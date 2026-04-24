استارمر جمعه چهارم اردیبهشت در جریان بازدید از یک کنیسه که هدف حمله قرار گرفته بود به نشریه جوییش کرونیکل گفت «بسیار نگران» افزایش استفاده از نیروهای نیابتی از سوی حکومت ایران است.

او تاکید کرد لایحه مربوط به ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران در «چند هفته آینده» و همزمان با آغاز نشست جدید پارلمان در ژوئیه ارائه خواهد شد.

نخست‌وزیر بریتانیا، در پاسخ به سوالی درباره وعده حزب کارگر برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های ممنوعه گفت برای مقابله با «عوامل مخرب دولتی» به قانون‌گذاری کلی نیاز است و دولت در حال پیشبرد این قانون با سرعت است.

او افزود: «چند هفته دیگر وارد نشست جدید پارلمان می‌شویم و آن لایحه را ارائه خواهیم کرد.»

محاکمه در لندن

همزمان با این اظهارات دو مرد به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و جمع‌آوری اطلاعات درباره اماکن یهودی و اسرائیلی در لندن، در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان، موسوم به اولد بیلی، محاکمه خواهند شد .

جلسه محاکمه مقدماتی این دو نفر که جمعه چهارم اردیبهشت به ریاست قاضی چیما گراب برگزار می‌شود، به بررسی ماهیت پرونده نمی‌پردازد و دادگاه در این مرحله درباره مجرم بودن یا بی‌گناهی متهمان، تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد.

دادگاه مقدماتی بر امور اجرایی پرونده متمرکز خواهد بود؛ از جمله چگونگی پیشبرد روند دادرسی، نحوه ارائه مدارک و تعیین زمان‌بندی جلسات آینده.

چیما گراب پیش‌تر قضاوت پرونده دانیل خلیفه، سرباز پیشین ارتش بریتانیا، را که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده بود، بر عهده داشت.

خلیفه، بهمن ۱۴۰۳ به‌دلیل «نقض قانون اسرار رسمی، نقض قانون تروریسم و فرار از زندان»، در مجموع به ۱۴ سال و سه ماه حبس محکوم شد .

در سال‌های اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا، به‌ویژه در بریتانیا، به نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.

شبکه ال‌بی‌سی، جمعه چهارم اردیبهشت گزارش داد روند به‌کارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه «با شتابی قابل‌ توجه» در جریان است.

پیش‌تر در ۹ فروردین، روزنامه تلگراف نوشت پرس‌تی‌وی، شبکه خبری انگلیسی‌زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، از دفتر خود در لندن به‌عنوان پوششی برای جذب مهره استفاده می‌کند.