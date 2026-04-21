سی‌ان‌ان گزارش داد با وجود برخی نشانه‌های پیشرفت در مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ هفت‌هفته‌ای، اختلاف‌ها بر سر موضوع غنی‌سازی اورانیوم همچنان پابرجاست.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته است که خواهان توقف نامحدود غنی‌سازی در ایران است و حتی با پیشنهاد تعلیق ۲۰ ساله نیز مخالف است.

در مقابل، به گفته یک منبع آگاه از روند گفت‌وگوها که با سی‌ان‌ان صحبت کرده، یکی از پیشنهادهای اخیر جمهوری اسلامی شامل توقف ۱۰ ساله غنی‌سازی است و پس از آن نیز تهران برای یک دهه دیگر تنها به غنی‌سازی در سطوحی بسیار پایین‌تر از درجه تسلیحاتی متعهد خواهد شد.

سی‌ان‌ان همچنین نوشت ترامپ پیش‌تر گفته بود مقامات جمهوری اسلامی با بسیاری از خواسته‌های آمریکا، از جمله تحویل اورانیوم غنی‌شده، موافقت کرده است، اما مقام‌های ایرانی سخنان او را رد کردند. به گزارش این شبکه، با نزدیک شدن به پایان آتش‌بس دو هفته‌ای، سرنوشت مذاکرات همچنان نامشخص است.