خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت در صورت تهاجم زمینی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه، جمهوری اسلامی ممکن است با عملیات زمینی مرکب و با همکاری نیروهای «مقاومت» و گروه‌های محلی، نظامیان آمریکایی را هدف قرار داده و به اسارت بگیرد.

این رسانه وابسته به سپاه افزود: «در صورت حمله به نیروگاه‌ها یا زیرساخت‌های نفت و گاز ایران، تهران تاسیسات انرژی اسرائیل و برخی کشورهای منطقه را هدف قرار می‌دهد.»

فارس همچنین سناریوهایی از جمله حمله به ناوهای هواپیمابر آمریکا در صورت «تعرض سرزمینی»، بستن تنگه هرمز و باب‌المندب در صورت تشدید محاصره دریایی و اقدام علیه منافع آمریکا در «خارج از منطقه» را مطرح کرد.

خبرگزاری فارس، حمله هوایی و موشکی به زیرساخت‌های حیاتی مانند پل‌ها و نیروگاه‌های برق و همچنین کشتن «فرماندهان نظامی و چهره‌های کلیدی» را از جمله گزینه‌های آمریکا در آینده عنوان کرد.