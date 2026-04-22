خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام مهدی فرید، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داد.
این رسانه حکومتی چهارشنبه دوم اردیبهشت در گزارشی، فرید را «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی کرد و نوشت او از طریق «فضای مجازی» با موساد ارتباط گرفته بود.
میزان افزود: «دسترسیها در سازمان، نمودار سازمان، جانمایی ساختمانهای داخلی، وضعیت حفاظتی و جزییات ساختمانهای پدافند و اطلاعات موجود در اتوماسیون هویت پرسنل، از جمله اطلاعاتی بوده که فرید تلاش داشته است به سرویس منتقل کند.»
رسانه قوه قضاییه در گزارش خود، به نام سازمان محل کار این زندانی سیاسی اشاره نکرد و هیچگونه مستنداتی درباره این اتهامات ارائه نداد.
آذرماه سال گذشته، سازمان حقوق بشر ایران ضمن ارائه اطلاعاتی درباره فرید، نسبت به اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی هشدار داد.
طبق بیانیه این سازمان، فرید در زمان بازداشت، در سازمان انرژی اتمی ایران مشغول به کار بود.
سازمان حقوق بشر ایران افزود که فرید علیرغم همکاری کامل با مقامها، ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران پس از محاکمه مجدد، حکم او را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، به اعدام تغییر داد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت وضعیت تنگه هرمز ناگزیر باید در کنار سایر مسائل حل شود، زیرا آزادی عبور و مرور به ابزار چانهزنی میان طرفها تبدیل شده است.
او تاکید کرد: «ما باید آزادی ناوبری را تضمین کنیم. این موضوع برای اقتصاد جهانی ضروری است.»
گروسی با اشاره به احتمال توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت: «بسیار مهم است که این روند ادامه پیدا کند. این یک فرایند پیچیده است.»
او افزود علاوه بر موضوع هستهای، مسائل دیگری از جمله تنگه هرمز، برنامه موشکهای بالستیک و موضوعات منطقهای نیز باید بررسی شوند.
او درباره هرگونه توافق احتمالی بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفت: «اگر و زمانی که توافقی حاصل شود، آژانس باید برای راستیآزمایی حضور داشته باشد. در غیر این صورت، آنچه وجود دارد یک توهم توافق است، نه یک توافق واقعی.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد بازرسان این نهاد باید در محل حضور داشته باشند تا بررسی کنند که تعهدات مورد توافق بهطور کامل اجرا میشود.