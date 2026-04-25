اعتراف یک نماینده مجلس به قطع اینترنت از سوی جمهوری اسلامی برای «کنترل روایت»
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت جمهوری اسلامی در مقطع جنگ به این نتیجه رسید که روایتها را کنترل کند و اینترنت را برای برخی گروهها مانند خبرنگاران، دانشگاهیان و نمایندگان مجلس باز گذاشت تا برای مخاطبان خارجی محتوا تولید کنند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی نیز پیشتر گفته بود کسانی حق استفاده از اینترنت را دارند که روایت مورد تایید حکومت را منتشر کردند.
اکنون ۵۷ روز است که جمهوری اسلامی دسترسی مردم ایران را به اینترنت قطع کرده است.
تنها تعداد معدودی از کاربران مورد تایید جمهوری اسلامی در شبکههای مجازی حضور دارند و روایتهای ضد جنگ را منتشر میکنند.
خبرگزاری ایسنا گزارش داد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی پس از بازگشایی آسمان ایران به مدینه و استانبول پرواز داشته است.
آسمان ایران پس از آغاز جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴ بسته بود که در هفته اخیر، اخباری از بازگشایی بخشهایی از آن منتشر شد.
در همین حال شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی اعلام کرد قرار است در روزهای آینده نیز پروازهای برنامهای این ایرلاین به باکو، نجف، بغداد و دوحه نیز از سر گرفته شود. این شرکت اعلام کرد نخستین پرواز برنامهای تهران–مشهد–تهران پس از وقفه ۵۶ روزه، شنبه انجام شده است.
پویانه در سخنرانی خود در کنفرانس سیاست جهانی که بهوسیله موسسه فرانسوی روابط بینالملل در شانتیی، نزدیک پاریس، برگزار شد، گفت: «آنچه مسلم است - و ما در این زمینه عملکرد خوبی نداشتهایم - این است که اگر در خاورمیانه سرمایهگذاری میکنیم، باید در تابآوری این سیستم نیز سرمایهگذاری کنیم.»
به گفته او، اینکه امروز مسیرهای خروجی کافی از تنگه هرمز وجود ندارد، یک مشکل اساسی است: «ما باید تابآوری را بهعنوان یک سرمایهگذاری در نظر بگیریم؛ احتمالا با ایجاد خطوط لوله جدید برای شکلدهی یک شبکه از خطوط لوله.»
با تشدید تنشهای ژئوپلیتیک و اختلال در مسیرهای حیاتی کشتیرانی، جریان تجارت در خاورمیانه با فشار فزایندهای مواجه شده و نگرانیها درباره تاثیر این وضعیت بر زنجیرههای تامین جهانی افزایش یافته است.
به گزارش گلفنیوز، تحلیل جدید موسسه حسابرسی پیدبلیوسی (PwC) نشان میدهد حدود یکپنجم سوخت جت و گاز طبیعی مایع جهان، به همراه حجم قابل توجهی از آمونیاک، گوگرد و آلومینیوم از مسیر تنگه هرمز عبور میکند. موضوعی که هرگونه اختلال در آن را به یک شوک جهانی تبدیل میکند.
اختلال اخیر که در پی تشدید تنشهای منطقهای و بسته شدن حریم هوایی رخ داده، نسبت به بحرانهای قبلی زنجیره تامین، «پیچیدهتر و گستردهتر» ارزیابی شده است.
پویانه گفت: «اکنون تمام مازاد ذخایر را مصرف کردهایم. اگر این وضعیت دو یا سه ماه دیگر ادامه پیدا کند، وارد دورهای از کمبود انرژی خواهیم شد؛ مشابه آنچه برخی کشورهای آسیایی هماکنون تجربه میکنند.»
او تاکید کرد: «کمبود هنوز در حوزه آتلانتیک مشاهده نمیشود اما نمیتوان بدون پیامدهای جدی اجازه داد ۲۰ درصد از ذخایر جهانی نفت و گاز غیرقابل دسترس باقی بماند. همهچیز به مدت زمان بستگی دارد و حل مشکل تنگه هرمز یک مساله حیاتی است.»
پویانه همچنین یادآوری کرد که شرکتش در پی این جنگ «۱۵ درصد از تولید خود در خاورمیانه را از دست داده» است.
اتحادیه اروپا و بررسی کمک به زیرساختهای انرژی خاورمیانه برای دور زدن مناطق درگیری
اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، چهارم اردیبهشت گفت اتحادیه اروپا آماده است با کشورهای حوزه خلیج فارس برای اجرای پروژههای جدید انتقال انرژی به بازارهای جهانی همکاری کند. پروژههایی که در معرض جنگ یا تنشهای ژئوپلیتیکی قرار نگیرند.
او در یک نشست خبری در پایان جلسه غیررسمی رهبران اتحادیه اروپا در نیکوزیا، پایتخت قبرس، گفت: «رویدادهای ماه گذشته درس سختی به ما داد. امنیت ما فقط به هم مرتبط نیست، بلکه بهطور ذاتی به هم گره خورده است. به عنوان مثال، تهدید علیه یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، تهدیدی برای یک کارخانه در بلژیک است.»
فون در لاین افزود: «ما همچنین آمادهایم با کشورهای خلیج فارس همکاری کنیم تا زیرساختهای صادراتی از اتکای صرف به گلوگاه تنگه هرمز رها شوند.»
او همچنین پیشنهاد داد اتحادیه اروپا در بازسازی زیرساختهای انرژی آسیبدیده در جریان جنگ در کشورهای خلیج فارس کمک کند.
وبسایت نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالهای اینترنتی در جهان، صبح شنبه، پنجم اردیبهشت گزارش داد که هشت هفته از زمان قطع اینترنت در ایران گذشته است؛ اختلالی که اکنون در پنجاهوهفتمین روز و پس از ۱۳۴۴ ساعت، همچنان ادامه دارد.
بنا بر این گزارش قطع اینترنت که به دستور حکومت اعمال شده، ارتباط شهروندان را مختل کرده، خانوادهها را از یکدیگر جدا کرده و همزمان آسیبهای اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود هر روز قطعی اینترنت حدود ۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه میزند.
شهروندان ایرانی برای اتصال به اینترنت ناچارند با هزینههای بسیار بالا از راههایی نظیر خرید کانفیگ برای اتصال به اینترنت استفاده کنند. راههایی که جمهوری اسلامی برای آنها جرمانگاری کرده است.
معدود کسانی که توانستند به اینترنت متصل شوند، در پیامهایی علت قطعی اینترنت را ترس حکومت از روشن شدن خواسته عموم مردم دانستند. در همین رابطه شهروندی به ایران اینترشنال گفت: «جمهوری اسلامی اینترنت را باز کند تا ببیند ۹۹ درصد مردم برای نابودی حکومت لحظهشماری میکنند.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال نیز با ارسال پیامی از سیاست جمهوری اسلامی در تداوم قطع اینترنت و همچنین ارائه اینترنت طبقاتی انتقاد کرد.
او نوشت: «اینترنت حق اون خانومی هست که قلاب بافی میکرد و دستبافتهاش رو آنلاین میفروخت؛ حق اون فروشندهای هست که نمیتونست یک مغازه کوچک اجاره کنه و محصولش رو آنلاین میفروخت؛ حق اون مادر پیری که بچهاش رو تصویری میدید تا از بیکسی دق نکنه. اینترنت حق همه ماست.»
رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت: «امروز بیش از هزار نوع سلاح، شامل موشکها، پهپادها، سامانهها و تجهیزات مختلف بهصورت کاملا بومی، دانشبنیان و ایرانی توسط نیروهای مسلح، وزارت دفاع، بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان تولید میشود.»
او افزود: «این ظرفیت نتیجه بیش از ۲۵ سال سرمایهگذاری و تدارک در صنعت دفاعی است، بهگونهای که حتی در صورت آسیب به برخی مراکز، روند تولید و پشتیبانی در گستره جغرافیایی کشور، بهصورت مرئی و نامرئی ادامه دارد.»
او ادامه داد: «بخش قابل توجهی از ظرفیتهای موشکی ما همچنان استفادهنشده باقی مانده است.»