز طبیعی مایع جهان، به همراه حجم قابل توجهی از آمونیاک، گوگرد و آلومینیوم از مسیر تنگه هرمز عبور می‌کند. موضوعی که هرگونه اختلال در آن را به یک شوک جهانی تبدیل می‌کند.

اختلال اخیر که در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بسته شدن حریم هوایی رخ داده، نسبت به بحران‌های قبلی زنجیره تامین، «پیچیده‌تر و گسترده‌تر» ارزیابی شده است.

پویانه گفت: «اکنون تمام مازاد ذخایر را مصرف کرده‌ایم. اگر این وضعیت دو یا سه ماه دیگر ادامه پیدا کند، وارد دوره‌ای از کمبود انرژی خواهیم شد؛ مشابه آنچه برخی کشورهای آسیایی هم‌اکنون تجربه می‌کنند.»

او تاکید کرد: «کمبود هنوز در حوزه آتلانتیک مشاهده نمی‌شود اما نمی‌توان بدون پیامدهای جدی اجازه داد ۲۰ درصد از ذخایر جهانی نفت و گاز غیرقابل دسترس باقی بماند. همه‌چیز به مدت زمان بستگی دارد و حل مشکل تنگه هرمز یک مساله حیاتی است.»

پویانه همچنین یادآوری کرد که شرکتش در پی این جنگ «۱۵ درصد از تولید خود در خاورمیانه را از دست داده» است.

اتحادیه اروپا و بررسی کمک به زیرساخت‌های انرژی خاورمیانه برای دور زدن مناطق درگیری

اورزولا فون‌ در لاین، رییس کمیسیون اروپا، چهارم اردیبهشت گفت اتحادیه اروپا آماده است با کشورهای حوزه خلیج فارس برای اجرای پروژه‌های جدید انتقال انرژی به بازارهای جهانی همکاری کند. پروژه‌هایی که در معرض جنگ یا تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار نگیرند.

او در یک نشست خبری در پایان جلسه غیررسمی رهبران اتحادیه اروپا در نیکوزیا، پایتخت قبرس، گفت: «رویدادهای ماه گذشته درس سختی به ما داد. امنیت ما فقط به هم مرتبط نیست، بلکه به‌طور ذاتی به هم گره خورده است. به عنوان مثال، تهدید علیه یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، تهدیدی برای یک کارخانه در بلژیک است.»

فون‌ در لاین افزود: «ما همچنین آماده‌ایم با کشورهای خلیج فارس همکاری کنیم تا زیرساخت‌های صادراتی از اتکای صرف به گلوگاه تنگه هرمز رها شوند.»

او همچنین پیشنهاد داد اتحادیه اروپا در بازسازی زیرساخت‌های انرژی آسیب‌دیده در جریان جنگ در کشورهای خلیج فارس کمک کند.

استقرار واحدهای دریایی آلمان برای شرکت در یک «ماموریت احتمالی» در مدیترانه

بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، از استقرار واحدهای دریایی در مدیترانه برای آمادگی به‌منظور مشارکت احتمالی در تامین امنیت تنگه هرمز خبر داد.

حدودا یک هفته پیش، ۳۰ فروردین، پیستوریوس از آماده شدن برای یک ماموریت احتمالی خبر داده بود.

اظهارات او پس از آن بیان شد که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت چنین ماموریتی به یک مبنای حقوقی مانند قطعنامه شورای امنیت و تایید دولت و پارلمان آلمان نیاز دارد.